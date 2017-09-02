رد عنيف من أحمد الشمراني ضد إساءات خديجة بن قنة!
صحيفة المرصد:رد الكاتب الرياضي أحمد الشمراني على إساءات مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة ، وذلك في مقاله المنشور في صحيفة “عكاظ” تحت عنوان “بن قنة..تكذب خديجة”!
وأكد الشمراني أن حراس الإعلام في قطر باتوا من الجنس الناعم ، ولا تثريب عليهم فهذا شأنهم ، ولا يقلل ذلك من احترامي للمرأة ولكن، ما أنا بصدد الكتابة عنه يتمثل في المذيعة خديجة بن قنة التي تحولت إلى قائدة للإعلام القطري في تويتر بمداخلاتها الخشنة التي تشبه في ملاعب كرة القدم انبراشات نجم منتخب قطر عبدالله كوني المعتزل حاليا..!
• وأوضح بقوله أن خديجة بن قنة حاولت الانتقاص من خدمة المملكة للحجاج بصورة فيها من الكذب ما جعل مغردين يردون على خديجة من خلال تقارير كانت تقدمها صوتا وصورة عن الحج عبر الجزيرة في سنوات مضت، كنوع من الإشارة إلى ارتباك المهنية في الجزيرة ومن يعمل في الجزيرة..!!
• وأضاف :قد نقبل من خديجة وغيرها من اللواتي يقدن مسيرة الإعلام القطري أي شيء في البرامج أو في تويتر، لكن حينما يصل الأمر للمساس بالحج فهنا قطعا ستكون الردود قاسية، ليست منا فحسب بل حتى من الأشقاء القطريين الذين يدركون قبل غيرهم ماذا تعمل المملكة من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وماذا تعني لهم هذه الفريضة..!
• ووجه الكاتب سؤالا مباشر بقوله: ماذا يعني أيتها المذيعة هجومك غير المبرر على بلاد الحرمين، سيما وأن الأمر مرتبط بركن من أركان الإسلام، وتدركين ماذا يعني هذا الركن للإسلام والمسلمين..؟
• وأشار إلى أنه يدرك أن الحكومة القطرية أُحرجت أمام من على أراضيها من مسلمين قطريين وغير قطريين بعد أن قبل خادم الحرمين الشريفين وساطة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، وأمر حفظه الله باستضافة كل الحجاج القادمين من قطر وفتح الحدود أمامهم، مع التوجيه بنقلهم من مطار الدوحة من خلال عدد من الطائرات السعودية، فهذا الموقف أربك حكومة قطر ووضعها أمام العالم في مأزق لم تجد معه إلا إطلاق حملة من الأكاذيب بنت بن قنة جزء منها والجزء الآخر أشبه بكوب فاض من نقطة..!
• وتابع بقوله: المضحك أن فتاة قناة الجزيرة لم تكتف بتلك الروايات على الهواء، بل انتقصت من تصريح للأمير خالد الفيصل بثته وكالة الأنباء السعودية أبان فيه أن عدد حجاج قطر هذا العام بلغ 1564 حاجا والموسم الماضي 1210 حجاج، وتعرف إن كان لديها مهنية أن كل شيء مرصود ولا يمكن أن يقدم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة معلومة بهذه الدقة إلا وهو يملكها.
ووجه حديثه لخديجة قائلاً: ففضلا يا كبيرة المذيعات في قناة الجزيرة ابحثي عن أكاذيب أخرى قدميها عبر حسابك أو برامجك غير ما ظننتِه ردا وهو في الواقع قدمك أمام من يتابعونك بشكل غير لائق..!
• وفي ختام مقاله وجه حديثه للأمير خالد الفيصل بقوله: فليعذرني أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على الاستدلال بما قاله في سياق إيضاح الصورة أمام الرأي العام كنوع من كشف ضحالة من سلمتهم قطر مهمة الإساءة لنا ومحاولة الالتفاف على الحقائق، في وقت يدرك حراس الإعلام في قطر بقيادة خديجة بن قنة أن المملكة في كل المواقع كلمتها واحدة ولا يمكن أن تتغير..!
التعليقات
صدق الامير عبد الرحمن بن مساعد عن قطروحكامها.حيث يقول اللهم لك الحمد والمنة. لنا خدمة الحرمين والحجيج. والقرأن والسنة ولهم خدمة الحمدين والضجيج. وخديجة بن قنة
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يرد على من؟
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.. خديجة تكذب ! خديجة مين ؟ مسكين هذا الكاتب فهو كالعاشق الذي يعاتب ولا أرى رد عنيف مثل إنبراشات صمدو!
