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رد عنيف من أحمد الشمراني ضد إساءات خديجة بن قنة!

رد عنيف من أحمد الشمراني ضد إساءات خديجة بن قنة!
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المرصد 86 7٬990 8 ساعات

صحيفة المرصد:رد الكاتب الرياضي أحمد الشمراني على إساءات مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة ، وذلك في مقاله المنشور في صحيفة “عكاظ” تحت عنوان “بن قنة..تكذب خديجة”!

وأكد الشمراني أن حراس الإعلام في قطر باتوا من الجنس الناعم ، ولا تثريب عليهم فهذا شأنهم ، ولا يقلل ذلك من احترامي للمرأة ولكن، ما أنا بصدد الكتابة عنه يتمثل في المذيعة خديجة بن قنة التي تحولت إلى قائدة للإعلام القطري في تويتر بمداخلاتها الخشنة التي تشبه في ملاعب كرة القدم انبراشات نجم منتخب قطر عبدالله كوني المعتزل حاليا..!

• وأوضح بقوله أن خديجة بن قنة حاولت الانتقاص من خدمة المملكة للحجاج بصورة فيها من الكذب ما جعل مغردين يردون على خديجة من خلال تقارير كانت تقدمها صوتا وصورة عن الحج عبر الجزيرة في سنوات مضت، كنوع من الإشارة إلى ارتباك المهنية في الجزيرة ومن يعمل في الجزيرة..!!

• وأضاف :قد نقبل من خديجة وغيرها من اللواتي يقدن مسيرة الإعلام القطري أي شيء في البرامج أو في تويتر، لكن حينما يصل الأمر للمساس بالحج فهنا قطعا ستكون الردود قاسية، ليست منا فحسب بل حتى من الأشقاء القطريين الذين يدركون قبل غيرهم ماذا تعمل المملكة من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وماذا تعني لهم هذه الفريضة..!

• ووجه الكاتب سؤالا مباشر بقوله: ماذا يعني أيتها المذيعة هجومك غير المبرر على بلاد الحرمين، سيما وأن الأمر مرتبط بركن من أركان الإسلام، وتدركين ماذا يعني هذا الركن للإسلام والمسلمين..؟

• وأشار إلى أنه يدرك أن الحكومة القطرية أُحرجت أمام من على أراضيها من مسلمين قطريين وغير قطريين بعد أن قبل خادم الحرمين الشريفين وساطة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، وأمر حفظه الله باستضافة كل الحجاج القادمين من قطر وفتح الحدود أمامهم، مع التوجيه بنقلهم من مطار الدوحة من خلال عدد من الطائرات السعودية، فهذا الموقف أربك حكومة قطر ووضعها أمام العالم في مأزق لم تجد معه إلا إطلاق حملة من الأكاذيب بنت بن قنة جزء منها والجزء الآخر أشبه بكوب فاض من نقطة..!

• وتابع بقوله: المضحك أن فتاة قناة الجزيرة لم تكتف بتلك الروايات على الهواء، بل انتقصت من تصريح للأمير خالد الفيصل بثته وكالة الأنباء السعودية أبان فيه أن عدد حجاج قطر هذا العام بلغ 1564 حاجا والموسم الماضي 1210 حجاج، وتعرف إن كان لديها مهنية أن كل شيء مرصود ولا يمكن أن يقدم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة معلومة بهذه الدقة إلا وهو يملكها.

ووجه حديثه لخديجة قائلاً: ففضلا يا كبيرة المذيعات في قناة الجزيرة ابحثي عن أكاذيب أخرى قدميها عبر حسابك أو برامجك غير ما ظننتِه ردا وهو في الواقع قدمك أمام من يتابعونك بشكل غير لائق..!

• وفي ختام مقاله وجه حديثه للأمير خالد الفيصل بقوله: فليعذرني أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على الاستدلال بما قاله في سياق إيضاح الصورة أمام الرأي العام كنوع من كشف ضحالة من سلمتهم قطر مهمة الإساءة لنا ومحاولة الالتفاف على الحقائق، في وقت يدرك حراس الإعلام في قطر بقيادة خديجة بن قنة أن المملكة في كل المواقع كلمتها واحدة ولا يمكن أن تتغير..!

