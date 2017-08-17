بالفيديو والصور: شاهد عارضة الأزياء السعودية “ريم الصانع” تتحدث عن نفسها وعن أسرتها
صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للموديل السعودية ريم الصانع تجاوب فيه على بعض أسئلة متابعيها. وتحظى ريم الصانع وصورها وإطلالاتها مؤخرًا على إهتمام السعوديين وخاصة رواد الشبكة العنكبوتية.
وتحدثت الصانع عن نفسها بالمقطع قائلة: “ولدت في بوسطن بأمريكا وعشت هناك 8 سنوات ثم سافرنا إلى سان فرانسيسكو وتخرجت من ASK المدرسة الأمريكية بالكويت “. وفي إجابة على سؤال كيف تعلمتي إنجليزي قائلة: “أنا تعلمت إنجليزي قبل ما تعلمت عربي والعربي عندي مو مرة كويس بس أحاول “.
وعن مجال دراستها قالت: “أدرس علم الإجتماع في جامعة بكاليفورنيا”. وعن عدد إخوانها أوضحت أن لديها أخت تكبرها تسمى حصة ولديها أخ يبلغ من العمر 5 سنوات.
وأكدت ريم الصانع أنها بدأت في تعلم البيانو وممارسة هذه الهواية منذ كان عمرها 16 عامًا.
وعبرت الصايغ _في المقطع المخصص للإجابة عن الأسئلة التي أرسلها لها جمهورها_ عن حبها للمطربة الأمريكية ريانا وإنها عاشقة لفنها وإطلالاتها.
التعليقات
ايش دخل جدك فينا منقهر **** بس في بلدك موعندنا بالمريض
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اذا موعاجبك يافتان انقلع عند اسيادك وشيل مابقى لك من كرامه ***ولاتحسب الناس مثلك
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أمثالك حياتها مثل مماتها.لارأي ولاقرار لها معه.مهمتك في الحياة معروفة حمل وانجاب وارضاع وأكل وشرب بعد ليس باختيارك وانما يجلب لك لاعليك سوى المضغ والبلع.حاضرهي المتواجدة في قاموس كلماتك لاتعرفين غيرها
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والله رصعتك رصع ياخنبوق بس تستاهل ههههههههههههه اللهم لاشماته
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🍃🍁عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم :(يأتي على الناس زمانٌ القابض ُعلى دينه كالقابض على الجمر).ياتُرى هل هو هذا الزمان؟بما نراه من انجراف خلف الشهوات،وضعف الدين...🍃🍁
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ههههههههههه حرام عليك الحين اتخيل الكوافيره بدون حواجب خخخخخخخخ خميسكم فله
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ت172 قلم ***أنت تتكلمين عن م***
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ت166 لا يخفى صدقت اخي العزيز وفقك الله وسددك فقلم ا****
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صدقتي يا اخت منال وفقك الله وسددك وما اظن قلم****
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الطيور على أشكالها تقع . سوق حجاب ينتظرك العصر خليه يشتري لك قفازات سود ويجيبها لك عليها تخفيضات في الصيف تشترين واحدة 9 مجانآ هههههه .
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سبحان الله الكوافيره تخنبق والشعب يدعس كفووو تنطح كفووو
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عرض الأزيا تقنين ل *** !! وممارسة له بشكل مؤسسي !!
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قلم الكذب التمرد والانفلات تجده في بلدك نحن نحب ازواجنا واخوننا الذين لم ولن توصل نصف مستواهم رجال عن١٠٠٠ذكر مثلك
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الله المستعان
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يا قلم الحقيقة ربما تصف محيطك فلا تعمم على الجميع يمكن المساعة في تقويم بعض السلوكيات الخاطأة والتثقيف لكن ليس بمهاجمة الجذر الذي لا يبقى معه شيء إلا***
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ايش حكاية البنات والتفاخر الزايد وهي لا جلست جنب وحده اجنبيه ما ***
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هذا قدرك فاقد الشي لايعطيه
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ياافريقي ابشرك ليست عارضه او غيرها من يحجب تميزنا نحن شعب متكاتف نحب وطننا وقادتنا وقبلها نحب ديننا ونمد يدنا للجميع ولو ذهبت لشرق الارض ومغاربها لوجت ان لنا بصمه ياعزيزي نحن ابناء الحرمين
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اتمنى تحضر الى دروسي لتستفيد وتتمتع بسماع الروايات الطازجه ولن تتعدى ساعه
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الكثير من السعوديات كفرو بشيء اسمه زواج . الوحدة منهم تدخله وردة متفتحة ماتلبث الا وكل حسن وجمال فيها وقد ذبل وشارف على الهلاك. بسبب سجانها وجلادها الذي لعنت اللحظة الذي اقترنت بها معه. حياة جحيم.
