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سيارة ثمنها 270 ألف ريال تقود الشرطة لكشف تفاصيل “مثيرة” في قضية تستر تجاري..إدانة سعودي..وثلاثة وافدين!

سيارة ثمنها 270 ألف ريال تقود الشرطة لكشف تفاصيل “مثيرة” في قضية تستر تجاري..إدانة سعودي..وثلاثة وافدين!
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المرصد 85 7٬236 5 ساعات

صحيفة المرصد:أيدت محكمة الإستئناف الإداري الأحكام الإبتدائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية بالرياض ، والمتضمنة إدانة سعودي بجريمة التستر التجاري ومعاقبته بالغرامة بواقع 200 ألف ريال بالإضافة إلى إلزامه بإعلان منطوق الحكم في صحيفتين رسميتين إثر ثبوت تورطه بالسماح لوافدين يمنيين وآخر هندي بممارسة التجارة والاستثمار من خلال استغلال اسمه وسجله التجاري،في فتح محل تموينات وورشة صيانة سيارة ومؤسسة تجارية متخصصة ببيع وتوريد الساعات والإكسسوارات المنزلية بالجملة والتجزئة خصص لها 9 فروع في مدن الرياض وجدة والدمام. –

وتم على إثره مباشرة تفتيش المحل وضبط عدد من المخالفات التي استلزمت استدعاء كفيلهم السعودي الذي اتضح أنه لايعرف اسم المحاسب في محله المضبوط وبالاستفسار عن فروع المحلات الأخرى اتضح تناقضه الأمر الذي تم على إثره تكثيف التحقيق مع العمالة الوافدة التي اتضح من خلالها أن أحدهم يملك سيارة تجاوز مبلغ شرائها 270 ألف ريال والآخر سيارة بـ 150 ألف ريال فيما اعترف الوافد الثالث الذي تتجاوز أرباحه الشهرية 80 ألف ريال بأنه يدفع أجرة سواق وشغالة كفيله بواقع 3000 ريال شهريًّا.

وحسبما ذكرت صحيفة “المدينة”،  اتضح أن المذكور هو من يقوم بالسفر بشكل مستمر على مدى 18 عامًا للصين لإحضار البضائع قبل توزيعها في السوق عن طريق أبناء جلدته وأقاربه الذين قام بتوظيفهم في المؤسسة برواتب تجاوزت 5000 ريال بالإضافة إلى نسبة سنوية من الأرباح بواقع 2 %، والتي تم على إثرها إحالة ملف القضية في حينه إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي أكملت إجراءاتها قبل إحالتهم للمحكمة التي أصدرت الحكم في القضية المذكورة بعد اكتمال المداولات.

وتضمن حكم المحكمة إدانة الوافدين الثلاثة وتغريمهم بمبلغ 250 ألف ريال بالإضافة إلى أن حكم الإدانة ضدهم سوف يؤدي إلى ترحيلهم خارج البلاد فور تنفيذ العقوبة ضدهم ،

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

85 - ودي اصدق
2017-08-17 09:51:16
شي طيب
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84 - محامي
2017-08-17 09:47:35
لابد من التشهير بهم وتصفية ممتلكاتهم لصالح بيت المال لانهم يغشون المسلمين واذاعة الخبر في التلفزيون علشان الباقي يراجعون حساباتهم ويحسون بالمواطنين
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83 - قول الحق
2017-08-17 09:43:31
أكاد أجزم أن 99% من المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة هي ملك للوافدين وهم الذين يديرونها ويشغلونها والحكومة تعي وتدرك ذلك ولا تملك من أمرها شيء .. لأنه اذا قبض عليهم سيحدث انهيار في الأسواق.
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82 - ابو ياسر
2017-08-17 09:41:58
16 تخزى ماجبتم لنا إلا الامراض من شغل كم ***والحسد الي في قلوبكم
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81 - قول الحق
2017-08-17 09:40:03
واحد يربح 80 الف ريال شهرياً وصار له سنين وهو يشتغل وش تعني له غرامة 250 الف ريال .. هو الكسبان 100% .. كان الواجب تغريمه 80 ألف ريال عن كل شهر عمله في البلد مع سجنه 10 سنوات ثم ترحيله.
