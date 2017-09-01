محمد آل الشيخ.. يكشف الحاكم الحقيقي لـ”قطر”.. وهذه أوجه الشبه بينه وبين القذافي!
صحيفة المرصد: قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ أن الحاكم الحقيقي لـ”قطر” هو “حمد بن خليفة” ، وأن أكثر من يمثله تمثيلا يكاد أن يكون متطابقا، هو معمر القذافي، فهذا وذاك فعلا لا قولا وجهان لعملة واحدة.”حسب تعبيره”.
وقال محمد آل الشيخ خلال مقال له نشر بصحيفة الجزيرة تحت عنوان “حمد والطاووسية المرضية” في تقديري أن والد أمير قطر، والحاكم الحقيقي لها، حمد بن خليفة، يُعاني من تورم الذات المرضي، أو كما يصفه البعض (جنون العظمة) الزائف، أو الحالة الطاووسية.
وتابع الشيخ المصاب بهذا المرض نرجسي حتى النخاع، تكتنفه ثقة مفرطة وغير مبررة بالنفس، الأمر الذي يجعله يشعر أن بإمكانه أن يُطوّع الظروف وعوامل الجغرافيا المستحيلة لتصبح رهن بنانه، وطوع إشارته. وغالبا ما يصيب هذا المرض رؤساء وزعماء الدول، مثل «نيرون» إمبراطور روما الذي أحرقها وراح يعزف مقطوعات موسيقية وهو يرى اللهب يلتهمها، أو «هتلر» الذي يؤمن أن (العرق الآري) أرقى أعراق البشر، لذا يجب أن يحكم العالم، فجيّش الجيوش، وأشعل حروبا كلفت أوروبا أكثر من خمسين مليون إنسان.
وأضاف آل الشيخ أشهر المصابين بهذا المرض من العرب كان «صدام حسين»، الذي لا ينتهي من حرب حتى يبدأ بأخرى، وكان لا يجرؤ أحد على مجرد ان يقول له لا. و”القذافي” الذي توج نفسه ملك ملوك أفريقيا وزعيم شعوبها، كما كان يصف نفسه، وبدد ثروات ليبيا على قضايا لا ناقة له فيها ولا جمل، اللهم إلا أنه كان يشعر شعورا عميقا، بأنه (الثائر الأخير)، الذي بعثه الله لدعم ومساندة الثوار في مشارق الأرض ومغاربها.
وأردف الشيخ آخر المصابين بداء جنون العظمة هذا هو “حمد بن خليفة”، الذي تحلق حوله مجموعات من الانتهازيين الأفاكين، من جماعة الإخوان المتأسلمين، وعرب الشمال اليساريين، وأقنعوه أنه بمثابة (الثائر المنتظر)، الذي ولد زعيما، وكأن العالم العربي ينتظره على أحر من الجمر، ليشعل (الربيع العربي)، ويسقط الأنظمة، ويترك رياح التغيير الثورية تعصف بعروش العرب، لتسقطهم ويُعين من يريد في كل بلد عربي، وتكون الدوحة بمثابة دمشق الأمويين أو بغداد العباسيين.
وقال الشيخ حمد هذا، إضافة إلى طاووسيته، غدار قذر، لا يعرف الوفاء، يتحالف معك اليوم، ثم ينقلب عليك غدا، وهو على قناعة لا يخالجها شك أن الربيع العربي لم يفشل، وأن حلمه سيتحقق؛ ومعروف عن المصابين بجنون العظمة العناد والمكابرة، لتحقيق أحلامه المجنونة، ينفق بسخاء من لا يخاف الفقر، ويكذب على نفسه، ويبرر لها، بأن الجميع يأتمرون به، وأن صراعه معهم معادلته صفرية، فإما أن يبقى وينتهون، أو ينتهي ويبقون.
وتابع الشيخ قائلاً” في تقديري، أن أكثر من يمثل حمد بن خليفه تمثيلا يكاد أن يكون متطابقا، هو معمر القذافي، فهذا وذاك فعلا لا قولا وجهان لعملة واحدة. ومثلما تحلق حول القذافي كل اليساريين وشذاذ الآفاق، واغتنوا كثيرا من أعطياته، واستعدادهم لتنفيذ مؤامراته، فإن شبيهه حمد تحلق -أيضا- حوله الأخونج القتلة الافاكون، وكذلك يساريو عرب الشمال الذين تمتلئ بهم ردهات قناة الجزيرة سلاح حمد المفضل لتحقيق طموحاته، ويشاركونه في جلساته وأمسياته، فهم – كما يقولون – زوار دائمون للقصر الأميري في الدوحة، ويناقشونه في تفاصيل تفاصيل برامج القناة، فالشيخ “حمد بن ثامر” الذي يرأسها رسميا، لا قيمة له، ولا يعبأ به حتى الفراشون في القناة، لأنه رئيس صوري محض، لا يهش ولا ينش، هذا ما يتداوله أهل قطر في مجالسهم الخاصة.
