رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو والصور: شاهد عارضة الأزياء السعودية “ريم الصانع” تتحدث عن نفسها وعن أسرتها

بالفيديو والصور: شاهد عارضة الأزياء السعودية “ريم الصانع” تتحدث عن نفسها وعن أسرتها

بالفيديو والصور: شاهد عارضة الأزياء السعودية “ريم الصانع” تتحدث عن نفسها وعن أسرتها
حجم الخط A A A
المرصد 184 10٬926 8 ساعات

صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للموديل السعودية ريم الصانع تجاوب فيه على بعض أسئلة متابعيها. وتحظى ريم الصانع وصورها وإطلالاتها مؤخرًا على إهتمام السعوديين وخاصة رواد الشبكة العنكبوتية.
وتحدثت الصانع عن نفسها بالمقطع قائلة: “ولدت في بوسطن بأمريكا وعشت هناك 8 سنوات ثم سافرنا إلى سان فرانسيسكو وتخرجت من ASK المدرسة الأمريكية بالكويت “. وفي إجابة على سؤال كيف تعلمتي إنجليزي قائلة: “أنا تعلمت إنجليزي قبل ما تعلمت عربي والعربي عندي مو مرة كويس بس أحاول “.
وعن مجال دراستها قالت: “أدرس علم الإجتماع في جامعة بكاليفورنيا”. وعن عدد إخوانها أوضحت أن لديها أخت تكبرها تسمى حصة ولديها أخ يبلغ من العمر 5 سنوات.
وأكدت ريم الصانع أنها بدأت في تعلم البيانو وممارسة هذه الهواية منذ كان عمرها 16 عامًا.
وعبرت الصايغ _في المقطع المخصص للإجابة عن الأسئلة التي أرسلها لها جمهورها_ عن حبها للمطربة الأمريكية ريانا وإنها عاشقة لفنها وإطلالاتها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