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يخاطبها يا حارسة الإعلام في قطر يا قائدة الإعلام في قطر أيتها المذيعة يا فتاة قناة الجزيرة يا كبيرة المذيعات في قناة الجزيرة ! ما هذا الرد العنيف يا شمراني رفقا بالقوارير كأنك خايف تزعلها!
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خديجه بن قنه من فوق مأنتمه مع القرضاوي ومن الأسفل مأنتمه مع عزمي بشاره هذه الحقيقه
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جيب سوالهااول هل لديها خلفيه عن أركان الاسلام؛؛؛؛
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*** المجد وغيرها من القنوات الاسلامية السنية والقنوات المحاربة للفرس واذنابهم وقناة الهيئة وإذاعة القرآن الكريم وبعض البرامج الدينية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
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سبحان الله هذا الكاتب متخصص الكتابه عن خديجه بن قنة كفو يالذيب افضحهم وزيد .
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غريبه ... أشوف خلفان له كم يوم ماله حس ولاخبر ولاتغريدات ... وش السالفه ؟؟؟ يمكن يكون سلم الرايه لغيره !!!
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هذه المراه ينطبق عليها المثل تابت من الرقص فعملت.................................................الخ
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الرد عليها يجعل لها شأن من لا شأن ويجب احتقارها بعدم الرد عليها
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لا تتعبوا أقلامكم فماهؤلاء الابواق الا نكرات أشبه ماتكون بتليفونات العُمْلَه على قدّ ماتعطيها على قدّ ما تحكي .
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الخنزيره كشرة عن انيابها والخبث الذي تنهجه اتجه المملكه والمسلمين قاطبتا شلت مرتزقه فاسقين ***الله عليهم ومن نصبهم
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قلنا لك ياحماده خليك في اللللللللللللللكوره ....
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للأسف يا أخ أحمد فإنك بذكرك اسم هذه النكرة اكثر من مرة فهذه ****والله مقارنة مع ما يقوم به أي فرد سعودي في خدمة ضيوف الله فما بالك بشخصية خالد الفيصل وما يقوم به فأقول وهل طناء اجنحة الذباب تضير
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يكفي ان كل الشعوب العربيه الاصيله عرفت حقيقه قطر واذنابها ونجاح الحج كسر خشوم لقطر واسيادها المجوس وقريبا سترى من هي السعوديه
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اعلام الجزيرة اصبح مثل الريبوت يحرك بالمال فلا تعيرهم اي اهتمام او اعتبار
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مرتزقه الجزيره العاملون فيها أصبحوا انبطاحيون وانبطاحيات الي الدولار الذي أعمي بصرتهم وصارو بسبت القهر مشهورون احفاد الحمدين وعزمي كلب
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علم (أسمر عبر الملكي )كلامك صحيح
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عطيتوها اكبر من حجمها .. من شفتها لابسه حجاب وبنطلون مخصر غسلت يدي من بنت قنه ..
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اخلاقيات الاعلاميين تظهر مع الازمات السياسية .
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هذي المذيعه بالذات ماهضمتها ههههههه
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يتبع،، لخدمة الحجاج وما تقوم به الدولة في جميع قطاعاتها من خدمة عظيمة وجليلة لضيوف الرحمن ولا يهم نعاق من ينعق فالامر واضح جلي ولا يخفى على اشد اعداء الدين والسياسة ومع ذلك يعرفون تلك الجهود الجبارة .
