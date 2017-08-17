مجموعتا دهانات الجزيرة الداخلية الفاخرة (نوفل) و (جرين) محط الأنظار في 8 مدن بالمملكة

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صحيفة المرصد : تُشكّل منتجات دهانات الجزيرة الداخلية الفاخرة ( نوفل) و( جرين) في الآونة الحالية محط أنظار السعوديين المتطلعين لطلاء مبانيهم ومشاريعهم العمرانية أو تجديد طلائها وألوانها، والمهتمين بالعمارة والديكور والتصميم الداخلي في 8 مدن بالمملكة.

يأتي ذلك إثر شروع دهانات الجزيرة الشركة الوطنية الرائدة المعروفة بجودتها العالية بحملة ترويجية لعدد من منتجاتها الداخلية الفاخرة بدأتها في 10 من أغسطس الجاري بأسواق ( حياة مول) في الرياض، و( الياسمين مول) في جدة، و( الواحة سنتر) في خميس مشيط، وستتواصل اليوم لتشهدها أسواق ( الراشد مول) بالخبر والمدينة المنورة، و( عسير مول) بأبها، فيما ستشمل محطاتها النهائية أسواق ( العثيم مول) بالهفوف وبريدة، اعتباراً من 24 أغسطس، وتستمر فعالياتها 3-4 أيام في كل سوق منها.

يتصدّر ( الجزيرة نوفل) منتجات التشطيبات النهائية الداخلية الفاخرة في سوق الدهانات، يضفي الفخامة والبهاء على الأماكن التي تتزيّن به، ويُعرف بمواصفاته الرفيعة والراقية جداً، وهو أبرز منتجات الشركة المعتمدة للأبنية الخضراء المستدامة لمطابقته متطلبات نظام LEED كما أنه حائز على شهادة Green Seal العالمية، ويوفر بيئة صحيّة داخل المباني لقاطنيها ولمنفذي الدهانات.

و( الجزيرة نوفل) دهان مائي ينتج حالياً بمظهرين مطفي وحريري، ويعتمد في تصنيعه على تقنية فريدة ومميزة تمنحه قوة التصاق عالية جداً، ويتميّز بسهولة إزالة البقع والأوساخ وقابلية الغسيل بالماء والمنظفات، إضافة إلى ثبات الألوان، ما يجعله الأجدى لطلاء الأماكن الأكثر استخداماً في أي مبنى، والمفضّل لدى ربّات البيوت بالنظر لسهولة تنظيفه، اختيرت مواده الأولية بعناية فائقة، وجرت الاختبارات والفحوصات عليه بجامعة دورتموند الألمانية، فضلاً عن مركز دهانات الجزيرة للأبحاث والتطوير.

تمّ توريد ( الجزيرة نوفل) إلى كبرى المشاريع في المملكة، التي تبنّت المعايير العالمية والمواصفات والتقنيات المسؤولة بيئياً، مثل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية التابع لشركة ( أرامكو )، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، وجامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومشروع الشامية، ومشروع توسعة الحرم المكي الشريف، ومشروع صحن الطواف في الحرم المكي الشريف.

أما مجموعة ( الجزيرة جرين) التي طرحتها الشركة خلال أبريل الماضي، فإنها نظام طلاء داخلي تكسب الجدران الداخلية للمباني لمسة نهائية رائعة بمنتجاتها الفاخرة ذات التقنيات العالية والألوان الحية، شاملة لكل من ( الجزيرة جرين مت ” مطفي”) و ( الجزيرة جرين سيلك ” حريري- ربع لامع”) و( الجزيرة جرين سيمي جلوس ” نصف لامع”) و( الجزيرة جرين جلوس” لامع”)، بالإضافة إلى الأساس ( الجزيرة جرين برايم )، والمعجون ( الجزيرة جرين بوتي).

وأطلقت الشركة مسمى ( الجزيرة جرين) على هذه المجموعة انسجاماً مع التوجه العالمي للحفاظ على البيئة باستخدام تقنية الكيمياء الخضراء في الإنتاج، ويتمتع هذا النظام بميزات فائقة الجودة لناحية التنوع واللمعة والألوان النابضة بالحياة بخياراتها غير المحدودة واتسامها بتكنولوجيا الألوان الحية، علاوة على التغطية العالية والبياض الناصع وسهولة التطبيق، فضلاً عن التجانس والنعومة وثبات اللون بجماله ونقائه وقابلية الغسيل مع قلة الرائحة جرّاء الانخفاض الكبير في محتوى المواد العضوية المتطايرة ( voc) وخلوّه من المواد الضارة APEO والفورمالدهيد والأمونيا.