ما علاقة “أفعى قطر” حمد بن جاسم بقضية فساد مالي في باكستان؟
صحيفة المرصد- وكالات: راجت أنباء في باكستان عن قرب زيارة فريق تحقيقات باكستاني إلى قطر، من أجل تسجيل إفادات من رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، مع طرح عدد من الأسئلة عليه، بشأن علاقته بقضية فساد مالي في إسلام أباد.
وأكد أحد أعضاء لجنة التحقيق، بحسب قناة “جيو نيوز” التي نشرت الواقعة، أنه تم تقديم طلب للمحكمة العليا للحصول على إذن بالسفر إلى الدوحة للالتقاء بالطرف القطري وتسجيل اعترافاته، وأشار المحقق الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أنه قد قُدّمت ثلاث خيارات لحمد، منها زيارة فريق تحقيقات للدوحة للتحقيق معه، إلا أنه رفض كل الخيارات بذريعة انشغاله، بينما يصر فريق التحقيقات على ضرورة خضوعه للتحقيق.
واقترح حمد بن جاسم، الذي يطلق عليه بعض المراقبين لقب “أفعى قطر”، على فريق التحقيق أن يسجل رسالة صوتية أو مقطع فيديو، يدلي في أيهما بالبيانات المطلوبة، إلا أن فريق التحقيقات رفض المقترح، ورفع للمحكمة العليا مطالباً بالإذن له بالسفر إلى الدوحة لإكمال التحقيقات.
التعليقات
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انشهد والله انه افعى وخبيث
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ولأنه أفعى فقد جرده تميم ووالدته موزه من جميع مناصبه كرئيس للوزراء ووزيراً للخارجية ومن كافة استثماراته حتى لا يشكل خطراً عليهم بما أنه ينتمي لأحد أفرع العائلات الحاكمة التي يحق لها تولى منصب الأمارة)
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لو ان صدام الارهابي مازال موجود لتعاونت قطر ضد الخليج فالارهاب لا يعرف الارهاب
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حتى بالعطله دوام
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لولا الله ثم السعودية العالم العربي الان في خبر كان تصدت وقصقصت جنحان الخبث استردت البحرين ومصر ودعمت استقرار تونس والعراق وليبيا وناصرت شعب سوريا فضحت مخططات قطر واعلنت اجراءت متتابعة لفرض الاستقرار
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٢ قطر فعلت افعال لم يفكر بها الشيطان و داعش الشيطان الان يتحسر بان فيه منهو اقو منه بالشيطنه
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ما قامت به دول الخليج من خطوات وعزل قطر جهاد في سبيل الله نعم كانت تسعى لتدميرهم وكانت تنفذ الارهاب والوقود ابناء هذه الدول العالم العربي دمرته وقسمته دويلات ودمرت الجامعة العربية وسببت القطيعة بينهم
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تذكرون تفجيرات مساجد الكويت بعد سجن النائب الاخواني كل المحللين توقعوا ***وكنا وقتها مغيبين ودرعمنا ولم نتوقع بعد هذه الفضايح والمكائد والخسة لا يستبعد تكون وراءها
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((((((((رأس _الماسونية .... في الخليج _العربي .....ربيب اليهود وشرار _العجم ))))))))
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هل تكون قطر تحت الوصاية الدولية اتوقع ذلك جميع دول العالم تطارد مجرميها والكارثة اعضاء في ما يسمى حكومه دولة اصغر من فرسان ويحكمها ٦ قادة عزمي موزه حمد خليفه حمد جاسم تميم القرضاوي
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جيبوتي فلسطين ارتريا اثيوبيا مالي السودان لبنان باكستان افغانستان السعودية البحرين الكويت اليمن سوريا الامارات العراق لبنان مصر ليبيا تونس المغرب موريتانيا عصف بهم التفجير والارهاب من نجى قطر واسرائيل
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مهندس الشرور وباعث ومهيج الثورات
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ملالي قطر عاملين زحمه والشارع فاضي
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لماذا يا قطر ما الذي اصابك تنتهجي هذا النهج الخبيث والسلوك الشيطاني ماذا ينقصك مال واغنى دولة جوار واحسن جوار كنتي قرة عيون الخليج بعتي الجوار والدين والعروبة والكرامه وكسبتي العار والخذلان لما ياقطر
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حسبنا الله ونعم الوكيل حتى باكستان ما سلمت من فساد هؤلاء على العالم ان يجتث هذه النبتة الخبيثة فقد افسدت كل شي جميل في الكرة الارضية افسدت الدين والسياسة والفن والرياضة والثقافة نبتة ابليس
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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هذه خلافات بين أمراء وشيوخ شخصيه انتم المفروض ما تشغلون انفسكم بها اشتغلوا بما هو فائدة لكم في آخرتكم ودنياكم
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اذاالباكستانيين وصلو قطر فاعتبرها انتهت و مسحت من الخريطه واذا تدخل ايران او تركيا سوف يتمسحون ايضآ من الخريطه انصح تميم الاختبا بعيد روسيا حكومه جابانه بدون جيش او قوات مسلحة هل هذه دوله لا بلا دويله
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فساد مالي هههههه . ياراقل
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الجيران القريبين لم يسلموا من شرور هذه العائله الشيطانه وصل الى باكستان اهم طاحو ولا يوجد احد سما عليهم فضائح فيديو في ليبيا و تسجيل في البحرين و اتصال في باكستان تفكير النساء موزة غلط وتميم وابوه غلط
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الله يهلكم يالعصابة القطرية خرابكم وصل باكستان هؤلاء داعش رقم ٢
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استغفر الله وش بقى ماظهر بعض الناس شر لو على نفسه فهم حكام قطر ضرو أنفسهم وبلادهم وشعبهم بسبب غرور الشيطان لهم و اطاعوة فعليهم تحمل عواقبه السيئه السؤال لماذا معظم الدول تضررت من قطر هل هو فرعون وقته
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