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اقسم بالله في الاساس ماله داعي للرد عليها او على اشكلها لان ذلك مضيعة للوقت والجهد فالسكوت افضل بكثير فالعالم اصبح نافذة صغيرة كل يشاهد ويحكم والناس حكاء ويعرفون المجهودات والسبل الخيره والواضحة لخدمة
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المفروض مثل هذه النكرة وجميع أبواق قزمي بشارة لا نقدرهم برد ولا إجابة.فالقافلة تسير والكلاب... تحياتي وتهنيتي لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع أفراد الأسرة الحاكمة ولشعبي السعودي الحبيب
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نتمنى من الكتاب والمثقفين في الصحف الورقية ان يتجهوا للاعلام الاليكتروني ووسائل التواصل التي اصبح العالم اليوم لايستغني عنها فواجبنا كسعوديين اليوم ان لانترك كل متنقص لكياننا او لرموز دولتنا الفتية
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الاعلام القطري الموجه للاسائة للمملكة لم يكتفي في **** بنت بن قنة ولا بمن هم مرتزقة في قنواتة بل كل مرتزق على مصائب الامة امثال بن جربوعة وعطوان والميرازي من خونة الامة **بن عذبة
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ريما تعليق 32 لا تجيبين طاري الرز ****
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49 ماشاء الله مستميت في الدفاع عنها لاتكون اختك
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وكان بالأمكان أن يكون الرد ثابت ورزين وبقوة البرق لتتزلزل القاعدة التي أعطت فرصة لهذه النحيسة ان تتطاول على رجالات لم يشهد لهم التاريخ الحديث مثيل
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خلاص قتلتها ارحمها هههههه صدقني لوتبي ترد عليك تخليك**** بس مادرت عنك خليك بالكورة ومناطحات الاعلام الرياضي ***
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خديجة بن قنة **** تنشر الفتن وترقص على أنغام الكذب منبوذه من وطنها وكل صاحب فتنة في وطنه طرد واتجه الى دولة الفتن قطر وانظم الى القرضاوي او عزمي او الى قناة الخنزيرة
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اللي قاعد يعلق باسم ريما ، موظف في عليشه
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أعتقد بأن بعض الكتاب يتقرب الى الحكام من خلال الرد على مثل بن قنة .. ولا يدري أنه بذلك قد حقق ما يرمي إليه العدو... أقترح عليك أن تكتب في الكورة أحسن لنا وأحسن لك. راعي الشغلتين بطال.
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ليس كل ما يقال يستحق الرد...! يا اخ احمد الشمراني من روائع الإمام الشافعي إذا نطق السفيه فلا تجبه .. فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه .. وإن خليته كمدا يموت
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يارجال ربي مريحك مالك ومال السياسة ولكن أعتقدعبدااله العذبة هوقائدالإعلام القطري في هذه المرحلة
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جزاه الله خير خالد الفيصل بذل جهد كبير بالذات لخدمة الحجاج الله يعطيه الصحه والعافية
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هذه المذيعة الاخونجية تمثل صورة واضحة من الكره والعداء لبلاد الحرمين وحكامها وهي تمثل اخونج الخارج والداخل الذين يحملون نفس الصورة وماتكنه صدورهم اكبر بكير قاتلهم الله
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قطر ماعندهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحتى تركيا والاخونجي يمدحهم ليل نهار ومايسافر الالهم دولهم منفتحه وبلاوي عري اختلاط..الخ
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قطر حبيبة الصهاينه قبل كم شهر عندهم إسرائيل وعلاقات تجارية من عقود والمضحك عندهم حماس ههه وكذلك علاقات أكثر مما مضى مع إيران المجوسية ودعمت الحشد الشيعي والحوثي وداعش والاخونجي و لتطول الحروب
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قناة الجزيرة ماسونية يعرضون اختلاط ونساء لبسهن عاري وكذلك مذيعاتهم عريانات وقناة الجزيرة بقطر وبارض قطر بارات وتشييش نساء يشيشن عند رجال بأماكن عامه وووو بلاوي وتدعم الارهابيين
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عندما يكون القائمين على الاعلام من المخلصين الشرفاء الذين يناصرون الحق فانهم ينتصرون انتصار ساحق بعكس الاعلام القائم على المجوس الروافض والمنافقين وتوجيهات الصهاينة ويناصر الباطل فانه يخسر في النهاية
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29- علق على بنت قنة وتلايط ولا تخلط الحابل بالنابل وتفكك المجتمع اذا كان تعرف اخونج في الداخل ف اذكر الاسماء وبلغ عنهم اللهم اكفنا شر المجوس واذنابهم يارب العالمين
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الاخونج السرورية واذناب إيران خطيرين ارهابيين
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كل يوم طالعه وحده من جنسية غير قطريه وتسيء لأجل الرز الفلوس كثر الرز هذا اهم شيء حتى تبيع نفسها لأجل الرز