184 - منال الضاحي
2017-08-17 09:57:14
ايش دخل جدك فينا منقهر **** بس في بلدك موعندنا بالمريض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
183 - منال الضاحي
2017-08-17 09:54:22
اذا موعاجبك يافتان انقلع عند اسيادك وشيل مابقى لك من كرامه ***ولاتحسب الناس مثلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 27,409 )
182 - قلم الحقيقه
2017-08-17 09:52:03
أمثالك حياتها مثل مماتها.لارأي ولاقرار لها معه.مهمتك في الحياة معروفة حمل وانجاب وارضاع وأكل وشرب بعد ليس باختيارك وانما يجلب لك لاعليك سوى المضغ والبلع.حاضرهي المتواجدة في قاموس كلماتك لاتعرفين غيرها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
181 - سعيد ولد قحطان
2017-08-17 09:51:51
والله رصعتك رصع ياخنبوق بس تستاهل ههههههههههههه اللهم لاشماته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
180 - محامي
2017-08-17 09:51:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
179 - المُزن
2017-08-17 09:51:08
🍃🍁عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم :(يأتي على الناس زمانٌ القابض ُعلى دينه كالقابض على الجمر).ياتُرى هل هو هذا الزمان؟بما نراه من انجراف خلف الشهوات،وضعف الدين...🍃🍁
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
178 - 169
2017-08-17 09:49:58
ههههههههههه حرام عليك الحين اتخيل الكوافيره بدون حواجب خخخخخخخخ خميسكم فله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
177 - الله لاتعاقبنا يارب
2017-08-17 09:49:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
176 - محب آل البيت
2017-08-17 09:49:00
ت172 قلم ***أنت تتكلمين عن م***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
175 - محب آل البيت
2017-08-17 09:47:14
ت166 لا يخفى صدقت اخي العزيز وفقك الله وسددك فقلم ا****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
174 - باب الشمال
2017-08-17 09:46:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
173 - محب آل البيت
2017-08-17 09:45:15
صدقتي يا اخت منال وفقك الله وسددك وما اظن قلم****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 27,409 )
172 - قلم الحقيقه
2017-08-17 09:44:53
الطيور على أشكالها تقع . سوق حجاب ينتظرك العصر خليه يشتري لك قفازات سود ويجيبها لك عليها تخفيضات في الصيف تشترين واحدة 9 مجانآ هههههه .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
171 - يوسف
2017-08-17 09:42:42
سبحان الله الكوافيره تخنبق والشعب يدعس كفووو تنطح كفووو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
170 - لا يخفى
2017-08-17 09:41:43
عرض الأزيا تقنين ل *** !! وممارسة له بشكل مؤسسي !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
169 - منال الضاحي
2017-08-17 09:41:00
قلم الكذب التمرد والانفلات تجده في بلدك نحن نحب ازواجنا واخوننا الذين لم ولن توصل نصف مستواهم رجال عن١٠٠٠ذكر مثلك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
168 - 110
2017-08-17 09:40:13
الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
167 - محامي
2017-08-17 09:39:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
166 - لا يخفى
2017-08-17 09:38:53
يا قلم الحقيقة ربما تصف محيطك فلا تعمم على الجميع يمكن المساعة في تقويم بعض السلوكيات الخاطأة والتثقيف لكن ليس بمهاجمة الجذر الذي لا يبقى معه شيء إلا***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
165 - ** رخااال
2017-08-17 09:37:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
164 - 100
2017-08-17 09:37:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
163 - محامي
2017-08-17 09:36:59
ايش حكاية البنات والتفاخر الزايد وهي لا جلست جنب وحده اجنبيه ما ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
162 - لا يخفى
2017-08-17 09:35:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
161 - محامي
2017-08-17 09:35:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
160 - 154
2017-08-17 09:34:58
هذا قدرك فاقد الشي لايعطيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
159 - مشعل
2017-08-17 09:33:21
ياافريقي ابشرك ليست عارضه او غيرها من يحجب تميزنا نحن شعب متكاتف نحب وطننا وقادتنا وقبلها نحب ديننا ونمد يدنا للجميع ولو ذهبت لشرق الارض ومغاربها لوجت ان لنا بصمه ياعزيزي نحن ابناء الحرمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
158 - اية الله ميتسوبيشي
2017-08-17 09:33:17
اتمنى تحضر الى دروسي لتستفيد وتتمتع بسماع الروايات الطازجه ولن تتعدى ساعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 27,409 )
157 - قلم الحقيقه
2017-08-17 09:32:08
الكثير من السعوديات كفرو بشيء اسمه زواج . الوحدة منهم تدخله وردة متفتحة ماتلبث الا وكل حسن وجمال فيها وقد ذبل وشارف على الهلاك. بسبب سجانها وجلادها الذي لعنت اللحظة الذي اقترنت بها معه. حياة جحيم.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
156 - لا يخفى
2017-08-17 09:31:26
عرض الأزيا لا يخلو من مآرب أخرى !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
155 - مواطن وطني
2017-08-17 09:31:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 27,409 )
154 - قلم الحقيقه
2017-08-17 09:28:04
شاهدو أثر الحرية والحياة الوردية على تقاسيم وجهها الجميل الدنيا بأسرها تتباهى أنها سعودية وتتشرف بها أنها تمشي على أرضها لتزيدها حسنآ وبهاء. لامتسلط أو موسوس ولا سجان أو قاتل يعيش بجوارها حرة نفسها.
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 27,409 )
153 - قلم الحقيقه
2017-08-17 09:23:30
حمدآ لله أن الكثير من السعوديات ماجابو خبر لأي ظلامي عدو للحياة والبشر والانسانية.يتمشون على كيفهم يسافرون على كيفهم يعيشون حياتهم بالطول بالعرض لم يخضعو أنفسهم ولارقابهم لمتسلط ***أو أخونجي متخلف.
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
152 - زائره قديمه
2017-08-17 09:18:49
زمن ، 100 ، 75 ، الشاعر ، مياسه ، ام فارس ، 30 . 👉 لشخص واحد ( غير ) سعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
151 - ضمير الناس
2017-08-17 09:18:10
عارضة ازياءوسرولها مشقق ***باب النجارمخلوع ***يافرحة الفقراء بالموضه***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 20,951 )
150 - إنسان منصف
2017-08-17 08:59:26
ت147،،،،،يا حلوه ،،،،،وش يكون هذا ؟ اذا ماهو صليب ،،،،لا تقولين انه هلال،،،،مثلا ،***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
149 - محب آل البيت