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عرض الأزيا لا يخلو من مآرب أخرى !!
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شاهدو أثر الحرية والحياة الوردية على تقاسيم وجهها الجميل الدنيا بأسرها تتباهى أنها سعودية وتتشرف بها أنها تمشي على أرضها لتزيدها حسنآ وبهاء. لامتسلط أو موسوس ولا سجان أو قاتل يعيش بجوارها حرة نفسها.
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حمدآ لله أن الكثير من السعوديات ماجابو خبر لأي ظلامي عدو للحياة والبشر والانسانية.يتمشون على كيفهم يسافرون على كيفهم يعيشون حياتهم بالطول بالعرض لم يخضعو أنفسهم ولارقابهم لمتسلط ***أو أخونجي متخلف.
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زمن ، 100 ، 75 ، الشاعر ، مياسه ، ام فارس ، 30 . 👉 لشخص واحد ( غير ) سعودي
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عارضة ازياءوسرولها مشقق ***باب النجارمخلوع ***يافرحة الفقراء بالموضه***
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ت147،،،،،يا حلوه ،،،،،وش يكون هذا ؟ اذا ماهو صليب ،،،،لا تقولين انه هلال،،،،مثلا ،***
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139 - إنسان منصف >> قال تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى )
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هذا مو صليب يا جهل حتى ما تعرفون شكل الصليب
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حسستونا انها داعيه اسلاميه
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صورتها الاخيرة ،،،،لابسه صليب ولا ورده،،،،،🙄
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اما زواج مستحيل،،،،،،،سكرتيره وبس،،،،،،زوجه لا زم تكون متحجبة ،،،،،ولو كاشفه اهم شي عفيفه ،،،،،🦅
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منظر يفتح النفس ،،،،،،ياليتها عندي سكرتيره،،،،،تخليك ريلاااااااااكس،،،،،،،😉
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لا تراقبني من بعيد! خليك جريء واقترب!! لربما فضولي يحتاج أن يعرف عنك مثل فضولك و أكثر😁
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حسبي الله ونعم الوكيل
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الله يسعدها,انسانه واثقه من نفسها ومثال يقتدى لبنات بلادها.
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هذا ماجنته الامه من الابتعاث ,وتحقق الهدف منه
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وش اخبار ****ليه ماصورت معه ولا حرام ماعندها ***ههههههههههه
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شيئين لا حرية تعبير فيهما ولا حرية نقد "خلقة الله واعراض البشر"
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الوضع هنا متوتر 😧 طب تخيلوها ايفانكا 😇😅
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الحمد لله رب العالمين وبعد حمدك وشكرك على نعمك العظيمة التي لاتحصى نسألك سبحانك بقوتك وقدرتك أن تسحق كل علماني وليبرالي في هذه البلاد العظيمة يريدون إفساد عبادك اللهم أرنا فيهم أنواع عذابك آمين آمين.
