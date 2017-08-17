النصر يشكو مشجعاً هلالياً لوزارة الداخلية .. والسبب تغريدة!

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صحيفة المرصد : تحركت إدارة النصر أمس الأربعاء لملاحقة أحد المغردين الهلاليين بعد أن استفز إدارة النادي والجماهير بتغريدة خلطت بين الرياضة والسياسة وحملت اتهامات عديدة بمخالفة القوانين واللوائح بحسب موقع الرياضي .

وقررت إدارة الأمير فيصل بن تركي ملاحقة الإعلامي الذي شكك في نزاهة إدارة النصر وكتب: (يعيش النصر .. ويسقط النظام)، وأوعزت للمحامي القانوني برفع قضية أمام الجهات المسؤولة للحصول على حقوق النادي النظامية.

وبدأ النادي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي فرضها نظام الجرائم المعلوماتية بهيئة الاتصالات، وسيتم متابعة القضية حتى يتم صدور أحكام قضائية عادلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.