رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / ما علاقة “أفعى قطر” حمد بن جاسم بقضية فساد مالي في باكستان؟

ما علاقة “أفعى قطر” حمد بن جاسم بقضية فساد مالي في باكستان؟

ما علاقة “أفعى قطر” حمد بن جاسم بقضية فساد مالي في باكستان؟
حجم الخط A A A
وكالات 25 2٬196 2 ساعتين

صحيفة المرصد- وكالات: راجت أنباء في باكستان عن قرب زيارة فريق تحقيقات باكستاني إلى قطر، من أجل تسجيل إفادات من رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، مع طرح عدد من الأسئلة عليه، بشأن علاقته بقضية فساد مالي في إسلام أباد.

وأكد أحد أعضاء لجنة التحقيق، بحسب قناة “جيو نيوز” التي نشرت الواقعة، أنه تم تقديم طلب للمحكمة العليا للحصول على إذن بالسفر إلى الدوحة للالتقاء بالطرف القطري وتسجيل اعترافاته، وأشار المحقق الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أنه قد قُدّمت ثلاث خيارات لحمد، منها زيارة فريق تحقيقات للدوحة للتحقيق معه، إلا أنه رفض كل الخيارات بذريعة انشغاله، بينما يصر فريق التحقيقات على ضرورة خضوعه للتحقيق.

