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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
الجيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
التعليقات
19 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒2017-09-01 15:16:10
وين الناس👀
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18 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒2017-09-01 15:09:00
كل 🎂عام 🎂وانتم 🎂بخير 🎁🎊🎂وعيدكم مبارك
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17 -2017-09-01 15:04:34
ت 13 لاتغلط الأقرعي
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16 -2017-09-01 15:03:20
الفتى الاقرعي تعجبني فرق بين الأقرعي والألمعى من منحك اسم الالمعي تخيلت ملك ملوك افريقياء
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15 - بنت الشيوخ2017-09-01 14:16:36
💐كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ❤⚘💐🌻💛🌷🌻
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( عدد التعليقات 6,318 )14 - بلادي زوينا
👀
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13 -2017-09-01 12:52:14
الفتى الاصلعي كل عام وانت بخير
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( عدد التعليقات 21,484 )12 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
تحللت ،،،،،يعني أصبحت متحلل ،،،،امال ازاي بتكتب يا متحلل ،،،،،🤣🤣🤣🤣
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( عدد التعليقات 14,980 )11 - ابويوسف
10 الحمدلله ايوالله حاج والامور زينه وتحللت التحلل الاول وحلقت زلبطه الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
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10 - هلا ابو يوسف ليش فقدناك هههههه2017-09-01 11:23:59
تقبل الله يقولوا انت حاج وين الطنيبات .
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9 - ابو سليمان س2017-09-01 11:22:28
يادمشقي قربت نهايتكم انت وابو يمن والله يجيكم يوم تطردون فيه خلال ٢٤ ساعة ،، ان غدا لناظره قريب
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( عدد التعليقات 14,980 )8 - ابويوسف
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه وينعاد عليكم بالمسرات فقدتونى وحشتكم
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7 -2017-09-01 11:07:20
🎉🎊 كل عام وزوار المرصد وزائرات المرصد بألف ألف خير 🌈🎉🎊
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6 - زائر2017-09-01 10:35:18
تعليق مخالف
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5 - أبو العز الدمشقي2017-09-01 10:30:54
كل عام وسوريه ورجالها بخير
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4 - كل عام وانتم بخير🌹2017-09-01 10:26:35
بمناسبة عيد الأضحى المبارك نٌهنئ جميع طاقم العمل في صحيفة المرصد ونٌهنئ جميع الزوار والقٌراء والمتابعين والمشاركين في صحيفة المرصد هذه الصحيفة الجميلة والمميزة وكل عام وانتم بألف خير 💐🌹🌷🌺
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( عدد التعليقات 21,484 )3 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
إضحك ,,,,أرقص,,,,,غني,,,,,ابتهج,,,,,,فاليوم عيد,,,,,,أترك الهموم,,,,,أترك المنغصات,,,,,فاليوم عيد,,,,,,,لا تفكر إلا ,,,,,عيد سعيد
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( عدد التعليقات 21,484 )2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
هل أنت سعيد ,,,,,,بالعيد,,,,,,؟ أنا سعيد ,,,,,لأني أفهم معاني العيد,,,,,العيد فرحه ,,,,,العيد تهاني وتبريكات,,,,,,العيد أكل وشرب,,,,,العيد اظهار البشاشه للكل,,,,,عيد سعيد
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( عدد التعليقات 21,484 )1 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
كل عام والأمه الإسلاميه بالف الف سعاده
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آخر تعليق
بواسطة : "أن قائد قوات أمن الحج يقدم جهوداً جبارة لخدمة الحج" //
الجميع يقدمون جهود جبارة من أمير مكة المكرمة الى أصغر فرد عسكري أو مدني//...
بواسطة : سركيس بااااريس
هياااااط ،،،،،،، راعية يحتاج ،،،،، ارباط ....
بواسطة : زمن العجايب
😂😂😂😂😂...
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