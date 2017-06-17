إيداع رواتب الموظفين غداً تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وهذا موعد مكرمة الضمان !

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صحيفة المرصد: تبدأ البنوك والمصارف في إيداع الرواتب في حسابات الموظفين يوم غد الأحد 23 رمضان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بشأن تقديم صرف راتب الشهر الحالي.

يأتي ذلك، فيما ينتظر أن تودع المكرمة الكريمة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان الاجتماعي والبالغة 1.660 مليار ريال ، خلال اليومين القادمين.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، قد وجه بصرف 1.660 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد وجه بتقديم صرف راتب الشهر الحالي تلبية لحاجات المواطنين، ومساعدتهم على قضاء حوائجهم الخاصة بعيد الفطر المبارك؛ كون التاريخ المحدد لصرف راتب الشهر الحالي وفق نظام احتساب الرواتب والأجور هو الموافق لبرج السرطان، الذي يصادف اليوم الثاني من شهر شوال.