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80 - اقتراااح عضو الشورى الفوزاااااااااااان ..... عن هالموضوع
2017-08-17 09:39:18
اقتراحه جميل وعملي .... العامل اللي يتجاوز دخله وتحويلاته راتبه المنصوص عليه بالعقد .... تؤخذ عليه ضريبه ..
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79 - شاورما وشكشوكة
2017-08-17 09:39:14
طبيعي كل البلد هيك شو المشكلة يعني؟
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78 - بريال شاهي عدني من البقالة
2017-08-17 09:34:33
ارفع راسك انت سعودي 👏👏👏✌✌✌😂😂 والبلد كله تستر من أول وتالي
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77 - ابو ياسر
2017-08-17 09:31:02
مسفر /كلامك صح ميه بالمئه يجيب التحقيق مع كل من يفك في يوم الجمعه
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76 - ابو ياسر
2017-08-17 09:28:09
اذا فكيت بقاله الموزع أجنبي ابنزل عندك او يرفع السعر وكاش وقد حصل مع أحد أصحابي اذا أرتم السعودي يفتح محل فأول شي سعودو الموزعين الأجانب يتآمرون علينا عينك عينك
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75 - البلد مليانه
2017-08-17 09:24:53
البلد مليانة تستر بل هي الأساس وعدم التستر هو الشاذ
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74 - ابو ياسر
2017-08-17 09:24:16
90في الميه تستر
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73 - مسفر
2017-08-17 09:23:57
المحلات الي تفتح يوم الجمعه وفي الاعياد واضح انها لوافدين والسعودي اسم على اللوحه وياريت يسحبوا جنسية السعودي المجنس اذا خالف اي نظام
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72 -
2017-08-17 09:20:01
الغريب لم يكتشف الا حالة وحده فقط ويييينكم فيه في اجازه مثلن
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71 - سلامــــا علــــــــــى الــــــدنيــــــــا
2017-08-17 09:11:13
ليش توكم تصحون والأجانب ماكلينا من زمان يانايم أصحى
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70 - أبو فيصل الحبوب
2017-08-17 09:04:42
توجهو للبقالات 80 ألف بالشهر مبلغ رائع جدا ..شمّر يا مواطن وافتح سوبر ماركت و ميني ماركت وبقالة .. شمّر وانفض عنك التراب رأس المال من عبداللطيف جميل ..قوم كد يكفي
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69 - الجني
2017-08-17 09:00:49
المتسترين كثير ولا تنسون احواش بيع السكراب في جدة مثلآ في منطقة الخمره كلها تستر بنسبة معينة من الارباح وبقالات الاحياء ايضآ والكشكات على البحر وحراج الصواريخ وجميع محلات بيع الزل كلهاتستر على الافغان
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68 - ابونادر
2017-08-17 08:58:55
تعليق مخالف
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67 - البطن جيعان والحال تعبان
2017-08-17 08:56:40
المفروض تتحرك الحكومة وتلغي الاف المؤسسات الوهمية وتلغي كفالة السعودي وتصبح وزارة العمل وترحيل العمال بمهن مكتبية وادارية وتدريسية وطبية الا لحاجات ضيقة وربط الورش والمحالات بوزارة الصناعة والتجارة .
