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مفلح القحطاني : تصريح وزير الخارجية الأمريكي عن حريات الأديان في السعودية «غير دقيق»
صحيفة المرصد:علق الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية على تصريح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأخير حول حرية الأديان في السعودية.
وقال القحطاني أن تصريح تيلرسون حول عدم التزام السعودية مع عدد من الدول بحرية الأديان “غير دقيق” ولا يعكس الواقع.
وأكد القحطاني في تصريحات لصحيفة”الحياة” بأن مثل هذه التقارير تصدر لتحقيق أهداف محددة، ولتلبية متطلبات قانونية وإجرائية داخل الولايات المتحدة الاميركية نفسها.
وأضاف: «مضمون التقرير في ما يتعلق بالسعودية لا يتطابق بالضرورة مع ما نسمعه من بعض المسؤولين الأميركيين، وليس صحيحاً أن السعودية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الشيعة والملحدين».
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قام بتقديم تقرير الخارجية السنوي بشأن الحريات الدينية يموجب قانون 1998.
التعليقات
( عدد التعليقات 27,514 )55 - برق _ الحرم
(((((( حقوق الانسان الغربي .....اصبحت ذات اولوية قصوى ....في الجزيرة العربية .... اما حقوق الانسان المسلم وعربي ..... فباتت أكثر انتهاك للاسف الشديد )))))
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54 - 722017-08-17 09:34:51
المشكله بعض المعلقين كل شى عندهم بالدين و الدين منهم بري و كلامهم فى جهه و الدين فى الجهه الاخرى و الاغبياء يصدقونهم
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53 - 722017-08-17 09:30:02
يا تعليق 52 صدقت قال حقوق انسان قال اي انسان
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52 - مدري2017-08-17 09:27:45
حقوق الانسان وشي ذي أليس السكن من حقوق الانسان اين هم ؟ لكن الذي اعرفة اذا طلع بشر احد نطوا .. حقوق الانسان والحيوان وحتى الحشرات في شرع الله
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51 - 722017-08-17 09:27:24
قال ايه قال السعوديه مثل الفاتيكان ودي اعرف من اي ناحيه المساحه حقوق المواطن الحريه الفكريه و الشخصيه و حريه التعبد و ووو قال ايه قال الاثنتين دول دينيه لو عندنا ربع الى عند شعبهم كان صرنا
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50 - حقوق2017-08-17 09:21:46
يا مفلح أما نسمح او ما نسمح. يعني تبون تبنون معابد و كنايس أبنوا و إذا ما تبون قولوا لن نسمح. شغل الحبلين ما عاد ينفع.
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49 - مشعل2017-08-17 09:21:10
ياالعمري مارس حرية الاديان فصعده وتعلم الكتابه واترك **نصيحة مشفق هنا ارض التوحيد
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48 - مدري2017-08-17 09:20:14
ت ٤٧ تصلح لان تكون مطهر مراحيض الكنائس. لكون تنظيف بيوت الله فضيلة لدينا . وما دمت تنادي ببناء الكنائس والمعابد فلا باس عليك تطلب فضيلتها
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47 - علي العمري2017-08-17 09:11:53
ألفا تيكان. مساحته ١٠. كيلو. وين تبغي. يحطون المسجد بدل كنيسته بطرس. ثاني شي لا يوجد مسلم واحد هناك. بس عندك هنا. ملاين. من البوذيه. والهندوسي. والنصار. علينا بنا دور عباده. لهم.
