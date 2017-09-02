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سلطان المري.. يكشف حقيقة “فيديو” استقبال ولي العهد لمشايخ “المرة”.. وهذا ما قاله عن النظام القطري

سلطان المري.. يكشف حقيقة “فيديو” استقبال ولي العهد لمشايخ “المرة”.. وهذا ما قاله عن النظام القطري
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المرصد 25 4٬116 4 ساعات

صحيفة المرصد: استنكر الشيخ سلطان بن فيصل بن لاهوم بن شريم المري مزاعم الإعلام القطري والترويج بأن نشر الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً، وظهر خلاله استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمشايخ قبيلة المرة كان تسريباً .
وأكد الشيخ سلطان المري أنه من قام بتصوير الفيديو وإرسالة لمجموعة من الإعلامين لنشره”.وأضاف أن تلك المزاعم الكاذبة هي أمر مستفز لقبيلة المرة كافة ومشايخها ومضى قائلاً” تعودنا من هذا النظام الكذب وتشويه قبائل قطر من أجل ضرب المكون الاجتماعي القبلي لصالح الأقلية ذات الأصول الإيرانية والأعجمية والمجنسين”.
وتفصيلاً قال الشيخ سلطان المري “بعد طلب مشايخ قبيلة المرة الذهاب لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، واستقبال سموه لنا؛ قمت بتسجيل مقطع لكلام والدي أمير الفوج الشيخ فيصل بن شريم، وعمي شيخ شمل قبيلة المرة بالخليج طالب بن شريم، وبعد استئذانهما واستئذان من ظهرت صورهم بالمقطع قمتُ بإرساله لمجموعة من الإعلاميين لنشره.
وأكد الشيخ المري أن جميع مشايخ وأعيان القبيلة يعلمون أنه من قام بالتصوير وأن ما قالوه في الاستقبال جزء يسير مما يكنونه من مشاعر وتبيان حقيقة الظلم الذي تعرضت له قبيلة المرة خاصة، وأبناء القبائل عمومًا في قطر، وأن مشايخ المرة ليس لديهم ما يخفونه وأنهم نشؤوا وتربوا على قول الحق.مشدداً على أن من يروج هذا الكلام يتبنى عادات غير عربية بأن يقول الواحد في المجلس بالسر غير ما يقوله بالعلن.
وأضاف الشيخ المري أن محاولة بعض وسائل الإعلام القطرية الزعم بأن الاستقبال جرى بمكان خاص غير صحيح، مشيراً إلى أن الاجتماع كان في الديوان الملكي بجدة وبمجلس عام كان فيه مجموعة كبيرة من مشايخ قبيلة المرة، ولم يظهر إلا جزء بسيط منهم للأسف بالتسجيل”. وفقاً لـ “سبق”.
وأوضح الشيخ المري أن ما قاله أحد الصحفيين من أفراد قبيلة المرة بخصوص الاستقبال من أكاذيب؛ هي محل استهجان مشايخ وأعيان القبيلة، وأن الشخص المذكور معروف بين قبيلته بالكذب والادعاء وأنه لا يمثل إلا نفسه.وأضاف إنه معروف بانتهازيته ورفع التقارير الأمنية الكاذبة عن أبناء قبيلته، وركضه وراء مصلحته الخاصة ولو على حساب أقرب الناس له”.
وقال: كافة مشايخ قبيلة المرة قالوا لسمو ولي العهد: إنهم يتمنون أن يكونوا بالصف الأول لإرجاع قطر للشرعية بعد أن قامت سلطة قطر بإحضار قوات احتلال أجنبية لقمع الشعب القطري بكافة مكوناته، غير أن ولي العهد لم يوافق للأسف الشديد”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - عادل امام
2017-09-02 03:06:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -
2017-09-02 02:31:44
أحسنت يا سلطان الأمير ابن الأمير المري ونعم بكم ولايهون الجميع الآن بالنت (يوتيب العجمان وال مره عاشق الهجن)واأخرى بالنت مدقال العجمان وال مره زواج شخصيه مرموقه كبيره /
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23 -
2017-09-02 02:29:41
لماذا تأخر التصريح كل هذا الوقت و ٣ أشهر من ذلك اللقاء المصور يعتبر وقت طويل
لا يعجبني(4) اعجبني(34)
22 -
2017-09-02 02:22:48
بارك الله بك يالمري ال مره والعجمان كلهم عامه هم من أصل السعوديه من منطقة الجنوب تلك المنطقه التي تحوي أكثرالقبائل المتنوعه والمتعددة ومن مكون النسيج الوطني السعودي حفظ الله ملكنا سلمان وشكرايامري لك/
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21 - كنكت
2017-09-02 02:01:20