2017-08-17 08:53:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
148 - يارب عفوك ورضاك والجنه
2017-08-17 08:48:24
139 - إنسان منصف >> قال تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى )
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
147 -
2017-08-17 08:47:55
هذا مو صليب يا جهل حتى ما تعرفون شكل الصليب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
146 -
2017-08-17 08:46:14
حسستونا انها داعيه اسلاميه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
145 - القلم الحر
2017-08-17 08:43:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
144 -
2017-08-17 08:42:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
143 - رهش
2017-08-17 08:37:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 20,951 )
142 - إنسان منصف
2017-08-17 08:36:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 20,951 )
141 - إنسان منصف 🦅
2017-08-17 08:34:54
صورتها الاخيرة ،،،،لابسه صليب ولا ورده،،،،،🙄
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 20,951 )
140 - إنسان منصف 🦅
2017-08-17 08:31:51
اما زواج مستحيل،،،،،،،سكرتيره وبس،،،،،،زوجه لا زم تكون متحجبة ،،،،،ولو كاشفه اهم شي عفيفه ،،،،،🦅
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 20,951 )
139 - إنسان منصف 🦅
2017-08-17 08:30:25
منظر يفتح النفس ،،،،،،ياليتها عندي سكرتيره،،،،،تخليك ريلاااااااااكس،،،،،،،😉
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
138 - عايد
2017-08-17 08:30:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
137 - ابوعلي
2017-08-17 08:19:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
136 -
2017-08-17 08:13:28
لا تراقبني من بعيد! خليك جريء واقترب!! لربما فضولي يحتاج أن يعرف عنك مثل فضولك و أكثر😁
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
135 - بن منقاش الخالدي
2017-08-17 08:12:31
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
134 - 2030
2017-08-17 08:07:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
133 - hima
2017-08-17 07:50:35
الله يسعدها,انسانه واثقه من نفسها ومثال يقتدى لبنات بلادها.
لا يعجبني(11) اعجبني(3)
132 - fahad
2017-08-17 07:48:32
هذا ماجنته الامه من الابتعاث ,وتحقق الهدف منه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
131 -
2017-08-17 07:48:16
وش اخبار ****ليه ماصورت معه ولا حرام ماعندها ***ههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
130 - محب آل البيت
2017-08-17 07:47:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
129 - اتقوا الله
2017-08-17 07:44:49
شيئين لا حرية تعبير فيهما ولا حرية نقد "خلقة الله واعراض البشر"
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
128 -
2017-08-17 07:40:10
الوضع هنا متوتر 😧 طب تخيلوها ايفانكا 😇😅
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
127 - أبو فيصل - الرياض
2017-08-17 07:36:45
الحمد لله رب العالمين وبعد حمدك وشكرك على نعمك العظيمة التي لاتحصى نسألك سبحانك بقوتك وقدرتك أن تسحق كل علماني وليبرالي في هذه البلاد العظيمة يريدون إفساد عبادك اللهم أرنا فيهم أنواع عذابك آمين آمين.
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
126 - غريب
2017-08-17 07:31:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
125 - فهد ٢
2017-08-17 07:29:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
124 - أبو الدحم
2017-08-17 07:28:25
أشوف صارت الدعوة سمردحة!! كل من إحتارت في نفسها قالت يالا أصير عارضة طالما فيه ناس أقصى إهتماماتهم هالخرابيط! لا وتقول العربية مو مرة! يعني لغة القرآن عندها مالها أية أهمية!؟ لاحول ولا قوة إلا بالله
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
123 -
2017-08-17 07:28:01
افريقي ترى مالنا علاقه بلونك وشكلك واوضاعك واوضاع بلدك اللي جيت منحاش منها هههههها
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
122 - عاشق المرصد
2017-08-17 07:27:48
******* الله يهديها ويصلحها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
121 -
2017-08-17 07:26:08
يعني وحده مولوده ومتربيه هناك وش بتطلع داعيه ماقد جت للسعوديه ولا تدري وينها فيه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
120 - ياني قريت كمية حقد من الغرباء
2017-08-17 07:23:29
يافيه تشفي من الغرباء على بلادنا وكأنهم مبسوطين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
119 -
2017-08-17 07:23:09
يعني وحده مولوده ومتربيه هناك وش بتطلع داعيه ماقد جت للسعوديه ولا تدري وينها فيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
118 - ياني قريت كمية حقد من الغرباء
2017-08-17 07:22:49
يافيه تشفي من الغرباء على بلادنا وكأنهم مبسوطين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
117 - ياني قريت كمية حقد من الغرباء
2017-08-17 07:21:47
يافيه تشفي من الغرباء على بلادنا وكأنهم مبسوطين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
116 -
2017-08-17 07:21:21
فيه سؤال عندي لها***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
115 -
2017-08-17 07:19:13
بنت السعودية تقول سبحان الله وتذكر الله هل ماترينه يرضي الله ؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
114 - 72
2017-08-17 07:18:52
يا تعليق 112 عادي فى عوايل سعوديه لديها ابناء عمومه فى الكويت و العكس صحيح و العتبان من اكبر الامثله
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
113 -
2017-08-17 07:16:28
يمكن الرسوم لها دور يا افريقي بحالتك المزرية وحقدك الواضح علينا اذا كنت مسلم كما تدعي ليه ماتنكر المنكر وتحاول تنصح ذولا اللي ماعبجبوك ايها الفقيه التقي انت تحت تتمنى مزيد من المنكرات وتتكلم بالدين ؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
112 -
2017-08-17 07:16:28
اللهجة فيها كلمات كويتية وفيه عوائل كثيرة كويتية بهاالاسم وهذي اعمال ممنهجة لتقتدي الفتاة السعودية بها،، على اساس انها بنت سعودية
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
111 -
2017-08-17 07:16:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
110 - إلى السعاودة
2017-08-17 07:15:14
كفايه انفصاااااام خلو عندكم شخصية مهزوزي وعديمي الثقة لأنكم تعيشون بصراع داخلي ..
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
109 -
2017-08-17 07:13:33
