بالصور .. “بسكليتة” فريق نسائي لممارسة رياضة الدراجات على كورنيش جدة
صحيفة المرصد : في حين يتنازع الناس حول قيادة المرأة السّيارة في السعودية، تجد نديمة أبو عينين، الطالبة في المرحلة الثانوية (18 عاماً)، طريقتها المختلفة للقيادة والتحرك باستقلالية في شوارع مدينتها “جدة” بالدراجة الهوائية.
ليس ذلك فحسب، بل تسعى إلى تأسيس أول فريق نسائي رياضي للدرّاجات في جدة واسمه “بسكليتة”.
على دراجتها، ترتدي عباءتها وغطاء الرأس، فوقه خوذة الأمان، وبجانبها مجموعة من الشابات، تنطلق نديمة في كورنيش مدينتها.
تقول نديمة وفقاً لموقع رصيف22 : “منذ صغري أحب الدرّاجات، وفكّرت: لماذا لا أجعل الناس يجربون الشيء الذي أحبه؟”، بهذه البساطة بدأت نديمة الفكرة. فهي فتاة من جيل الشّابات السعوديات اللواتي يطمحن إلى التغيير وإحداث فَرق من دون تخوّف أو تحفظات.
“أنشأت صفحات في السوشيال ميديا لطرح الفكرة على الفتيات، كلّمت والدتي وصديقاتي، ووجدت تفاعلاً كبيراً… لذلك، أنشأت مجموعة في الواتساب لجمع الفريق ولبدء هذه الرياضة”، تضيف ببساطة وعفوية.
هدفها بسيط أيضاً: أن تمضي الفتيات وقتاً صحيّاً ممتعاً وهن يمارسن هذه الرياضة التي تحبها نديمة.
وعلى رغم بساطة هذه الفكرة، إلا أنها تعتبر جريئة وجديدة في المجتمع السعودي.
فيما لا تحظر القوانين في المملكة العربية السعودية على النساء هذه الرياضة، لكنها رياضة غير مألوفة في الشوارع للنساء وغير شائعة بين الرجال، على رغم وجود فِرق درّاجين كثيرة في السعودية، ويتطلب الأمر الحصول على ترخيص لتنظيم هذه الرياضة ومراعاة قواعد السلامة فيها.
“لم أكن أعلم بضرورة وجود ترخيص للفريق، ولم يطالبنا أحد به بداية الأمر”، تقول نديمة .
كما ينشط فريق بسكليتة منذ سنة ونصف السنة حتى الآن، ويواصل تدريباته وجولاته، أكثر من مرتين في الأسبوع.
التعليقات
البنات من حالهم ما اذو احد **** دع الخلق للخالق خلوهن يعشن حياتهن ..
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انذكر مقولة****مشهوره
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ت33 يا****
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ذكيه عرفت توصل لمفتاح القياده منهنا التدرج يبداء هههههسبب التوقيف تسوق سيكل سواقه السياكل موضه اليومين هذه
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الرياضة للجميع نساء ورجال صائبة وحكيمة
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ان شاء الله ****
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لو كنا في مكان نسائي خاص بهن كان اتفق معهن 100% .... ولكن في مكان عام أعارض وكل غيور يعارضهن 100% .
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قلم الحقيقه عقبال *"*"**
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البسكليته هذي ****
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المرتبه حقت السيكل هذا بالذات تعطي تمارين كويسه لجميع العضلات
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كل ابن انثى وإن طالت سلامته /// يوما على آلة حدبا محمول ... لا يجوز للمرأة المسلمة إلا الحشمة والعفاف .
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لن يكسرو أو يحطمو أملآ ولد معنا جميلآ كجمال أرواحنا في هذه الحياة.لم نعمل أوصياء عليهم لم نتجاوز حدودنا اليهم حيث هم لكننا شركاء معهم في هذا الوطن لن يستطيعون خطفه أو سرقته من أمامنا ونحن نشاهدهم.
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المشكله النوع هذا من السياكل ***!!!
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*******
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**** والوطن والرياضه للجميــــــــــع
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قصص النجاح تبدأ برؤية... وهذه من الرؤى !!
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اللهم عليك بمن يريد نشر الفساد بيننا يارب العالمين
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والله غير مقبولة ... ترانا في بلاد الحرمين
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حسبنا الله على من فلت وعرّض لكل شيء وأضاع امانته...هل من المعقول نصغي لفتاة عمرها ١٨ سنة لتبرر خروجها على بسكليته. اتمنى أن يستدعى أولياء أمورهن ويتم محاسبتهم على تفريطهم في بناتهم .
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يجب استبدال المقاعد بكراسي ***
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(((((( كان راحوا موقع الحرائق في وسط البلاد ..... المهم بعيد عن طريق الحجيج ))))))
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**** أعيشها في جو اجتماعي ****
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اهو كلها قياده ماشي الحال
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ولسه ماشفتو شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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تأملي البحر وشاهدي آمالك وطموحاتك على كبرمساحته داخل وطنك.لن يسرقو منك حلمك الجميل أبدآ طالما أن لغده صباح شمس تشرق على هذه الدنيا تلامس محياك لتنير كونه أمامك بعد ظلامه.حينها ستهرب خفافيشه عنك بعيدآ.
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خطوه جرئيه جدا والى الامام
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اهم شي تبقى الممرات آمنه
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أعيدوا لنا الزمن الجميل 😢
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عشان*** حلوات يركبن بسكليته
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هذه رطوبة البحر وماتسوي
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2030 😂😂😂🤣
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ابقى اعرف رأي كبار العلماء 😂****
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ركوب البسكلته يقولوا ** في المسافات الطويله
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اللهم عجل بمن يجدد الدين
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المشكله كلهم****!!!
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أليس هناك قيود أو أماكن مخصصة ستندمون يوم لاينفع الندم
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فكرة رائعة وجريئة وبالتوفيق للجميع . انطلقو بحريتكم في وطنكم تحت ظل وحماية حكومتكم الرشيدة لاأخونجي يتدخل ولا متصحر يعارض أنتم سيدات أنفسكم وقراركم وكل من يحاول اعتراض طريقكم السجن مصيره والجلد عقابه.
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نصيحة يا اخوان اتركوا السب والشتم والهمز واللمز والخوض في اعراض الناس لديكم بنات ولديكم اخوات ولديكم اعراض ( وكما تٌدين تٌدان )
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