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46 - مدري2017-08-17 09:11:39
ت ٤٤ انت لم تحترم شرائع الاسلام فكيف بغير اهله وشاهد ذلك هذيانك ***
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45 - 🎉🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🎉🦋2017-08-17 09:01:08
وهل في دولة الفاتيكان مساجد ؟؟ الفاتيكان عاصمة الدول المسيحية وهي دولة دينية .. مثل بلاد الحرمين دولتنا دولة إسلامية وملتقى المسلمين فلا يصح بناء معابد أو كنائس
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44 - علي العمري2017-08-17 08:52:59
المشكله. عندنا. ان نشوف انا. الوحدين. من يدخل. الجنه. بس. صارات الجنه سعوديه. علينا. احترام. جميع. الاديان. الثانيه. كي. يحترام. الاسلام عند باقي الشعوب
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43 - علي العمري2017-08-17 08:48:08
ايش المشكله لو تم بنا كنائس. خاصه اخونان النصار هم كثير في البلد. ومعبد هندوسي. فيه اكثر من مليون هندوسي. هنا. يعني ما يتعبدو عندنا مثل المساجد في الغرب. صارت كثيره. جدا
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42 - لي صاحبن كنت احبه2017-08-17 08:42:55
يا مفلح القحطاني انت متاكد ؟؟*****
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41 - صعفق2017-08-17 08:42:28
وانت ماهو دورك وانت مدير حقوق الانسان ماهي أولوياتك وخططكم لهذا الابتزاز الغربي ***
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40 - 🎉🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🎉🦋2017-08-17 08:42:12
لأن في الإمارات بنوا كنائس وحتى قبل يومين بنوا معبد بوذي ! فيبغوننا نصير مثلهم ! 😡
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39 - السرايا2017-08-17 08:29:45
شلون غير دقيق الكارثة انهك فاهم غلط يا قحطاني
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38 - سعد بن فهد2017-08-17 08:28:08
يريد بناء في السعودية الكنائس والمعابد ونشر ***والبارات الخمر والمراقص عشان يرضون عنا الغرب ويستثمرون في بلادنا ونصير فري مثل امريكا
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37 - هنطش2017-08-17 08:09:52
السالفة طال عمرك كبيره أكبر من سنه وشيعة وحرية أديان وكلنا يريد مكان لدينه يتعبد حتى الهندوسي والمسيحي ( واليهودي ) لكن يمدحون البحر لي الخروج من المطالبات
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36 - علي العمري2017-08-17 07:58:47
البحرين ردته. بقوه. ***
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35 - hima2017-08-17 07:58:21
طيب,وضحلهم ايش الصح.
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( عدد التعليقات 97 )34 - hussan55
شكراااا
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33 - علي العمري2017-08-17 07:55:30
لا ًوربي دقيق الف مره يا الطيب
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32 - ابو فيصل الرياض2017-08-17 07:51:15
تعليق مخالف
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31 - 722017-08-17 07:41:56
الحمد لله بعد برنامج الملك عبدالله للابتعاث الكل صار له ابن عم او اخ او ابن درس فى الغرب و الكل يعرف كيفيه معامله الحكومات هناك لمواطنيها و الفرق بينهم و الدول العربيه و جالسين نتقدهم فى حقوق الانسان
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30 - 722017-08-17 07:39:07
يا تعليق 26 المشكله اننا كلنا نعرف المجتمع المعاصر و كيفيه تفكيره و كيف يسير و من يسيره و كيف يفكر و مستوى تفكيره اذا وجد اصلا
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29 -2017-08-17 07:38:55
المستهدفون من مكافحة الإرهاب الذي سنته أمريكا ليس الشيعة والملحدين ومن يحارب الدين فهم ما خذين راحتهم بل هو ضد أهل السنة وتطبيق الشريعة ونقذ بحذافيره .
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28 - ابو شدا2017-08-17 07:35:25
هذا يهودي ويعمل لصالح قطر وإيران. والآن اللعبة مكشوفة الهدف منها محاربة الإسلام السني.
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27 - 722017-08-17 07:33:04
امريكا عندهم حريه نحلم بها و نضرب بها المثل كشعب عربيه حيث تحترم المواطن كانسان لديه حريه فكريه و دينيه و شخصيه مستقله مع حقوق بقوه القانون و الان نتقد تصريحها بدون تفكير او تدقيق
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26 - كلوز2017-08-17 07:32:55
72 الرجال واضح انه معاصر ومعايش مجتمع يومن بذلك اجتماعيا وليس فقط علميا وتشريعيا لذا تعبيره ينم عن قناعه
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25 - 722017-08-17 07:29:42
شعب لا يفكر و لا يعرف الحياد مجرد هجوم على الاخرين و هو يفكر انه جالس يدافع عن نفسه بدون ان ياخذ حتى دقيقه ليفهم الاساس الذي بنى عليه الاخر كلامه و الحقائق التى قادت الى مثل هذا التصريح
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24 - 722017-08-17 07:27:20
حين تقرا التعليقات تحمد الله على نعمه العقل حين ترا الاكثريه فاقده لقدره التفكير السليم مع الخيل يا شقراء بدون عقل و لا تفكير و لا منطق و لا فكر ***
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23 - مسكين يامواطن2017-08-17 07:21:51
نقول لوزير خارجية دولة الإجرام الأمريكية ماذا تفسر ماحدث قبل أيام في ولاية فرجينيا الأمريكية وفي لندن هل هو مكتوب في تقريرك السنوي؟؟؟
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22 - 722017-08-17 07:21:28
يا تعليق 20 ودي افهم انت وين دارس ما شاء الله عليك انت و ال**** واحد
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21 - نيدو2017-08-17 07:20:35
غير دقيق ولا غير شعير .
