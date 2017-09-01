رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / محمد آل الشيخ.. يكشف الحاكم الحقيقي لـ”قطر”.. وهذه أوجه الشبه بينه وبين القذافي!

محمد آل الشيخ.. يكشف الحاكم الحقيقي لـ”قطر”.. وهذه أوجه الشبه بينه وبين القذافي!

محمد آل الشيخ.. يكشف الحاكم الحقيقي لـ”قطر”.. وهذه أوجه الشبه بينه وبين القذافي!
حجم الخط A A A
المرصد 38 2٬470 5 ساعات

صحيفة المرصد: قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ أن الحاكم الحقيقي لـ”قطر” هو “حمد بن خليفة” ، وأن أكثر من يمثله تمثيلا يكاد أن يكون متطابقا، هو معمر القذافي، فهذا وذاك فعلا لا قولا وجهان لعملة واحدة.”حسب تعبيره”.

وقال محمد آل الشيخ خلال مقال له نشر بصحيفة الجزيرة تحت عنوان “حمد والطاووسية المرضية” في تقديري أن والد أمير قطر، والحاكم الحقيقي لها، حمد بن خليفة، يُعاني من تورم الذات المرضي، أو كما يصفه البعض (جنون العظمة) الزائف، أو الحالة الطاووسية.

وتابع الشيخ المصاب بهذا المرض نرجسي حتى النخاع، تكتنفه ثقة مفرطة وغير مبررة بالنفس، الأمر الذي يجعله يشعر أن بإمكانه أن يُطوّع الظروف وعوامل الجغرافيا المستحيلة لتصبح رهن بنانه، وطوع إشارته. وغالبا ما يصيب هذا المرض رؤساء وزعماء الدول، مثل «نيرون» إمبراطور روما الذي أحرقها وراح يعزف مقطوعات موسيقية وهو يرى اللهب يلتهمها، أو «هتلر» الذي يؤمن أن (العرق الآري) أرقى أعراق البشر، لذا يجب أن يحكم العالم، فجيّش الجيوش، وأشعل حروبا كلفت أوروبا أكثر من خمسين مليون إنسان.

وأضاف آل الشيخ أشهر المصابين بهذا المرض من العرب كان «صدام حسين»، الذي لا ينتهي من حرب حتى يبدأ بأخرى، وكان لا يجرؤ أحد على مجرد ان يقول له لا. و”القذافي” الذي توج نفسه ملك ملوك أفريقيا وزعيم شعوبها، كما كان يصف نفسه، وبدد ثروات ليبيا على قضايا لا ناقة له فيها ولا جمل، اللهم إلا أنه كان يشعر شعورا عميقا، بأنه (الثائر الأخير)، الذي بعثه الله لدعم ومساندة الثوار في مشارق الأرض ومغاربها.

وأردف الشيخ آخر المصابين بداء جنون العظمة هذا هو “حمد بن خليفة”، الذي تحلق حوله مجموعات من الانتهازيين الأفاكين، من جماعة الإخوان المتأسلمين، وعرب الشمال اليساريين، وأقنعوه أنه بمثابة (الثائر المنتظر)، الذي ولد زعيما، وكأن العالم العربي ينتظره على أحر من الجمر، ليشعل (الربيع العربي)، ويسقط الأنظمة، ويترك رياح التغيير الثورية تعصف بعروش العرب، لتسقطهم ويُعين من يريد في كل بلد عربي، وتكون الدوحة بمثابة دمشق الأمويين أو بغداد العباسيين.

وقال الشيخ حمد هذا، إضافة إلى طاووسيته، غدار قذر، لا يعرف الوفاء، يتحالف معك اليوم، ثم ينقلب عليك غدا، وهو على قناعة لا يخالجها شك أن الربيع العربي لم يفشل، وأن حلمه سيتحقق؛ ومعروف عن المصابين بجنون العظمة العناد والمكابرة، لتحقيق أحلامه المجنونة، ينفق بسخاء من لا يخاف الفقر، ويكذب على نفسه، ويبرر لها، بأن الجميع يأتمرون به، وأن صراعه معهم معادلته صفرية، فإما أن يبقى وينتهون، أو ينتهي ويبقون.

