الرئيسية / هل تذكرون الدكتورة منى البرنس “صاحبة فيديو الرقص”.. عادت من جديد لتثير الجدل بسبب إفطارها في رمضان وتكشف السبب!
هل تذكرون الدكتورة منى البرنس “صاحبة فيديو الرقص”.. عادت من جديد لتثير الجدل بسبب إفطارها في رمضان وتكشف السبب!
صحيفة المرصد: أوضحت الدكتورة المصرية منى البرنس أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة السويس، السبب وراء إفطارها فى شهر رمضان المبارك، موضحة أنها تتحول لـ”امرأة مستذئبة”- إذا لم تتناول القهوة باستمرار- على حد تعبيرها.
وكانت “البرنس” قد كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”: “الصيام لله ومش مفروض حد يسأل حد عن الموضوع ده، ولو مشربتش قهوة على الصبح ما ببقاش بنى أدمة.. ببقى حاجة كدا شبه المرأة المستذئبة وأحسن لى فى الحالة دى لا حد يشوفنى ولا يكلمنى عشان ممكن أهبره عادى”.
وأضافت “البرنس” أنها لا تستطيع فعل أى شيء إلا عقب تناول القهوة، كما أنها تقضى معظم أوقاتها فى السفر لذا تتناول القهوة باستمرار، مؤكدة: “أنا من الفقراء فمش محتاجة أحس بيهم.. والأهم إنى بصوم عن أذى الغير ولا أضر أحد طول السنة.. وكل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم”.
التعليقات
13 -2017-06-18 07:48:28
تعليقاته مؤثرة لكن مايكتب بمعرف واحد وغير كذا حاد في نقاشاته
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( عدد التعليقات 1,582 )12 - ابونواف...
الله سبحانة غني عنك وعن صيامك
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11 - ابو حنش2017-06-18 07:13:31
الحساب عند تناثر الصحف يوم الجمع الاكبر يااستاذة ادب انجليزي
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10 - رامز2017-06-18 07:12:18
صامت ما صمت لا علاقة لنا بهاء لكم دينكم ولي دين لا احد يحاسب عن احد كل مخلوق وما فعل لذلك دعوكم من جدل يضر ولا ينفع
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9 -2017-06-18 07:05:33
الصيام ركن من اركان الاسلام ياسيادة الدكتورة الحساب والعقاب عند الله الحقي نفسك وتوبي
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8 -2017-06-18 06:56:42
شريبات القهوة ذولي مشكلة اسألني عنهم
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7 - \/\/2017-06-18 06:56:40
بيطلع شيوخ الازعر ويبرر لها كما برر للرقاصات وزواج الرخص ابو كم يوم وجواز كشف الوجة والفخوذ ههها والسباحة بالمايوهات واتخاذ الاخدان وفتح البارات والمراقص والدفاع عن البدع والخرافات والدروشة والجهل
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6 -2017-06-18 06:49:23
صوموا ،،، فلها ولنا رب يحاسبنا سبحانه وتعالى.
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5 - مواطن كادح2017-06-18 06:46:13
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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4 - Noura2017-06-18 06:41:57
شكلها " مستذئبه " على كل شهوات الدنيا مو بس ع القهوة الله يعافينا
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3 - نفسيه2017-06-18 06:31:08
وبكره تشوفو مصر. هههههههه
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2 - البلسم2017-06-18 06:30:49
لاحول ولاقوة الا بالله الله يهديها ويشفيها الى طريق الحق واليقين
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1 - نفسيه2017-06-18 06:29:09
سحقا لك. ومن هم على شاكلتك هنا.
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بواسطة : إنسان منصف 🦅
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