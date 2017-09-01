بشرى للممنوعين من دخول أمريكا بعد مرسوم “ترامب”

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صحيفة المرصد-وكالات : أنهت الحكومة الأمريكية جزءا من المعركة القضائية حول مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وأحدث فوضى في المطارات نهاية يناير الماضي؛ وذلك بموافقتها على أن يقدم من مُنعوا من دخول الولايات المتحدة طلب تأشيرة جديدة وتوفير أسماء الجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة القانونية.

وكانت شكوى قدمت باسم مواطنين عراقيين احتُجزا في مطار كينيدي في نيويورك بسبب المرسوم الصادر في 27 يناير بحسب “فرانس برس” وقال محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية “لي جيليرنت”، إنه رغم “مماطلة الحكومة، قبلت في النهاية أن تفعل الصواب وأن تبلغ أولئك الذين مُنعوا بسبب المرسوم المُعادي للمسلمين بأن من حقهم المجيء إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف المحامي، في بيان، إن النضال “مستمر ضد جهود ترامب لفرض منع مخالف للدستور”.

وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في أكتوبر حول النسخة الثانية من المرسوم.

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