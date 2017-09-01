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بالصور.. خادم الحرمين يستقبل ” آل ثاني” أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل ” آل ثاني” أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر
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المرصد 41 6٬758 7 ساعات

صحيفة المرصد : هنأ الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعيد الأضحي المبارك .

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين لعدد من الأمراء والقادة العسكريين والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية في الديوان الملكي ، والأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام وذلك بالقصر الملكي بمشعر منى.

وأظهرت إحدى صور الاستقبال الشيخ آل ثاني يتبادل الحديث مع خادم الحرمين ، كما أظهرت صورة أخرى الشيخ آل ثاني يجلس في المقدمة مع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

يشار إلى أن الشيخ آل ثاني جدّه هو ثالث حكام قطر الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، ووالده رابع حكام قطر الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، وشقيقه هو خامس حكام قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

41 - علي العمري
2017-09-02 03:22:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 -
2017-09-02 02:12:30
هذا وجه السعد
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
39 - محمد الحمراني
2017-09-02 01:54:19
تصحيح بسيط الشيخ عبدالله بن علي هو اخو الشيخ احمد بن علي أمير قطر الذي انقلب عليه خليفة عام ٧٢ م وبعدها حمد انقلب على خليفة عام ٩٥ م ومعه حمد بن جاسم وموزة والكويتي المفتخر يدق ريوس لانه ماهو كفو
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38 - تميم
2017-09-02 01:39:57
الشعب القطري ينعم بكل مستلزمات الحياة من سكن ونظام تعليم ممتاز خدمات صحية على مستوى العالم ويملك سكن ولديهم من الامان الوظيف والعائلي الشيئ الكثير وعلى ابواب كاس العالم فـ هل يضحون بذلك من اجل بن ثاني
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37 - سركيس بااااريس
2017-09-02 01:37:15
تعليق 36 /// عيب انت متنكر ولابس ثوب غير ثوبك وندري لا انت كويتي ولا تفتخر *** /// لان الاحترام والتقدير مايجي الا من من هل التقدير والاحترام ..
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36 - كويتي وافتخر
2017-09-02 01:19:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
35 - رميزان
2017-09-02 01:00:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
34 - الخالدي
2017-09-02 00:55:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - حفتر وفلتر
2017-09-02 00:34:56
أزمة قطر ... خارجيه وليست داخليه ..... ولذا من الصعب التأثير على الشعب القطري ....
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
32 - تعليق 5
2017-09-02 00:31:46
هذا هو إبن الحاكم الفعلي لقطر ووالده هو من حرر قطر وادخلها في دائرة منتجي النفط وهذا هو من تم الإنقلاب على والده من قبل جد تميم. هذا الرجل يستحق كل إحترام وتقدير وقيادتنا الحكيمة تعي وتثمن الأشخاص.
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31 - متأمل
2017-09-02 00:30:46
هذا الوجه اللي يشرف ويبيّض وجه قطر .. بيّض الله وجهك يا شيخ عبدالله بن علي .. وأعطاك على حسن نواياك .. هذا هو البدر المشرق على قطر والخليج إن شاء الله .. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر ،،
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30 -
2017-09-02 00:20:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 - مها العتيبي
2017-09-02 00:16:03
تعليق رقم ٢٣ احبك الله الذي أحببتيني من اجله
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
28 - خبير
2017-09-01 23:55:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - سركيس بااااريس
2017-09-01 23:22:59
جميع الأخوة من الشعب القطري والمحبين فعلاا لقطر يدركون ان لقاء خادم الحرمين وولي عهدة بالشيخ عبدالله ماهو الا ،،، للتأكد منة شخصيا عن مأتم تقديمة من خدمات وتسهيلات للحجاج القطريين // تقبل الله منهم .
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
26 -
2017-09-01 23:20:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - بوصفاء
2017-09-01 23:10:01
اللهم سدد خادم الحرمين لماتحب وترضى ورزقه البطانه الصالحه الناصحه وياليت الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني يصبح حاكم لقطر لان حكامها اليوم يسيرو بتجاه الهاوية اللهم احفض قطر من عبث العابثين والجاهلين