وتابع الشيخ قائلاً” في تقديري، أن أكثر من يمثل حمد بن خليفه تمثيلا يكاد أن يكون متطابقا، هو معمر القذافي، فهذا وذاك فعلا لا قولا وجهان لعملة واحدة. ومثلما تحلق حول القذافي كل اليساريين وشذاذ الآفاق، واغتنوا كثيرا من أعطياته، واستعدادهم لتنفيذ مؤامراته، فإن شبيهه حمد تحلق -أيضا- حوله الأخونج القتلة الافاكون، وكذلك يساريو عرب الشمال الذين تمتلئ بهم ردهات قناة الجزيرة سلاح حمد المفضل لتحقيق طموحاته، ويشاركونه في جلساته وأمسياته، فهم – كما يقولون – زوار دائمون للقصر الأميري في الدوحة، ويناقشونه في تفاصيل تفاصيل برامج القناة، فالشيخ “حمد بن ثامر” الذي يرأسها رسميا، لا قيمة له، ولا يعبأ به حتى الفراشون في القناة، لأنه رئيس صوري محض، لا يهش ولا ينش، هذا ما يتداوله أهل قطر في مجالسهم الخاصة.

وأضاف الشيخ المحزن، خاصة لأهل قطر، أن كل المصابين بجنون العظمة من القادة، كما يقول التاريخ، مثل”نيرون” و”هتلر” ومن العرب “صدام” و”القذافي” تكون نهايتهم كارثية لهم ولشعوبهم، لأن الزعيم الطاووسي يبقى يغالط، ولا يكترث بأحد، فهو يحتقر جميع من حوله، ويصر على مواقفه ومكابرته وعناده حتى يصل في نهاية المطاف إلى السقوط المدوي.
وأنهى مقاله قائلاً: ما أشبه بارحة القذافي بليلة حمد، وستذكرون كلامي قريبا وقرييا جدا.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 -
2017-09-01 16:03:46
اخذ الاخبار السياسية من مصادرها الرسمية وليس كل من كتب شي اخذ منه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - ضايع
2017-09-01 15:45:12
فرحنا بسقط صدام واليوم نترحم عليه سعدنا بقذف القذافي خرج الصلطه واليوم نندم على فقدانه ليس لاننا غلطنا بتقيم ولاكن الخلف كانو اسوء من مايتخيل انسان ولذلك ندمن على ذهاب السيئ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 -
2017-09-01 15:13:41
كاتب وطبيب نفسي ومحلل وووو شوهيدا الحتسي هههعه
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
35 -
2017-09-01 15:03:05
واحد شايل دقنه والثاني زعلان !!! حد أشتكى لك من هل قطر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
34 - الخالدي
2017-09-01 14:56:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
33 - متفائل
2017-09-01 14:16:07
اعتقد شعبهم فاهم وعارف هذا الكلام ، لكهم مغلوبين على امرهم ، وما بيدهم حيلة ، (( الان لاحظوا التعليق على هذه الكلمات البسيطة التي كتبتها ))
لا يعجبني(33) اعجبني(0)
32 - العنزي
2017-09-01 13:33:29
اذكر الله ترانا بيوم عيد
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
31 - الخالدي
2017-09-01 13:33:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
30 - قلم الحقيقه
2017-09-01 13:17:55
عيدكم مبارك يا اهل قطر
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
29 - عبد الحميد كشك
2017-09-01 13:03:51
عرب الشمال اليساريون كما أن لهم وجود في الجزيرة لهم وجود أيضا في العربية وام بي سي وروتانا***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - الساري
2017-09-01 12:50:28
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
27 - يالله الخيرة
2017-09-01 12:47:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
26 -
2017-09-01 12:44:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(13) اعجبني(13)
25 -
2017-09-01 12:42:34
لقد اصبت ابن الجد السادس عشر في مقتل والله انه اصاب من لقبه بقذافي الخليج تذكرت يوم يقول جده ال ١٦ محمد بن عبد الوهاب وزار شقراء لهذا الغرض برميل موزه وانطرد اشر طرده 😂😂😊😂
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
24 - الخالدي
2017-09-01 12:39:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
23 - العتيبي
2017-09-01 12:38:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
22 - الخالدي
2017-09-01 12:33:06
قل اعوذ برب الفلق من شر ماخلق
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
21 - عابد سالم
2017-09-01 12:30:00
الكاتب الحقيقي تكون له شخصية مستقلة ولا يكون****
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
20 -
2017-09-01 12:24:13
