سيارة ثمنها 270 ألف ريال تقود الشرطة لكشف تفاصيل “مثيرة” في قضية تستر تجاري..إدانة سعودي..وثلاثة وافدين!

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صحيفة المرصد:أيدت محكمة الإستئناف الإداري الأحكام الإبتدائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية بالرياض ، والمتضمنة إدانة سعودي بجريمة التستر التجاري ومعاقبته بالغرامة بواقع 200 ألف ريال بالإضافة إلى إلزامه بإعلان منطوق الحكم في صحيفتين رسميتين إثر ثبوت تورطه بالسماح لوافدين يمنيين وآخر هندي بممارسة التجارة والاستثمار من خلال استغلال اسمه وسجله التجاري،في فتح محل تموينات وورشة صيانة سيارة ومؤسسة تجارية متخصصة ببيع وتوريد الساعات والإكسسوارات المنزلية بالجملة والتجزئة خصص لها 9 فروع في مدن الرياض وجدة والدمام. –

وتم على إثره مباشرة تفتيش المحل وضبط عدد من المخالفات التي استلزمت استدعاء كفيلهم السعودي الذي اتضح أنه لايعرف اسم المحاسب في محله المضبوط وبالاستفسار عن فروع المحلات الأخرى اتضح تناقضه الأمر الذي تم على إثره تكثيف التحقيق مع العمالة الوافدة التي اتضح من خلالها أن أحدهم يملك سيارة تجاوز مبلغ شرائها 270 ألف ريال والآخر سيارة بـ 150 ألف ريال فيما اعترف الوافد الثالث الذي تتجاوز أرباحه الشهرية 80 ألف ريال بأنه يدفع أجرة سواق وشغالة كفيله بواقع 3000 ريال شهريًّا.

وحسبما ذكرت صحيفة “المدينة”، اتضح أن المذكور هو من يقوم بالسفر بشكل مستمر على مدى 18 عامًا للصين لإحضار البضائع قبل توزيعها في السوق عن طريق أبناء جلدته وأقاربه الذين قام بتوظيفهم في المؤسسة برواتب تجاوزت 5000 ريال بالإضافة إلى نسبة سنوية من الأرباح بواقع 2 %، والتي تم على إثرها إحالة ملف القضية في حينه إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي أكملت إجراءاتها قبل إحالتهم للمحكمة التي أصدرت الحكم في القضية المذكورة بعد اكتمال المداولات.

وتضمن حكم المحكمة إدانة الوافدين الثلاثة وتغريمهم بمبلغ 250 ألف ريال بالإضافة إلى أن حكم الإدانة ضدهم سوف يؤدي إلى ترحيلهم خارج البلاد فور تنفيذ العقوبة ضدهم ،