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66 - وجهة نظر
2017-08-17 08:49:37
بعد ايش بعد ماطارت الطيور باارزاقها
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65 -
2017-08-17 08:36:37
يجب تحديد فترة إقامة العمل
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64 -
2017-08-17 08:33:52
طبيعي في بلد ***في نظام الاقامة عامل وينقل ملكية سيارة ب 280 الف
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63 - البلد محتاج تنظيف من الاجانب والمجنسين من دول اخرى
2017-08-17 08:27:20
لابد من ترحيل جميع الاجانب الذين حصلو على الجناسي من سنوات الى بلدانهم المملكة ماقصرت والله معهم لسنوات طويلة اليوم جاء دوررد الجميل بترك نصف مايملكون بالبلد والرحيل لإعطاءابن البلد فرصة للعيش والعمل
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62 - البلد محتاج تنظيف من الاجانب والمجنسين من دول اخرى
2017-08-17 08:23:15
متى يسن قانون بسحب الجنسية من اليمنيين الحاصلين عليها من سنوات وترحيلهم لليمن للدفاع عنها ومحاربة الحوثين وإعادة تأهيلها من جديد هم اولى بالدفاع عن بلدهم من غيرهم مع ترك نصف مايملكون للبلد ردا للجميل
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61 - البلد محتاج تنظيف من الاجانب والمجنسين من دول اخرى
2017-08-17 08:18:44
اليمنيين الحاصلين على الجنسية لاعبين بالبلد لعب وسارقين المواطنين يحضر قرايبه من اليمن وشغل نصب واحتيال وغش تجاري ولاعندهم ولاء للوطن ولاحب للمواطن ولايفكر في مصلحة البلد بالعكس يكيد للبلد ويتأمر عليه
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60 - هنطش
2017-08-17 08:16:34
أجل 18 سنه وهم يجلبون البضائع يمدحون مخدات ريش الدجاج وأيضا يمدحون الدجاج خفيف على المعدة
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59 - فكر كويس
2017-08-17 08:15:29
انا اشوف من باب المنطق والعقل وحسب مانراه في جميع الدول انه لابد من تجنيس الاجانب بعد مضي 10 سنوات حتى يبقى خيره للبلد وننفك من موضوع العنصرية اللي اشغلونا فيها
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58 - hima
2017-08-17 08:01:07
قلبكم ابيض,تمسكو مين وتسيبو مين,مافي امل خلاص الاجانب باقيين ويتمددون.
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( عدد التعليقات 20,951 )
57 - إنسان منصف 🦅
2017-08-17 07:55:14
صدقوني لو شرع قانون ،،،،،سجن عشر سنوات للمتستر السعودي،،،،،مع مصادرة المؤسسه ،،،،بكل محتوياتها،،،،،مع عقوبه ماليه تتناسب مع حجم المنشأه،،،،،لقل التستر ،،،،،،،🦅
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( عدد التعليقات 20,951 )
56 - إنسان منصف 🦅
2017-08-17 07:51:57
عقوبه صغيره،،،،،المفروض العقوبه تتناسب مع دخل المؤسسه المتستره،،،،،🦅
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55 - سلامــــا علــــــــــى الــــــدنيــــــــا
2017-08-17 07:51:31
المشكله الوافد عنده أكثر من رقم جوال أذا نصب على أحد يغيره وعنده أحتياط ويغير سيارته وأغراضه بأستمرار ويتنقل بين المدن والمحافظات بينه وبين جماعته شبكه أتصالات يسهل له التنقل ناس شغاله بطريقه غير نظام
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54 - ظل الرياض
2017-08-17 07:51:24
والله صحيح.حنا لازم نشن هجوم قوي على الأجانب وعلى من يتستر عليهم.لعبوا في البلد وثرواته.واكبر من كذا يعاملون السعودي من ورى خشومهم وماهم شايفين السعودي شي.والحكومة جالسة تصدر قرارات وبس وحبر ع ورق
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53 - سلامــــا علــــــــــى الــــــدنيــــــــا
2017-08-17 07:46:41
تعليق 47- فهد 2 : كلامك صحيح ومايخاف تهدده بالشرطه يقول أنا مافي خوف والمصري يقولك أنا مخفش من حد حتى لو كان مين. ويجمعون الفلوس بطرق غير نظاميه بغش بنصب وأحتيال ولاتقدر تصيده كل يوم عنده سياره
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52 - فهد ٢
2017-08-17 07:46:38
المفروض مافيه كفيل عقد عمل
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51 - ظل الرياض
2017-08-17 07:46:04
هذا واشكاله من أسباب حضول الأجانب مثل هذه المبالغ الهاشله.من المعروف من جنسياتهم انهم جميعا من بلاد فقيرة.وجاءوا الينا واصبحوا يركبون السيارات الفارهه.وللأسف الشديد ان من قام بمساعدتهم مواطن سعودي عجب
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50 - ابن السعوديه
2017-08-17 07:44:15
ياكثرهم في هذا البلد ياليت الكفاله يلغونها لانها سبب من اسباب التستر عندما يأتي الوافد للسعوديه وبنشأ عمل تجاري فأنه تحت رقابة الدوله ويدفع ضرائب للتجاره التستر حتى من كبار التجار موجود
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49 - شمندر
2017-08-17 07:43:49
اضربوا بيد من حديد على هؤلاء الخونة, وأنا متأكد أن كفيلهم من المجنسين فإن كان ذلك فهذه خيانتين ابحثوا في مخرج 18 الورش والمعدات الثقيله ستجدون التستر
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48 - @@@@@
2017-08-17 07:40:29
هذه هي خيانت الوطن للاجانب هذا الغبي يسترزق من الاجانب و جاعلينه ستارة وفضحه الله ياخذ القليل و هم يأخذون الكثير هو وأشكاله سجن بالربع الخالي مع الجلد و مصادرة املاكة وإغلاق محلات الاجانب وبيعها
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47 - فهد ٢
2017-08-17 07:37:33
والله لو الاجنبي يشتغل هنا بالسعوديه ويكسب ذهب محد قال له شي المشكله يعمل في بلدنا ورافع خشمه ولايحترم النظام ويجلس كم سنه ويعمل جرائم هنا
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46 - ابو شدا
2017-08-17 07:32:23
منهم كثير .