لقائط قطرائيل مثل من يغطي على ***بالنحنحه اسلوبهم مفضوح ومدربهم مبطوح يركزوا على جهة معينة لتشتيت المتابع عن فضايح قطرائيل مثلا يركزوا ع الامارات وهدفهم السعودية او على قلم الحقيقه وهدفهم الوطنيي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 -
2017-09-01 12:20:16
طبعا فيس بوك وتويتر وياهو ووتساب محذورة جميعها بالصين لديهم برامج تخصهم لحماية امنهم القومي وقد وضعت اسرائيل وقطر حسابات تبث سمومها للشعب الصيني ضد السعودية على اعلامنا شن هجمة مرتدة لمحو جزيرة الموز
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
18 - غرد يامغرد
2017-09-01 12:14:31
مع الخيل يا صيته .... اقول الصمت حكمه وقليل فاعله
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
17 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-01 12:12:36
عندما نري الدول من حولنا وما أصابها من إرهاب ودمار وتشرد وماسي فإننا نقول الحمد لله أن وطننا الحبيب في أيدي أمينه تسهر علي راحتنا وامننا وقد أشار بذلك قلم الحق قلم الحقيقه.
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
16 - الاخضر
2017-09-01 12:11:53
الآن بدأ جميع أصحاب رؤوس الأموال الخروج من قطر ومخالصة أنفسهم بالإبتعاد عن هذه البؤرة الإرهابية المشبوهة.
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
15 -
2017-09-01 12:11:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
14 -
2017-09-01 12:10:25
فعلا حقيقة وصف دقيق قذافي الخليج اخزاه الله وخذله
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
13 - @@
2017-09-01 12:06:04
تعليق10المحقق كونن/ ياقلم الخرفنةلاتعززلنفسك أسلوبك الكريه واضح ومفضوح معززلنفسك بمعرفات كثيرة.أصبح لديك إنفصام في الشخصية من الإخوان.
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
12 - رميزان
2017-09-01 12:04:56
الله يتوب علينا قبل الموت وننفك من شوفك ***
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
11 - عبدالله الناصر /حائل
2017-09-01 12:02:49
القاتل المجرم وزير مخابرات القذافي الذي تبحث عنه مكافحة الأرهاب العالمية فجأة يتضح للجميع انه يتبطح تحت الحمايه القطريه ماذا تستطيع دولة قطر ان تقول لشعبها لماذا حماية ورعاية هذا القاتل المسمى كوسااا
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
10 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-01 12:02:16
كل يوم يمضي والوطن في أمن وأمان هو يوم عيد لنا حفظ الله مملكتنا الحبيبه وحفظ الله لنا قلم الحقيقه.
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
9 - @@
2017-09-01 12:01:37
يازينك ساكت.
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
8 - أبو خالد
2017-09-01 12:01:36
انا كنت ضد هذا الكاتب بس أحب فية دفاعة عن وطنة وهذة هى الرجولة هذا هو الانتماء الله يهدية بس
لا يعجبني(16) اعجبني(1)
7 - ابونواف سعد
2017-09-01 11:57:31
مدري ليه ؟؟اكرهك
لا يعجبني(6) اعجبني(14)
6 - سعد
2017-09-01 11:54:16
القذافي وجاره بن علي كلهم اسواء من بعض
لا يعجبني(3) اعجبني(14)
5 - كل عام وأنتم بخير
2017-09-01 11:52:14
ياناس اليوم عيد // اعوذ بالله .
لا يعجبني(3) اعجبني(13)
4 - نفسيه
2017-09-01 11:48:44
وبعدين القذافي بين يدي الله الرحمن الرحيم. وبنلحقه كلنا عن بكرة ابينا. وكل عام وانتم بخير ايها المسلمون الطيبون يامن قلوبكم طاهره. نظيفه. وشكراً
لا يعجبني(4) اعجبني(33)
3 - الشمري
2017-09-01 11:47:30
تعوذو من الشيطان نحن بأيام عيد ويجب التسامح لا أثارة الفتنه.
لا يعجبني(3) اعجبني(33)
2 - نفسيه
2017-09-01 11:45:54
الحين ذولا مايضحون مايتعيدون مع المسلمين. استغفر الله العلي العظيم.
لا يعجبني(3) اعجبني(34)
1 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-01 11:33:19
فعلاً صدق القحطاني يوم قال عنه قذافي الخليج ؟؟ لله درك كاتبنا العظيم آل الشيخ قاهر الدواعش والاخونج .. وحفظ الله مملكتنا الغالية
لا يعجبني(35) اعجبني(3)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : "أن ‏قائد قوات أمن ⁧‫الحج‬⁩ يقدم جهوداً جبارة لخدمة الحج" //

الجميع يقدمون جهود جبارة من أمير مكة المكرمة الى أصغر فرد عسكري أو مدني//...
بواسطة : سركيس بااااريس

هياااااط ،،،،،،، راعية يحتاج ،،،،، ارباط ....
بواسطة :

اخذ الاخبار السياسية من مصادرها الرسمية وليس كل من كتب شي اخذ منه...
بواسطة : زمن العجايب

😂😂😂😂😂...



كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

حمد والطاووسية المرضية
91 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مبادرة ضائعـة !؟
105 0
mm

مشعل السديري

تكرار الحج
212 1
mm

عبدالرحمن الراشد

من قتل ناجي العلي؟
271 1
mm

خالد السليمان

أنا فقير.. أنا أسرق !
212 1
mm

محمد الساعد

في السعودية أربع وزيرات !!
219 2
mm

قينان الغامدي

أنظمة بدهية ضرورية تتعثر في الشورى أهمها نظام مكافحة العنصرية
192 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إلى أين يقودنا هذا المنهج؟
155 0
mm

محمد آل الشيخ

الليبرالية هي الحل
303 6
mm

قينان الغامدي

التنظيم السروري وزراعة العنصرية: الأنظمة تفك أسر المخدوعين
249 4
كتاب الرياضة
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
142 0
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
138 4
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
173 3
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
364 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
302 3
mm

أحمد الشمراني

الأهلي يحرجنا مع الزملاء
388 6
mm

أحمد الشمراني

طلبناكم في 3 الإمارات
397 3
mm

أحمد الشمراني

أبوصلاح وفريق شيخ المزرعة
409 1
mm

أحمد الشمراني

فيصل القاسم والشنقيطي «شهاب الدين وأخوه»
400 2
mm

أحمد الشمراني

من الصادق يارئيس الاتحاد؟
415 2
الاخبار الدولية
الانصاري عن سفير الإمارات بأمريكا: رمز بواشنطن ولا عزاء لمن دفع الملايين لتشويه سمعته

الانصاري عن سفير الإمارات بأمريكا: رمز بواشنطن ولا عزاء لمن دفع الملايين لتشويه سمعته

 المرصد 21 1٬822 4 ساعات
بالفيديو.. المخلوع صالح يحضر جنازة قيادي قتله الحوثيون.. وهذا ما قاله عن تعرض نجله لرصاص مسلحين

بالفيديو.. المخلوع صالح يحضر جنازة قيادي قتله الحوثيون.. وهذا ما قاله عن تعرض نجله لرصاص مسلحين

 المرصد 48 7٬722 20 ساعة
“الخليفة العظيم” .. ابن “راقصة” وزوج “مطربة” يثير فزع العالم .. ما لا تعرفونه عن “كيم جونغ أون”

“الخليفة العظيم” .. ابن “راقصة” وزوج “مطربة” يثير فزع العالم .. ما لا تعرفونه عن “كيم جونغ أون”

 المرصد 53 7٬139 يوم واحد
صفقة “حزب الله” مع ” داعش” .. هكذا ناقض “نصرالله” نفسه وهو لا يعلم!

صفقة “حزب الله” مع ” داعش” .. هكذا ناقض “نصرالله” نفسه وهو لا يعلم!

 المرصد 42 4٬390 يومين
المرصد الرياضي
أحمد الأمير.. يفجر مفاجأة في قضية منشطات محمد نور .. ويكشف 3 أخطاء فادحة ارتكبها المعمل السويسري

أحمد الأمير.. يفجر مفاجأة في قضية منشطات محمد نور .. ويكشف 3 أخطاء فادحة ارتكبها المعمل السويسري

 المرصد 25 3٬040 4 ساعات
بالفيديو : اليابان تخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بثنائية في أستراليا

بالفيديو : اليابان تخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بثنائية في أستراليا

 وكالات 100 7٬550 23 ساعة
مصادر تكشف عن قرار اتحاد الكرة بشأن سلمان الفرج عقب واقعة النشيد الوطني

مصادر تكشف عن قرار اتحاد الكرة بشأن سلمان الفرج عقب واقعة النشيد الوطني

 المرصد 79 13٬295 يوم واحد
مصادر “تكذب” تصريحات الهريفي بشأن واقعة انسحابه على الهواء من برنامج رياضي..العرفج بريء!

مصادر “تكذب” تصريحات الهريفي بشأن واقعة انسحابه على الهواء من برنامج رياضي..العرفج بريء!