93 لذلك تحمد الله وتتمنى المزيد من الخراب فقط لان كم واحد الجمك وكشف مافي قلبك الاسود لا اقنعتني بهلوساتك وجهلك عندي شك في مذهبك ولست افريقي انت من اياهم ماغيرهم اذا كنت وافد اطلع وريح راسك ماهو افضل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
108 -
2017-08-17 07:12:00
اسمعوا يالربع ؛ عارضة ازياء والا طياره . الشعب السعودي فيه دين وفيه ومرجله . مهوب صاير شي بديرتنا وحنا عايشين. ومثل مارجعوا البدلات بيكفون عن ***
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
107 -
2017-08-17 07:10:04
ومارح أتكلم عن وجهها لكن عندي ملاحظة كيف تكون عارضة أزياء وقصيرة ؟ من مواصفات عارضات الأزياء طول لا يقل عن 170 والشعب عندنا من الجنسين يعاني من هذه العقدة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
106 - منتحي
2017-08-17 07:07:51
من يبتعد عن الدين يعد الى الجاهليه انظر كيف جعلوا جسد المرأه سلعه للكاميرات ولشهوات الرجال
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
105 -
2017-08-17 07:07:00
يجونك ركض السعوديين من يسمعون طاري سعودية مساااااكيييين ترا مو ضروري تمدحونها وبنفس الوقت مو ضروري*** كل واحد عنده مرايا يروح يشوف نفسه ويعدل عيوبه وحتى لو عدلت الشين شين
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
104 - ابوبدر
2017-08-17 07:05:07
هذا المظهر المخالف للحشمه لايشرف المرأة السعوديه ولاتمثلها***ه , ولماذا هذا الاظهار المبالغ فيه ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
103 - منتحي
2017-08-17 07:04:39
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) .. اتقوا الله لتفوزوا بالجنان.
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
102 - المُزن
2017-08-17 07:00:27
🍃🍁الله يستر علينا في الدنيا والآخرة ، العارضات ليست مثال أو قدوة يُحتذى به ، والله يرد كل ضال من المسلمين إليه رداً جميلاً .🍁🍃
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
101 - زمن
2017-08-17 06:51:50
تعليق98 صح كلامك لو انها ايفانكا ولا مغربية ولا سورية كان اختلف الوضع
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
100 -
2017-08-17 06:47:20
ت95 روان قد نزلوا عنها خبر وقاموا يمدحونها حتى بتويتر يمدحونها فعلا متناقضين
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
99 - فهد ٢
2017-08-17 06:46:02
تعليق ٩٨ بنت السعوديه /كيف اسمك بنت السعوديه ومعلوماتك بالصحيفة من اليمن /بلاش كذب ومشاكل هنا انتي بنت اليمن
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
98 - بنت السعوديه
2017-08-17 06:41:01
كل هالانتقادات بس لانها سعوديه لا اكثر سبحان الله مالكم كيف تحكمون ????????
لا يعجبني(6) اعجبني(14)
97 - خبير
2017-08-17 06:40:24
هل هي لابسة سلسال صليب أو أنا غلطان ؟
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
96 - الزهراني
2017-08-17 06:36:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
95 - بنت السعوديه
2017-08-17 06:36:31
م 88 يالكويتي بالنسبه لريم الصانع تكسر خاطرك اجل روان بن حسبن ايش وضعها بالنسبه لك ??????????
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
94 - زائر المرصد
2017-08-17 06:33:21
سعودية جميلة وأنيقة الله يحفظها مثال رائع للفتاة السعودية الجميلة . الجمال السعودي غير وله طعم خاص الله يحفظ بنات بلدي😍
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
93 - أفريقي
2017-08-17 06:31:44
تعليق 79& 84: ما نراه هنا مكروه والحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أنتم تشمتون بكل من هو ليس منكم وهذا نتاج شماتتكم الدائمة بخلق الله فلا أنتم ملائكة بالكامل ولا الآخرين شياطين بالكامل.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
92 - عبدالله
2017-08-17 06:30:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
91 - نوني &
2017-08-17 06:28:24
*** الله يستر علينا ..
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
90 - فهد ٢
2017-08-17 06:26:10
اي حرمه خارج البلد ومثل ذي وتقول انا سعوديه تسحب وسجن ع طول ٥سنوات ويش الله لايبلانا
لا يعجبني(10) اعجبني(5)
89 - عبدالله ابو جواد
2017-08-17 06:22:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
88 - كويتي وافتخر
2017-08-17 06:12:35
والله تكسر الخاطر عسى الله يهديج
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
87 - تمر
2017-08-17 06:08:36
الحياة نقضيها ي من ذات الشمال او ذات اليمين ولايغرنكم بالله الغرور وكلن لة اعمالة يحاسب عليها ... متى سوف تتزوج وهل تتزوج سعودي ام غيرذالك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
86 - وشك وشك
2017-08-17 06:06:06
انا قاعد اشوف كعب عليه لبس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
85 - ليبرالي وافتخر 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-08-17 06:02:19
خطوه جدا ممتازة 😋
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
84 - فم ب مواصفات نفق
2017-08-17 06:01:30
افريقي يتحمدالله وكان مزعجنا بالكلام بالدين ويقول انه عالم ومفتي ويبي يحول النساء لجواري بمشاركه سابقه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
83 - ودي افهم !!
2017-08-17 06:00:20
يوصل الإعلام والدعم لها وهي في بوسطن وغيرها فالصين وأفريقيا .. مادام تخالف الشرع والعادات .. بس عاجزين يجيبون لنا طبيبات مبدعات ومهندسات ومخترعات وباحثات .. كم انت تنتقي ايه الاعلامي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
82 - م
2017-08-17 05:59:08
اذا كان دينك يأمرك بغض البصر ويأمر بالحجاب والحشمة ويتحدث عن فتنه النساء ويتكلم بالكاسيات العاريات الخ تجي تنسف تعاليم دينك وتتجاهلها هل عندك شك بدينك وهل تقبله ع ذويك يامن تعرض وتسمح وتمدح
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
81 - الله يحفظ لنا ملكنا سلمان
2017-08-17 05:58:37
ت 73 ترويج هذي الاشكال في مجتمع المسلمين تحقيق****فهمت ولا باقي تفكر ليش وكيف اللهما انصر المسلمين السنة على المنافقين والمتخاذلين والكاذبين والاغبياء والجهله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
80 - وشك وشك
2017-08-17 05:57:52
سبحان الله شوف الفرق بين محتسبه الباحه الله يخفظها والاشكال ذي
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
79 -
2017-08-17 05:55:10
يعني يا افريقي انت غير مبتلى كل الل تشوفهن من اصول مثل وضعك يعني ودك بتدمير مجتمعنا اخلاقيا وفرحان وتحمدالله ع المعاصي ؟؟ كل هذا حقد علينا وش مجلسك هنا وانت حاقد ع افراده وكاره له
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
78 - الله يحفظ لنا ملكنا سلمان
2017-08-17 05:52:41
