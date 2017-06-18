شاهد بالصور : عدسة “المرصد” ترافق مجموعة من المثقفين والإعلاميين خلال زيارتهم لأحياء منطقة جدة القديمة

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صحيفة المرصد : شاركت عدسة “المرصد” قيام عدد من المثقفين والإعلاميين بمدينة جدة أمس الجمعة ، بزيارة إلى أحياء جدة القديمة “البلد” واطلع الجميع على آثار المنطقة ومعالمها ، وذلك ضمن الجولة الرمضانية السنوية التي أعتاد أن يقوم بها عدد من المثقفين منذ أكثر من عشرين عاما.

كانت البداية بزيارة مكتبة جدة وأيامنا الحلوة الواقعه في قلب جدة التاريخي ، والتي تأسست عام 2016م بهدف توفير جميع ما كتب عن جدة القديمة ليجد الزائر كل ما يود معرفته عنها ، والتي تضم مجموعة من أفضل الكتب التاريخية التي تتحدث عن التاريخ الجداوي القديم ، إلى جانب مجموعة من الإصدارات الهامةالخاصة بها.

كما وقف الجميع على منزل الشيخ المعروف صالح باعشن واستمعوا لشرح وافي من حفيدته الشاعرة الأديبة “مها باعشن” التي تحدثت بإسهاب عن حياة أجدادها قديماً ، كما اطلع الوفد على المقتنيات والأثاث العريق لتلك الحقبة الزمنية.

عقب ذلك توجه الوفد إلى بيت آل سلوم أحد أشهر بيت الحارة الجداوية وتجولوا بداخله واطلعوا على المقعد الحجازي ، من ثم توجه الجميع إلى متحف اللوحات الفنية الذي يضم بداخله لوحات فنية ورسومات تجسد حياة الأجداد وقادة هذا البلد.

كما شملت الزيارة معظم المعالم التاريخية كمسجد الشافعي وبيت نصيف بالإضافة لزيارة بيت المتبولي الذي يعد من أقدم البيوت وأشهرها ، والذي بني بتاريخ 1022م ، وختاما باب شريف وقهوة السطوح.

وضم الوفد كل من سمو الأمير بدر بن سعود ورئيس تحرير صحيفة المرصد مشعل العريفي ، ونائبه عطية الكحيلي ومصور الصحيفة أحمد السلمي ، ود.سعود المصيبيح ، ود. بندر المالكي ، ود. حمزة الصافي ، ود. محمد المحمدي ، والكاتب عبده خال ، و أ. عبدالله الركف ، أ. وأبو وجدي الحطامي وعلي فقندش، وجاءت تلك الزيارة بدعوة من الإعلامي والكاتب المعروف د.أحمد العرفج.