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

86 - الوطن في قلوبنا
2017-09-02 13:56:57
صدق الامير عبد الرحمن بن مساعد عن قطروحكامها.حيث يقول اللهم لك الحمد والمنة. لنا خدمة الحرمين والحجيج. والقرأن والسنة ولهم خدمة الحمدين والضجيج. وخديجة بن قنة
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85 - عيد
2017-09-02 13:52:33
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84 - مدري
2017-09-02 13:42:53
يرد على من؟
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83 - خبير
2017-09-02 13:27:17
.. خديجة تكذب ! خديجة مين ؟ مسكين هذا الكاتب فهو كالعاشق الذي يعاتب ولا أرى رد عنيف مثل إنبراشات صمدو!
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82 - خبير
2017-09-02 13:12:12
يخاطبها يا حارسة الإعلام في قطر يا قائدة الإعلام في قطر أيتها المذيعة يا فتاة قناة الجزيرة يا كبيرة المذيعات في قناة الجزيرة ! ما هذا الرد العنيف يا شمراني رفقا بالقوارير كأنك خايف تزعلها!
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81 - النمس
2017-09-02 13:05:54
خديجه بن قنه من فوق مأنتمه مع القرضاوي ومن الأسفل مأنتمه مع عزمي بشاره هذه الحقيقه
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80 - الازدي
2017-09-02 12:09:43
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79 - أبو سلطان
2017-09-02 12:06:17
جيب سوالهااول هل لديها خلفيه عن أركان الاسلام؛؛؛؛
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78 - عبد الحميد كشك
2017-09-02 12:01:24
*** المجد وغيرها من القنوات الاسلامية السنية والقنوات المحاربة للفرس واذنابهم وقناة الهيئة وإذاعة القرآن الكريم وبعض البرامج الدينية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
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77 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-02 11:56:35
سبحان الله هذا الكاتب متخصص الكتابه عن خديجه بن قنة كفو يالذيب افضحهم وزيد .
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76 -
2017-09-02 11:48:24
غريبه ... أشوف خلفان له كم يوم ماله حس ولاخبر ولاتغريدات ... وش السالفه ؟؟؟ يمكن يكون سلم الرايه لغيره !!!
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75 - 'ghg
2017-09-02 11:32:05
هذه المراه ينطبق عليها المثل تابت من الرقص فعملت.................................................الخ
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74 - مشــعل
2017-09-02 11:23:59
الرد عليها يجعل لها شأن من لا شأن ويجب احتقارها بعدم الرد عليها
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73 - ابن الخليج
2017-09-02 11:22:15
لا تتعبوا أقلامكم فماهؤلاء الابواق الا نكرات أشبه ماتكون بتليفونات العُمْلَه على قدّ ماتعطيها على قدّ ما تحكي .
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72 - ابو مهند
2017-09-02 11:15:52
الخنزيره كشرة عن انيابها والخبث الذي تنهجه اتجه المملكه والمسلمين قاطبتا شلت مرتزقه فاسقين ***الله عليهم ومن نصبهم
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71 -
2017-09-02 11:05:37
قلنا لك ياحماده خليك في اللللللللللللللكوره ....
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70 - الستيني
2017-09-02 10:48:25
تعليق مخالف
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69 - عبدالله بن محمد
2017-09-02 10:40:37
للأسف يا أخ أحمد فإنك بذكرك اسم هذه النكرة اكثر من مرة فهذه ****والله مقارنة مع ما يقوم به أي فرد سعودي في خدمة ضيوف الله فما بالك بشخصية خالد الفيصل وما يقوم به فأقول وهل طناء اجنحة الذباب تضير
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68 - الصامت
2017-09-02 10:23:49
يكفي ان كل الشعوب العربيه الاصيله عرفت حقيقه قطر واذنابها ونجاح الحج كسر خشوم لقطر واسيادها المجوس وقريبا سترى من هي السعوديه
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67 - البركااان
2017-09-02 10:09:29
اعلام الجزيرة اصبح مثل الريبوت يحرك بالمال فلا تعيرهم اي اهتمام او اعتبار
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66 - جبل طويق
2017-09-02 09:42:53
مرتزقه الجزيره العاملون فيها أصبحوا انبطاحيون وانبطاحيات الي الدولار الذي أعمي بصرتهم وصارو بسبت القهر مشهورون احفاد الحمدين وعزمي كلب
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65 - ألحقباني
2017-09-02 09:09:09
علم (أسمر عبر الملكي )كلامك صحيح
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64 - عبدالله
2017-09-02 08:54:26
تعليق مخالف
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63 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-02 08:48:17