الترويج لمثل ذلك لما يسوف يكون مستقبلا اليوسف العتيبيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
77 - ابو خالد
2017-08-17 05:49:00
الهدف من عرض هذة النماذج الأجيال القادمة الجيل هذا واعى وفاهم بس هم مستمرون للجيل القادمة الأطفال والمراهقين تحت سن 17 سنة وخاصة الاناث
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
76 - م
2017-08-17 05:49:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 -
2017-08-17 05:45:43
لماذا كل هذا التوتر 🙄 طب تخيلوها ايفانكا 😓 طب تخيلوها امريكية 😬
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
74 - م
2017-08-17 05:39:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
73 - م
2017-08-17 05:36:54
الل يقنعني بفايدة وحدة لعرض هكذا نماذج له 10 آلاف ريال احولها لحسابه
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
72 - أفريقي
2017-08-17 05:31:53
الحمدلله عددهن في إزدياد وسيكتشف مناصروا الخصوصية أنه لم يعد هناك ما يميزهم عن باقي الشعوب. وهذه نتيجه حتمية لمن هو دائم الشماتة بأخيه فقد يعافيه الله ويبتليه.
لا يعجبني(20) اعجبني(15)
71 - ابو خالد
2017-08-17 05:31:35
ابو ثامر تمثلك انت لا تتكلم عن الكل فاهم تكلم عن نفسك بس
لا يعجبني(4) اعجبني(10)
70 - ابو خالد
2017-08-17 05:29:38
كاسيت عاريات أخبرنا عنها الرسول منذو قدم لا يجدن ريح الجنة بحمد الله ما راح تشوفون الأشكال هذى فى الجنة ولا من يدافع عنهم بأمر الله
لا يعجبني(4) اعجبني(17)
69 - @@
2017-08-17 05:21:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
68 - خالد الحربين
2017-08-17 05:21:05
تسوق لنفسها تبغا متابعين عليها من الله ما تستحق تمثل نفسها ***السعوديه أشرف منها
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
67 - ssss
2017-08-17 05:19:55
هذه المفروض ما تتزوج الا من رجل وسيم وغني ورومانسي يحترمها ويقدرها ويدللها ويصونها ويحافظ عليها
لا يعجبني(15) اعجبني(3)
66 - @@
2017-08-17 05:16:02
****مسكينةلاجمال ولاحشمةلوهي متسترةأفضل لها.
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
65 - شاي عنابي
2017-08-17 05:15:16
قال أيه علم أجتماع أقول يازين الستر ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
64 - أبو ثامر
2017-08-17 05:11:57
الي يقول ما تمثل السعودية، حسستنا إن السعوديين ملائكة .. إلا تمثلنا، أنت الي ما تمثل إلا نفسك هههه... السؤال: وش قصة كل من عاشت بأميركا صارت مودل؟؟
لا يعجبني(43) اعجبني(18)
63 - مدردح
2017-08-17 05:07:50
قوامها واناملها لايقه لعمل السلطات والمحاشي لاكن تحتاج تدريبات مكثفه لتعلم الكبسه والكشنه . هذي من ظحك عليها واقنعها انها عارضه انشهد انه ظلمها . وبيروح عمرها ولاتعلمت الكبسه ااخ
لا يعجبني(15) اعجبني(4)
62 - الحق
2017-08-17 04:57:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
61 - سمو
2017-08-17 04:56:58
سمكره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
60 -
2017-08-17 04:54:51
سنفورة متشخلعة ومتبرجة وتقول سعودية الله اكبر عليها ما تمثل الا نفسهاوتربيتها
لا يعجبني(4) اعجبني(35)
59 - سعيدان
2017-08-17 04:52:47
شكلها مسويه نفخ 👄 . على العموم هذي ماتمثل إلا نفسها
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
58 - عبدالله اليامي
2017-08-17 04:50:15
الله يصلحها ، تطبق أجندات تغريبية على غرار من سبقها ، و العلم موصول لبعض المبتعثات .
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
57 - ألحقباني
2017-08-17 04:46:12
علم جزاك الله خيرا (53 )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - محمد الجعيد
2017-08-17 04:45:31
مش حلوة . ******
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
55 - فايع مطشي
2017-08-17 04:44:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
54 - مهاجر
2017-08-17 04:43:59
نسال الله الثبات حتى نلقاه..الحياة قصيره جدا مقارنه بما عند الله من نعيم ابدي سرمدي
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
53 - جعيثن
2017-08-17 04:41:17
في الحديث القدسي(ياعبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فل يحمد الله ومن وجد غير ذلك فلايلومن الا نفسه ) كفى بالموت واعظا
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
52 - |||
2017-08-17 04:39:56
نسأل الله لها الهدايه .. يا اخوان بعض الكلام مٌحاسبين عليه .. فاختاروا كلماتكم بعناية .. لان بعض الكلام يندرج تحت مسمى الجرائم المعلوماتية
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
51 - مصري
2017-08-17 04:31:18
اسئل الله الستر و العافيه والعياذ بالله من هواء النفس و طاعة شياطين الانس و الجن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
50 - B-52
2017-08-17 04:30:39
خنبوقي ودك ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
49 - عارفين وش يعني عارضة ازياء
2017-08-17 04:28:58
هذي تاكل من عرض الملابس عليها فين الانجاز اللي سوته اي وحده تقدر تسوي كم عمليه وتصير أشهر وحده لكن الوحده ماتبيع آخرتها علشان الدنيا ربي امرنا بالحجاب والمال الحلال ومن طاع ربي دخل جنته
لا يعجبني(0) اعجبني(20)
48 - الأسمر
2017-08-17 04:28:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - جربوع الرأي
2017-08-17 04:14:54
تقول انسألت اكثر من ٦٠٠ سؤال.***********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - مواطن يحب الهياط
2017-08-17 04:05:57
الواحد يفتخر بمثل هذه النماذج الرائعة .. بعكس من هربن من بيوت عائلاتهم وذهبن للرقة لجهاد الترفيه عن القتله
لا يعجبني(27) اعجبني(0)
45 - ابو فهد
2017-08-17 04:05:07
من الشروط الاساسيه لكل عارضه ان تكون طويله لا تقل عن 175 سم ولانهم سعوديات لم يطبقوا هذا الشرط الاساسي ؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(15) اعجبني(4)
44 - 👀الحزم
2017-08-17 03:52:44
عائلة الصانع بالكويت، لذلك درست في المدرسه الأمريكية بالكويت. وشلون صارت سعوديه؟؟؟؟ كل إنسان منحرف أول مخالف الفطره يلصقونه بالسعوديه
لا يعجبني(14) اعجبني(27)
43 - الزهراني
2017-08-17 03:46:28
اه آه آه آه ........
لا يعجبني(11) اعجبني(0)
42 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-08-17 03:45:16
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ
لا يعجبني(1) اعجبني(33)
41 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-08-17 03:44:19
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
لا يعجبني(0) اعجبني(23)
40 - Talal
2017-08-17 03:34:20
حلووووه .. مفاتن أنثي تقل خالها
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
