“كبار العلماء” تُعلق على كل من له ولاء سياسي خارجي!

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صحيفة المرصد: قالت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إن كل من ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية، خرج عن مقتضى البيعة الشرعية، ويجب الأخذ على يده.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، أن العمل بذلك يصب في خانة صيانة وحدة الصف والكلمة.

وأكدت هيئة كبار العلماء أن المملكة العربية السعودية تأسست على الكتاب والسنة، مشيرة إلى أنها مع ولاة الأمر في كل ما يرونه مصلحة للبلاد والعباد، مضيفة: من النعم العظيمة خدمة الحرمين الشريفين، حيث يشرف أهل هذه البلاد، وعلى رأسهم ولاة أمرهم، بتقديم كل ما يستطيعون، عمارة معنوية ومادية.

وأضافت: من النعم العظيمة أيضا اجتماع الكلمة ووحدة الصف، التي ما تمت إلا بتلاقي القلوب على هدي الكتاب والسنة.

من ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية؛ خرج عن مقتضى البيعة الشرعية؛ فيجب الأخذ على يده؛ صيانة لوحدة الصف والكلمة. #بيانات_الهيئة — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

#المملكة_العربية_السعودية تأسست على الكتاب والسنة، ونحن مع ولاة أمرنا في كل ما يرونه مصلحة للبلاد والعباد، وهذا مقتضى البيعة الشرعية. pic.twitter.com/MjsTaGsB7H — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) ١٢ يونيو، ٢٠١٧