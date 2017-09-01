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بشرى للممنوعين من دخول أمريكا بعد مرسوم “ترامب”

بشرى للممنوعين من دخول أمريكا بعد مرسوم “ترامب”
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وكالات 10 2٬642 9 ساعات

صحيفة المرصد-وكالات : أنهت الحكومة الأمريكية جزءا من المعركة القضائية حول مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وأحدث فوضى في المطارات نهاية يناير الماضي؛ وذلك بموافقتها على أن يقدم من مُنعوا من دخول الولايات المتحدة طلب تأشيرة جديدة وتوفير أسماء الجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة القانونية.

وكانت شكوى قدمت باسم مواطنين عراقيين احتُجزا في مطار كينيدي في نيويورك بسبب المرسوم الصادر في 27 يناير بحسب “فرانس برس” وقال محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية “لي جيليرنت”، إنه رغم “مماطلة الحكومة، قبلت في النهاية أن تفعل الصواب وأن تبلغ أولئك الذين مُنعوا بسبب المرسوم المُعادي للمسلمين بأن من حقهم المجيء إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف المحامي، في بيان، إن النضال “مستمر ضد جهود ترامب لفرض منع مخالف للدستور”.
وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في أكتوبر حول النسخة الثانية من المرسوم.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 28,176 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-01 22:11:04
(((((الخارجية الروسية تهدد برد قوي ....وتتهم واشنطن بتهديد أمن دبلوماسييها ....بشكل مباشر)))))
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9 - loving liberal
2017-09-01 21:23:49
سبب تدهو اقتصاد امريكا من اليابان وكوريا الجنوبيه في الصناعه منافسه لليابان والصين صناعتها اقل من المتوسطه والسيارات الكبيره اوروبا المانيا والنمساء والسويد وامريكا لم تكون شياً مذكوراًendr
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8 -
2017-09-01 21:16:26
مش حلوة ولا بشرى ولاهم يحزنون
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7 - مواطن يحب الهياط
2017-09-01 21:04:47
في هذه الايام المباركة ادعو الله ان يحمي امريكا وينصرها على من عاداها وان يرد كيد الحاقدين الى نحورهم وان تبقى الولايات المتحدة الامريكية زعيمة كما عرفناها ونصيرة للحرية الى يوم يبعثون
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6 - ماوراء الارجنتين
2017-09-01 20:38:02
امريكا قبل ثلاثة عقود كانت في نهاية قمة ازدهارها حيث سجلت معدلات نمو مرتفعة أم الآن وما يسبق الآن من عقدين من الزمان في معدلات نمو تكاد تقترب من -١ ؛ -٢ ؛ -٥ من أسبابها ولادة العملاق الشرقي CHINA
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5 - أبو سحم
2017-09-01 20:25:36
اللهم لك الحمد ولك الشكر على جوار خير البشر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
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( عدد التعليقات 28,176 )
4 - برق _ الحرم
2017-09-01 20:06:50
((((((( هــــــــــــــل غير ...... (((هـــــــــــارفي )))....... المسار الامريكي ؟؟؟؟؟؟ )))))))
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3 - حبشوش
2017-09-01 19:50:38
وهو صادق بعض الجنسيات خائنه ولا منهم فايدة لبلده وهو حر في دولته
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2 - لا يهمك الاعلام
2017-09-01 19:49:21
ترامب لا يتخذ القرارات من راسه . يتخذه بناء على رؤية واستشارة الحكومة الامريكية كاملة . نعم هناك معرضة لكن الموضوع كله كذب وفربكه . حتى لو الغوا المنع فسيكون هناك شروط تعجيزية للحصول على الفيزه
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1 - الكايدي
2017-09-01 19:31:11
ترامبوا أعقل ولا راح نوصي عليك رئيس كوريا الشمالية
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آخر تعليق
بواسطة : مجبر رجل القعسي

اخيرا اكتشف انها مزوره والان رفع المحامي الخاص به قضية ضد المنظيمن للممنازله...
بواسطة : ي و س ف

قدام الإماراة مثلاًياتعليق1 السهلاوي عجزعن تسجيل نصف هدف رغم إمداده بكورانت وضمي...
بواسطة : اشراقت

والله انهم محترمين وعادلين اجتماعيا في الغرب- ان الله يعز ويقيم الدول الكافره ان...
بواسطة : ابو سند

رقم 9 يعزز لنفسه هو رقم 1 و2 وووو 5...



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