39 - 🌀HUAWEI🌀
2017-08-17 03:34:13
بكرة تطلع فيفي عبدة سعودية 😂😂 على فكرة هذي ليس لها اي مكان بين الاطهار ربما قيمتها كاقيمة من يؤيدها ويناصرها فسيكون مكانها بينهم
لا يعجبني(12) اعجبني(29)
38 - بربس
2017-08-17 03:29:09
الصانع⚫ 🤔
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
37 - مياسه
2017-08-17 03:22:27
الى الامام ياريم الصانع ولايهمونك اعداء النجاح
لا يعجبني(33) اعجبني(3)
36 - bigwill
2017-08-17 03:17:35
هذا نتيجة زواج الاجانب
لا يعجبني(4) اعجبني(24)
35 - وشك وشك
2017-08-17 03:16:55
صف مع احلام وصلحي عمليات تجميل
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
34 -
2017-08-17 03:11:57
5 سعوديات عارضات أزياء *********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - ابو سالم
2017-08-17 03:10:09
ربي يحفظها هذه بنت الوطن مفخره وترفع الراس
لا يعجبني(25) اعجبني(8)
32 - ابو عقرب
2017-08-17 03:09:41
ما خذه في نفسها مقلب ها السنيفره تخوووووف
لا يعجبني(1) اعجبني(18)
31 - الصوت العالي
2017-08-17 03:08:28
خالتي خنبوقه ؟ تتطلع بمعرفات مالها داعي !!روحي نامي ياخالتي..
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
30 -
2017-08-17 03:07:39
مادري ليش هالتناقض والازدواجية عند بعض الناس ؟! هذه لو كانت ايفانكا كان تشوفون اللي يمدحها واللي يتغزل واللي يمجدها واللي يثني عليها !! من يومين يرحبون بالأمريكية واليس دي وهنا طلع التناقض؟ شي غريب !!
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
29 -
2017-08-17 03:05:51
وش يسوي أبوها في أمريكا ماقالت لنا حلالاه لو جت عندي في حريملاء وطقيت لها خيمه جنب شبك المعزا هي وقلم الحقينه حتى يعرفون ان الله حق
لا يعجبني(9) اعجبني(13)
28 - منصور 66
2017-08-17 03:05:17
الحمدالله على نعمت الاسلام والستر ياناس ابناكم امانه عليكم حافضو عليهم
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
27 -
2017-08-17 02:59:44
هذه ثقافة الجسد كم سنة ويطوى اسمها وهات غيرها
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
26 -
2017-08-17 02:59:16
عارضات أزياء سعوديات طباخات سعوديات وعضو مجلس شورى يقول شغلوهن في البقالات وهناك من وجد في رصيده 1466 مليار ريال غير الأراضي والعقارات ولم أحد يسأله من أين لك هذا ياهذا هذه السيوله في البنوك
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
25 - الشاعر📝
2017-08-17 02:58:59
نموذج رائع للفتاة السعودية الطموحة التي تسعى وراء إشراقات النجاح وهي دائماً ماتنظر بعين الأمل والتحدي للأفق البعيد همها فقط إثبات وجودها وبناء شخصيتها لتفتخر بقيمتها كأنثى....)
لا يعجبني(22) اعجبني(3)
24 - @@@@@
2017-08-17 02:57:56
اسئل الله الستر و العافيه والعياذ بالله من هواء النفس و طاعة شياطين الانس و الجن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 27,409 )
23 - قلم الحقيقه
2017-08-17 02:56:53
الله يحفظك ويسعدك نور مشرق يمثل بلادنا بوجهها الناعم الجميل أفضل تمثيل. هؤلاء هم السعوديات السعيدات بعيدآ عن شبوك المتخلفين الظلاميين وسجونهم.شاهدوهم وكيف يشرفون وطنهم وأنفسهم ثقافة أدب جمال أخلاق .
لا يعجبني(54) اعجبني(12)
22 - محب الوطن
2017-08-17 02:49:30
الصانع الصانع
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
21 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-08-17 02:48:09
نسأل(الله)الستر والعافيه و ان يصلح حالنا وحال كل مؤمن موحد بالدنيا والاخره اللهم لگ الحمد والشكر واللهم لا(شماته) ):أن حزين جداً جداً جداً جداً):
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
20 - ام فارس
2017-08-17 02:48:06
ماشاء الله تبارك الله الله يحفظها بنت البلد ويكثر من امثالها
لا يعجبني(23) اعجبني(6)
19 -
2017-08-17 02:46:46
ولدت في امريكا وعاشت في امريكا اثرت عليها الثقافة الغربية
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
18 - محب الوطن
2017-08-17 02:44:40
***************************************************والله يهدي الجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - لا اله الا الله محمد رسول الله
2017-08-17 02:44:38
خساره من بلاد الحرمين تسوي كذا
لا يعجبني(4) اعجبني(12)
16 - sasa1974
2017-08-17 02:43:41
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ
لا يعجبني(2) اعجبني(12)
15 - عابد فهد
2017-08-17 02:43:10
مهي حلوة.. يالله هانت بتزوج أمريكية واعيش في امريكا.. الله يوفقني..
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
14 - فهدة
2017-08-17 02:43:02
كل يوم عينة جديدة وهم نفس الطينة ، دحين اختك اسمها حصة والعربي ماهو كويس هههههه اجل لو كان اسمها ميرفت ولا لمار ايش كان صار اللة المستعان ما ادري ايش استفدنا ! ومن يتابعهم اصلا ومن. يسألهم ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
13 - بصائر للناس
2017-08-17 02:42:21
بسم الله الرحمن الرحيم (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
12 - طنطل
2017-08-17 02:42:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - زيزو
2017-08-17 02:38:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - معيض
2017-08-17 02:37:06
هذي المديل حلوة
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
9 - ؟؟
2017-08-17 02:36:23
عارضة ازياء ومشهورة وسعودية انا استغرب من بعض الاثرياء الخليجين ليه يتركون بنت البلد ويتزوجون من عارضات او فنانات اجنبيات واوروبيات ؟؟
لا يعجبني(17) اعجبني(7)
8 - المنفلوطي
2017-08-17 02:36:22
سعودية والنعم فيها وفي البطن اللي حمها عز وشرف
لا يعجبني(20) اعجبني(2)
7 -
2017-08-17 02:33:46
بدون تحيه لمعرف (انثى لن تتكرر)
لا يعجبني(7) اعجبني(8)
6 -
2017-08-17 02:30:55
ماشاء اللة كثرت الموديلات عندنا ايه الحلاوة دي
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
5 - الله يصلح الحال
2017-08-17 02:30:44
وتحظى ريم الصانع مؤخرًا على إهتمام السعوديين وخاصة رواد الشبكة العنكبوتية😳
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
4 - •• Ksa
2017-08-17 02:30:07
لا تمثل السعوديين ************
لا يعجبني(15) اعجبني(15)
3 - سلام
2017-08-17 02:29:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - محمد الشهري Ggccxx
2017-08-17 02:28:51
الله يحفظك لنفسك وأهلك .
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
1 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-08-17 02:27:50
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
لا يعجبني(3) اعجبني(25)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : منال الضاحي