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45 - وادي زيد
2017-08-17 07:30:31
اللي باع البلد المواطن مواطن خاين بياع ارجو من الجهات المعنية في هذا الشأن إنزال العقوبات على أي مواطن باع بلده بهذا الشكل
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44 - وادي زيد
2017-08-17 07:27:47
اللي باع البلد المواطن مواطن خاين بياع ارجو من الجهات المعنية في هذا الشأن إنزال العقوبات على أي مواطن باع بلده بهذا الشكل
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43 - آدم
2017-08-17 07:20:38
التستر خيانة
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42 - خالد
2017-08-17 07:16:51
غرامه بسيطة جدا تشجع على التستر يابلاش
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41 - أبو مصلفح الرياض
2017-08-17 07:16:43
الحلال بين والحرام بين وعند الله تجتمع الخصوم انا اكلمك ووالدي الله يرحمه سارقه كفيله .مبلغ وقدره بحسبة اليوم ملايين المشكلة اللي يضحكني انه الكفيل*** مثل اللي عنده فتوى انه يجوز سرقة الاجانب
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40 - واشيب قلبي
2017-08-17 07:14:54
سوق الجمله بجده الخاسكيه كل المحلات لعماله وافده معقول مايدرون عنها
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39 - الرأي
2017-08-17 07:10:58
بعضهم يقول حرام تعب الوافد انا اقول حرام علي مهنة نشتغل غيرها حنا نتكلم عن أنظمة البلد الحرام انك ماتخالف النظام ممنوع الوافد يعمل لصالحه في النجارة
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38 - الرأي
2017-08-17 07:08:56
هذا الكلام الزين علي جهات الرقابية زيادة الحملات تاخذ البلاغات من المواطنين الي الامان عملكم ممتاز هؤلاء هم من يحارب أبناء الوطن
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37 - أبو مصلفح الرياض
2017-08-17 07:08:31
طيب يعني وش صار على حلالهم الزبدة والله وقسما باالله انه كثير مقيمين كفلاؤهم يسرقوهم بغض النظر عن انه مخالفة هذا حلاله وشقاه وتعب عمره لكن الله كريم عموما باالتوفيق للجميع
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36 - الرأي
2017-08-17 07:08:01
هذا الكلام الزين علي جهات الرقابية زيادة الحملات تاخذ البلاغات من المواطنين الي الامان عملكم ممتاز هؤلاء هم من يحارب أبناء الوطن
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35 - العود
2017-08-17 07:04:43
ربحه الشهري ٨٠ الف ريال فكم رأس ماله.. والغرامة ٢٠٠ ألف فقط لاغير يابلاش ويخرج بجميع الفلوس اللي جمعها خلال سنوات..!!
