“كبار العلماء” تُعلق على كل من له ولاء سياسي خارجي!
صحيفة المرصد: قالت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إن كل من ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية، خرج عن مقتضى البيعة الشرعية، ويجب الأخذ على يده.
وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، أن العمل بذلك يصب في خانة صيانة وحدة الصف والكلمة.
وأكدت هيئة كبار العلماء أن المملكة العربية السعودية تأسست على الكتاب والسنة، مشيرة إلى أنها مع ولاة الأمر في كل ما يرونه مصلحة للبلاد والعباد، مضيفة: من النعم العظيمة خدمة الحرمين الشريفين، حيث يشرف أهل هذه البلاد، وعلى رأسهم ولاة أمرهم، بتقديم كل ما يستطيعون، عمارة معنوية ومادية.
وأضافت: من النعم العظيمة أيضا اجتماع الكلمة ووحدة الصف، التي ما تمت إلا بتلاقي القلوب على هدي الكتاب والسنة.
من ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية؛ خرج عن مقتضى البيعة الشرعية؛ فيجب الأخذ على يده؛ صيانة لوحدة الصف والكلمة. #بيانات_الهيئة
— هيئة كبار العلماء (@ssa_at) ١٧ يونيو، ٢٠١٧
#المملكة_العربية_السعودية تأسست على الكتاب والسنة، ونحن مع ولاة أمرنا في كل ما يرونه مصلحة للبلاد والعباد، وهذا مقتضى البيعة الشرعية. pic.twitter.com/MjsTaGsB7H
— هيئة كبار العلماء (@ssa_at) ١٢ يونيو، ٢٠١٧
ومن النعم العظيمة خدمة الحرمين الشريفين؛ حيث يشرف أهل هذه البلاد وعلى رأسهم ولاة أمرهم بتقديم كل ما يستطيعون؛ عمارة معنوية ومادية. #بيانات pic.twitter.com/pi3BJt77yc
— هيئة كبار العلماء (@ssa_at) ١٧ يونيو، ٢٠١٧
التعليقات
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72المتجنس مرتزق رقبته عوجاءلوطنه الام والمتجنسين هناء الكثير يحملون العنصريه والكراهيه ولافيه صفاوت قلوب ولاهم مثقفون ديمقراطيين يتقيدون في الانظمه وحنا اهل الاقريه كلً يعرف وخيه ولامنهم اي فائدة
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هناك مخطط عدواني لانبالغ اذا قلنا احتلالي تقوده هذه الدول الثلاث تركيا ايران قطرضد أمن كل من المملكة والبحرين بشكل خاص.تصريحات الخائن أردوغان التي هي بمثابة تهديد بانهاء الأزمة(قبل العيد) ماذا تعني؟.
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وين ابوشيخه
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اهم شي ***
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(((الاكراد استكفوا بما أخذوا من العراق وسوريا ..... وايران وتركيا .... اطماعهم احتلال أراضي و دول أمة العرب والاسلام واستعبادهم .... من ينفذ اجندات ايران او تركيا في المنطقة العربية خائن حلال _دمه))))
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اي ان بعض المجنسين لايزالون ينتمون ويوالون لمجتمعاتهم وسادتهم في ديارهم الاولى
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لذلك أوعزت الحكومة الايرانية للحكومة التركية أن تحرك عقلة اصبعها الصغير (حكومة قطر)على اشغال المملكتين البحرين والسعودية على الساحل الشرقي وهو مانفسر قيام قطر بهذه التحركات في الوقت الحاضر بدعم ايراني
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الكلام واضح كل مواطن سواء سني او شيعي دامه يعيش على ارض السعودية وتحت حمايتها ويقتات منهما وينعم بخيرها يجب ان يكون ولاءه لحكومة المملكة فلا داعي للف والدوران
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اعتقد ان التجنيس سبب في تلك الانتماءاات
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((((عجيب اردوغان والخميني ...وحزبيهما . متصاحبان ..... ومتنافران على الارض في ذات الوقت اللي يسيطر يأخذ من أرض العرب ... بأسم الدين .. نريد توضيح من صفوة وخيرةعلمائنا اي حق ولاية في الدين لهما))))
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الاخوانج خونة الاوطان يكرهون كلمة وطن لذلك تجد جسمه فى مكان وقلبه يرفف فى مكان أخرفالأخوانجية منبوذين فى الارض لا يغرك لو تظاهر بالتدين فهو يستخدم الدين وسيلة للوصول للسطلة والحاكمية القطبية تباً لهم
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يا حبيبي انت وياه لازم منهج الوسطية..فاذا جاك شيعي حس بمقت اتجه الى ايران وبايع الخميني..واذا سلفي احس بمقت اتجه للقاعدة والدواعش وبايع البغدادي .. كلامنا علمي مو خرط.. الدليل الارهابين من الطائفتين
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لأن الحكومة القطرية والتركية يعتقدون وهم واهمون أن المملكة العربية السعودية متورطة في حربها في اليمن وأن هناك حرب استنزاف على قواتها هناك اضافة للحراك الذي تقوده ايران من خلال دعم عصاباتها في البحرين.