ايش دخل جدك فينا منقهر **** بس في بلدك موعندنا بالمريض...
بواسطة :

اجواء مدري انت تشبهين حياة الفهد خخخخخخخخخخخخخخخخ...
بواسطة : محامي

لاحول ولاقوة الا بالله ايش عملوا السورين في حياتهم الموت وراهم وراهم...
بواسطة : برق _ الحرم

(((((( حقوق الانسان الغربي .....اصبحت ذات اولوية قصوى ....في الجزيرة العربية ......



كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

{الحاسة السادسة} عندما تتكلم
119 0
mm

خالد السليمان

شيخوخة مبانينا !
116 1
mm

محمد الساعد

تولع السعوديين بطلال وعبد الحسين عبد الرضا
149 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

السعودية الرقم الصلب في معادلة المنطفة والعالم ا
202 0
mm

د. محمد العوين

إلى دعاة الكراهية!
246 4
mm

سمر المقرن

مشهد لإنسانية الغرب!
189 0
mm

قينان الغامدي

السروريون لا يعترفون بالوطن ولا الوطنية: هذه النظم مسؤولية ولي الأمر
370 8
mm

عبدالرحمن الراشد

مخاطر انهيار اتفاق إيران
375 0
mm

خالد السليمان

افصل السعودي ولا حرج !
313 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ليس اليمن.. بل المنطقة إلى أين؟!
200 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

حذارِ من الجزيرة يا كويت..!
223 0
mm

أحمد الشمراني

أنمار احمِ داعمك..!
441 12
mm

أحمد الشمراني

الهلال يتنكر للشباب!
729 18
mm

أحمد الشمراني

حزن مارفيك
484 9
mm

أحمد الشمراني

ليالي الأهلي تبان من عصاريها
769 16
mm

أحمد الشمراني

عيب يا قطر..
571 5
mm

صالح الهويريني

خذلوك يا تركي
660 2
mm

عبد العزيز الدغيثر

بلطجة كهربا في كل مكان
678 8
mm

أحمد الشمراني

الأهلي مدرستي الإعلامية..!
359 8
mm

أحمد الشمراني

إسلام سراج ومدرب الأهلي!
650 13
الاخبار الدولية
مفلح القحطاني : تصريح وزير الخارجية الأمريكي عن حريات الأديان في السعودية «غير دقيق»

مفلح القحطاني : تصريح وزير الخارجية الأمريكي عن حريات الأديان في السعودية «غير دقيق»

 المرصد 55 2٬379 4 ساعات
إسرائيل تكشف بالصور قيام إيران ببناء مصنعاً للصواريخ بعيدة المدى في سوريا

إسرائيل تكشف بالصور قيام إيران ببناء مصنعاً للصواريخ بعيدة المدى في سوريا

 المرصد 66 2٬105 10 ساعات
قطر تسلم أمير الكويت رسالة جديدة… هذه تفاصيلها

قطر تسلم أمير الكويت رسالة جديدة… هذه تفاصيلها

 المرصد 71 16٬752 11 ساعة
لهذا السبب .. تغريدة Barack Obama تحصل على الأكثر إعجاباً على تويتر

لهذا السبب .. تغريدة Barack Obama تحصل على الأكثر إعجاباً على تويتر

 المرصد 13 3٬471 16 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة بثنائية نظيفة ويتوج بكأس السوبر الأسباني

شاهد.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة بثنائية نظيفة ويتوج بكأس السوبر الأسباني

 د ب أ 8 2٬324 7 ساعات
مركز التحكيم يصدر قرار مفاجئ بإلغاء عقوبة إيقاف عوض خميس من جميع المسابقات.. ويكشف السبب!

مركز التحكيم يصدر قرار مفاجئ بإلغاء عقوبة إيقاف عوض خميس من جميع المسابقات.. ويكشف السبب!

 المرصد 49 6٬140 18 ساعة
شاهد : ماذا قال علي الحبسي عن مستقبله مع الهلال بعد استبعاده من القائمة الآسيوية

شاهد : ماذا قال علي الحبسي عن مستقبله مع الهلال بعد استبعاده من القائمة الآسيوية

 المرصد 34 5٬972 24 ساعة
شاهد : الهلال يحقق فوزاً صعبا وغاليا على مضيفه التعاون بـ4 أهداف مقابل 3

شاهد : الهلال يحقق فوزاً صعبا وغاليا على مضيفه التعاون بـ4 أهداف مقابل 3

 المرصد 105 5٬211 يوم واحد
اخبار فنية
شاهد صور صادمة للفنان عادل إمام .. شكله تغير كثيراً وملامح التعب واضحة عليه!

شاهد صور صادمة للفنان عادل إمام .. شكله تغير كثيراً وملامح التعب واضحة عليه!

 المرصد 53 14٬400 8 ساعات
شاهد بالصور و الفيديو .. جموع غفيرة تشيع جثمان الفنان الكويتي “عبدالحسين عبدالرضا”

شاهد بالصور و الفيديو .. جموع غفيرة تشيع جثمان الفنان الكويتي “عبدالحسين عبدالرضا”

 المرصد 79 9٬177 16 ساعة
شاهد: سعاد عبدالله تروي مشوار عملها مع “عبدالحسين”.. وردة فعلها عندما سمعت خبر الوفاة!

شاهد: سعاد عبدالله تروي مشوار عملها مع “عبدالحسين”.. وردة فعلها عندما سمعت خبر الوفاة!

 المرصد 45 11٬162 يومين
تعرف على تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة عبدالحسين عبدالرضا..وماذا قال الأطباء عن حالته

تعرف على تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة عبدالحسين عبدالرضا..وماذا قال الأطباء عن حالته

 العربية 117 23٬164 3 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو والصور: شاهد عارضة الأزياء السعودية “ريم الصانع” تتحدث عن نفسها وعن أسرتها

بالفيديو والصور: شاهد عارضة الأزياء السعودية “ريم الصانع” تتحدث عن نفسها وعن أسرتها

 المرصد 184 10٬926 8 ساعات
شاهد لقطات جديدة.. لحشود ضخمة غير مسبوقة تودع الفنان “عبدالحسين عبدالرضا” إلى مثواه الأخير

شاهد لقطات جديدة.. لحشود ضخمة غير مسبوقة تودع الفنان “عبدالحسين عبدالرضا” إلى مثواه الأخير

 المرصد 75 9٬151 13 ساعة
بالفيديو : شاهد.. رقص “شذى حسون ” في حفل زواج بسلطنة عمان

بالفيديو : شاهد.. رقص “شذى حسون ” في حفل زواج بسلطنة عمان

 المرصد 175 23٬395 يوم واحد
موظف يهدد صديقته بالقتل “إذ لم تُعد ثمن هداياه”

موظف يهدد صديقته بالقتل “إذ لم تُعد ثمن هداياه”

 المرصد 28 7٬311 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد: عاصفة مرعبة تجتاح مخيماً للاجئين السوريين وتقتلع خيامهم وتقذف الأطفال في الهواء!

شاهد: عاصفة مرعبة تجتاح مخيماً للاجئين السوريين وتقتلع خيامهم وتقذف الأطفال في الهواء!

