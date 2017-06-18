ما علاقة “أفعى قطر” حمد بن جاسم بقضية فساد مالي في باكستان؟

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صحيفة المرصد- وكالات: راجت أنباء في باكستان عن قرب زيارة فريق تحقيقات باكستاني إلى قطر، من أجل تسجيل إفادات من رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، مع طرح عدد من الأسئلة عليه، بشأن علاقته بقضية فساد مالي في إسلام أباد.

وأكد أحد أعضاء لجنة التحقيق، بحسب قناة “جيو نيوز” التي نشرت الواقعة، أنه تم تقديم طلب للمحكمة العليا للحصول على إذن بالسفر إلى الدوحة للالتقاء بالطرف القطري وتسجيل اعترافاته، وأشار المحقق الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أنه قد قُدّمت ثلاث خيارات لحمد، منها زيارة فريق تحقيقات للدوحة للتحقيق معه، إلا أنه رفض كل الخيارات بذريعة انشغاله، بينما يصر فريق التحقيقات على ضرورة خضوعه للتحقيق.

واقترح حمد بن جاسم، الذي يطلق عليه بعض المراقبين لقب “أفعى قطر”، على فريق التحقيق أن يسجل رسالة صوتية أو مقطع فيديو، يدلي في أيهما بالبيانات المطلوبة، إلا أن فريق التحقيقات رفض المقترح، ورفع للمحكمة العليا مطالباً بالإذن له بالسفر إلى الدوحة لإكمال التحقيقات.