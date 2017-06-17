إيداع رواتب الموظفين غداً تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وهذا موعد مكرمة الضمان !
صحيفة المرصد: تبدأ البنوك والمصارف في إيداع الرواتب في حسابات الموظفين يوم غد الأحد 23 رمضان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بشأن تقديم صرف راتب الشهر الحالي.
يأتي ذلك، فيما ينتظر أن تودع المكرمة الكريمة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان الاجتماعي والبالغة 1.660 مليار ريال ، خلال اليومين القادمين.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، قد وجه بصرف 1.660 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد وجه بتقديم صرف راتب الشهر الحالي تلبية لحاجات المواطنين، ومساعدتهم على قضاء حوائجهم الخاصة بعيد الفطر المبارك؛ كون التاريخ المحدد لصرف راتب الشهر الحالي وفق نظام احتساب الرواتب والأجور هو الموافق لبرج السرطان، الذي يصادف اليوم الثاني من شهر شوال.
التعليقات
الله.يكثر خيره ابو فهد ، مانسى حتى السجناء ، كثير مسرورين صراحه
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اللهم أحفظ الملك سلمان وحفظ محمد بن نايف وحفظ محمد بن سلمان الشاب الطموح
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حفظك الله ي والدي سلمان وادام عزك والبسك الصحه والعافيه
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الله يحفظك يابوفهد ويحفظ محمد بن نايف ويحفظ محمد بن نايف ويحفظ محمد بن نايف يارب احفظ محمد بن نايف بحفظك
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لو راتبين يابوفهد راح تكون في وقتها
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**الملك سلمان الله يحفظه
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**الله يحفظ ملكنا سلمان ويحفظ بلادنا
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** يابو فهد الله يطول بعمرك **
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بسم الله الرحمن الرحيم الحقبقةان هذاليس بمستغرب على هذاالقائدالعظيم الانسان هذا الملك الذي يشعر ويتلمس حاجات شعبه ويستجيب لهااتمنى له كامل الصحةوالعافيةوان يمد الله في عمره ويسعدبه شعبه والامتين امين.
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الحمد لله الله يحفظ لنا ملكنا وولي العهد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان فبالشكر تدوم النعم.
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مكرمة ‼️
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والله ان المكرمه الحقيقيه هو هذا الامن والامان من رب العالمين ثم من سلمان الحزم حفظه الله ورعاه وهذا الامن الذي نعيشه هو مكرمه لاتنقطع من ولاة ♡امرنا ♡ اعزهم الله
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المكرمه تشمل كل منهم مسجلين في الصمان سوا في سجل رب الاسره او المستقلين من المطلقات والأرامل والعجزه اخواني واخواتي اسأل الله العلي القدير يحفظ لنا ملكنا ودولتنا وكافة شعوب المسلمين وليس المتأسلمين
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ملك ملك الله يحفظه
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الى مواطنه. الله يفرجها عليك عاجل غير اجل ويفتح علبك ابواب الصحه والرزق. ويسر لك حياتك. اتمنى من المقتدرين مساعده الفقر اءمن المواطنين والمواطنات.
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تشمل المطلقات المسجلات بالضمان
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اتمنى من حضرة سيدي الملك سلمان وسمو الامير محمد بن سلمان تثبيت الرواتب بالميلادي لان معظم تسديد القروض والاجارات بالميلادي وهو ما لا يتفق مع الابراج ...نتمنى من الاب الحنون .
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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طيب والقطاع الخاص ***
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المكرمه تشمل كل شخص مسجل بالضمان الفرد٥٠٠واللي عنده اولاد ١٠٠٠
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الله ينصرك ابو فهد على عدوانك في هذا الشهر الفضيل. الله يعطيك الصحه انا لا موظفه ولا ضمان لكن الله كريم انا في كرب. الله يفرجها عليه وعلى كل المسلمين دعواتك. والله يخفظ علينا امننا الامن والاامان
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قواك الله يابوفهد ونصرك على اعداء الوطن
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تشمل كل من له فى الضمان
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الله ينصرك وينصى بيك الاسلام والمسلمين ..والله ثم والله في اعناقنا بيعة لك لا نقيل منها ولا نستقيل وجنود تحت قيادتك سلم لمن سالمونا وحرب لمن حاربونا . الله يطول بعمرك يابوفهد
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والمطلقات تشملهم المكرمة او لا🌹
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الله يحفظك يابونا ومليكنا .الله يطول بعمرك ويعطيك الصحه والعافيه ويبعد عنك كل شر .. يالبيه يابو فهد
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اللهم نسألك بحق هذا الشهر الكريم ان تحفظ ملكنا الغالي خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم وقائد الأمة العربية والاسلامية وان تديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي وترد كيد أعداء الوطن في نحورهم
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ألله يحفظك ويطول في عمرك ياحبيب الشعب ابو فهد
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