 المرصد 63 7٬742 8 ساعات
بالفيديو: عراك دامٍ وطعنات بين ثلاثة شبان وحراس “مول”في جازان

بالفيديو: عراك دامٍ وطعنات بين ثلاثة شبان وحراس “مول”في جازان

 المرصد 71 9٬692 23 ساعة
شاهد .. لحظة الاعتداء على فنان عربي وضربه على المسرح !

شاهد .. لحظة الاعتداء على فنان عربي وضربه على المسرح !

 المرصد 57 19٬319 يوم واحد
شاهد.. آخر فيديو للداعية الكويتي “وليد العلي” مع شاب أعلن إسلامه قبل مقتله بيوم في بوركينا فاسو

شاهد.. آخر فيديو للداعية الكويتي “وليد العلي” مع شاب أعلن إسلامه قبل مقتله بيوم في بوركينا فاسو

 المرصد 60 9٬447 يومين
اخبار ثقافية
علماء الفيزياء الفلكية يحددون زمن اختفاء البشرية

علماء الفيزياء الفلكية يحددون زمن اختفاء البشرية

 المرصد 51 8٬553 يومين
إلغاء اسم “إسرائيل” من لوحة فرعونية يثير جدلًا في مصر

إلغاء اسم “إسرائيل” من لوحة فرعونية يثير جدلًا في مصر

 الأناضول 5 2٬426 يومين
تفاصيل جديدة تكشف موعد اقتراب كويكب ضخم من الأرض .. وهذا ما سوف يحدث حال دخوله الغلاف الجوي

تفاصيل جديدة تكشف موعد اقتراب كويكب ضخم من الأرض .. وهذا ما سوف يحدث حال دخوله الغلاف الجوي

 المرصد 35 7٬518 4 أيام
تويتر يطلق تطبيقا مثيرا للجدل عن “زواج المسيار” يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

تويتر يطلق تطبيقا مثيرا للجدل عن “زواج المسيار” يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

 المرصد 65 8٬017 5 أيام
اخبار صحية
ماء الأيورفيدا… كنز صحي في مطبخك

ماء الأيورفيدا… كنز صحي في مطبخك

 المرصد 27 7٬998 4 أيام
خنازير معدّلة جينياً لزراعة أعضاء بشرية

خنازير معدّلة جينياً لزراعة أعضاء بشرية

 فرانس برس 18 1٬923 5 أيام
طريقة مبتكرة تمنع الجسم من رفض الأعضاء المزروعة

طريقة مبتكرة تمنع الجسم من رفض الأعضاء المزروعة

 روسيا اليوم 6 2٬059 5 أيام
انتشار “فرخ العقرب” في صناديق الرطب.. وأكاديمي يحذر!

انتشار “فرخ العقرب” في صناديق الرطب.. وأكاديمي يحذر!

 المرصد 40 14٬625 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية «تداول» – صور

وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية «تداول» – صور

 المرصد 37 3٬011 8 ساعات
الوليد بن طلال يضع شرطا للاستثمار في مصرف روسي مفلس

الوليد بن طلال يضع شرطا للاستثمار في مصرف روسي مفلس

 المرصد 39 9٬329 يومين
3 عروض شراء تقفز بقيمة “أوبر” لأكثر من 100 مليار دولار

3 عروض شراء تقفز بقيمة “أوبر” لأكثر من 100 مليار دولار

 المرصد 12 4٬504 3 أيام
‏ المالية تزف بشرى لموظفي الدولة: سنصرف البدلات بأثر رجعي..ولن يكون هناك تأخير!

‏ المالية تزف بشرى لموظفي الدولة: سنصرف البدلات بأثر رجعي..ولن يكون هناك تأخير!

 المرصد 102 17٬414 4 أيام
أخبار مناسبات
شاهد بالصور : لاعب كرة قدم هولندي يعتنق الإسلام ويتزوج أميرة ماليزية .. هكذا بدأت قصة الحب !

شاهد بالصور : لاعب كرة قدم هولندي يعتنق الإسلام ويتزوج أميرة ماليزية .. هكذا بدأت قصة الحب !

 المرصد 36 11٬335 3 أيام
شاهد 17 صور فريدة من داخل حي “مسورة القطيف ” بعد تطهيره من الإرهابيين

شاهد 17 صور فريدة من داخل حي “مسورة القطيف ” بعد تطهيره من الإرهابيين

 واس 25 7٬302 3 أيام
بالصور : نائب خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمعا من المواطنين

بالصور : نائب خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمعا من المواطنين

 واس 20 7٬138 أسبوعين
بالصور:خادم الحرمين يغادر جدة متوجهاً إلى خارج المملكة في إجازة خاصة

بالصور:خادم الحرمين يغادر جدة متوجهاً إلى خارج المملكة في إجازة خاصة

 واس 8 4٬229 3 أسابيع
الاخيرة
بالفيديو: تعرف على الطريقة القديمة لحفظ التمر 100 عام .. ورجل تراث يروي التفاصيل!

بالفيديو: تعرف على الطريقة القديمة لحفظ التمر 100 عام .. ورجل تراث يروي التفاصيل!

 المرصد 25 6٬817 15 ساعة
تفاصيل جديدة في علاقة المحتسب الهندي ” محيي الدين” بـ “المسنة” في المدينة !

تفاصيل جديدة في علاقة المحتسب الهندي ” محيي الدين” بـ “المسنة” في المدينة !

 المرصد 135 19٬441 يومين
“الزعاق” يعلن موعد يومي عرفة وعيد الأضحى!

“الزعاق” يعلن موعد يومي عرفة وعيد الأضحى!

 المرصد 17 9٬992 4 أيام
مراسل لـ”BBC” يروي تفاصيل عن الحياة اليومية من وسط حي بدمشق وكيف تحول إلى مكان للبارات والمراقص

مراسل لـ”BBC” يروي تفاصيل عن الحياة اليومية من وسط حي بدمشق وكيف تحول إلى مكان للبارات والمراقص

 المرصد 60 13٬781 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 555 4٬457 24 ساعة