بالصور.. خادم الحرمين يستقبل ” آل ثاني” أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر
صحيفة المرصد : هنأ الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعيد الأضحي المبارك .
جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين لعدد من الأمراء والقادة العسكريين والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية في الديوان الملكي ، والأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام وذلك بالقصر الملكي بمشعر منى.
وأظهرت إحدى صور الاستقبال الشيخ آل ثاني يتبادل الحديث مع خادم الحرمين ، كما أظهرت صورة أخرى الشيخ آل ثاني يجلس في المقدمة مع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
يشار إلى أن الشيخ آل ثاني جدّه هو ثالث حكام قطر الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، ووالده رابع حكام قطر الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، وشقيقه هو خامس حكام قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.
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التعليقات
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هذا وجه السعد
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تصحيح بسيط الشيخ عبدالله بن علي هو اخو الشيخ احمد بن علي أمير قطر الذي انقلب عليه خليفة عام ٧٢ م وبعدها حمد انقلب على خليفة عام ٩٥ م ومعه حمد بن جاسم وموزة والكويتي المفتخر يدق ريوس لانه ماهو كفو
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الشعب القطري ينعم بكل مستلزمات الحياة من سكن ونظام تعليم ممتاز خدمات صحية على مستوى العالم ويملك سكن ولديهم من الامان الوظيف والعائلي الشيئ الكثير وعلى ابواب كاس العالم فـ هل يضحون بذلك من اجل بن ثاني
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تعليق 36 /// عيب انت متنكر ولابس ثوب غير ثوبك وندري لا انت كويتي ولا تفتخر *** /// لان الاحترام والتقدير مايجي الا من من هل التقدير والاحترام ..
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أزمة قطر ... خارجيه وليست داخليه ..... ولذا من الصعب التأثير على الشعب القطري ....
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هذا هو إبن الحاكم الفعلي لقطر ووالده هو من حرر قطر وادخلها في دائرة منتجي النفط وهذا هو من تم الإنقلاب على والده من قبل جد تميم. هذا الرجل يستحق كل إحترام وتقدير وقيادتنا الحكيمة تعي وتثمن الأشخاص.
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هذا الوجه اللي يشرف ويبيّض وجه قطر .. بيّض الله وجهك يا شيخ عبدالله بن علي .. وأعطاك على حسن نواياك .. هذا هو البدر المشرق على قطر والخليج إن شاء الله .. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر ،،
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تعليق رقم ٢٣ احبك الله الذي أحببتيني من اجله
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جميع الأخوة من الشعب القطري والمحبين فعلاا لقطر يدركون ان لقاء خادم الحرمين وولي عهدة بالشيخ عبدالله ماهو الا ،،، للتأكد منة شخصيا عن مأتم تقديمة من خدمات وتسهيلات للحجاج القطريين // تقبل الله منهم .
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اللهم سدد خادم الحرمين لماتحب وترضى ورزقه البطانه الصالحه الناصحه وياليت الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني يصبح حاكم لقطر لان حكامها اليوم يسيرو بتجاه الهاوية اللهم احفض قطر من عبث العابثين والجاهلين
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اللهم احفظ ملكنا وولي عهده الامين واذل اعداء الدين
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مها العتيبي إني احبك في الله
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الملك سلمان حفظة الله سلمان الحزم مع سمؤ الشيخ عبدالله المجد سدد الله خطاهم
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تميم وابوه ماحد يؤيدهم من شعب قطر الا قله يكفي انهم اسقطو جنسية 6000 قطري
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قطر استقبلت بما يسمى معارضين بصفة رسمية وغير رسمية بعضها سرا والجزيرة الماسونية حكومية
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-حفظ الله الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان
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اعتقد ان قطر لم تستقبل أي معارض بصفة رسميه ... والا انا غلطان
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مشكله. لو كل دوله. تستقبل معارض الدوله. الثانيه مقروص لا يتم استقبله.
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الله يصلح حالنا والله ماراح أحد يستفيد من الازمة الا أعداء الدين يريدون تفكيك مجلس التعاون الخليجي ياحكااام قطر أرجعوا إلى رشدكم إيران وكلابها ماراح تنفعكم مانفعت شعبها بتنفعكم أنتم الفريسة لها
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نبي من اعلامنا عمل برنامج اسبوعي لمعارضين قطريين لكشف المستور" كما تفعل قطر لكن حنا نختلف عن قطر قطر تجيب بما يسمى معارضين وتخليهم يكذبون وتملي عليهم "عكسنا نحن مانظهر إلا الحق نبي برنامج قريبا
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تعليق 5 6 7 لاتكلمون ***
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الله يردهم للحق وغير ذلك الامن رقم واحد
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القرار بيد الشعب القطري .. وأعتقد أنه راضي بحاكمه تميم ...
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مافيه احلى من معارضته لان عارض بالحق ضد تميم ولد موزة وحمد زوج موزة و🍌 بما يفعلونه بدعم الارهابيين لقصف "السعودية بلاد التوحيد"ولتفجير فيها وقتل اهلها"
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شقيقه الشيخ أحمد بن علي آل ثاني هو أول حاكم لقطر بعد الإستقلال وبعد سنه إنقلب عليه الشيخ خليفة رحمه الله وبقي الحكم في ذريته ، إن شاء يعود الحكم لأسرة الشيخ عبدالله متمثلة ً فيه وجهه فيه خير وصدق .
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حفظ الله الملك سلمان,,,,,,نعم القائد,,,,,,كل قلوب الشعب,,,,,,تقول سر بنا ونحن معك
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ت. 5 . تعليقك صحيح مليون بالميه. هذا فتنه
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لو تم الاستقبال لهذا المعارض القطري
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هذا معارض ولا يجب استقباله
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يعني خلاص انتهت مشكلة قطر .؟***
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هذا شكل حاكم قطر وليس وجهه الكذب والدجل الخيانه اللي نشاهده
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الله يحفظ ابو فهد
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اخواني اخواتي. انصح نفسي وانصحكم. بكثرة الاستغفار ف الدنيا ممر وليست مستقر. اخوكم فهد. وشكراً لكم وكل عام وانتم بخير. احبكم في الله.
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