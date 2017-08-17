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قرار مصري حاسم بشأن أموال أبناء وبنات القرضاوي … تعرف عليه!

قرار مصري حاسم بشأن أموال أبناء وبنات القرضاوي … تعرف عليه!
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المرصد 37 3٬059 3 ساعات

صحيفة المرصد: قررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، التحفظ على أموال  6 من أبناء وبنات الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى جانب 10 آخرين منتمين لجماعة الإخوان المصنفة في لائحة الجماعات الإرهابية.

وشمل قرار التحفظ كل من: عبدالرحمن يوسف عبد الله القرضاوي، محمد يوسف عبدالله القرضاوي، أسامة يوسف عبدالله القرضاوي، سهام يوسف عبدالله القرضاوي، علا يوسف عبدالله القرضاوي، أسماء يوسف عبدالله القرضاوي، هشام عبدالعليم عبدالستار، حسام الدين علي علي خلف، هشام المرسي على المرسي، محمد أشرف أبو دوح عبدالعال، أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجي، إبراهيم فؤاد محمد الشوربجي، أحمد صبري عبدالعاطي محمود، أحمد محمود عادل محمد حسن، محمد أحمد السيد إبراهيم، ومحمد يونس علي إبراهيم يونس .

كما تحفظت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان على شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع، المملوكة للمتحفظ عليهم عبدالواحد عبدالغنى عبدالواحد عاشور وشريف عبدالغنى عبدالواحد عاشور. ويشمل التحفظ جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أياً كان مسماها وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات، سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