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20 -2017-08-17 07:10:33
الالحاد او التشيع اراها حريه راي بشرط الا يسيء للاخر
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19 - كلوز2017-08-17 07:09:08
وكالات:أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين بأن “تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون حول مملكة البحرين، غير مناسبة وتكشف عن سوء فهم عميق للحقائق، ومبنية على أسس ومعلومات غير صحيحة
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18 - حمدالربياوي2017-08-17 07:07:22
تابع// ويذهب معنا وما ان يشبع غرائزه يمل ويتركنا ويعودالى قومه اَي للمسلمين ان الاسلام ليس مقتصرعلى السعودية وهوالى الان لم يدخل في الصراعات ودخوله يعني قيام امبراطورية إسلامية هذا كلام المستشرق زويمر
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17 - كلوز2017-08-17 07:03:31
تعليق مخالف
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16 - حمدالربياوي2017-08-17 06:56:26
احذروا المارد العملاق يعني ( الاسلام)هكذاقالها المستشرق زويمر الذي مكث بالخليج وبالأصح بالبحرين اكثر من ٣٥ سنة لكي يدرس الاسلام واستنتج ان المسلم عندما ندعوه للتنصي ونرغبه بالاموال والملهيات من راقصات
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15 - كلوز2017-08-17 06:50:26
البحرين تنتقد تصريحات وزير خارجية أمريكا: «تكشف عن سوء فهم، محد يرد بعبارة هذا شان داخلي وسيادة دول
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14 - كلوز2017-08-17 06:47:08
يمزحون معكم يامفلح من ميانه
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13 -2017-08-17 06:46:45
ينادون بحقوق الإنسان وهم بعيدون عنها, ينادون بحريةالأديان قال تعالى.ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقولون نحارب أعداءنا خارج بلادنا,ولايريدون منا محاربة من يريدون زعزعة أمننا,على الله المشتكى
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12 - فهد ٢2017-08-17 06:30:49
انت غيردقيق يادكتور كم عندك قضيه مجمده بالثلاجه
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11 - جعيثن2017-08-17 06:22:58
وبدأ يتدخل هذا التافه بشئوننا الداخليه المفروض ان هناك رد قاسي له ويجب المعامله بالمثل فهناك معامله سيئه من قبلهم للسود اما التصريح فقط غير دقيق وغير دقيق هذا تصريح ضعيف
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10 - الباحث عن الحقيقة2017-08-17 06:14:51
مهما تقدم لهم وتتنازل لن يرضو عنا حتى نترك ديننا الإسلام هذا كلام رب العالمين ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) هل بعد كلام الله كلام
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9 - زائر2017-08-17 06:06:54
ماعندنا حريات اديان في بلدنا "إن الدين عند الله الإسلام " اللي عاجبه اهلا وسهلا واللي موعاجبه لا مرحبا ولا سهلا يمارس حرية دينه ومعتقده في بلده وعند امه..
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8 - كفى كذب2017-08-17 06:03:11
لابد من التروي في التعامل مع هؤلاء الصهاينه الامريكان وعدم الاندفاع في تلبية كل مطالبهم ع حساب ديننا وعادتنا التى تستنبط من كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وعدم الهروله خلف المتغربين بافكارهم
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7 - سعيدان2017-08-17 05:58:10
اتوقع ان امريكا جتها أم الركب من كوريا ش 🙃 !
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6 - يوكن بلاك 👀2017-08-17 05:45:21
يبي لك رحله لسويسرا يمكن تتضح لك الصورة ويصبح الكلام دقيق وتميس بالسكر 👁👁
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5 - ابو خالد2017-08-17 05:44:54
هم يطبقون قانون مكافحة الأديان ضدنا السعودي بس مستهدفات وبس واى منظمة تهاجم السعودية يعطونهم الضوء الاخضر زى الحوثين يعنى لو ضربات صعدة قامو علينا وقال حرام بس يرسلون علينا مقذوفات عايدى
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4 - الله يحفظ لنا ملكنا سلمان2017-08-17 05:42:17
مكافحة الارهاب للمسلمين السنة فقط لا غير غدا نرى كتيسة ارضاء لامريكا الصهيونية
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3 - ابو خالد2017-08-17 05:41:13
قانون مكافحة الإرهاب انطبق على الإخوان وما شفنا المنظمات هذى تكلمت بس مستهدفة السعودية وبس (قناة الجزيرة والقرضاوي عندما قال اى واحد يقتل القذافي هذا جايز شرعا وقالهاعلنا فى الاعلام ضمن قانون الارهاب
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2 -2017-08-17 05:40:01
أحس وزير الخارجية الأمريكي خبيث ويميل لإيران والاخونج مثل الخبيث أوباما رد الله كيدهم في نحورهم
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( عدد التعليقات 97 )1 - hussan55
لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم
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(((((( حقوق الانسان الغربي .....اصبحت ذات اولوية قصوى ....في الجزيرة العربية ......
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