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النصر يشكو مشجعاً هلالياً لوزارة الداخلية .. والسبب تغريدة!

النصر يشكو مشجعاً هلالياً لوزارة الداخلية .. والسبب تغريدة!
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المرصد 75 4٬431 4 ساعات

صحيفة المرصد : تحركت إدارة النصر أمس الأربعاء لملاحقة أحد المغردين الهلاليين بعد أن استفز إدارة النادي والجماهير بتغريدة خلطت بين الرياضة والسياسة وحملت اتهامات عديدة بمخالفة القوانين واللوائح بحسب موقع الرياضي .

وقررت إدارة الأمير فيصل بن تركي ملاحقة الإعلامي الذي شكك في نزاهة إدارة النصر وكتب: (يعيش النصر .. ويسقط النظام)، وأوعزت للمحامي القانوني برفع قضية أمام الجهات المسؤولة للحصول على حقوق النادي النظامية.

وبدأ النادي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي فرضها نظام الجرائم المعلوماتية بهيئة الاتصالات، وسيتم متابعة القضية حتى يتم صدور أحكام قضائية عادلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

75 -
2017-08-17 21:57:02
تصدقون تصراوي حاضر مباراة برشلونه وريال مدريد وحامل علم النصر يساله المذيع عن ريائيه بالمبارة والنتيجه يرد ويقول العالميه صعبه قوية ....ياانا ضحكت ضحك
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74 - الصحيح
2017-08-17 21:50:10
هذا هو الواقع الذي لا تريد الناس تراه
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73 -
2017-08-17 21:45:49
***على كيفه الزعيقي هذا هو أسلوبهم****
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72 - مجبر رجل القعسي
2017-08-17 21:43:47
كلها يول الجريس خل نادي الزعيق ينفعك
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71 - موظب السنافر ومسقطلهم الشنابر
2017-08-17 21:39:02
سنفور يبغاله توظيب لمكينة المخ وتسقيط شنبر عشان يعقل////ياكحيلان تكفى طالبك جرجر هالسنفور على خشمه ولا ترحمه فالرحمه في السنافر حرام تكفى ياكحيلان اجعله عبره لمن لايعتبر من السنافر المريضه بالحقد
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70 - Gravity
2017-08-17 21:35:41
ومن الغباء ما قتل ياطاقية يالله رقعها الحين
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69 - خالد
2017-08-17 21:35:26
مغرد هزهم بتغريده !!!!!!!!!! والنظام( الكروي) هومايقصده و يتكلم في الكوره والكوره وبس !!!!!!عااااالم هههههههههه 9 9
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68 - أبو سحم
2017-08-17 21:34:17
اتمنى عدم النظر للمهرجين فقط نريد النصر الذي لعب بطولة السوبر نريد روح محمد سالم العنزي واستوشكيف ومضحي وفرنانديز ومدرجات شمس تعمي عين الحسووووود
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67 - خالد
2017-08-17 21:27:16
وش أخبار اللاعب(الهرفي) اللي يقول الهلال يرشي اللاعبين البارح...... فعلا لايخجل من نفسه مايعرف يركب كلمتين على بعض.........................ز
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( عدد التعليقات 8,590 )
66 - بسمه
2017-08-17 21:25:35
ايش يسوي وجه السعد وهو الهلال ماعليه لا قضايا ولا مطالب ولا ديون😂؟؟؟ ليش تحس ان كل النوادي زيكم..انا اقصد انه يوقف كل متطاول على الهلال فكحيلانكم يقلده 👌🏻
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65 - ابوصالح سكري
2017-08-17 21:16:32
رسالة خاصة للكحيلان كنز العالمي نادي النصرالسعودي بحاجة مستشارمخلص لنادي النصر ووجمهورالنصرومديركورة وووحارس اجنبي وقلب دفاع قوي ووووالهلال لعبهاصح خطف قلب دفاع الاهلي اسامة هوساوي وخطف الدوري والكاس
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64 -
2017-08-17 21:07:58
بسمه ،،،على المستوى المحلي سجلنا 6اجانب وعوض خميس تم ايقاف عقوبته وعلى المستوى الاسيوي هناك وعود من كحيلان بمشاركه النصر اسيويا فماذا عمل وجه السعد لاااااااااااشيء
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63 -
2017-08-17 21:04:04
وين فيفا يانصروعلا كيف الهلال يوقع عقدمع لاعب النصر عوض خميس وفي السرقوية ياعوض خميس غلطة كبيرة يكون عوض لاعب لنادي النصر بعد توقيعة بسرلنادي الهلال وحسن الراهب يهددلتجديدعقدة حذاري جاني عرض من الهلال
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62 - عبشان الشلولخ
2017-08-17 20:46:29
الجريس كلامه صحيح. فيه تحيز واضح ويجب التحقيق ومعاقبة المتسبب
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( عدد التعليقات 8,590 )
61 - بسمه
2017-08-17 20:39:27
59// صح مشارك في اسيا وانا ما ادري 😂😂
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60 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-08-17 20:31:02
إبراهيم عاشق عشق أعمى لفريقه .. خلآص ما صار شي يا كحيلآن ..
