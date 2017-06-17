الفكر الإخواني يرتكز على عدم السمع و الطاعة إلا لمُرشديه
صحيفة المرصد : كشف مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع عددًا من الجوانب الفكرية التي تفضح واقع ( جماعة الإخوان )، مؤكداً عبر سلسلة من الرسائل أن الجماعة تلتقي مع ربيبتيها ( داعش ) و( القاعدة ) في إقامة ما أسمته بالدولة الإسلامية الواحدة على نظريات التطرف التي أسّس لها الدستور الإخواني.
وأوضح المركز أن الفكر الإخواني يرتكز على عدم السمع والطاعة إلا لمُرشديه وإن لم تنعقد لهم ولاية لضلال الخلق عن إقامة الدولة الإسلامية الواحدة على نظرياتهم، مشيرا إلى أن هذا الفكر يُرشد أتباعه بالتعايش البراغماتي في زمن غياب دولته المنتظرة مع مضي التنظيم في تحقيق أهدافه وقاعدته (الغاية تبرر الوسيلة).
وبين أن فقه التنظيم الإخواني يُفرِّق بين التعايش “الحُكمي” والتعايش “الحقيقي”؛ فالأول ضرورةٌ تَحكُم حالة غياب الدولة المنتظرة، والثاني عند قيامها، ويعبر عن هزالة مبررات الفكر الإخواني مفيدا أن الحالة الحُكمية في الفقه الإخواني تُمثل سياق الضرورة؛ ولذا تجده يلتفت عليها متى رأى أن حالتها ارتفعت؛ وهو ما يُبرر وقائع غدره وإرهابه.
يذكر أن المملكة العربية السعودية اعتمدت مؤخرًا قائمة للجماعات الإرهابية تصدرتها: (جماعة الإخوان المسلمين) و(داعش) و(النصرة) و(حزب الله) و(جماعة الحوثي) وتنظيم (القاعدة) في جزيرة العرب، وتنظيم (القاعدة) في اليمن، وتنظيم (القاعدة) في العراق.
وسبق لمركز الحرب الفكرية أن أطلق رسائله النوعية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعدة لغات هي: الإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى العربية.
ويهدف المركز الذي يرأس مجلس أمنائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى كشف الأخطاء والمزاعم والشبهات وأساليب الخداع التي يروج لها التطرف والإرهاب، وإيضاح المنهج الشرعي الصحيح في قضايا التطرف والإرهاب، وتقديم مبادرات فكرية للعديد من الجهات داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى مبادرات فكرية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وأشادت ثالث أهم صحيفة أمريكية وهي صحيفة “هافينغتون بوست” بجهود المركز ونوهت بتوظيف المركز للفلسفة الرمزية في مواده المرئية المكافحة للدعاية المضللة الخاصة بالجماعات المتطرفة، بجانب سعيه في الارتقاء بمستوى الوعي الصحيح للإسلام في الداخل الإسلامي وخارجه، وتحقيق المزيد من التأييد للصورة الذهنية الإيجابية عن حقيقة الإسلام عالمياً، وتحصين الشباب حول العالم من الفكر المتطرف عبر برامج متنوعة (وقائية وعلاجية).
التعليقات
المشكلة أن مصر وايران نفس التشابه في سياساتهم ايران تعج بالاحزاب ومصر تغص بالاحزاب هتان الدولتان جميع ما فيها احزاب وجماعات وعصابات وهناك مالله بهي عليم من شر يبطنه هؤلاء لنا الله يرد كيدهم في نحرهم
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لعنة الله على خونة الوطن كل فئات الوطن انتقدوا حكومة قطر رياضيين وفناننين واعلاميين.... ماعدا الاخونج حتى من غرد منهم غرد بكلام عام يثبت خيانتهم اكثر
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اعرف أن مصر وايران شهد لهم التاريخ بغتيالاتهم السياسيين والمثقفون والصالحون - ودليل أن الايرانيين هم من قتل الصحابي عمر بن الخطاب ~ ومصر هي من قتل الصحابي عثمان بن عفان التاريخ شاهد على هذه الجرائم
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حزب الاخوان هذا الجميع يعلم انه ترعرع في مصر بالموافقة من الحكومة المصرية - والحوثيين والصفويين هؤلاء تدعمهم ايران - هتان الدولتان هم من اساس هذه الاحزاب المليئة بالكره والحقد على المجتمعات الاسلامية
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الخالفكم الرئ غير صحيح الهدف تشويه الأسلام والانقسام وزرع الفتنه ، الأن كل من يخالف اراء وتوجهات البراليه يقال عنه اخوانى فاالحذر الحذر من دس السم فى العسل والانجراف خلف المطبلين للبراليه اهدافهم تشو
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محاربة التطرف والتشدد وهذه يبدأ من المدارس وادخال الموسيقى والمسارح فيها لينشأ جيل واعي يحب الحياة فينتج بدون قتل ولا دمار لابارك الله في مثيري الفتنة ومن يعارض ع الموسيقى فهو مريض نفسيا يجب علاجة
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انا أؤيد ان هؤلاء الاحزاب مجرمين ومفسدين في الارض هدفهم نشر الفتن والقلقله بين الناس بس تعالوا لا نعرف من أين نشأ هؤلاء من مصر وايران هذه الدول هي اساس هذه الاحزاب انها الحقيقة يـ سادهـ يـ كرام