واقترح حمد بن جاسم، الذي يطلق عليه بعض المراقبين لقب “أفعى قطر”، على فريق التحقيق أن يسجل رسالة صوتية أو مقطع فيديو، يدلي في أيهما بالبيانات المطلوبة، إلا أن فريق التحقيقات رفض المقترح، ورفع للمحكمة العليا مطالباً بالإذن له بالسفر إلى الدوحة لإكمال التحقيقات.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - الأخضر
2017-06-18 07:51:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -
2017-06-18 07:47:37
انشهد والله انه افعى وخبيث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - الشاعر📝
2017-06-18 07:41:46
ولأنه أفعى فقد جرده تميم ووالدته موزه من جميع مناصبه كرئيس للوزراء ووزيراً للخارجية ومن كافة استثماراته حتى لا يشكل خطراً عليهم بما أنه ينتمي لأحد أفرع العائلات الحاكمة التي يحق لها تولى منصب الأمارة)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-06-18 07:39:13
لو ان صدام الارهابي مازال موجود لتعاونت قطر ضد الخليج فالارهاب لا يعرف الارهاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - ابو مشعاب
2017-06-18 07:39:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -
2017-06-18 07:27:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - سالم
2017-06-18 07:27:01
حتى بالعطله دوام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ٩٩٩ 🚨🚨🚨
2017-06-18 07:24:23
لولا الله ثم السعودية العالم العربي الان في خبر كان تصدت وقصقصت جنحان الخبث استردت البحرين ومصر ودعمت استقرار تونس والعراق وليبيا وناصرت شعب سوريا فضحت مخططات قطر واعلنت اجراءت متتابعة لفرض الاستقرار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - رامز
2017-06-18 07:20:01
٢ قطر فعلت افعال لم يفكر بها الشيطان و داعش الشيطان الان يتحسر بان فيه منهو اقو منه بالشيطنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ٩٩٩ 🚨🚨🚨
2017-06-18 07:19:46
ما قامت به دول الخليج من خطوات وعزل قطر جهاد في سبيل الله نعم كانت تسعى لتدميرهم وكانت تنفذ الارهاب والوقود ابناء هذه الدول العالم العربي دمرته وقسمته دويلات ودمرت الجامعة العربية وسببت القطيعة بينهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ٩٩٩
2017-06-18 07:13:10
تذكرون تفجيرات مساجد الكويت بعد سجن النائب الاخواني كل المحللين توقعوا ***وكنا وقتها مغيبين ودرعمنا ولم نتوقع بعد هذه الفضايح والمكائد والخسة لا يستبعد تكون وراءها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 24,385 )
14 - برق _ الحرم
2017-06-18 07:11:43
((((((((رأس _الماسونية .... في الخليج _العربي .....ربيب اليهود وشرار _العجم ))))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - ٩٩٩
2017-06-18 07:10:09
هل تكون قطر تحت الوصاية الدولية اتوقع ذلك جميع دول العالم تطارد مجرميها والكارثة اعضاء في ما يسمى حكومه دولة اصغر من فرسان ويحكمها ٦ قادة عزمي موزه حمد خليفه حمد جاسم تميم القرضاوي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
12 -
2017-06-18 07:07:10
جيبوتي فلسطين ارتريا اثيوبيا مالي السودان لبنان باكستان افغانستان السعودية البحرين الكويت اليمن سوريا الامارات العراق لبنان مصر ليبيا تونس المغرب موريتانيا عصف بهم التفجير والارهاب من نجى قطر واسرائيل
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
11 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-06-18 07:06:08
مهندس الشرور وباعث ومهيج الثورات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - خليجي
2017-06-18 07:02:25
ملالي قطر عاملين زحمه والشارع فاضي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - الوهابي
2017-06-18 06:58:51
لماذا يا قطر ما الذي اصابك تنتهجي هذا النهج الخبيث والسلوك الشيطاني ماذا ينقصك مال واغنى دولة جوار واحسن جوار كنتي قرة عيون الخليج بعتي الجوار والدين والعروبة والكرامه وكسبتي العار والخذلان لما ياقطر
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
8 -
2017-06-18 06:54:59
حسبنا الله ونعم الوكيل حتى باكستان ما سلمت من فساد هؤلاء على العالم ان يجتث هذه النبتة الخبيثة فقد افسدت كل شي جميل في الكرة الارضية افسدت الدين والسياسة والفن والرياضة والثقافة نبتة ابليس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - مواطن كادح
2017-06-18 06:43:44
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - متابع
2017-06-18 06:40:37
هذه خلافات بين أمراء وشيوخ شخصيه انتم المفروض ما تشغلون انفسكم بها اشتغلوا بما هو فائدة لكم في آخرتكم ودنياكم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
5 - رامز
2017-06-18 06:35:07
اذاالباكستانيين وصلو قطر فاعتبرها انتهت و مسحت من الخريطه واذا تدخل ايران او تركيا سوف يتمسحون ايضآ من الخريطه انصح تميم الاختبا بعيد روسيا حكومه جابانه بدون جيش او قوات مسلحة هل هذه دوله لا بلا دويله
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
4 - نفسيه
2017-06-18 06:32:50
فساد مالي هههههه . ياراقل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - رامز
2017-06-18 06:29:30
الجيران القريبين لم يسلموا من شرور هذه العائله الشيطانه وصل الى باكستان اهم طاحو ولا يوجد احد سما عليهم فضائح فيديو في ليبيا و تسجيل في البحرين و اتصال في باكستان تفكير النساء موزة غلط وتميم وابوه غلط
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 -
2017-06-18 06:25:54
الله يهلكم يالعصابة القطرية خرابكم وصل باكستان هؤلاء داعش رقم ٢
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - راشد
2017-06-18 06:24:07
استغفر الله وش بقى ماظهر بعض الناس شر لو على نفسه فهم حكام قطر ضرو أنفسهم وبلادهم وشعبهم بسبب غرور الشيطان لهم و اطاعوة فعليهم تحمل عواقبه السيئه السؤال لماذا معظم الدول تضررت من قطر هل هو فرعون وقته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الأخضر

لايوجد عمل بشكل فعال ضد التنظيمات الخارجية والدول الداعمة لها فمثلا قطر تكيد لنا...
بواسطة : إنسان منصف 🦅

ان شاء الله مدير الأمن العام الجديد يشوف حل مع انتشار الجريمه...
بواسطة : لله الأمر من قبل ومن بعد

والله لو يعطوني ١٠مليون دولار مقابل البوح عن أي أسرار تخص أمن الوطن والله لن أفع...
بواسطة : مواطن كادح

سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بال...
كتاب الرأي
mm

قينان الغامدي

السعودي وسلمان والتغيير المفصلي: ليس بيت الحكومة فقط
102 0
mm

محمد آل الشيخ

حمد هو السرطان الذي لا علاج إلاّ ببتره !
173 0
mm

مشعل السديري

لا ناقة لهم فيها ولا جمل
118 0
mm

علي الجمل

قطر الانقلابات
269 15
mm

عبدالرحمن الراشد

الوضع في قطر صعب
263 1
mm

خالد السليمان

بلاغ للنائب العام!
181 0
mm

تركي الدخيل

مخطط قتل ملك!
158 0
mm

د. محمد العوين

للأزمات وجهها الأبيض أيضاً!
201 3
mm

مشعل السديري

{وافق شن طبقة}
304 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هذا المشهد !؟
190 1
كتاب الرياضة
mm

وليد الفراج

ستة أجانب في الدوري.. انتهت المجاملات
190 0
mm

أحمد الشمراني

الموساد يخطط وقطر تنفذ..!
153 1
mm

عادل التويجري

شيبان!
481 8
mm

صالح الهويريني

مسؤول قطري قال لي..
808 10
mm

عبد العزيز الدغيثر

الوقوف دقيقة للحداد (بدعة)
284 2
mm

أحمد الشمراني

إعلامهم أشبه بطنين الذباب!
326 4
mm

أحمد الشمراني

الهلال قرر والاتحاد نفذ !
856 44
mm

عادل التويجري

الصملة!
768 11
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
765 6
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
625 4
الاخبار الدولية
ما علاقة “أفعى قطر” حمد بن جاسم بقضية فساد مالي في باكستان؟

ما علاقة “أفعى قطر” حمد بن جاسم بقضية فساد مالي في باكستان؟

 وكالات 25 2٬196 2 ساعتين
من هو المعارض البحريني الذي خطط مع مستشار قطري لتأزيم الأوضاع في بلاده بالتنسيق مع حزب الله الإرهابي؟

من هو المعارض البحريني الذي خطط مع مستشار قطري لتأزيم الأوضاع في بلاده بالتنسيق مع حزب الله الإرهابي؟

 المرصد 7 4٬513 9 ساعات
ميليشيات الحوثي والمخلوع تسطو على قوافل الإغاثة المخصصة للنازحين.. وهكذا تستخدم الشاحنات بعد نهب محتوياتها!

ميليشيات الحوثي والمخلوع تسطو على قوافل الإغاثة المخصصة للنازحين.. وهكذا تستخدم الشاحنات بعد نهب محتوياتها!

 وكالات 89 2٬424 16 ساعة
فشل جميع محاولات الدوحة لإعادة فتح أجواء الدول المقاطعة أمام طائراتها!

فشل جميع محاولات الدوحة لإعادة فتح أجواء الدول المقاطعة أمام طائراتها!

 رويترز 49 7٬060 17 ساعة
المرصد الرياضي
بعدما فضل الأزرق على الظفرة.. كم دفع “الهلال” لـ”خريبين” للبقاء في صفوف الفريق والحصول على خدماته؟!

بعدما فضل الأزرق على الظفرة.. كم دفع “الهلال” لـ”خريبين” للبقاء في صفوف الفريق والحصول على خدماته؟!

 المرصد 35 6٬217 21 ساعة
لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

 المرصد 28 12٬524 2 يومين
فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

 المرصد 14 3٬797 2 يومين
رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

 المرصد 48 4٬434 3 أيام
اخبار فنية
شاهد: لجين عمران تخرج دخان من فمها… وهذا ما فعلته في حفل إفطار للمرة الأولى!

شاهد: لجين عمران تخرج دخان من فمها… وهذا ما فعلته في حفل إفطار للمرة الأولى!