عطيتوها اكبر من حجمها .. من شفتها لابسه حجاب وبنطلون مخصر غسلت يدي من بنت قنه ..
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62 - شيخ مزيون
2017-09-02 08:47:36
اخلاقيات الاعلاميين تظهر مع الازمات السياسية .
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61 - احمد
2017-09-02 08:43:54
هذي المذيعه بالذات ماهضمتها ههههههه
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60 - محمد بن سعد
2017-09-02 08:30:07
يتبع،، لخدمة الحجاج وما تقوم به الدولة في جميع قطاعاتها من خدمة عظيمة وجليلة لضيوف الرحمن ولا يهم نعاق من ينعق فالامر واضح جلي ولا يخفى على اشد اعداء الدين والسياسة ومع ذلك يعرفون تلك الجهود الجبارة .
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59 - لله الأمر من قبل ومن بعد
2017-09-02 08:27:37
تعليق مخالف
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58 - محمد بن سعد
2017-09-02 08:27:17
اقسم بالله في الاساس ماله داعي للرد عليها او على اشكلها لان ذلك مضيعة للوقت والجهد فالسكوت افضل بكثير فالعالم اصبح نافذة صغيرة كل يشاهد ويحكم والناس حكاء ويعرفون المجهودات والسبل الخيره والواضحة لخدمة
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57 - ٩٩
2017-09-02 08:25:03
المفروض مثل هذه النكرة وجميع أبواق قزمي بشارة لا نقدرهم برد ولا إجابة.فالقافلة تسير والكلاب... تحياتي وتهنيتي لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع أفراد الأسرة الحاكمة ولشعبي السعودي الحبيب
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56 - لله الأمر من قبل ومن بعد
2017-09-02 08:24:58
تعليق مخالف
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55 -
2017-09-02 08:24:11
تعليق مخالف
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54 - شجاع
2017-09-02 08:22:01
نتمنى من الكتاب والمثقفين في الصحف الورقية ان يتجهوا للاعلام الاليكتروني ووسائل التواصل التي اصبح العالم اليوم لايستغني عنها فواجبنا كسعوديين اليوم ان لانترك كل متنقص لكياننا او لرموز دولتنا الفتية
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53 - شجاع
2017-09-02 08:18:21
الاعلام القطري الموجه للاسائة للمملكة لم يكتفي في **** بنت بن قنة ولا بمن هم مرتزقة في قنواتة بل كل مرتزق على مصائب الامة امثال بن جربوعة وعطوان والميرازي من خونة الامة **بن عذبة
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52 - زائر
2017-09-02 08:16:39
ريما تعليق 32 لا تجيبين طاري الرز ****
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51 -
2017-09-02 08:06:27
49 ماشاء الله مستميت في الدفاع عنها لاتكون اختك
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50 - مع الأسف وإحترما للرأي الأخر مقال الصحفي ضعيف ويفتقر للمحتوى
2017-09-02 08:06:17
وكان بالأمكان أن يكون الرد ثابت ورزين وبقوة البرق لتتزلزل القاعدة التي أعطت فرصة لهذه النحيسة ان تتطاول على رجالات لم يشهد لهم التاريخ الحديث مثيل
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49 - حسين الجاه
2017-09-02 08:01:36
خلاص قتلتها ارحمها هههههه صدقني لوتبي ترد عليك تخليك**** بس مادرت عنك خليك بالكورة ومناطحات الاعلام الرياضي ***
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48 - الحرفي
2017-09-02 07:59:58
تعليق مخالف
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47 - ابوعبدالعزيز
2017-09-02 07:55:42
خديجة بن قنة **** تنشر الفتن وترقص على أنغام الكذب منبوذه من وطنها وكل صاحب فتنة في وطنه طرد واتجه الى دولة الفتن قطر وانظم الى القرضاوي او عزمي او الى قناة الخنزيرة
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46 -
2017-09-02 07:48:32
اللي قاعد يعلق باسم ريما ، موظف في عليشه
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45 -
2017-09-02 07:46:53
تعليق مخالف
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44 - نعم
2017-09-02 07:41:02
أعتقد بأن بعض الكتاب يتقرب الى الحكام من خلال الرد على مثل بن قنة .. ولا يدري أنه بذلك قد حقق ما يرمي إليه العدو... أقترح عليك أن تكتب في الكورة أحسن لنا وأحسن لك. راعي الشغلتين بطال.
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43 - أ د صالح بن سبعان
2017-09-02 07:06:25
ليس كل ما يقال يستحق الرد...! يا اخ احمد الشمراني من روائع الإمام الشافعي إذا نطق السفيه فلا تجبه .. فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه .. وإن خليته كمدا يموت
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42 - شغموم
2017-09-02 07:06:25
يارجال ربي مريحك مالك ومال السياسة ولكن أعتقدعبدااله العذبة هوقائدالإعلام القطري في هذه المرحلة
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41 - صريح جداً
2017-09-02 06:49:19
تعليق مخالف