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34 - سلامــــا علــــــــــى الــــــدنيــــــــا
2017-08-17 07:01:37
تعليق 16 خزمي: أي تعب وشقى ياليت كذا الأجانب عندهم النصب والأحتيال والكلام المعسول والتمثيل ليتمكن من النصب
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33 - سعد
2017-08-17 06:57:41
الخلل في الجهات الرقابية ماعندك احد النظام واضح
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32 - سعد
2017-08-17 06:57:35
الخلل في الجهات الرقابية ماعندك احد النظام واضح
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31 -
2017-08-17 06:57:29
سيبقى الحال ولن يتغير شئ والأيام تثبت لأن المال مغري و المصالح الشخصية مقدمه و پيجدون طرق للتحايل على الأنظمة وبمساعدة ضعاف النفوس
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30 - مجرة التبانة
2017-08-17 06:49:16
هههه بس البلد 80% تستر كل السوبرماركتات اللي فيها عمالة يمنية وهنود وغيرهم تستر ولو تتواصلون معي طلعت لكم في حينا بس اكثر من 10 محلات.
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29 - سلام
2017-08-17 06:48:51
ت16عزمي انتم من جعلنا نتكل على غيرنا لولا انتم كنا في مصاف الدول المتقدمة كنا اعتمدنا على سواعدنا انتم لم تنقلو لنا الا الجهل والتخلف والغش والتستر لكن هيهات مملكة الحزم عازمة على القضاء علىالاتكالية
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28 - سلام
2017-08-17 06:43:32
هذا التستر بمثابة سرقة وتعاون مع الاجانب لنهب ثروات الوطن وتحويلها لبلدان هؤلاء الاجانب
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27 -
2017-08-17 06:37:44
ماكلهم يطلع مبالغ كبيره اغلبها عادي وارباح بسيطة وفيه سعويين ضابط شغله ويعطيهم راتب
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26 - مسامر نجوم الليل 💫
2017-08-17 06:34:09
التستر منتشر بشكل ملفت للنظر
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25 - Smile
2017-08-17 06:29:32
وبتحطون عليهم 400 رسوم بالشهر هههههه هؤلاء لو تَحُطُّون عليهم 10000 بالشهر ماراح يطلعون لزقه جونسون الاميركيه او مثل غراء الفئران هههه
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24 - شجاع
2017-08-17 06:29:24
ت 16 عزمي كلامك هذا مردود عليك اخي الفاضل كل وافد قدم للبلاد من اجل عمل معين وليس لمخالفة القوانين ومنافسة ابناء الوطن والخباز اللي تقول نحن لانحتاج خباز يمارس تجارة ليذهب الى غير رجعه ويؤتى بغيرة
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23 - شجاع
2017-08-17 06:25:27
المسألة ليست بالبقالات فقط ياليت المسؤول يمر على الورش يشوف العمالة ويطلب لستة بكل العمالة ومراجعة تحويلاتهم سنكتشف بهاذة الطريقة الالاف من المتستر عليهم والذي من خلالهم يحارب اي سعودي يدخل هذاالمجال
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22 -
2017-08-17 06:19:27
كل مصيبة ومشكلة وراها سعودي فلا أحد يجي يقول الأجانب والأجانب فتش عن السعودي هو الأصل والمدبر والمخطط
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21 - شجاع
2017-08-17 06:19:20
من حق الدولة مصادرة اي ممتلكات للوافد الذي تحدى الانظمة والقوانين وتغريمة مبالغ تتناسب مع بقائة تحت التستر لإن هذا المبلغ المفروض عليهم بالنسبة لهم لايتناسب مع تجارتهم التي اداروها 18 عام تحت التستر
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20 - شجاع
2017-08-17 06:15:34
تستر لمدة ثمانية عشر عام وتجارة وفتح عدة فروع وسيارات فارههة ويمكن بيوت وعمائر وآخرتها غرامة 200 الف هذا سيغري ضعاف النفوس ممن خانو الامانة بالتستر المفروض مليون ومصادرة المحلات والاملاك التي للوافد
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19 - العتيبي
2017-08-17 06:05:02
هذا وضع التجارة فالبلد
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18 -
2017-08-17 05:54:18
ثلاثة ارباع البقالات والتموينات يملكها اجانب تحت مسمى الكفيل
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17 - بريال شاهي عدني من البقالة
2017-08-17 05:53:03
تعليق 3 يمني عاشق الدمام ماهو بفاضي لاحد وراه حوالات
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16 - عزمي
2017-08-17 05:52:32
كفايه نق على اخوانكم العرب مهما كان هؤلاء اخوانك في الاسلام ولو الله ثم هم ماكان حصلت خباز يخبر لك كفايه حسد الرزاق الله شمر عن ذراعك وانهج للبحث عن عمل او تجاره الي يبي 💰 لابد يتعب ويشقى ويبطل حسد..