وأضاف الشيخ المحزن، خاصة لأهل قطر، أن كل المصابين بجنون العظمة من القادة، كما يقول التاريخ، مثل”نيرون” و”هتلر” ومن العرب “صدام” و”القذافي” تكون نهايتهم كارثية لهم ولشعوبهم، لأن الزعيم الطاووسي يبقى يغالط، ولا يكترث بأحد، فهو يحتقر جميع من حوله، ويصر على مواقفه ومكابرته وعناده حتى يصل في نهاية المطاف إلى السقوط المدوي.
وأنهى مقاله قائلاً: ما أشبه بارحة القذافي بليلة حمد، وستذكرون كلامي قريبا وقرييا جدا.
التعليقات
اخذ الاخبار السياسية من مصادرها الرسمية وليس كل من كتب شي اخذ منه
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فرحنا بسقط صدام واليوم نترحم عليه سعدنا بقذف القذافي خرج الصلطه واليوم نندم على فقدانه ليس لاننا غلطنا بتقيم ولاكن الخلف كانو اسوء من مايتخيل انسان ولذلك ندمن على ذهاب السيئ
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كاتب وطبيب نفسي ومحلل وووو شوهيدا الحتسي هههعه
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واحد شايل دقنه والثاني زعلان !!! حد أشتكى لك من هل قطر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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اعتقد شعبهم فاهم وعارف هذا الكلام ، لكهم مغلوبين على امرهم ، وما بيدهم حيلة ، (( الان لاحظوا التعليق على هذه الكلمات البسيطة التي كتبتها ))
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اذكر الله ترانا بيوم عيد
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عيدكم مبارك يا اهل قطر
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عرب الشمال اليساريون كما أن لهم وجود في الجزيرة لهم وجود أيضا في العربية وام بي سي وروتانا***
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لقد اصبت ابن الجد السادس عشر في مقتل والله انه اصاب من لقبه بقذافي الخليج تذكرت يوم يقول جده ال ١٦ محمد بن عبد الوهاب وزار شقراء لهذا الغرض برميل موزه وانطرد اشر طرده 😂😂😊😂
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قل اعوذ برب الفلق من شر ماخلق
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الكاتب الحقيقي تكون له شخصية مستقلة ولا يكون****
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لقائط قطرائيل مثل من يغطي على ***بالنحنحه اسلوبهم مفضوح ومدربهم مبطوح يركزوا على جهة معينة لتشتيت المتابع عن فضايح قطرائيل مثلا يركزوا ع الامارات وهدفهم السعودية او على قلم الحقيقه وهدفهم الوطنيي
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طبعا فيس بوك وتويتر وياهو ووتساب محذورة جميعها بالصين لديهم برامج تخصهم لحماية امنهم القومي وقد وضعت اسرائيل وقطر حسابات تبث سمومها للشعب الصيني ضد السعودية على اعلامنا شن هجمة مرتدة لمحو جزيرة الموز
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مع الخيل يا صيته .... اقول الصمت حكمه وقليل فاعله
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عندما نري الدول من حولنا وما أصابها من إرهاب ودمار وتشرد وماسي فإننا نقول الحمد لله أن وطننا الحبيب في أيدي أمينه تسهر علي راحتنا وامننا وقد أشار بذلك قلم الحق قلم الحقيقه.
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الآن بدأ جميع أصحاب رؤوس الأموال الخروج من قطر ومخالصة أنفسهم بالإبتعاد عن هذه البؤرة الإرهابية المشبوهة.
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فعلا حقيقة وصف دقيق قذافي الخليج اخزاه الله وخذله
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تعليق10المحقق كونن/ ياقلم الخرفنةلاتعززلنفسك أسلوبك الكريه واضح ومفضوح معززلنفسك بمعرفات كثيرة.أصبح لديك إنفصام في الشخصية من الإخوان.
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الله يتوب علينا قبل الموت وننفك من شوفك ***
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القاتل المجرم وزير مخابرات القذافي الذي تبحث عنه مكافحة الأرهاب العالمية فجأة يتضح للجميع انه يتبطح تحت الحمايه القطريه ماذا تستطيع دولة قطر ان تقول لشعبها لماذا حماية ورعاية هذا القاتل المسمى كوسااا
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كل يوم يمضي والوطن في أمن وأمان هو يوم عيد لنا حفظ الله مملكتنا الحبيبه وحفظ الله لنا قلم الحقيقه.
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يازينك ساكت.
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انا كنت ضد هذا الكاتب بس أحب فية دفاعة عن وطنة وهذة هى الرجولة هذا هو الانتماء الله يهدية بس
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مدري ليه ؟؟اكرهك
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القذافي وجاره بن علي كلهم اسواء من بعض
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ياناس اليوم عيد // اعوذ بالله .
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وبعدين القذافي بين يدي الله الرحمن الرحيم. وبنلحقه كلنا عن بكرة ابينا. وكل عام وانتم بخير ايها المسلمون الطيبون يامن قلوبكم طاهره. نظيفه. وشكراً
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تعوذو من الشيطان نحن بأيام عيد ويجب التسامح لا أثارة الفتنه.
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الحين ذولا مايضحون مايتعيدون مع المسلمين. استغفر الله العلي العظيم.
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فعلاً صدق القحطاني يوم قال عنه قذافي الخليج ؟؟ لله درك كاتبنا العظيم آل الشيخ قاهر الدواعش والاخونج .. وحفظ الله مملكتنا الغالية
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