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24 - ابو سليمان س
2017-09-01 22:57:25
اللهم احفظ ملكنا وولي عهده الامين واذل اعداء الدين
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23 -
2017-09-01 22:52:34
مها العتيبي إني احبك في الله
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 2,129 )
22 - ابونواف...
2017-09-01 22:34:59
الملك سلمان حفظة الله سلمان الحزم مع سمؤ الشيخ عبدالله المجد سدد الله خطاهم
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
21 -
2017-09-01 22:27:41
تميم وابوه ماحد يؤيدهم من شعب قطر الا قله يكفي انهم اسقطو جنسية 6000 قطري
لا يعجبني(5) اعجبني(8)
20 -
2017-09-01 22:25:55
قطر استقبلت بما يسمى معارضين بصفة رسمية وغير رسمية بعضها سرا والجزيرة الماسونية حكومية
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
19 -
2017-09-01 22:24:08
-حفظ الله الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
18 -
2017-09-01 22:22:02
اعتقد ان قطر لم تستقبل أي معارض بصفة رسميه ... والا انا غلطان
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
17 - علي العمري
2017-09-01 21:54:13
مشكله. لو كل دوله. تستقبل معارض الدوله. الثانيه مقروص لا يتم استقبله.
لا يعجبني(3) اعجبني(26)
16 - مها العتيبي
2017-09-01 21:48:10
الله يصلح حالنا والله ماراح أحد يستفيد من الازمة الا أعداء الدين يريدون تفكيك مجلس التعاون الخليجي ياحكااام قطر أرجعوا إلى رشدكم إيران وكلابها ماراح تنفعكم مانفعت شعبها بتنفعكم أنتم الفريسة لها
لا يعجبني(5) اعجبني(6)
15 - Ymni mahbob
2017-09-01 21:46:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒
2017-09-01 21:40:36
نبي من اعلامنا عمل برنامج اسبوعي لمعارضين قطريين لكشف المستور" كما تفعل قطر لكن حنا نختلف عن قطر قطر تجيب بما يسمى معارضين وتخليهم يكذبون وتملي عليهم "عكسنا نحن مانظهر إلا الحق نبي برنامج قريبا
لا يعجبني(42) اعجبني(42)
13 - _
2017-09-01 21:39:11
تعليق 5 6 7 لاتكلمون ***
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
12 - سعود
2017-09-01 21:38:12
الله يردهم للحق وغير ذلك الامن رقم واحد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 -
2017-09-01 21:35:13
القرار بيد الشعب القطري .. وأعتقد أنه راضي بحاكمه تميم ...
لا يعجبني(18) اعجبني(44)
10 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒
2017-09-01 21:34:26
مافيه احلى من معارضته لان عارض بالحق ضد تميم ولد موزة وحمد زوج موزة و🍌 بما يفعلونه بدعم الارهابيين لقصف "السعودية بلاد التوحيد"ولتفجير فيها وقتل اهلها"
لا يعجبني(20) اعجبني(12)
9 - عبدالله اليامي
2017-09-01 21:33:23
شقيقه الشيخ أحمد بن علي آل ثاني هو أول حاكم لقطر بعد الإستقلال وبعد سنه إنقلب عليه الشيخ خليفة رحمه الله وبقي الحكم في ذريته ، إن شاء يعود الحكم لأسرة الشيخ عبدالله متمثلة ً فيه وجهه فيه خير وصدق .
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( عدد التعليقات 21,486 )
8 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-01 21:30:42
حفظ الله الملك سلمان,,,,,,نعم القائد,,,,,,كل قلوب الشعب,,,,,,تقول سر بنا ونحن معك
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
7 - نفسيه
2017-09-01 21:29:03
ت. 5 . تعليقك صحيح مليون بالميه. هذا فتنه
لا يعجبني(2) اعجبني(28)
6 -
2017-09-01 21:25:44
لو تم الاستقبال لهذا المعارض القطري
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
5 - من جات أمه الخبازة شبع
2017-09-01 21:20:31
هذا معارض ولا يجب استقباله
لا يعجبني(9) اعجبني(52)
4 - مواطن يحب الهياط
2017-09-01 21:10:52
يعني خلاص انتهت مشكلة قطر .؟***
لا يعجبني(7) اعجبني(14)
3 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-01 21:09:48
هذا شكل حاكم قطر وليس وجهه الكذب والدجل الخيانه اللي نشاهده
لا يعجبني(15) اعجبني(5)
2 - علي العمري
2017-09-01 21:09:29
الله يحفظ ابو فهد
لا يعجبني(18) اعجبني(0)
1 - نفسيه
2017-09-01 21:08:53
اخواني اخواتي. انصح نفسي وانصحكم. بكثرة الاستغفار ف الدنيا ممر وليست مستقر. اخوكم فهد. وشكراً لكم وكل عام وانتم بخير. احبكم في الله.
لا يعجبني(1) اعجبني(23)

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آخر تعليق
بواسطة : ي و س ف

قدام الإماراة مثلاًياتعليق1 السهلاوي عجزعن تسجيل نصف هدف رغم إمداده بكورانت وضمي...
بواسطة : اشراقت

والله انهم محترمين وعادلين اجتماعيا في الغرب- ان الله يعز ويقيم الدول الكافره ان...
بواسطة : ابو سند

رقم 9 يعزز لنفسه هو رقم 1 و2 وووو 5...
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