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15 - بريال شاهي عدني من البقالة
2017-08-17 05:51:36
تعليق 8 ماهو بفاضي زيك وراه محلات وفروع وعقد صفقات ويابلادي واصلي
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( عدد التعليقات 1,084 )
14 - رعد الشمال
2017-08-17 05:49:33
الوافد لم يكن ليعمل في التجارة مالم يقوم ابن البلد بالتستر عليه وفتح المجال أمامه
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13 - مواطن غيور
2017-08-17 05:49:28
شوف ضياع أموال عن طريق بعض الجهله المتخلفين من اهل البلد وهم كثر كل المحلات تستر وتخرج بالدولار ياناس حرام ياأخي افتح محل واجلس فيه أشرف عليه فلوس عندنا شوف المربح ٨٠ شهريآ
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12 - مواطن غيور
2017-08-17 05:49:20
شوف ضياع أموال عن طريق بعض الجهله المتخلفين من اهل البلد وهم كثر كل المحلات تستر وتخرج بالدولار ياناس حرام ياأخي افتح محل واجلس فيه أشرف عليه فلوس عندنا شوف المربح ٨٠ شهريآ
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11 - أبو سامي
2017-08-17 05:44:25
معظم الأجانب في كافة مدن المملكة من هذه العينات .. ونلاحظ الأجانب مسيطرين على المحلات والمطاعم وغيرها بطريقة التستر بسعوديين يعطونهم مبالغ زهيدة والباقي لهم .. ويجب متابعة هؤلاء ومقاضاتهم .
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10 - غصن اخضر
2017-08-17 05:34:35
اعرف بنجلادیشی فی الدمام یرکب جیب لکزس قیمته تفوق اربعماٸة الف ریال ولا ارید ان اذکر اسمه
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9 - كرمبو
2017-08-17 05:33:52
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
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8 - الى يمني عاشق الدمام😭😭😭😭😭
2017-08-17 05:33:47
الخبر لو تاكد نشره رسميا قاتل للمتسترين وأعوانهم السعوديين وينك يايمني عاشق الدمام ☕👏👏😂
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7 - باحث قانوني .احمد H
2017-08-17 05:32:48
البلد معظمها تستر تجاري ..
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6 - كعبول
2017-08-17 05:32:28
يا ناس مليتو البلد
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5 - جبال سدير
2017-08-17 05:30:35
واحد من عشرات الالاف من المتسترين 90% من مجطات البزين والورش والتموينات والمحلات التجارية والمطاعم وفنادق مكة والمدينة والمزارع كلها تستر في تستر
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4 - صديق عمري
2017-08-17 05:30:14
يقول الخبر ان احدهم يمتلك سيارة قيمتها ٢٧٠ الف ريال و الغرامة المطبقة عليه ٢٥٠ الف ريال . يعني قيمة السيارة اعلى من الغرامة.
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
( عدد التعليقات 97 )
3 - hussan55
2017-08-17 05:27:45
جاتك الأمور تتكشف وتطلع على سطح الأرض كانت مدفونه والاجنبي يقول ياخي ولله ماهوه حق ام تعب يادوبه يأكلنا ويأكل ام بزوره وينك يا ابو يمن عاشق أم دمام
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
2 - محمد الجعيد
2017-08-17 05:24:43
كيف بيصير مع الجرين كا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - عزززززووز
2017-08-17 05:23:11
الخافي اعظم
لا يعجبني(4) اعجبني(9)

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ايش دخل جدك فينا منقهر **** بس في بلدك موعندنا بالمريض...
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اجواء مدري انت تشبهين حياة الفهد خخخخخخخخخخخخخخخخ...
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لاحول ولاقوة الا بالله ايش عملوا السورين في حياتهم الموت وراهم وراهم...
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