ونفذت اللجنة التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية، المملوكة للمتحفظ عليه عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطى والمالكة لمكتبة “ألف”، وتم التنفيذ على عدد 37 فرع بمختلف محافظات الجمهورية ومنها القاهرة والجيزة وأسيوط والإسماعيلية والسويس والمنوفية والدقهلية والساحل الشمالي.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 14,415 )
37 - ابويوسف
2017-08-17 21:52:21
نظام اتركوه ثم صادروه
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36 - إستشاري صح
2017-08-17 21:44:39
تم أخذ مشكلة الأخوان المسلمين السياسية ذريعة للإضرار بالمسلمين المتمسكين بدينهم من أبناء مصر وهذا الفعل يزيد من الفتن والإضطرابات وعدم الإستقرار.
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35 - السرايا
2017-08-17 21:34:57
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
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34 - إستشاري صح
2017-08-17 21:32:45
ليس هناك تحفظ أو حفظ لأموال الناس ولكن هناك نهب وأبتزاز ومصادرة بحجج واهيه لعدم وجود ذمة أو ضمير أو حكم عادل .
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33 - مسمار
2017-08-17 20:39:31
الغريب ان المنظمات لم نسمع لها اعتراض هي ترفع عقيرتها بالصياح والنياح لو تتخذ مملكتنا مثل تلك القرارات القويه ضد كل خائن للوطن وتصادر ممتلكاتهم واموالهم ومدخراتهم ليعرف بعد ذلك ان الوطن يسترد مامنحك !
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32 - سنونو
2017-08-17 20:39:30
الاخوان المنسمين وقطيعهم يجب أن يحرقوا فقد عاثوا كثيرا في الارض وقد افسدوا عقائد الناس ودمروا البلدان التي تمكنوا فيها
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31 - المزغد
2017-08-17 20:33:04
لا أعرف ما فائدة المستعجلين لمعرفة سبب هذا القرار فلتنتظروا وستقرأون أو تسمعون التصريح الرسمي عن أسبابه..
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30 - محب لوطني
2017-08-17 20:27:07
خطير السيسي من جد أعجبني لعن والدينهم وأخذ أموالهم لأنهم ماقدرو حق الوطن خل قطر تنفعك ياقرضاوي بل جرض
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29 - فهد12
2017-08-17 20:24:16
لعنة الله على كل من يؤيد او يتعاطف مع الجماعات الارهابية واولهم الاخونج
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28 - فهد12
2017-08-17 20:20:41
انظر الان وتفكر.. بعد ماضجت الدنيا بهم في وسائل التواصل كل يوم لهم جديد(مفسد) تلاشوا تمام بعد مشكلة قطر ولم يغدوا بكلمة مؤيدة للوطن
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27 - فهد12
2017-08-17 20:18:32
24 نحن لا نبغض الاخونج فقط بل نحارب فكرهم ولو بايدينا زوالهم لفعلنا لانهم لادين ولااخلاق لهم يحاربوا اوطانهم ويحرضوا على ولاة امراءالمسلمين.. يتبع
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26 - -
2017-08-17 20:13:12
من يدافع عن الفرس المجوس ويعرف اجرامهم ونوياهم الخبيثه فهو *** وخائن لدينه ووطنه ومليكه ......
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25 - -
2017-08-17 20:07:09
لعنة الله على الصفويين واذنابهم اهل الدسائس والاجرام بحق الاسلام والمسلمين من ملالي ايران الى القواد دشتي
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24 - محبة الشيخ القرضاوي وبغضه
2017-08-17 20:06:31
ماهي اسباب محبة بعضهم القرضاوي والآخر يبغضه فالبعض غضب من التحفظ على أمواله والآخر رضي كذلك الاخوان البعض يحبهم والآخر يكرههم ومن هو المصيب ومن هو الخطأ وهل كليهما مخطأ أو أحدهم على صواب وماهي اسباب
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23 -
2017-08-17 20:05:37
الرز الإخواني أجود من الرز الخليجي .
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22 - تجفيف منابع تمويل الارهاب !!
2017-08-17 20:04:33
خطوة جيدة فالخوانجية عصابة اموال فيما بينهم
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21 - -
2017-08-17 19:59:53
يارب سترك بدأت ملالي الفرس تهزهز **وتدس السم بالعسل !!!!
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20 - مراقب
2017-08-17 19:58:23
هههههه مسكين راحو فيها الله يخلف عليهم وعلى أموالهم
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19 -
2017-08-17 19:53:10
تجد معزب خوارج الإخونج الإرهابي يغسلون اموالهم القذرة بأسماء أقارب القرضاوي الهالك وزمرته ويشترون بها الأسلحه لجماعتهم فى مصر
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18 - فهد12
2017-08-17 19:51:41
الان بدء الاختناق وستخرج كل الجرثان من جحورها ولكن للاسف لايوجد من يصطادها
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17 -
2017-08-17 19:49:50
يا تعليق ١١ شكك في محله لأن اعضاء هذه الهيئه المندسه وراء شعار الإسلام كل أعضاءها روافض وخوارج الإخونج وصوفيه واهل بدع يمررون فتاوي التكفير والفتن والإرهاب
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16 - بصائر للناس
2017-08-17 19:47:20
لكل من ظلم ، اطرق باب السماء ، وألح على الله بالدعاء ، وقل يا مغيث أغثني ، وانتصر لي ممن ظلمني ، وسيأتي الفرج من المجيب (إنه لا يفلح الظالمون)
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15 - فهد12
2017-08-17 19:47:10
سيشرق شمس النصر على مصر وسيحل السعد في كل شارع وبيت في ظل الرئيس المنتصر بالله الرئيس الذي انقذ الله على يديه مصر والعرب اجمع انه السيسي ياسادة
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14 -
2017-08-17 19:46:25
كبير الروافض لقبه مرشد مثل كبير الإخونج رئيس ايران روحاني حزبه اسمه إصلاح مثل الإخونج يزعمون الإصلاح وشعاراتهما سب اليهود والنصارى والغرب ولكن يقتلون المسلمين وظاهرهما التدين وباطنهما الخيانة و النفاق
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13 - -
2017-08-17 19:46:00
يقطع سوالفيك ياالسيسي و ياحبك للدينار والدرهم ماعندك الا شفط الدراهم خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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12 - فهد12
2017-08-17 19:44:22
ليه التسامح مع المجرمين يامصر العروبة ليه بس فبعد كل الجرائم التي ارتكبوها المفروض تصادر اموالهم الثابته والمنقولة بدل التحفظ عليها
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11 - شايب
2017-08-17 19:43:47
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خطوه في المخطط الكبير والله اعلم مجرد شك
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10 -
2017-08-17 19:42:17
أكيد أكابر مجرمي التنظيم الإخونجي الإرهابي خارج مصر يستخدمون أقاربهم فى مصر واجهة لتمرير أموالهم الوسخه في الارهاب. وهذا القرار المفروض كل الدول تفعلها عندهم
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9 -
2017-08-17 19:40:02
هل هذا من العداله .....انها مصر
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8 - راكاااان
2017-08-17 19:38:53
بدئ المندسون يخرجون من جحورهم
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7 - راكاااان
2017-08-17 19:36:34
4 - نيدو 2017 ولاتزر وازرة وز اخرى ....لاتضع الأيه في غير موضعها الأموال هذه التي ينعم بها ابنائه هو من وفرها لهم من اموال الأرهاب التي امنها من دول الأرهاب وعلى حساب الأبرياء الذين ذهبو ضحية ارهابه
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6 - -
2017-08-17 19:34:38
يارب اصلح احوال جميع المسلمين في مشارق الارض وفي مغاربها ولا تجعل الفتنة تشتعل فيما بينهم والذي لايستفيد منها الا اعداء الاسلام والمسلمين
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5 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-08-17 19:30:10
مابقى أحد ماشفط فلوسه السيسي ..
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4 - نيدو
2017-08-17 19:28:42
ولاتزر وازرة وز اخرى .. قرار جائر وينم عن الظلم والحاله التي وصل اليها النظام
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3 - كروز
2017-08-17 19:25:54
بيض الله وجهك يا عبد الفتاح السيسي عز الله كسرت ظهرة وقطعت يديه وكسرت مجاديفه
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2 - ناصر
2017-08-17 19:23:39
و لا تزر وازرة وزر اخرى .. قرار جائر و غير سليم
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1 - زائر من الكواكب
2017-08-17 19:19:30
دليل على الهزيمة.
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آخر تعليق
بواسطة : زائر

قاع الراقل يارقاله عظمه ياسيسي لله العجب في زمن يشيب منه الطفل ومخلي الاذناب روس...
بواسطة : حار نار

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بواسطة : تهامي

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