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40 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-02 06:43:39
جزاه الله خير خالد الفيصل بذل جهد كبير بالذات لخدمة الحجاج الله يعطيه الصحه والعافية
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39 - فهد12
2017-09-02 06:43:35
هذه المذيعة الاخونجية تمثل صورة واضحة من الكره والعداء لبلاد الحرمين وحكامها وهي تمثل اخونج الخارج والداخل الذين يحملون نفس الصورة وماتكنه صدورهم اكبر بكير قاتلهم الله
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38 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-02 06:31:43
قطر ماعندهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحتى تركيا والاخونجي يمدحهم ليل نهار ومايسافر الالهم دولهم منفتحه وبلاوي عري اختلاط..الخ
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37 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-02 06:29:39
قطر حبيبة الصهاينه قبل كم شهر عندهم إسرائيل وعلاقات تجارية من عقود والمضحك عندهم حماس ههه وكذلك علاقات أكثر مما مضى مع إيران المجوسية ودعمت الحشد الشيعي والحوثي وداعش والاخونجي و لتطول الحروب
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36 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-02 06:25:46
قناة الجزيرة ماسونية يعرضون اختلاط ونساء لبسهن عاري وكذلك مذيعاتهم عريانات وقناة الجزيرة بقطر وبارض قطر بارات وتشييش نساء يشيشن عند رجال بأماكن عامه وووو بلاوي وتدعم الارهابيين
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35 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-02 06:20:24
عندما يكون القائمين على الاعلام من المخلصين الشرفاء الذين يناصرون الحق فانهم ينتصرون انتصار ساحق بعكس الاعلام القائم على المجوس الروافض والمنافقين وتوجيهات الصهاينة ويناصر الباطل فانه يخسر في النهاية
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34 - ....
2017-09-02 06:19:53
29- علق على بنت قنة وتلايط ولا تخلط الحابل بالنابل وتفكك المجتمع اذا كان تعرف اخونج في الداخل ف اذكر الاسماء وبلغ عنهم اللهم اكفنا شر المجوس واذنابهم يارب العالمين
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33 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-02 06:17:36
الاخونج السرورية واذناب إيران خطيرين ارهابيين
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32 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-02 06:16:29
كل يوم طالعه وحده من جنسية غير قطريه وتسيء لأجل الرز الفلوس كثر الرز هذا اهم شيء حتى تبيع نفسها لأجل الرز
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31 - رزقي على الله
2017-09-02 06:15:35
كفو استاذ محمد يجب علينا اخراس الالسن الكاذبه وتعريتهم أمام العالم والبحث في ارشيفهم القذر ليعلم العالم أجمع أن الإعلام المأجور واكاذيبه لن يزيدنا الا ثبات وعزه للمملكه في قضاياها وامنها
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30 - ابوقزقز
2017-09-02 06:13:05
جميع مذيعي قناة الخنريرة من بلاد المغرب العربي وعرب الشمال وهؤلاء معروفين بحقدهم علي السعودية
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29 - فهد12
2017-09-02 06:12:49
هذه ا***بل تمثل كل الاخونج المجرمين اعداء المملكةوالامارات ومصر وماتكنه صدورهم اكبر بكثير مما ابدوه من كراهية ويجب تصفيتهم ابتداء من اخونج الداخل ف(الخونج لا دين لهم)
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28 -
2017-09-02 06:12:46
لم يجدوا مواطن قطري شريف يدافع عنهم واستأجروا المرتزقة ك امثال هذه ا***
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27 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-02 06:09:42
وش فايدة حجابك وانتي ضد "بلادنا السعودية بلد التوحيد" تدافعين وتناصرين حكومة قطر اللي تدعم الارهابيين بالذات الحوثي اللي يقصفنا وفيه منا شهداء حتى الرضع لم يسلمو وصاروخين اتجهن لمكة المكرمة !😠
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26 - ابوقزقز
2017-09-02 06:08:32
جميع مذيعي قناة الخنريرة من بلاد المغرب العربي وعرب الشمال
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25 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-02 06:05:21
بقه بقه بقه بقه بقه بقه 😂
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24 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-02 06:04:47
عاد وش فيها إذا قلنا بقه
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23 -
2017-09-02 06:04:26
لا وبعد لابسه حجاب علي راسها. مثل حزبها الإخونج يتسترون وراء السنه والإسلام ويفسدون فى الأرض وينشرون الفوضي والفتن والإرهاب