العدل أساس الملك والملك لله وحده ، وأي دولة تقوم على الظلم ستنهار مهما طال بها الأمد ، الحمدلله على نعمة الإسلام والحمدلله أن جعلني من هذا البلد المبارك الذي فيه يتساوى الجميع مهما كانت طبقاتهم .
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20 -
2017-09-02 01:45:35
مهما حدث لا نشجع اي نزاع او صراع داخل قطر وعلى تنظيم الحمدين الفاشي ان يذعن لمطالب شعبه وجيرانه ويرعوي عن غيه
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19 - اسم
2017-09-02 01:44:53
10مها العتيبي.لكي يزيد من التوتر بين البلدين//مايحتاج زيادة توتر ولا شئ الاوضاع زفت ومزفتتها قطر بزياده ولن تهدأ الاوضاع (الا) اذا قبل تميم الايدي والارجل
لا يعجبني(14) اعجبني(0)
18 -
2017-09-02 01:43:44
لقائط قطرائيل كرامتهم حفنة دولارات واضح من تعليقاتهم من بداية الازمة فعلا المواطن القطري في حال مزري والوظائف مخصصة للمجنسين وذميم المجد يحاول يغير التركيبة السكانية للبلد حسبنا ونعم الوكيل
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
17 - تميم
2017-09-02 01:43:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - تعليق 9
2017-09-02 01:26:29
ويش قصدك يالنمس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - كويتي وافتخر
2017-09-02 01:23:04
مالك لوا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - كويتي وافتخر
2017-09-02 01:16:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - متامل
2017-09-02 01:10:34
القمتهم حجرا يا شيخ لا فض فوك ورحم الله ابوك .. اشوف خلايا عزمي ما اعجبها التوضيح .. موتوا بغيضكم
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12 - ثوره
2017-09-02 01:10:22
سوف يثور الشعب القطري نتيجة للبطر والفقعه والسكن المجاني وتوفر الوظائف ومجانية الماء والكهرباء اللي يتمتعون بها ....
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11 -
2017-09-02 01:07:13
شفنا الفيديو ....... وواضحه العلوم كلها
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10 - مها العتيبي
2017-09-02 01:06:37
مانقول الا الله يهدي النفوس هذه فتنة والآن لك يربد أن يتصيد الاخطاء لكي يزيد من التوتر بين البلدين
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9 - قاهرهم
2017-09-02 01:05:23
الخقيقه واضحه ما يبغالها شرح اهل قطر يعانون من قله الوظائف والرواتب والحريه والسكن الوظائف للاجانب واهل البلد عاطلين مدارس مستاجره مستشفيات تعبانه الخ
لا يعجبني(3) اعجبني(13)
8 -
2017-09-02 00:59:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 - الخالدي
2017-09-02 00:58:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - نحو الحرية
2017-09-02 00:55:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - سعد
2017-09-02 00:54:42
وقت الشدائد والمحن الكل يسعى لود القبائل ووقت الرخى والنعمة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - وطني الحبيب
2017-09-02 00:47:22
الله يبيض وجهك ووجه ابوك وعمك وقبيله ال مره جميع
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
3 -
2017-09-02 00:41:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
2 - موظف جمارك
2017-09-02 00:39:59
من خلال طريقة التصوير والمشاهد يتبين أنه تصوير سري مقصود .. طبعاً ونشره لغايات معينة .
لا يعجبني(2) اعجبني(33)
1 - المنارة
2017-09-02 00:36:57
كفو ياشيخ سلطان
لا يعجبني(25) اعجبني(1)

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آخر تعليق
بواسطة : مجبر رجل القعسي

اخيرا اكتشف انها مزوره والان رفع المحامي الخاص به قضية ضد المنظيمن للممنازله...
بواسطة : ي و س ف

قدام الإماراة مثلاًياتعليق1 السهلاوي عجزعن تسجيل نصف هدف رغم إمداده بكورانت وضمي...
بواسطة : اشراقت

والله انهم محترمين وعادلين اجتماعيا في الغرب- ان الله يعز ويقيم الدول الكافره ان...
بواسطة : ابو سند

رقم 9 يعزز لنفسه هو رقم 1 و2 وووو 5...



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