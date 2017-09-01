بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام
صحيفة المرصد-واس:تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مساء أمس، قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام 1438هـ، حيث وقف سموه على استعداداتهم وجاهزيتهم لتنفيذ مهامهم للمشاركة في المحافظة على أمن حجاج بيت الله الحرام ومساندة زملائهم بقوات أمن الحج لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.
وفي نهاية الجولة استمع سموه إلى شرح موجز من معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق مفلح بن سليم العتيبي عن الخطط التطويرية لقوات الأمن الخاصة، وشرّف سموه مأدبة العشاء التي أقيمت بهذه المناسبة.
رافق سمو وزير الداخلية في الجولة التفقدية معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي نائب رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله العيسى، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.
التعليقات
عبدالعزيز بن سعود بن نايف نسل الملوك الحكام العادلين المنصفين ونأمل ان يديمهم الله لنصرة الدين والوطن وخدمة الاسلام والمسلمين فما شهده العالم اجمع خلال الاسبوع الماضي يعتبر مفخرة بكل معنى الكلمة لنا
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عملة نادرة جدا الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله ، وسمو الأمير محمد بن نايف ، ف اسأل الله أن يجزيهم الجنة على ماقدموه خدمة للأسلام والمسلمين .
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(((((( حفظ الله رجال أمننا الساهرة ومكن لهم ..... على راحة ضيوف الرحمن ..... وجزاهم خير الجزاء )))))
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لكن قنواتنا التلفزيونية اثبتت فشلها الذريع في نقل الحج بالصورة المشرفة . اقسم بالله اني قريت كل القنوات السعودية . كلها تصور المناطق والمسارات الخالية من الحجاج . المفروض يتتبعون مصار الحجاج
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سلمان وجميع القطاعات الأمنية والمواطنين . حج هذا الموسم منظم والحمد لله حتى الان موسم الحج يسير بيسر وسهولة . ورغم الملفات الإقليمية الجسام لكن حتى الان نجحنا في تنظيم الحج وإدارة الحشود بكل اقتدار
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علم (الله يحفظ ولاة الأمر ومحمد بن نايف التي تخفه منه الشيطان وان أحبه ولم قابل والكن الحب من الله وعندما تراه تطمن
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حفظك الله يا صاحب السمو,,,,نعم الخلف لخير سلف,,,,,,كلكم من الشجره المباركه ,,,,,(( آل سعود الكرام ))
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يجب على كل موظف أن يقوم بواجبه. ويخدم دينه ووطنه صح ولا لا.
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الله يجزاء من رباك على القيادة الحكيمة وزرع فيك حب العمل شكرآ سيدي رجل الحكمة سعود بن نايف فأنت رجل تستحق كل الحب من الشعب
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الله يحفظ محمد بن نا ئف اسد الامن
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حفظ الله سموه حفيد النايف اسد السنه الله يرحمه ويجمعنا به في الفردوس الاعلى من الجنه
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نسال الله التوفيق لسموه وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الامين
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طيب هذا واجبه جزاه الله خيراً. وقبله محمد بن نايف ماقصر. وشكراً
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