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ومن والاهم وناصرهم ليس بالضرورة أن يكون منهم ولكنه على (( نهجهم )) الموصل لهم وهو لا يشعر !!! سواء بايع مرشدهم ام لم يبايع
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جماعة الاخوان من الفرق 72 الضالة الهالكة المخالفة لمنهج السنة والجماعة
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للاسف داعش والقاعدة والاخوان ساهمتم فيهم كعمل مؤسسي اليوم انقلب السحر على الساحر جاين تعلمونا الصواب علمو انفسكم يا اغبياء
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يعني الاخونجي السعودي ولائه للمرشد وليس لدولته
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شيوخهم من كان يطير لقطر الان انخرس وبعد كم سنه لن يلبس الرولكس
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الاخوان المنافقون اسسه ماسوني لاباس عندهم ان يكون رئيسهم نصراني او شيعي حتى يدمروا البلاد العربيه
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في كل دوله يدخلوا مفاصل الدوله ومراكز تحفيظ القران حشوا عقول الصغار ضد الحاكم ويوقمون الحد على الحاكم وولي الامر من بعده
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استغلوا منابر اعلام الفتنه الطائفيه للتحريض على الاخر ولما ذهبوا الى سوريا لم يجدوا شيء
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فروخ الاخوان الارهابيين اعضاءهم وجماعتهم يخالفون فتاوي كبار علماءنا في برامجهم وهم من يدمونهم في قطر من رولكس وحسابات جاريه
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استغلوا العاطفه الدينيه للبسطاء والعوام الطوام للتهييج على الحاكم حتى يوصولنهم للسب
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الاخوان الارهابيين احشوا ادمغه ابناءنا ضد ولاه امرونا وعلى اي قانون يخالفون فهيجوا الشباب على الثورات ضد الحكام وخربوا مصالح الدوله وارجعوها الى الخراب
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القرضاوي الارهابي اعترف ان ابن لادن والبغدادي والزرقاوي رؤوس الارهاب كانوا من جماعه الاخوان فهذا هو معنى كلمه بذره الشر
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الاخوان المنافقين لما لم ينصاعوا العرب اليهم قاموا وسرقوا ابناء الشعوب العربيه واسسوا جيوش ارهابيه طائفيه وحرضوهم على قتل كل ما هو سني شيعي صوفي يزيدي اي شيء ولم يكتفوا فارجعوا ابناءنا لقتل رجال امننا
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الاخوان المنافقين هم من اسسوا القاعده وداعش وسروريه والنصره وايدوا صدام للاحتلال الكويت والبقيه حتى السعوديه ولعقوا جزمات الحكام العرب من القذافي والملك حسين والملك محمد الخامس
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تقريرفي الصميم يالمرصد
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الخونجية سيماهم في وجوههم
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هويبطي وام معاذ مالكم امل تعيشون في المملكه
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تقرير جدا رائع لجماعه ارهابيه خسيسه
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السالفة زاتها شنو
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هذا التقرير المفيد الشفاف ﻻ يعجب الطابور الخامس اﻹخونجي وإن شاء الله مزيد مثل هذه التقارير التي تعري خوارج اﻹخونج الخونة العميلة ﻹيران وقطر وتركيا واسرائيل
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طبعا الحين بيجي قلم الخنبقة صافق الطبلون لكن ما اقول الا كما قال الله سبحانه ( الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ) . !!
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عرفنا الخونة المنافقين من خارج المملكة وباقي نعرف من داخل المملكة لنعرف الخبيث من الطيب وﻻ يسمع أحد من شبابنا لمحاضراتهم التي يغررون بها الشباب
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أتمني وأدعو من الله أن تكون هناك قائمة لتنظيم اﻹخونج اﻹرهابي المندس بيننا والمستفيدين من المواطنه والمفيدين لمراجعهم ومرشدهم في التنظيم.فإما أن يستقيموا أو يذهبوا لقطر وتركيا
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اللهم إحفظ وﻻة أمرنا وقياداتنا وأعزهم وأدم حكمهم وأنصرهم علي عدوك وعدوهم ليران وخوارج العصر اﻹخونج وفصائلهم ومن يعينهم ويدعمهم .واحفظ أوطاننا وشعوبنا.ودمر الخونة اﻹخونج والروافض وأفضحهم ورد كيدهم في ن
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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طيب
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