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تعليق رقم 11 طبيعي ان كلام هيئة كبار العلماء لم يتناسب مع فكرك الظال ونحن نكرر مطالبنا ان امثالك يجب القبض عليه ومعاقبته اشد العقاب لكي يكون ردعا لامثالك ودرس لكن يحمل فكرك
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الو عطوني الهابطي وابونواس وابوشيخه وشلته اشوف
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52وانا اقسم بالله ان الاخونج انهم اشر المحدق على الوطن واستقراره امنياًواقتصادياً وانهم اساس كل مشكله تحصل في هذا البلد المبارك الامن بعزة الله وقدرته وليخسى كل منافق لبس ثوب الاسلام وهو شيطان
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الحديث عن (منهج محتوي للجميع)...وليس هذه الطائفة افضل وذاك افضل.لاحظي وقعتي في التصنيف مباشرة فهذا التصنيف هو ما يشتت اللحمة الوطنية الارضية..مثال : الطوائف مثل الزوارق لكن الوسطية سفينة عملاقة للجميع
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لماذا تحرك النظام القطري وكشرعن أنيابه اليوم وليس بالأمس؟.ومن خلفه النظام التركي الذي رعاه وسهرعلى تربيته وأنشأ جسرآ بين أنقرة والدوحة ساسه علاقات استراتيجية من الاتفاقات العسكرية والأمنية والاقتصادية
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((إن كل من ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية، خرج عن مقتضى البيعة الشرعية)) فهل بعدهذا القول قول؟؟ ولكن من ران على قلوبهم الظلال لا ولن ينفع معهم الا القبض عليهم والتشهير بهم كي يتعض غيرهم
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(((((46 - ريما🌕📩Rima.......جزاك الله خير أخونا برق الحرم مدافع عن السعودية..... ادافع عن ديني و أرضي ودمي ....ادفع عن ((خير_ أرض )) ....أختارها الله لابينا وقبلة المسلمين ومهبط الوحي المبين ))))))
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يا تعليق 51 الموضوع البيعة والوﻻء لوﻻة أمرنا. صحيح أن نبينا لم يكن سلفيا. ولكن حدثنا أن في هذا الزمان سيكون 72 فرقه في النار وواحدة في الجنه وهم من كان عليه النبي وصحبه وهم سلفنا ولهذا يقال سلفي
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النظام القطري سياسته الآن وبالتوافق التام مع النظام التركي يعزفون على أوتارعدوانهم نحو بلادنا منذ أمد بعيد وليس وليد هذه اللحظة وهم يدركون أن لهم حاضن داخلها (الأخوان ودعاتهم) وهم يدينون بالولاء لهم.
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ﻻحظوا لتعليقات اﻹخونج يذكرون الوطن واﻷمن وﻻ يذكرون وﻻة اﻷمر وكبار علماؤنا. وهم يعرفون كما يعرفون أبناؤهم أن ﻻ أمن وأمان بدون وﻻة أمر علي كتاب الله وسنة رسوله. وهم يريدون حكام علي كتب سيد قطب وحسن البن
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(((حقبقة _المشهد..الخميني معه دول وحزب ومليشيات عربية مسلحة تحت ولايته....واردوغان معه دويلة وحزب ومليشيات تحت ولايت.. يجتمعان في تحت لواء(داعش)..ويفترقنا في لواء القاعدة والنصرة والحشد والشيعة)))
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حتى بدولنا نجد هؤلاء الارهابيين المتطرفين يقتلون رجال الأمن والأهل والقريب والمواطن والمقيم وتفجيرات وقصف لحدودنا
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وضح العريفي قبل امس والقرني امس اما المغامسي يوميا توظيحات اليوم النهائ الختام كل المشايخ يوضحون ***
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ياحكومتنا والله ثم والله أننا في القطاع الخاص مضطهدين ولكن من أجل لقمة العيش اضطررنا للصبر وقد ينفذ يوما . نرجوا النظر في معاناتنا نحن أبناء السنة وفكونا من شرهم فقد طفح الكيل من ممارساتهم المتعمدة .