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59 -
2017-08-17 20:27:40
ت52بسمه اي تعلمو من وجه السعد عوض خميس وراح يلعب والنصر سجل اجانبه ال6 وسشارك خارجيا فاي وجه السعد تتحدثين عنه
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58 - ي و س ف
2017-08-17 20:27:03
نعم نعم إنهُ نادي الشكاوي لصرف أنضار جمهوره عن فضائحه والتي لاتخفى على القاصي والداني على حدٍ سواء
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57 -
2017-08-17 20:17:01
الزعامة للأهلي .. يا طاقية .. هو أكثر فريق حقق البطولات في مختلف الألعاب 💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💛
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56 - ابوصالح سكري
2017-08-17 20:12:21
يكفي قوة ادارة النصر بقيادة اكحيلان كنز العالمي في اندية الخليج نادي النصرالسعودية وبقيادة الامير فيصل بن تركي العالمي يحقق ثلاث بطولات بتوقيع اميرالشباب وريس نادي الهلال السابق الاميرعبدالله بن مساعد
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( عدد التعليقات 8,590 )
55 - بسمه
2017-08-17 20:10:59
والزعااااااامة صعبه قوووويه يافقراوي 💙
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54 - السكب
2017-08-17 20:08:13
يقصد النظام الأساسى لا راح فيها ربط الرياضه بالسياسه لوه شارى تميس وفول ومعين خير احسله
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53 -
2017-08-17 20:01:32
العالمية صعبة قوية .. يا طاقية💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙
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52 - بسمه
2017-08-17 20:01:23
يقطع الاحاسيس والكرامه اللي جايه متأخر 😂😂تعلموا من وجه السعد كيف يشتكي مع ان طول عمرهم الخلق يشتكونهم ويطالبون بحقوقهم 😈***
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51 - @@@@@
2017-08-17 19:59:19
يستاهل العقاب كل من يفلت لسانه
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50 - ابوصالح سكري
2017-08-17 19:52:24
نصروتعاون ياهلا لعيون جمهورنادي التعاون في السعودية منتخب كورياالجنوبي في القصيم احلى مبارة قوية لتعاون مع منتخب كورياالجنوبي احلى هدية لسكري من فقيدالوطن ورمزالرياضة السعودية الاميرعبدالرحمن بن سعود
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49 - ت 48
2017-08-17 19:50:47
كبرت الموضوع ، لكن نصرك العالمي بالكلام ) والحقيقة الناس يعرفون فريق الفقر معروف انه في عمارة صغيرة حاطين الحوش ملعب في حي الدخل المحدود . الحالمي الفقر هذا الاسم المعروف به .
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48 - ابوصالح سكري
2017-08-17 19:39:29
العالمي نادي النصر السعودي لايهزة الريح ولا كلام كبارالصحافة في الوطن العربي النصرالعالمي قوة واخلاص مع الجميع من ايام الرمزفقيدالوطن المرحوم عبدالرحمن بن سعود وحتى اليوم العالمي قوة مع الكنزاكحيلان
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47 - أبو أيمن
2017-08-17 19:37:44
من أراد أن يتعلم خفايا نظام الرياضة فعليه أن يأخذ دورة من إدارة النصر بدليل أن النصر لم يخفق أبدا في قضاياه الشائكة مثل قضية اليوناني وقضية عرض وغيرها كثير ـ يعيش النصر بقوة النظام ـ
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46 -
2017-08-17 19:22:58
ت44طيب ليش حاط نفسه بشبهات
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45 - شرشبيل الطيب
2017-08-17 19:19:05
الى الان لم اشم رائحه سنفور واحد
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44 - dakheel ahmadi
2017-08-17 19:17:41
المغرد يقصد نظام عادل عزة(اتحاد الكوره)ولا اعتقد بان يوجد محامي يقبل بان يتبنى القضيه،لان الشكوه اساسآ هي التي استغلة و اداخلة الرياضه با السياسه وادارة فهمت غلط.
