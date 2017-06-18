رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بلاغ للنائب العام!

بلاغ للنائب العام!

بلاغ للنائب العام!

بقلم : خالد السليمان

حجم الخط A A A
عكاظ لا يوجد تعليقات 158 2 ساعتين

أهنئ الشيخ سعود المعجب على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائبا عاما، وأسأل الله له التوفيق في قيادة هذا الجهاز الهام لتحقيق العدالة، وتعزيز قيم احترام القانون في المجتمع!
ولعلي أطرح عليه ملاحظة تتعلق بقضايا الرأي من واقعة رواها لي أحد الزملاء الإعلاميين البارزين، فقد فوجئ الزميل باتصال هاتفي من أحد مراكز الشرطة يستدعيه للحضور للتحقيق بشأن شكوى تشهير مقدمة ضده من مؤسسة حكومية، ونصحه الضابط المتصل بإحضار كفيل له لأنه سيحال من الشرطة إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام «النيابة العامة حاليا» لاستكمال التحقيق ومن ثم إخلاء سبيله!
حضر الزميل في الموعد المحدد خلال أيام قليلة خشية صدور قرار بوقف خدماته ومنعه من السفر، وفي مركز الشرطة جرى استجواب قصير أحيل بعده للنيابة العامة، ولأنه إعلامي مشهور وله مكانته فقد سمح له الضابط بالذهاب للنيابة بسيارته الخاصة برفقة رجل شرطة وإلا فالمفروض أن يحمل في سيارة الشرطة إلى محقق النيابة!
في مقر فرع «النيابة العامة» استقبله المحقق بالترحيب والتقدير لمكانته الإعلامية وجرى تحقيق حول شكوى التشهير بسبب رأي ناقد طرحه في «تويتر» ضد المؤسسة الحكومية! بعد انتهاء التحقيق طلب منه التوجه لمكتب المدير الذي كان غائبا فوجه للانتظار في ركن علقت عليه لوحة تشير إلى أنه خاص بالسجناء!
بعد حضور المدير جرى استكمال الإجراءات ثم أخلي سبيله على أن يتم البت في الموضوع خلال شهر إما بإحالة الشكوى إلى القضاء أو حفظها!
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يعامل الشخص وكأنه مدان بالتهمة فيستدعى إلى مركز الشرطة على عجل مهددا بوقف خدماته ومنعه من السفر، ثم يحمل مخفورا إلى النيابة العامة في سيارة الشرطة ليوضع في مكان مخصص لانتظار السجناء، ثم يشترط كفيل لإخلاء سبيله، وكل ذلك قبل حتى أن يواجه خصمه أو يبت في صحة ومصداقية الشكوى ضده!
أقترح على النائب العام تغيير إجراءات التعامل بما يحفظ كرامة المتهمين خاصة في قضايا الرأي التي لا تتعلق بذمم مالية أو جرائم جنائية!

نقلا عن عكاظ

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

من المجنون اللي ياخذ فتوى من مصري .. خذ لك نظرة خاطفة على مشايخهم في الاعلام واغ...
بواسطة : وشك وشك

بتهبب ايه يامولانا...
خالد السليمان
بواسطة : الراقي

انتبهوا مما تم التحذير منه من تجميع القومجيين العرب وبعض الاخوانيين المستنفعين ق...
بواسطة : راحت عليك

تنصب كيف تقول ان العرفي وجود "ولي" اذا وجد الولي مالذي يمنع تسجليه في لمحكمة واث...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

حمد هو السرطان الذي لا علاج إلاّ ببتره !
112 0
mm

مشعل السديري

لا ناقة لهم فيها ولا جمل
88 0
mm

علي الجمل

قطر الانقلابات
217 10
mm

عبدالرحمن الراشد

الوضع في قطر صعب
213 1
mm

خالد السليمان

بلاغ للنائب العام!
158 0
mm

تركي الدخيل

مخطط قتل ملك!
130 0
mm

د. محمد العوين

للأزمات وجهها الأبيض أيضاً!
190 3
mm

مشعل السديري

{وافق شن طبقة}
298 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هذا المشهد !؟
187 1
mm