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والله الذي لا إله الا هو قلم الحقيقة أشرف من ملء اﻷرض من اﻹخونج واشباههم
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لا يوجد منهج يجمع سكان الديار من كل الاديان والطوائف الا الوسطية .. فمحمد لم يكن شيعيا ولا سلفيا انما كانت سنته الوسطية
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اصلا يا متابع الوسطيه عند أهل السلف أما الاخونج والسرورية واذناب ايران هم اللي عندهم تطرف حتى الدول الغربية يذهبون لهم ويقتلونهم وقتل السفراء محرم قتل المسالم عند أهل السلف
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نشهد الله أن أبناء الوطن الشرفاء الموالين لله ثم لقيادتنا وكبار علماؤنا قلبا وقالباً في السراء والضراء في المنشط والمكره.رضي من رضي من خوارج اﻹخونج والروافض وأبي من أبي منهم. فسود الله وجوههم .
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فتن كفنا الله شرهاااا ... اخلصو العبادة لله واحفظو أيمانكم وأمنكم وانتمائكم للوطن الغالي. قشوووط 💛 🌷
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الأمر ليس بجديد على بلادنا أن هناك جماعات كثيرة حزبية وتنظيمية دينية ارهابية تدين بالولاء المطلق لدول في الخارج وعلى رأسها تركيا وهي مرض السرطان وخلاياه منتشرة داخل البلاد متآمرة على الوطن وعلى قادته.
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جزاك الله خير أخونا برق الحرم مدافع عن السعودية رغم أن البعض يهاجمه والسبب معروف ماجاء على هواه
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اقول لكل إخونجي أو رافضي ظاهره الوطنيه وباطنه الخيانة والوﻻء لحزبه ومرشده.اقول *** **
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كلام سليم ..بقي خطوة عملية علمية مهمة وهي اعلان ان منهج الدولة هو (الوسطية القرانية) ونبذ اي طائفية سواء شيعي او سلفي ..فبمنهج الوسطية يتم احتوى الجميع ويتم تشكيل هيئة كبار العلماء على اساس الوسطية
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*** ولاءهم لبلدانهم الأصلية ، ***وبعض المشايخ والمثقفين لديهم تقدير لبعض حكام الدول الإسلامية كونهم يتمسكون بالإسلام***
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((((بحق منزل الكتاب ... في هذه الليالي المباركات ... أنتم ياصفوتنا .....قلدكم ولاة أمرنا ....(((أمانة عظيمة)))) ونحن شهداء عليها ... تنجي البلاد والعباد ....فأحظوا وصونوا_ أمانتكم أن الله سئلكم )))))
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أتباع اﻹخونج ما زالوا يتفلسفون. أما نحن أتباع الحق اتباع كتاب الله وسنة رسوله والتوحيد والذي عليه حكام هذا الوطن فسمعا وطاعة وبيعتنا ووﻻؤنا لهم لن ننقضها أبدا. في السراء والضراء. وتعسا للطابور الخامس
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صيرو ضد الأحزاب والاذناب لكن لا تستهزءون ب الثوب القصير للرجل واللحيه بعضهن سنن وبعضهن واجب
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اتمنى من قطر ****
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سؤال ل قلم الحقيقة انت سني أو شيعي
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(((( لابد ان تكشف الامور.... انما يحدث اطماع سياسية احتلالية .....بحته ..... ليس لها في الدين من علاقة .... وخونة من بني جلدتنا .. تساعدهم بالمكر والدس وبالارهاب وترويع العباد لفرض ولاية العجم))))))
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نجدد البيعة والولاء والسمع والطاعة لولاة أمرنا حفظهم ونصرهم الله وعلى رأسهم مقام سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وحكومته الرشيدة صديقآ لمن صادقهم عدوآ لمن عاداهم وخالف سياستهم.