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أشوف صارت الدعوة سمردحة!! كل من إحتارت في نفسها قالت يالا أصير عارضة طالما فيه ناس أقصى إهتماماتهم هالخرابيط! لا وتقول العربية مو مرة! يعني لغة القرآن عندها مالها أية أهمية!؟ لاحول ولا قوة إلا بالله
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افريقي ترى مالنا علاقه بلونك وشكلك واوضاعك واوضاع بلدك اللي جيت منحاش منها هههههها
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******* الله يهديها ويصلحها
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يعني وحده مولوده ومتربيه هناك وش بتطلع داعيه ماقد جت للسعوديه ولا تدري وينها فيه
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يافيه تشفي من الغرباء على بلادنا وكأنهم مبسوطين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
يعني وحده مولوده ومتربيه هناك وش بتطلع داعيه ماقد جت للسعوديه ولا تدري وينها فيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يافيه تشفي من الغرباء على بلادنا وكأنهم مبسوطين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يافيه تشفي من الغرباء على بلادنا وكأنهم مبسوطين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
فيه سؤال عندي لها***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بنت السعودية تقول سبحان الله وتذكر الله هل ماترينه يرضي الله ؟؟؟؟
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يا تعليق 112 عادي فى عوايل سعوديه لديها ابناء عمومه فى الكويت و العكس صحيح و العتبان من اكبر الامثله
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
يمكن الرسوم لها دور يا افريقي بحالتك المزرية وحقدك الواضح علينا اذا كنت مسلم كما تدعي ليه ماتنكر المنكر وتحاول تنصح ذولا اللي ماعبجبوك ايها الفقيه التقي انت تحت تتمنى مزيد من المنكرات وتتكلم بالدين ؟؟
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اللهجة فيها كلمات كويتية وفيه عوائل كثيرة كويتية بهاالاسم وهذي اعمال ممنهجة لتقتدي الفتاة السعودية بها،، على اساس انها بنت سعودية
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كفايه انفصاااااام خلو عندكم شخصية مهزوزي وعديمي الثقة لأنكم تعيشون بصراع داخلي ..
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93 لذلك تحمد الله وتتمنى المزيد من الخراب فقط لان كم واحد الجمك وكشف مافي قلبك الاسود لا اقنعتني بهلوساتك وجهلك عندي شك في مذهبك ولست افريقي انت من اياهم ماغيرهم اذا كنت وافد اطلع وريح راسك ماهو افضل
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اسمعوا يالربع ؛ عارضة ازياء والا طياره . الشعب السعودي فيه دين وفيه ومرجله . مهوب صاير شي بديرتنا وحنا عايشين. ومثل مارجعوا البدلات بيكفون عن ***
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ومارح أتكلم عن وجهها لكن عندي ملاحظة كيف تكون عارضة أزياء وقصيرة ؟ من مواصفات عارضات الأزياء طول لا يقل عن 170 والشعب عندنا من الجنسين يعاني من هذه العقدة
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من يبتعد عن الدين يعد الى الجاهليه انظر كيف جعلوا جسد المرأه سلعه للكاميرات ولشهوات الرجال
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يجونك ركض السعوديين من يسمعون طاري سعودية مساااااكيييين ترا مو ضروري تمدحونها وبنفس الوقت مو ضروري*** كل واحد عنده مرايا يروح يشوف نفسه ويعدل عيوبه وحتى لو عدلت الشين شين
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هذا المظهر المخالف للحشمه لايشرف المرأة السعوديه ولاتمثلها***ه , ولماذا هذا الاظهار المبالغ فيه ؟
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وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) .. اتقوا الله لتفوزوا بالجنان.
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🍃🍁الله يستر علينا في الدنيا والآخرة ، العارضات ليست مثال أو قدوة يُحتذى به ، والله يرد كل ضال من المسلمين إليه رداً جميلاً .🍁🍃
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تعليق98 صح كلامك لو انها ايفانكا ولا مغربية ولا سورية كان اختلف الوضع
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ت95 روان قد نزلوا عنها خبر وقاموا يمدحونها حتى بتويتر يمدحونها فعلا متناقضين
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
تعليق ٩٨ بنت السعوديه /كيف اسمك بنت السعوديه ومعلوماتك بالصحيفة من اليمن /بلاش كذب ومشاكل هنا انتي بنت اليمن
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
كل هالانتقادات بس لانها سعوديه لا اكثر سبحان الله مالكم كيف تحكمون ????????
لا يعجبني(6) اعجبني(14)
هل هي لابسة سلسال صليب أو أنا غلطان ؟
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
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م 88 يالكويتي بالنسبه لريم الصانع تكسر خاطرك اجل روان بن حسبن ايش وضعها بالنسبه لك ??????????