محمد آل الشيخ

قطر رهن الانقسامات الآن
491 5
كتاب الرياضة
mm

وليد الفراج

ستة أجانب في الدوري.. انتهت المجاملات
104 0
mm

أحمد الشمراني

الموساد يخطط وقطر تنفذ..!
127 0
mm

عادل التويجري

شيبان!
478 8
mm

صالح الهويريني

مسؤول قطري قال لي..
796 10
mm

عبد العزيز الدغيثر

الوقوف دقيقة للحداد (بدعة)
277 2
mm

أحمد الشمراني

إعلامهم أشبه بطنين الذباب!
324 4
mm

أحمد الشمراني

الهلال قرر والاتحاد نفذ !
849 44
mm

عادل التويجري

الصملة!
766 11
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
761 6
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
624 4
الاخبار الدولية
من هو المعارض البحريني الذي خطط مع مستشار قطري لتأزيم الأوضاع في بلاده بالتنسيق مع حزب الله الإرهابي؟

من هو المعارض البحريني الذي خطط مع مستشار قطري لتأزيم الأوضاع في بلاده بالتنسيق مع حزب الله الإرهابي؟

 المرصد 7 4٬181 7 ساعات
ميليشيات الحوثي والمخلوع تسطو على قوافل الإغاثة المخصصة للنازحين.. وهكذا تستخدم الشاحنات بعد نهب محتوياتها!

ميليشيات الحوثي والمخلوع تسطو على قوافل الإغاثة المخصصة للنازحين.. وهكذا تستخدم الشاحنات بعد نهب محتوياتها!

 وكالات 86 2٬352 14 ساعة
فشل جميع محاولات الدوحة لإعادة فتح أجواء الدول المقاطعة أمام طائراتها!

فشل جميع محاولات الدوحة لإعادة فتح أجواء الدول المقاطعة أمام طائراتها!

 رويترز 48 6٬811 15 ساعة
الهزائم المتتالية تصيبهم بالجنون..ميليشيا الانقلاب الحوثية تأمر بإعدام عناصرها الجرحى والفارين من جبهات تعز

الهزائم المتتالية تصيبهم بالجنون..ميليشيا الانقلاب الحوثية تأمر بإعدام عناصرها الجرحى والفارين من جبهات تعز

 وكالات 22 2٬058 15 ساعة
المرصد الرياضي
بعدما فضل الأزرق على الظفرة.. كم دفع “الهلال” لـ”خريبين” للبقاء في صفوف الفريق والحصول على خدماته؟!

بعدما فضل الأزرق على الظفرة.. كم دفع “الهلال” لـ”خريبين” للبقاء في صفوف الفريق والحصول على خدماته؟!

 المرصد 34 6٬026 19 ساعة
لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

 المرصد 28 12٬509 2 يومين
فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

 المرصد 14 3٬794 2 يومين
رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

 المرصد 48 4٬432 3 أيام
اخبار فنية
شاهد: لجين عمران تخرج دخان من فمها… وهذا ما فعلته في حفل إفطار للمرة الأولى!

شاهد: لجين عمران تخرج دخان من فمها… وهذا ما فعلته في حفل إفطار للمرة الأولى!

 المرصد 62 10٬056 7 ساعات
مدير أعمال “الهاجري” يكشف عن مكان إقامة أحلام وزوجها.. وهكذا أصبحت شكل العلاقات بينهما بعد قطيعة قطر

مدير أعمال “الهاجري” يكشف عن مكان إقامة أحلام وزوجها.. وهكذا أصبحت شكل العلاقات بينهما بعد قطيعة قطر

 المرصد 30 11٬623 22 ساعة
شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

 المرصد 35 13٬707 2 يومين
ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

 المرصد 12 9٬193 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. الشرطة الإيطالية تكشف هوية الأمير المزيف الذي خدع المشاهير

بالصور .. الشرطة الإيطالية تكشف هوية الأمير المزيف الذي خدع المشاهير

 روسيا اليوم 11 7٬792 6 ساعات
بالفيديو: “الراحل” يستعرض مقتطفات من حياة الشاعر “طلال الرشيد” !