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الاخونج والسرورية مايحبون دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله اللي على نهج القرآن والسنة ومايحبون أهل السلف لأن أيضا أهل السلف ضد الثورة على الحاكم المسلم وضد تكفير المسلمين
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وطن وطن وطن ... والله حبك ثابت في قلوبنا ياقائد وملك هذا الوطن.
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انا ماعتقد ان فيه سعودي الاصل والمنشاءان يتأمرعلى وطنه وينحازلعدا الوطن وكل من يخون وطنه في امنها وقتصادها ياجب فصل راس عن جسده حتى يرتاح الشعب من شره وتستقر الحياة اللهم في هذي اليله المباركه سلط ع ا
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https://www.youtube.com/watch?v=drqRbXUI1Is ........ رحمك الله يا(((عبدالله )))) وأسكنك في عليين ..... لقد قالها وحملكم الامانة ...وهو بين يدي الله الان
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5 - برق _ الحرم// ولو قعدوا***
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محمد بن الوهاب ليس المجدد وان كان المجدد من الذي قبله
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(((أنا _أرض الجزيرة.. الفجرُ_ فجري ...حين يشدو بالنور (((ثغر _حقولي)))...... أسألكم ....بالله أيتها ((السرج _المنيرة))...أنعيش في الليل البهيم و((فجرنا )).... ساق الخيول المشرقات وأسرجا)))
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أخطأتم البوصلة إسرائيل وايران اعدائنا والشعوب ليس لها دخل بسياسات حكامها ألشعوب تنتمي لبعض في الدم والدين والقربة
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انا ماعندي تعليق مخالف سأظل أدافع عن أطهر أرض بلاد التوحيد والمقدسات السعودية حفظها الله وحفظ الله ولي امرنا الملك سلمان بن عبدالعزيز
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المشكلة في ذهاب الولاءات ليست من جانب واحد قد تكون احدها هو الفكر او العقلية السعودية المستوحاه من البيئة التي تربى فيها ويعتقد انه هو الشريف النزيه الموالي لوطنه ويرى غيره خائن او انه يشك بولاء الناس
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حفظ الله مفتي السعودية والعلامة صالح الفوزان وجميع أهل السلف
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ولائهم للخارج مع الأحزاب والاذناب ويكونون مع الشيطان أهم شيء عندهم بإن يسقطون حكامهم حسبي الله عليهم
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احنا مع ولاة الامر قلبا وقالبا ولانرضى بالمساس بأمن بلدنا ولابسمعة ولاة امرنا.
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وقواتنا المسلحة وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن الغالي اللهم احفظ هذا الوطن من كل سؤ ومكروه اللهم انزل الرعب في قلوب اعداء هذا الوطن في كل مكان اللهم انصرنا على اعداءنا
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الخارجين عن البيعه من يفجرون في المنشأت والمساجد والي يزورون ***
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ياهلا ومرحبًا وينكم من زمان
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السؤال .. لماذا صدر هذا البيان من كبار العلماء ؟؟؟؟
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الحمد لله أن من الله على هذه البلاد بعلماء ربانيون ممثلة في هيئة كبار العلماء ممن درسوا العقيدة الصافية وبينوها للناس فالحمد لله
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من نعم الله على هذه البلاد ◽اللحمه القوية بين القيادة السياسية والقيادة الدينية والشعب الواعي ◽سوف يسحق من يدخل بينهم😎✋
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ــــ((((( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولاوضعوا خللكم يبغونكم الفتنة))))ــــ
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اذا اظربوهامة كل خائن بسيف الحق ولاتأخذكم بهم رأفة **لاولاء لهم ولا انتماء ولايشغلهم من امر المسلمين الا شق صفوفهم وتفريق كلمتهم فاظربوهم حيث ثقفتموهم!!
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(((الولاءات سياسية خارجية ((احزاب_ومليشياتها)) ...((عملاء _خبث))).... أرتكبوا الجرم _العظيم (((الخيانة _العظمى )) وليس لها حكم في الدين الاسلامي والاديان والقوانين والاحكام (((الاعدام ))) بالقتل)))
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الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل على الاخوة السعوديين وغيرهم المتعاطفين مع حكومة قطر الولاء والبراء في هذا الشهر الكريم ونعوذ بالله من الخيانة الدفاع عن الحرمين وخدامه اعضم من الدفاع**
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كلام سليم الله يجزاكم خبر ويحفظ علينا ديننا وحكومتنا وبلدنا
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