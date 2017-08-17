بالفيديو والصور: شاهد عارضة الأزياء السعودية “ريم الصانع” تتحدث عن نفسها وعن أسرتها

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صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للموديل السعودية ريم الصانع تجاوب فيه على بعض أسئلة متابعيها. وتحظى ريم الصانع وصورها وإطلالاتها مؤخرًا على إهتمام السعوديين وخاصة رواد الشبكة العنكبوتية.

وتحدثت الصانع عن نفسها بالمقطع قائلة: “ولدت في بوسطن بأمريكا وعشت هناك 8 سنوات ثم سافرنا إلى سان فرانسيسكو وتخرجت من ASK المدرسة الأمريكية بالكويت “. وفي إجابة على سؤال كيف تعلمتي إنجليزي قائلة: “أنا تعلمت إنجليزي قبل ما تعلمت عربي والعربي عندي مو مرة كويس بس أحاول “.

وعن مجال دراستها قالت: “أدرس علم الإجتماع في جامعة بكاليفورنيا”. وعن عدد إخوانها أوضحت أن لديها أخت تكبرها تسمى حصة ولديها أخ يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأكدت ريم الصانع أنها بدأت في تعلم البيانو وممارسة هذه الهواية منذ كان عمرها 16 عامًا.

وعبرت الصايغ _في المقطع المخصص للإجابة عن الأسئلة التي أرسلها لها جمهورها_ عن حبها للمطربة الأمريكية ريانا وإنها عاشقة لفنها وإطلالاتها.

