الانصاري عن سفير الإمارات بأمريكا: رمز بواشنطن ولا عزاء لمن دفع الملايين لتشويه سمعته

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صحيفة المرصد:قال سلمان الانصاري، رئيس مجلس العلاقات السعودية الأمريكية أو ما يُعرف بـ”سابراك،” إن سفير الإمارات في أمريكا، يوسف العتيبة، يعتبر رمزا عربيا وخليجيا في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تغريدة على صفحة الانصاري الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “السفير يوسف العتيبة كان ومازال وسيكون دائما رمزا خليجيا وعربيا في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولا عزاء لمن دفع الملايين لتشويه سمعته.”

وكان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال في تغريدة عن العتيبة بتاريخ الـ27 من أغسطس/ اب الماضي، قال فيها: “منطق لماذا للإمارات سفير مؤثر في واشنطن، سخيف ومستهجن، يوسف العتيبة كفاءة وطنية تمثل سياسة ناجحة وعاقلة، والإمارات فخورة بأبنائها.”

ويشار إلى أن السفير الإماراتي تعرض لهجمة ووجهت له عدد من الاتهامات بعد ما وصف بـ”تسريبات” من بريده الإلكتروني، ولعل آخرها كان موضوع رسائل سرية بينه وبين رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وصفتها تقارير بـ”أسرار ضد قطر،” وهو الأمر الذي رد عليه ساويرس في تغريدة بتاريخ الـ11 من الشهر الجاري قائلا: “لا اسرار و لا شئ.. غير أننا في معسكر واحد ضد عاصمة ومعسكر الإرهاب قطر.. إلى أن يعدلوا عن الدعم والترويج للقتل والإرهاب!! وسنظل!”.

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