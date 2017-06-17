من هو المعارض البحريني الذي خطط مع مستشار قطري لتأزيم الأوضاع في بلاده بالتنسيق مع حزب الله الإرهابي؟

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صحيفة المرصد: كشفت السلطات البحرينية، أمس الجمعة، عن تسريب لمكالمة صوتية بين حمد بن خليفة بن عبدالله العطية المستشار الخاص لأمير قطر، والمعارض البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان، يتآمران فيها على إثارة الفوضى في البحرين.

أما عن المعارض البحريني، فيعتبر من قيادات الصف الأول في حزب الوفاق، منذ أن كان في يدرس في إيران 1984، واستمر كذلك في التحريض على الحكم في البحرين منذ التسعينيات وشارك في أحداث تقاطع الفاروق عام 2011.

وفي عام 2011 هرب إلى لبنان خوفاً من القبض عليه، ثم سعى إلى تشويه صورة الحكم البحريني عبر قنوات “إيرانية” كالعالم والمنار، وروج كذلك للطائفية وحاول زعزعة الأمن البحريني عبر وسائل الإعلام.

وتشير تقارير إلى أنه ستلم أموالاً من حزب الله لينفقها على البحرينيين الهاربين والمطلوبين، وخطط لتأزيم الأوضاع في البحرين بالتنسيق مع حزب الله اللبناني الإرهاب، فضلا عن أنه يتردد على العراق وإيران كثيرا.

وفي عام 2015 ، أُسقطت عنه الجنسية البحرينية، حين أصدرت السلطات البحرينية قائمة تضم 72 شخصية من أجل إسقاط الجنسية عنهم في 31 يناير.