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22 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-02 06:04:10
☎بقنه ماذا تريد يازوج🍌حمد📞نريدك تنفذين مانطلب☎حسنا وما المقابل📞المقابل نعطيك فلوس كثر الرز☎آه آه ما قدر اتحمل فلوس كثر الرز اجل ماذا تريدون انا تحت امركم📞ابيكي تكذبين وتسيىين ☎موافقه اه فلوس رز 😂
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21 -
2017-09-02 06:02:02
حرام فيها إسم خديجه. والمفروض خارجه او إخونجيه او سروريه
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20 - منقاش
2017-09-02 06:00:54
اعطيتم هذه المذيعة ما لا تستحق من الانتباه .. لو كل عاو عوى القمته حجرا *** لاصبح الصخر مثقال بدينار .. هذه الآدمية لو تقول ما تقول لن يلتفت الى قولها أحد فمن تكون بنت قنة؟
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19 - لم تكن الا من قطيع خونة أخونجية قطر !!
2017-09-02 05:58:05
10 - اللهما احفظ محمد بن نايف ... اللهما انصر المسلمين السنة // على الأخونجية وخوارجهم والصفوية وأذنابهم
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18 -
2017-09-02 05:56:06
أشهد الله وأشهد ملائكته وحملة عرشه وخلقه أني أحب كل مواطن ومسلم شريف دافع عن ارض الحرمين وولاة أمرنا ووطننا. وأشهد الله وملائكته وحملة عرشه وخلقه أني أبغض خوارج الإخونج والروافض ودولهم وأتباعهم
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17 - Rima ريما°•
2017-09-02 05:54:45
عليكم بمذيعة الخنزيرة الماسونية
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16 - رفيق الدرب
2017-09-02 05:54:24
ياناس حصلت ع مبلغ ولوتزيدوها ريال عليه تسحب كلامها كله عطوها ريال زياده
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15 - منصف
2017-09-02 05:54:02
بيض الله وجهك .. ليت اعلامنا المرئي يكون اكثر نشاطا وينتقل من الدفاع الى الهجوم
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14 - سعد
2017-09-02 05:52:42
خليها تهذي كلام الخر مايضر...
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13 -
2017-09-02 05:52:10
هكذا هم الخوارج الإخونج والروافض ومعزبهم إذا أفلسوا لجئوا الشتائم والطعن واللمز والتكفير لأن هذا عقيدتهم ودينهم الأعوج
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12 - ابو شدا
2017-09-02 05:51:51
ماعلى الذيب من 🐑🐏 فهمتم. مع السلامة بانام.
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11 - لم تكن الا من قطيع خونة أخونجية قطر !!
2017-09-02 05:51:49
خيانة الأخوان وكذبهم هي مدخل الخيانة القطرية
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10 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-02 05:51:18
اللهما انصر المسلمين السنة على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والمتخاذلين والكاذبين والمنبطحين على بطونهم لامريكا الصهيونية وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب نكبت وذل وانحدار امتنا
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9 -
2017-09-02 05:50:06
ما قصرت يا كاتبنا وكل من هو مثلك أثمر فيه تربية الإسلام وتربيه الوطن
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8 - ابو محمد
2017-09-02 05:49:23
اتمنى اطلاق لقب عجوز قناة الجزيره على بن قنة ويبدو ان الخرف بداء مفعوله مع مذيعي قناة الخنزيره وابدت المقاطعه مفعولها ضد هولاء. وسوف ياتي زمان جميع اذناب الخنزيره يقلبو الطاوله على قطر وشعب قطر.
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7 -
2017-09-02 05:48:02
شكرا لكل كاتب ومواطن ومسلم شريف دافع عن الإسلام والمسلمين وولاة الامر والوطن. وتبا لكل مندس بيننا من الطابور الخامس الإخونجي والرافضي الحاقدين المنافقين الخونه الموالين لحزب الخوارج والملالي
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6 - أبو أنس
2017-09-02 05:45:40
أفلست قطر حينما يكون المدافعين عنها من غير مواطنيها .
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5 -
2017-09-02 05:45:01
بيض الله وجهك وجزاك الله خيرا ونور بصيرتك وجعله في موازين حسناتك. وسود الله وجوه الخونه المنافقين الخوارج الإخونج والروافض ومعزبهم وأذنابهم واتباعهم في الدنيا والآخره
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4 - ابو شدا
2017-09-02 05:44:43
ما على الذيب من *** 👏👏👏
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3 - 77
2017-09-02 05:41:29
باتوا من الجنس الناعم ، ولا تثريب عليهم فهذا شأنهم ، ولا يقلل ذلك من احترامي للمرأة 🤔
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2 -
2017-09-02 05:41:24
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1 - البتار
2017-09-02 05:40:46
وفيت وكفيت استاذ احمد الشمراني
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