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43 - ،
2017-08-17 19:16:46
يعيش النصر ويسقط النظام هاذي وحدها تكفي تستاهل مايجيك
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42 -
2017-08-17 19:15:49
الزبدة إذن المغرب وبنفطر اللهم في هذي الساعة والتاريخ واليوم احفظ خادم الحرمين ونائبه و كل مقيم على هذي الارض واحفظها بحفظك وحرزك وانصر جنودنا البواسل فوق كل ارض وتحت كل سما وصل اللهم على سيدنا محمد
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41 - سعيدان
2017-08-17 18:58:52
لاتلعب بالنار جابها على نفسه الكاتب فيصل بن تركي اقسم بالله انك كفو
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40 - للصبر اخر
2017-08-17 18:56:55
انا نصراوي واحترم واعز وأقدر الأمير فيصل بن تركي واتمنى استمراره مع النصر ولكن بالنسبة للمغرد هذي حرية تعبير ليس إلا ولا تشغلون نفسكم بأمور عاديه وتافه المهم النادي يرجع وخلو الناس في حالها
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39 -
2017-08-17 18:54:50
فيصل بن تركي يخوف قوم ياطاقيه قبل يد عمك لعل الله يفزع لكاتبكم وينام في بيته
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38 - ابوصالح سكري
2017-08-17 18:51:54
ياكنزالنصر ياابوتركي يااكحيلان السعد للعالمي واندية الوطن نادي النصر العالمي الوحيدفي اندية الوطن عزوشرف لكل اندية الخليج افضل واقوانضام في اندية الخليج نادي النصرالسعودي بقيادة
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37 - :::::العالمية
2017-08-17 18:51:25
النصر عالمي🌎✈ والهلال 🌙 ناقص
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36 -
2017-08-17 18:48:31
اذا كانت التغريده مبطنه لشخص فعرف ان صاحب الشآن المشار اليه راح يضيع مستقبله
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35 - -
2017-08-17 18:47:30
بدينا بالولوله خخخخخ مالكم الا الصياح والجعير والصيد في المياة العكره خخخخخخخخخ سر ياهلااال البطولات ع بركة الله ودربك خضررررررررر باذن الله
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34 - تعليق7
2017-08-17 18:46:56
الداعيه اللي غرد مو سعودي يماني ومحسوب على بلد الحرمين الشريفين عندنا دعاه وطلاب علم وأساتذة يعرفون قبل مايكتوبون الكلامة الف حساب واكثر التعليقــات في وسائل الإعلام معروفة مصدرها وأهدافها.
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33 - :::::العالمية
2017-08-17 18:46:08
💛💙💌💛💙💌💛💙
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32 -
2017-08-17 18:45:31
فين الهلالين فين اسمر عبر يعطينا رايه بلموضوع يمكن له كلام ثاني
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31 - فارس
2017-08-17 18:41:15
تعليق 25 فقراوي بائس ............ انت لم تلبس الطاقية ......... لكن لازلت تلبس ***ولم تنزع عنك الى الان .
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( عدد التعليقات 9,637 )
30 - العنيد
2017-08-17 18:40:50
ريما // الله يسعدك يااعااالميه 💙💛💙💛
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29 - ابوصالح سكري
2017-08-17 18:40:12
اكحيلان طيب بس المستشاريحب المشاكل سنتين العالمي بلابطولة والان النصربلا قلب دفاع قوي وبلاحارس ممتاز نجران والباطن والهلال كشفاء عدم القوة لدى دفاع وحارس العالمي افضل مستشارللعالمي ماجداحمدعبدالله
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( عدد التعليقات 9,637 )
28 - العنيد
2017-08-17 18:39:31
26 // وجهت نظرتك خلك عندك احتفظ فيها يازويعق 😂😂
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27 - فايع مطشي
2017-08-17 18:39:04
النصر فريقي ولن ارضا احد يقول انه فلافل او يقول انه محطةعبور للباطن ..نتمنی من الاتحاد السعودي اذا فزنا ع فريق احد ان يسجلها لنا بطولة
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26 -
2017-08-17 18:37:07
انا من وجهت نظري قرءت التغريده ولم اجد فيها اي شي يقصد به النضام السياسي هو يقصد الاتحاد السعودي ويبقى اكذب الاعلام اصفره
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25 - كنت زعقاوي نيفاوي **محلي لابس طاقية وتبت
2017-08-17 18:36:17
الزعقاوي راح في الرجلين اذا ما توسطوا له بنو طاقيه وحبوا راس كحيلان
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24 - عمر العطوي
2017-08-17 18:33:45
ليش الحقد على نادي النصر؟ ذا مو اسلوب إعلامي معاك الضغط والسكر ابعد عن وسائل التواصل الاجتماعي عشان ماطيح في ورطه مثل غيرك.
