بالصور.. خادم الحرمين يستقبل ” آل ثاني” أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر

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صحيفة المرصد : هنأ الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعيد الأضحي المبارك .

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين لعدد من الأمراء والقادة العسكريين والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية في الديوان الملكي ، والأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام وذلك بالقصر الملكي بمشعر منى.

وأظهرت إحدى صور الاستقبال الشيخ آل ثاني يتبادل الحديث مع خادم الحرمين ، كما أظهرت صورة أخرى الشيخ آل ثاني يجلس في المقدمة مع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

يشار إلى أن الشيخ آل ثاني جدّه هو ثالث حكام قطر الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، ووالده رابع حكام قطر الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، وشقيقه هو خامس حكام قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.

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