 المرصد 62 11٬084 9 ساعات
مدير أعمال “الهاجري” يكشف عن مكان إقامة أحلام وزوجها.. وهكذا أصبحت شكل العلاقات بينهما بعد قطيعة قطر

مدير أعمال “الهاجري” يكشف عن مكان إقامة أحلام وزوجها.. وهكذا أصبحت شكل العلاقات بينهما بعد قطيعة قطر

 المرصد 30 12٬163 24 ساعة
شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

 المرصد 35 13٬751 2 يومين
ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

 المرصد 12 9٬224 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور .. الشرطة الإيطالية تكشف هوية الأمير المزيف الذي خدع المشاهير

بالصور .. الشرطة الإيطالية تكشف هوية الأمير المزيف الذي خدع المشاهير

 روسيا اليوم 12 8٬634 8 ساعات
بالفيديو: “الراحل” يستعرض مقتطفات من حياة الشاعر “طلال الرشيد” !

بالفيديو: “الراحل” يستعرض مقتطفات من حياة الشاعر “طلال الرشيد” !

 المرصد 33 2٬671 7 ساعات
خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صور

خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صور

 المرصد 136 22٬861 1 يوم
“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

 المرصد 17 4٬490 2 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مواطن يطارد ”امرأة” حاولت الدخول لمنزله وسرقته بمساعدة شريكها الذي كان ينتظرها بسيارته

بالفيديو: مواطن يطارد ”امرأة” حاولت الدخول لمنزله وسرقته بمساعدة شريكها الذي كان ينتظرها بسيارته

 المرصد 86 13٬517 5 ساعات
فيديو: شاهد سطو على محل تموينات في الرياض باستخدام طفاية حريق!

فيديو: شاهد سطو على محل تموينات في الرياض باستخدام طفاية حريق!

 المرصد 37 6٬265 6 ساعات
شاهد .. فيديو طريف لمسن يطارد قط هارب بحذائِه أثناء بث برنامج لـ”طباخة” كويتية !

شاهد .. فيديو طريف لمسن يطارد قط هارب بحذائِه أثناء بث برنامج لـ”طباخة” كويتية !

 المرصد 12 8٬708 1 يوم
شاهد.. لقطات مذهلة للطواف حول الكعبة بتقنية “تايم لابس” مع دخول صلاة المغرب

شاهد.. لقطات مذهلة للطواف حول الكعبة بتقنية “تايم لابس” مع دخول صلاة المغرب

 المرصد 11 7٬390 1 يوم
اخبار ثقافية
عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

 المرصد 31 6٬959 2 يومين
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬269 5 أيام
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬881 أسبوع واحد
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬790 أسبوع واحد
اخبار صحية
خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%

خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%

 المرصد 44 4٬910 2 يومين
تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

 المرصد 89 12٬241 2 يومين
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬424 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬945 أسبوعين
اخبار اقتصادية
أرقام مذهلة .. هذا ما خسرته قطر خلال 10 أيام من المقاطعة

أرقام مذهلة .. هذا ما خسرته قطر خلال 10 أيام من المقاطعة

 قطر 132 11٬191 6 ساعات
شركة “سعودي أوجيه” تسرح موظفيها وتغلق أبوابها نهاية يونيو الجاري

شركة “سعودي أوجيه” تسرح موظفيها وتغلق أبوابها نهاية يونيو الجاري

 cnbc 45 5٬939 15 ساعة
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

 المرصد 13 2٬861 3 أيام
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

 المرصد 14 4٬151 3 أيام
أخبار مناسبات
شاهد : عدسة “المرصد” ترافق مجموعة من المثقفين والإعلاميين خلال زيارتهم لأحياء منطقة جدة القديمة

شاهد : عدسة “المرصد” ترافق مجموعة من المثقفين والإعلاميين خلال زيارتهم لأحياء منطقة جدة القديمة

 المرصد 22 2٬694 7 ساعات
بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

 واس 24 2٬071 3 أيام
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 22 3٬640 4 أيام
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 20 5٬415 4 أيام
الاخيرة
بالصور: شاهد أكاديمية يمنية تصلي بالنساء والرجال جماعة في مسجد بألمانيا

بالصور: شاهد أكاديمية يمنية تصلي بالنساء والرجال جماعة في مسجد بألمانيا

 المرصد 115 8٬207 12 ساعة
قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

 المرصد 13 1٬678 2 يومين
هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

 المرصد 39 12٬322 2 يومين
4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

 المرصد 47 6٬731 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 308 3٬605 22 ساعة