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سعودية جميلة وأنيقة الله يحفظها مثال رائع للفتاة السعودية الجميلة . الجمال السعودي غير وله طعم خاص الله يحفظ بنات بلدي😍
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تعليق 79& 84: ما نراه هنا مكروه والحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أنتم تشمتون بكل من هو ليس منكم وهذا نتاج شماتتكم الدائمة بخلق الله فلا أنتم ملائكة بالكامل ولا الآخرين شياطين بالكامل.
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*** الله يستر علينا ..
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اي حرمه خارج البلد ومثل ذي وتقول انا سعوديه تسحب وسجن ع طول ٥سنوات ويش الله لايبلانا
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والله تكسر الخاطر عسى الله يهديج
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الحياة نقضيها ي من ذات الشمال او ذات اليمين ولايغرنكم بالله الغرور وكلن لة اعمالة يحاسب عليها ... متى سوف تتزوج وهل تتزوج سعودي ام غيرذالك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
انا قاعد اشوف كعب عليه لبس
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خطوه جدا ممتازة 😋
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
افريقي يتحمدالله وكان مزعجنا بالكلام بالدين ويقول انه عالم ومفتي ويبي يحول النساء لجواري بمشاركه سابقه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
يوصل الإعلام والدعم لها وهي في بوسطن وغيرها فالصين وأفريقيا .. مادام تخالف الشرع والعادات .. بس عاجزين يجيبون لنا طبيبات مبدعات ومهندسات ومخترعات وباحثات .. كم انت تنتقي ايه الاعلامي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اذا كان دينك يأمرك بغض البصر ويأمر بالحجاب والحشمة ويتحدث عن فتنه النساء ويتكلم بالكاسيات العاريات الخ تجي تنسف تعاليم دينك وتتجاهلها هل عندك شك بدينك وهل تقبله ع ذويك يامن تعرض وتسمح وتمدح
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ت 73 ترويج هذي الاشكال في مجتمع المسلمين تحقيق****فهمت ولا باقي تفكر ليش وكيف اللهما انصر المسلمين السنة على المنافقين والمتخاذلين والكاذبين والاغبياء والجهله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
سبحان الله شوف الفرق بين محتسبه الباحه الله يخفظها والاشكال ذي
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
يعني يا افريقي انت غير مبتلى كل الل تشوفهن من اصول مثل وضعك يعني ودك بتدمير مجتمعنا اخلاقيا وفرحان وتحمدالله ع المعاصي ؟؟ كل هذا حقد علينا وش مجلسك هنا وانت حاقد ع افراده وكاره له
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
الترويج لمثل ذلك لما يسوف يكون مستقبلا اليوسف العتيبيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الهدف من عرض هذة النماذج الأجيال القادمة الجيل هذا واعى وفاهم بس هم مستمرون للجيل القادمة الأطفال والمراهقين تحت سن 17 سنة وخاصة الاناث
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لماذا كل هذا التوتر 🙄 طب تخيلوها ايفانكا 😓 طب تخيلوها امريكية 😬
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
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لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الل يقنعني بفايدة وحدة لعرض هكذا نماذج له 10 آلاف ريال احولها لحسابه
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
الحمدلله عددهن في إزدياد وسيكتشف مناصروا الخصوصية أنه لم يعد هناك ما يميزهم عن باقي الشعوب. وهذه نتيجه حتمية لمن هو دائم الشماتة بأخيه فقد يعافيه الله ويبتليه.
لا يعجبني(20) اعجبني(15)
ابو ثامر تمثلك انت لا تتكلم عن الكل فاهم تكلم عن نفسك بس
لا يعجبني(4) اعجبني(10)
كاسيت عاريات أخبرنا عنها الرسول منذو قدم لا يجدن ريح الجنة بحمد الله ما راح تشوفون الأشكال هذى فى الجنة ولا من يدافع عنهم بأمر الله
لا يعجبني(4) اعجبني(17)
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لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تسوق لنفسها تبغا متابعين عليها من الله ما تستحق تمثل نفسها ***السعوديه أشرف منها
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
هذه المفروض ما تتزوج الا من رجل وسيم وغني ورومانسي يحترمها ويقدرها ويدللها ويصونها ويحافظ عليها
لا يعجبني(15) اعجبني(3)