بالفيديو: “الراحل” يستعرض مقتطفات من حياة الشاعر “طلال الرشيد” !

 المرصد 31 2٬351 5 ساعات
خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صور

خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صور

 المرصد 135 22٬369 1 يوم
“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

 المرصد 17 4٬488 1 يوم
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مواطن يطارد ”امرأة” حاولت الدخول لمنزله وسرقته بمساعدة شريكها الذي كان ينتظرها بسيارته

بالفيديو: مواطن يطارد ”امرأة” حاولت الدخول لمنزله وسرقته بمساعدة شريكها الذي كان ينتظرها بسيارته

 المرصد 80 11٬715 3 ساعات
فيديو: شاهد سطو على محل تموينات في الرياض باستخدام طفاية حريق!

فيديو: شاهد سطو على محل تموينات في الرياض باستخدام طفاية حريق!

 المرصد 35 5٬536 4 ساعات
شاهد .. فيديو طريف لمسن يطارد قط هارب بحذائِه أثناء بث برنامج لـ”طباخة” كويتية !

شاهد .. فيديو طريف لمسن يطارد قط هارب بحذائِه أثناء بث برنامج لـ”طباخة” كويتية !

 المرصد 12 8٬595 1 يوم
شاهد.. لقطات مذهلة للطواف حول الكعبة بتقنية “تايم لابس” مع دخول صلاة المغرب

شاهد.. لقطات مذهلة للطواف حول الكعبة بتقنية “تايم لابس” مع دخول صلاة المغرب

 المرصد 11 7٬332 1 يوم
اخبار ثقافية
عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

 المرصد 31 6٬940 2 يومين
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬265 5 أيام
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬881 أسبوع واحد
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬789 أسبوع واحد
اخبار صحية
خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%

خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%

 المرصد 44 4٬888 2 يومين
تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

 المرصد 89 12٬163 2 يومين
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬423 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬940 أسبوعين
اخبار اقتصادية
أرقام مذهلة .. هذا ما خسرته قطر خلال 10 أيام من المقاطعة

أرقام مذهلة .. هذا ما خسرته قطر خلال 10 أيام من المقاطعة

 قطر 128 9٬827 4 ساعات
شركة “سعودي أوجيه” تسرح موظفيها وتغلق أبوابها نهاية يونيو الجاري

شركة “سعودي أوجيه” تسرح موظفيها وتغلق أبوابها نهاية يونيو الجاري

 cnbc 44 5٬717 13 ساعة
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

 المرصد 13 2٬859 3 أيام
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

 المرصد 14 4٬151 3 أيام
أخبار مناسبات
شاهد : عدسة “المرصد” ترافق مجموعة من المثقفين والإعلاميين خلال زيارتهم لأحياء منطقة جدة القديمة

شاهد : عدسة “المرصد” ترافق مجموعة من المثقفين والإعلاميين خلال زيارتهم لأحياء منطقة جدة القديمة

 المرصد 21 2٬387 5 ساعات
بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

 واس 24 2٬071 2 يومين
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 22 3٬640 4 أيام
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 20 5٬415 4 أيام
الاخيرة
بالصور: شاهد أكاديمية يمنية تصلي بالنساء والرجال جماعة في مسجد بألمانيا

بالصور: شاهد أكاديمية يمنية تصلي بالنساء والرجال جماعة في مسجد بألمانيا

 المرصد 112 7٬760 10 ساعات
قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

 المرصد 13 1٬675 2 يومين
هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

 المرصد 39 12٬312 2 يومين
4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

 المرصد 47 6٬724 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 307 3٬483 20 ساعة