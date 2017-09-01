الانصاري عن سفير الإمارات بأمريكا: رمز بواشنطن ولا عزاء لمن دفع الملايين لتشويه سمعته
صحيفة المرصد:قال سلمان الانصاري، رئيس مجلس العلاقات السعودية الأمريكية أو ما يُعرف بـ”سابراك،” إن سفير الإمارات في أمريكا، يوسف العتيبة، يعتبر رمزا عربيا وخليجيا في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في تغريدة على صفحة الانصاري الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “السفير يوسف العتيبة كان ومازال وسيكون دائما رمزا خليجيا وعربيا في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولا عزاء لمن دفع الملايين لتشويه سمعته.”
وكان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال في تغريدة عن العتيبة بتاريخ الـ27 من أغسطس/ اب الماضي، قال فيها: “منطق لماذا للإمارات سفير مؤثر في واشنطن، سخيف ومستهجن، يوسف العتيبة كفاءة وطنية تمثل سياسة ناجحة وعاقلة، والإمارات فخورة بأبنائها.”
ويشار إلى أن السفير الإماراتي تعرض لهجمة ووجهت له عدد من الاتهامات بعد ما وصف بـ”تسريبات” من بريده الإلكتروني، ولعل آخرها كان موضوع رسائل سرية بينه وبين رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وصفتها تقارير بـ”أسرار ضد قطر،” وهو الأمر الذي رد عليه ساويرس في تغريدة بتاريخ الـ11 من الشهر الجاري قائلا: “لا اسرار و لا شئ.. غير أننا في معسكر واحد ضد عاصمة ومعسكر الإرهاب قطر.. إلى أن يعدلوا عن الدعم والترويج للقتل والإرهاب!! وسنظل!”.
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السفير يوسف العتيبة كان ومازال وسيكون دائما رمزا خليجيا وعربيا في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولا عزاء لمن دفع الملايين لتشويه سمعته. pic.twitter.com/NsxsAKgOwo
— Salman Al-Ansari (@Salansar1) ٣١ أغسطس، ٢٠١٧
التعليقات
وسيكون دائما رمزا خليجيا وعربيا في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولا عزاء لمن دفع الملايين لتشويه سمعته.”.▪كم اكون انا رمز في المرصد ▪
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****انت وياه
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جعله رمز خليجي وعربي !! هذا بنظرك القاصر فهو رمز لمن عينه سفير فقط وجاي تثني عليه بعد كل هذه التسريبات السوداء عنه
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عندهم خليفان وقراقوش ووسيم يوسف ودحلان ... اظن يكفون يدافعون عن أقرعهم ..
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السفير هذا تاريخه وسيرته لا ترفع رأس والعقلاء والاخيار لا يصاحبونه ولا يدافعون عنه
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لاتشملنا معاك يا أفندي .... هذا مو رمز لنا ... ابك توحي وإلا ماتوحي .....؟؟؟؟
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انفضح هذا السفير بكثير من الفضائح اشكال والوان وجاي تدافع عنه وبالفعل الطيور على اشكالها تقع
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بينهما توافق كثير ومن الطبيعي يدافع عنه
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جى يرقع والصحافة الامريكيه تنشر تسريبات ايميله اللي لا تسر وأمر اخر هذا السفير تطاول وتدخل بشؤون دوله اخرى ويتردد ان الحكومه الامريكيه يتطلب منه مغادرة اراضيها
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رمز لك
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السفير الاماراتي يمثل بلده فقط . المفروض لنا سفير هو اللي يتكلم عن بلدنا في كل شاردة وواردة . الى متى وسفراء البلد مغيبين عن العالم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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الطيور على اشكالها تقع ،
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من شهد لك يابوحصين ..
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هذا صاحب التسريبات. الي سمعنا. عنه. وكله ًوربي قويه.
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الصور واضحه وابلغ من اي كلام
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لاحول ولاقوة إلابالله ولازال التمجيدمستمر لأعدائنا
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ياانصاري وليش ماعطيتنا خبر من بدري لا احد يعلو على السعودية وعلى حكامها وعلى سفرائها وعلى كل مواطن من اصل هذا البلد ومن تربتة الا الله وحدة
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وفي الليل الظلماء يفتقد البدر، الله يذكرك يا بندر بن سلطان بالخير، لايوجد من يستطيع أن يملاء ولو جزء بسيط من فراغك.
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ربي يحفظه ويحفظ اهلنا في الامارات من جزيرة الارهاب لقد افنى عمره قذافي الخليج لخدمة اسياده الصهاينة عليه من الله مقته وغضبه ولله الحمد تصدا له ابناء الخليج وهناك هبة و وقفة من ابناء قطر لطرد المحتلين
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