****مسكينةلاجمال ولاحشمةلوهي متسترةأفضل لها.
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
قال أيه علم أجتماع أقول يازين الستر ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
الي يقول ما تمثل السعودية، حسستنا إن السعوديين ملائكة .. إلا تمثلنا، أنت الي ما تمثل إلا نفسك هههه... السؤال: وش قصة كل من عاشت بأميركا صارت مودل؟؟
لا يعجبني(43) اعجبني(18)
قوامها واناملها لايقه لعمل السلطات والمحاشي لاكن تحتاج تدريبات مكثفه لتعلم الكبسه والكشنه . هذي من ظحك عليها واقنعها انها عارضه انشهد انه ظلمها . وبيروح عمرها ولاتعلمت الكبسه ااخ
لا يعجبني(15) اعجبني(4)
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لا يعجبني(0) اعجبني(1)
سمكره
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
سنفورة متشخلعة ومتبرجة وتقول سعودية الله اكبر عليها ما تمثل الا نفسهاوتربيتها
لا يعجبني(4) اعجبني(35)
شكلها مسويه نفخ 👄 . على العموم هذي ماتمثل إلا نفسها
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
الله يصلحها ، تطبق أجندات تغريبية على غرار من سبقها ، و العلم موصول لبعض المبتعثات .
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
علم جزاك الله خيرا (53 )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مش حلوة . ******
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
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لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نسال الله الثبات حتى نلقاه..الحياة قصيره جدا مقارنه بما عند الله من نعيم ابدي سرمدي
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
في الحديث القدسي(ياعبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فل يحمد الله ومن وجد غير ذلك فلايلومن الا نفسه ) كفى بالموت واعظا
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
نسأل الله لها الهدايه .. يا اخوان بعض الكلام مٌحاسبين عليه .. فاختاروا كلماتكم بعناية .. لان بعض الكلام يندرج تحت مسمى الجرائم المعلوماتية
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
اسئل الله الستر و العافيه والعياذ بالله من هواء النفس و طاعة شياطين الانس و الجن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
خنبوقي ودك ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذي تاكل من عرض الملابس عليها فين الانجاز اللي سوته اي وحده تقدر تسوي كم عمليه وتصير أشهر وحده لكن الوحده ماتبيع آخرتها علشان الدنيا ربي امرنا بالحجاب والمال الحلال ومن طاع ربي دخل جنته
لا يعجبني(0) اعجبني(20)
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تقول انسألت اكثر من ٦٠٠ سؤال.***********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الواحد يفتخر بمثل هذه النماذج الرائعة .. بعكس من هربن من بيوت عائلاتهم وذهبن للرقة لجهاد الترفيه عن القتله
لا يعجبني(27) اعجبني(0)
من الشروط الاساسيه لكل عارضه ان تكون طويله لا تقل عن 175 سم ولانهم سعوديات لم يطبقوا هذا الشرط الاساسي ؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(15) اعجبني(4)
عائلة الصانع بالكويت، لذلك درست في المدرسه الأمريكية بالكويت. وشلون صارت سعوديه؟؟؟؟ كل إنسان منحرف أول مخالف الفطره يلصقونه بالسعوديه
لا يعجبني(14) اعجبني(27)
اه آه آه آه ........
لا يعجبني(11) اعجبني(0)
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ
لا يعجبني(1) اعجبني(33)
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
لا يعجبني(0) اعجبني(23)
حلووووه .. مفاتن أنثي تقل خالها
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
بكرة تطلع فيفي عبدة سعودية 😂😂 على فكرة هذي ليس لها اي مكان بين الاطهار ربما قيمتها كاقيمة من يؤيدها ويناصرها فسيكون مكانها بينهم
لا يعجبني(12) اعجبني(29)
الصانع⚫ 🤔
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
الى الامام ياريم الصانع ولايهمونك اعداء النجاح
لا يعجبني(33) اعجبني(3)
هذا نتيجة زواج الاجانب
لا يعجبني(4) اعجبني(24)
صف مع احلام وصلحي عمليات تجميل
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
5 سعوديات عارضات أزياء *********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ربي يحفظها هذه بنت الوطن مفخره وترفع الراس
لا يعجبني(25) اعجبني(8)
ما خذه في نفسها مقلب ها السنيفره تخوووووف
لا يعجبني(1) اعجبني(18)
خالتي خنبوقه ؟ تتطلع بمعرفات مالها داعي !!روحي نامي ياخالتي..
