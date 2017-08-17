مفلح القحطاني : تصريح وزير الخارجية الأمريكي عن حريات الأديان في السعودية «غير دقيق»

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صحيفة المرصد:علق الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية على تصريح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأخير حول حرية الأديان في السعودية.

وقال القحطاني أن تصريح تيلرسون حول عدم التزام السعودية مع عدد من الدول بحرية الأديان “غير دقيق” ولا يعكس الواقع.

وأكد القحطاني في تصريحات لصحيفة”الحياة” بأن مثل هذه التقارير تصدر لتحقيق أهداف محددة، ولتلبية متطلبات قانونية وإجرائية داخل الولايات المتحدة الاميركية نفسها.

وأضاف: «مضمون التقرير في ما يتعلق بالسعودية لا يتطابق بالضرورة مع ما نسمعه من بعض المسؤولين الأميركيين، وليس صحيحاً أن السعودية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الشيعة والملحدين».

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قام بتقديم تقرير الخارجية السنوي بشأن الحريات الدينية يموجب قانون 1998.