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23 - غرايب
2017-08-17 18:33:03
النصراوي يوم يمد يده على احد الجماهير ماشكى الاعب بالمحكمه المفترض الي يمد يده يرفع به شكوى صاحب الحق ويجلد
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22 - تركي
2017-08-17 18:30:52
التعصب زاد عن حده والشغله ماتسوى جلدة حمار يراكضون وراها وليتنا فلحنا ع الاقل لاطلعنا برا... الا هدر مالي ع الفاضي
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21 - ريما almarsd💗🌷
2017-08-17 18:30:48
ما ابيخ التحيز لنادي ضد نادي سواء بقنوات بصحف خلك عادل لكي الكل يستمتع
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( عدد التعليقات 9,637 )
20 - العنيد
2017-08-17 18:30:30
رغم كرهي. للهلال الزعيقي بس التغريده واضحه بانه يقصد انظمه اتحاد كرة القدم فقط وليس. انظمه الدوله 💛💙
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19 - غرايب
2017-08-17 18:29:40
مساكين يدورون الشكاوي لرفع مزانية ناديهم ممكن يتفاوظون معه بمبلغ مال مقابل يتنازلون عن الدعوه لكي يشترون فلافل طازجه للموسم 2017ههههه
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18 - ريما almarsd💗🌷
2017-08-17 18:28:29
صدقت يالعنيد النظام هو اللي يدق خشم كل من يتجاوز حدوده 😂""بسمه وشلونك✋هل من كلمه 😏
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( عدد التعليقات 9,637 )
17 - العنيد
2017-08-17 18:28:24
الهلاليين متعودين انهم فوق النظام واذا فريق أخذ حقه بالنظام حسوا انهم مظلومين ؟؟
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16 -
2017-08-17 18:28:03
حنا عارفين من يدعم النصر
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15 - نيدو
2017-08-17 18:27:49
الدوله لها هيبتها اتمنى الاشكال هذي تتحاسب ولا يخلط الكوره بالسياسه .. وحتى لايتجرأ ممن هم على شاكلته للقدح في نزاهة الدوله
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( عدد التعليقات 9,637 )
14 - العنيد
2017-08-17 18:27:31
حلو ياداره االعالمي💛💙 عليكم فيه عشان يتربى ويكون عظه وعبره لغيره ... بعض جماهير ازيرق الرياض هم أسباب التعصب الرياضي لابد من ملاحقتهم قانونيا💛💙
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13 - حنشل
2017-08-17 18:27:17
ليت إدارة النصر ترفع شكوى ضد قناة MBC pro sport الناقل الحصري للدوري لكي لا تكيل بمكيالين عند نقل مباريات الفرق بالإخراج السيء ما عدى مباريات الازيرق التي تستنفر طاقاتها في التصوير والإخراج
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( عدد التعليقات 9,637 )
12 - العنيد
2017-08-17 18:23:00
دقو خشمه بالنظام علشان يعرف يهااااايط 💛💙
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11 -
2017-08-17 18:22:26
جاب العيد
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10 - Waleed الوليد
2017-08-17 18:16:47
تعليق مخالف
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9 - ريما almarsd💗🌷
2017-08-17 18:15:58
كلمة يسقط النظام كلمة كبيرة وخطيره سواء بشكل عام او حتى عندما تقال لمسؤول كلمة "يسقط" ايضا ياليت يمنع كلمة فقراوية وهذا استهزاء بالفقراء ومن يقولها يحاكم ""/💙💛العالمي❤😚
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8 - 100
2017-08-17 18:09:03
دقوا خشمه
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7 - النمس
2017-08-17 18:07:29
تويتر للأسف اصبح لعبه في يد الجهلاء واخرهم ذلك الداعيه الذي غرد بعدم الدعاء بالرحمه لفنان توفاه الله قبل ايام وعندما طلبوه للتحقيق قال انا الأن في اوربا الداعيه مصيف في اوربا وشغال تكفيرفي المسلمين ؟؟
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6 - عبيد
2017-08-17 18:03:40
الله الله توصو فيه مثل الروقي واخرتها صياح وتبكبك والحق علي وتكفون وحبة خشم المفروض يكون عبرة
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5 - هاشم
2017-08-17 18:03:23
علموه كيف يغرد علموه ان النظام ياخذ الحق ويعطي الحق عطوه دوره تدريبه عن التعصب الرياضي حتى يرجع رياضي حقيقي
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4 - النمس
2017-08-17 18:00:34
مصيبة العرب انهم يستخدمون مواقع التواصل الأجتماعي للسب والشتم وتلك المواقع هي اسما وارقى ان تكون منصه للسباب واصغار العقول لدرجة سوا متعلم او جاهل اصبح معظمهم يستخدمونها للفرقه والشقاق مثل هذا **
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3 - نصراوي شرقاوي
2017-08-17 17:59:59
العفو عند المقدرة يا كحيلان يمكن الرجال قصده يعيش النصر ويسقط الهلال أقول يمكن جل من لا يسهو
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2 - sooonx
2017-08-17 17:57:15
شوفوه مريش قالوا نهبر منه كم مليون 😂😂😂
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1 - ابوحرب
2017-08-17 17:53:54
راحت عليك ياحبيبي
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