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
مادري ليش هالتناقض والازدواجية عند بعض الناس ؟! هذه لو كانت ايفانكا كان تشوفون اللي يمدحها واللي يتغزل واللي يمجدها واللي يثني عليها !! من يومين يرحبون بالأمريكية واليس دي وهنا طلع التناقض؟ شي غريب !!
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
وش يسوي أبوها في أمريكا ماقالت لنا حلالاه لو جت عندي في حريملاء وطقيت لها خيمه جنب شبك المعزا هي وقلم الحقينه حتى يعرفون ان الله حق
لا يعجبني(9) اعجبني(13)
الحمدالله على نعمت الاسلام والستر ياناس ابناكم امانه عليكم حافضو عليهم
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
هذه ثقافة الجسد كم سنة ويطوى اسمها وهات غيرها
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
عارضات أزياء سعوديات طباخات سعوديات وعضو مجلس شورى يقول شغلوهن في البقالات وهناك من وجد في رصيده 1466 مليار ريال غير الأراضي والعقارات ولم أحد يسأله من أين لك هذا ياهذا هذه السيوله في البنوك
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
نموذج رائع للفتاة السعودية الطموحة التي تسعى وراء إشراقات النجاح وهي دائماً ماتنظر بعين الأمل والتحدي للأفق البعيد همها فقط إثبات وجودها وبناء شخصيتها لتفتخر بقيمتها كأنثى....)
لا يعجبني(22) اعجبني(3)
اسئل الله الستر و العافيه والعياذ بالله من هواء النفس و طاعة شياطين الانس و الجن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
الله يحفظك ويسعدك نور مشرق يمثل بلادنا بوجهها الناعم الجميل أفضل تمثيل. هؤلاء هم السعوديات السعيدات بعيدآ عن شبوك المتخلفين الظلاميين وسجونهم.شاهدوهم وكيف يشرفون وطنهم وأنفسهم ثقافة أدب جمال أخلاق .
لا يعجبني(54) اعجبني(12)
الصانع الصانع
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
نسأل(الله)الستر والعافيه و ان يصلح حالنا وحال كل مؤمن موحد بالدنيا والاخره اللهم لگ الحمد والشكر واللهم لا(شماته) ):أن حزين جداً جداً جداً جداً):
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
ماشاء الله تبارك الله الله يحفظها بنت البلد ويكثر من امثالها
لا يعجبني(23) اعجبني(6)
ولدت في امريكا وعاشت في امريكا اثرت عليها الثقافة الغربية
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
***************************************************والله يهدي الجميع
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خساره من بلاد الحرمين تسوي كذا
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ
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مهي حلوة.. يالله هانت بتزوج أمريكية واعيش في امريكا.. الله يوفقني..
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كل يوم عينة جديدة وهم نفس الطينة ، دحين اختك اسمها حصة والعربي ماهو كويس هههههه اجل لو كان اسمها ميرفت ولا لمار ايش كان صار اللة المستعان ما ادري ايش استفدنا ! ومن يتابعهم اصلا ومن. يسألهم ؟
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بسم الله الرحمن الرحيم (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)
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هذي المديل حلوة
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عارضة ازياء ومشهورة وسعودية انا استغرب من بعض الاثرياء الخليجين ليه يتركون بنت البلد ويتزوجون من عارضات او فنانات اجنبيات واوروبيات ؟؟
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سعودية والنعم فيها وفي البطن اللي حمها عز وشرف
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بدون تحيه لمعرف (انثى لن تتكرر)
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ماشاء اللة كثرت الموديلات عندنا ايه الحلاوة دي
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وتحظى ريم الصانع مؤخرًا على إهتمام السعوديين وخاصة رواد الشبكة العنكبوتية😳
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لا تمثل السعوديين ************
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الله يحفظك لنفسك وأهلك .
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قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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