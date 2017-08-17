قرار مصري حاسم بشأن أموال أبناء وبنات القرضاوي … تعرف عليه!

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صحيفة المرصد: قررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، التحفظ على أموال 6 من أبناء وبنات الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى جانب 10 آخرين منتمين لجماعة الإخوان المصنفة في لائحة الجماعات الإرهابية.

وشمل قرار التحفظ كل من: عبدالرحمن يوسف عبد الله القرضاوي، محمد يوسف عبدالله القرضاوي، أسامة يوسف عبدالله القرضاوي، سهام يوسف عبدالله القرضاوي، علا يوسف عبدالله القرضاوي، أسماء يوسف عبدالله القرضاوي، هشام عبدالعليم عبدالستار، حسام الدين علي علي خلف، هشام المرسي على المرسي، محمد أشرف أبو دوح عبدالعال، أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجي، إبراهيم فؤاد محمد الشوربجي، أحمد صبري عبدالعاطي محمود، أحمد محمود عادل محمد حسن، محمد أحمد السيد إبراهيم، ومحمد يونس علي إبراهيم يونس .

كما تحفظت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان على شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع، المملوكة للمتحفظ عليهم عبدالواحد عبدالغنى عبدالواحد عاشور وشريف عبدالغنى عبدالواحد عاشور. ويشمل التحفظ جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أياً كان مسماها وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات، سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

ونفذت اللجنة التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية، المملوكة للمتحفظ عليه عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطى والمالكة لمكتبة “ألف”، وتم التنفيذ على عدد 37 فرع بمختلف محافظات الجمهورية ومنها القاهرة والجيزة وأسيوط والإسماعيلية والسويس والمنوفية والدقهلية والساحل الشمالي.