 المرصد 61 8٬800 يوم واحد
اخبار فنية
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

 العربية 11 4٬216 6 ساعات
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

 المرصد 38 8٬393 11 ساعة
صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

 المرصد 15 6٬464 20 ساعة
فنانة لبنانية شهيرة تعتنق الإسلام وتستعد للزواج من رجل أعمال مصري

فنانة لبنانية شهيرة تعتنق الإسلام وتستعد للزواج من رجل أعمال مصري

 المرصد 36 11٬325 يومين
اخبار منوعة
بالفيديو:تعرف على ملكة الفلفل الحار التي لا تهزم

بالفيديو:تعرف على ملكة الفلفل الحار التي لا تهزم

 المرصد 11 3٬928 5 ساعات
بالفيديو .. الإعلامية السعودية ابتسام الحبيل تسمي المقاطعة حصار وتقول : “هذي أرضي وتميم سيدي”

بالفيديو .. الإعلامية السعودية ابتسام الحبيل تسمي المقاطعة حصار وتقول : “هذي أرضي وتميم سيدي”

 المرصد 398 18٬574 14 ساعة
الملك عبدالله يكشف كيف تعرّف على الملكة رانيا.. وهكذا طلب يدها-صور

الملك عبدالله يكشف كيف تعرّف على الملكة رانيا.. وهكذا طلب يدها-صور

 المرصد 77 10٬178 23 ساعة
فاتنة كويتية تثير غضب عارم على تويتر بعد تعليق ساخر من نساء ورجال السعودية

فاتنة كويتية تثير غضب عارم على تويتر بعد تعليق ساخر من نساء ورجال السعودية

 المرصد 453 23٬893 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مطاردة خروف هارب من صاحبه..ودورية أمنية توقفه!

بالفيديو: مطاردة خروف هارب من صاحبه..ودورية أمنية توقفه!

 المرصد 22 3٬863 3 ساعات
شاهد .. فيديو صادم لمعلمة توجه ” 40 ” صفعة قوية لطالب ابتدائي !

شاهد .. فيديو صادم لمعلمة توجه ” 40 ” صفعة قوية لطالب ابتدائي !

 المرصد 49 5٬929 16 ساعة
بالفيديو : مصوّر يسقط بعد رؤية جمال عروس شيشانية

بالفيديو : مصوّر يسقط بعد رؤية جمال عروس شيشانية

 المرصد 92 20٬566 23 ساعة
في مشهد مثير : شاهد فرس النهر ينقذ حيوان “النو” من فكي تمساح داخل بحيرة -صور وفيديو

في مشهد مثير : شاهد فرس النهر ينقذ حيوان “النو” من فكي تمساح داخل بحيرة -صور وفيديو

 الديلي ميل 15 7٬426 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 5٬902 يومين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 8٬868 3 أيام
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬599 أسبوع واحد
مجلة الرجل تصدر عدداً توثيقياً عن نائب الملك “محمد بن سلمان .. قصص النجاح تبدأ برؤية”

مجلة الرجل تصدر عدداً توثيقياً عن نائب الملك “محمد بن سلمان .. قصص النجاح تبدأ برؤية”

 المرصد 22 2٬084 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 14٬922 4 أيام
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬004 أسبوعين
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬360 أسبوعين
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬103 أسبوعين
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 6٬871 3 أيام
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬120 4 أيام
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 21٬622 5 أيام
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬914 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬330 13 ساعة
شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

 واس 19 6٬855 19 ساعة
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” داخل المشاعر المقدسة اليوم الأربعاء

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” داخل المشاعر المقدسة اليوم الأربعاء

 المرصد 3 1٬561 يومين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” داخل المشاعر المقدسة اليوم الثلاثاء

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” داخل المشاعر المقدسة اليوم الثلاثاء

 المرصد 4 1٬814 3 أيام
الاخيرة
تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”!

تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”!

 العربية 20 11٬494 يومين
أمير الرياض يقدم واجب العزاء لـ”خالد البلطان” رئيس نادي الشباب الأسبق

أمير الرياض يقدم واجب العزاء لـ”خالد البلطان” رئيس نادي الشباب الأسبق

 المرصد 10 8٬781 3 أيام
بالصور: العواد يتفقد مقري هيئتي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية في عرفات ومنى

بالصور: العواد يتفقد مقري هيئتي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية في عرفات ومنى

 واس 0 1٬032 4 أيام
شاهد: أول تعليق من الملاكم الأمريكي مايويذر بعد فوزه في نزال القرن ..وهكذا كشف عن رصيده البنكي

شاهد: أول تعليق من الملاكم الأمريكي مايويذر بعد فوزه في نزال القرن ..وهكذا كشف عن رصيده البنكي

 المرصد 18 9٬335 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 19 1٬202 6 ساعات