هل تذكرون الدكتورة منى البرنس “صاحبة فيديو الرقص”.. عادت من جديد لتثير الجدل بسبب إفطارها في رمضان وتكشف السبب!

حجم الخط A A A المرصد 13 2٬188 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أوضحت الدكتورة المصرية منى البرنس أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة السويس، السبب وراء إفطارها فى شهر رمضان المبارك، موضحة أنها تتحول لـ”امرأة مستذئبة”- إذا لم تتناول القهوة باستمرار- على حد تعبيرها.

وكانت “البرنس” قد كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”: “الصيام لله ومش مفروض حد يسأل حد عن الموضوع ده، ولو مشربتش قهوة على الصبح ما ببقاش بنى أدمة.. ببقى حاجة كدا شبه المرأة المستذئبة وأحسن لى فى الحالة دى لا حد يشوفنى ولا يكلمنى عشان ممكن أهبره عادى”.

وأضافت “البرنس” أنها لا تستطيع فعل أى شيء إلا عقب تناول القهوة، كما أنها تقضى معظم أوقاتها فى السفر لذا تتناول القهوة باستمرار، مؤكدة: “أنا من الفقراء فمش محتاجة أحس بيهم.. والأهم إنى بصوم عن أذى الغير ولا أضر أحد طول السنة.. وكل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم”.