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كفو استاذ محمد يجب علينا اخراس الالسن الكاذبه وتعريتهم أمام العالم والبحث في ارشيفهم القذر ليعلم العالم أجمع أن الإعلام المأجور واكاذيبه لن يزيدنا الا ثبات وعزه للمملكه في قضاياها وامنها
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جميع مذيعي قناة الخنريرة من بلاد المغرب العربي وعرب الشمال وهؤلاء معروفين بحقدهم علي السعودية
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هذه ا***بل تمثل كل الاخونج المجرمين اعداء المملكةوالامارات ومصر وماتكنه صدورهم اكبر بكثير مما ابدوه من كراهية ويجب تصفيتهم ابتداء من اخونج الداخل ف(الخونج لا دين لهم)
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لم يجدوا مواطن قطري شريف يدافع عنهم واستأجروا المرتزقة ك امثال هذه ا***
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وش فايدة حجابك وانتي ضد "بلادنا السعودية بلد التوحيد" تدافعين وتناصرين حكومة قطر اللي تدعم الارهابيين بالذات الحوثي اللي يقصفنا وفيه منا شهداء حتى الرضع لم يسلمو وصاروخين اتجهن لمكة المكرمة !😠
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جميع مذيعي قناة الخنريرة من بلاد المغرب العربي وعرب الشمال
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بقه بقه بقه بقه بقه بقه 😂
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عاد وش فيها إذا قلنا بقه
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لا وبعد لابسه حجاب علي راسها. مثل حزبها الإخونج يتسترون وراء السنه والإسلام ويفسدون فى الأرض وينشرون الفوضي والفتن والإرهاب
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☎بقنه ماذا تريد يازوج🍌حمد📞نريدك تنفذين مانطلب☎حسنا وما المقابل📞المقابل نعطيك فلوس كثر الرز☎آه آه ما قدر اتحمل فلوس كثر الرز اجل ماذا تريدون انا تحت امركم📞ابيكي تكذبين وتسيىين ☎موافقه اه فلوس رز 😂
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حرام فيها إسم خديجه. والمفروض خارجه او إخونجيه او سروريه
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اعطيتم هذه المذيعة ما لا تستحق من الانتباه .. لو كل عاو عوى القمته حجرا *** لاصبح الصخر مثقال بدينار .. هذه الآدمية لو تقول ما تقول لن يلتفت الى قولها أحد فمن تكون بنت قنة؟
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10 - اللهما احفظ محمد بن نايف ... اللهما انصر المسلمين السنة // على الأخونجية وخوارجهم والصفوية وأذنابهم
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أشهد الله وأشهد ملائكته وحملة عرشه وخلقه أني أحب كل مواطن ومسلم شريف دافع عن ارض الحرمين وولاة أمرنا ووطننا. وأشهد الله وملائكته وحملة عرشه وخلقه أني أبغض خوارج الإخونج والروافض ودولهم وأتباعهم
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عليكم بمذيعة الخنزيرة الماسونية
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ياناس حصلت ع مبلغ ولوتزيدوها ريال عليه تسحب كلامها كله عطوها ريال زياده
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بيض الله وجهك .. ليت اعلامنا المرئي يكون اكثر نشاطا وينتقل من الدفاع الى الهجوم
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خليها تهذي كلام الخر مايضر...
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هكذا هم الخوارج الإخونج والروافض ومعزبهم إذا أفلسوا لجئوا الشتائم والطعن واللمز والتكفير لأن هذا عقيدتهم ودينهم الأعوج
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ماعلى الذيب من 🐑🐏 فهمتم. مع السلامة بانام.
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خيانة الأخوان وكذبهم هي مدخل الخيانة القطرية
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اللهما انصر المسلمين السنة على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والمتخاذلين والكاذبين والمنبطحين على بطونهم لامريكا الصهيونية وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب نكبت وذل وانحدار امتنا
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ما قصرت يا كاتبنا وكل من هو مثلك أثمر فيه تربية الإسلام وتربيه الوطن
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اتمنى اطلاق لقب عجوز قناة الجزيره على بن قنة ويبدو ان الخرف بداء مفعوله مع مذيعي قناة الخنزيره وابدت المقاطعه مفعولها ضد هولاء. وسوف ياتي زمان جميع اذناب الخنزيره يقلبو الطاوله على قطر وشعب قطر.
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شكرا لكل كاتب ومواطن ومسلم شريف دافع عن الإسلام والمسلمين وولاة الامر والوطن. وتبا لكل مندس بيننا من الطابور الخامس الإخونجي والرافضي الحاقدين المنافقين الخونه الموالين لحزب الخوارج والملالي
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أفلست قطر حينما يكون المدافعين عنها من غير مواطنيها .
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بيض الله وجهك وجزاك الله خيرا ونور بصيرتك وجعله في موازين حسناتك. وسود الله وجوه الخونه المنافقين الخوارج الإخونج والروافض ومعزبهم وأذنابهم واتباعهم في الدنيا والآخره
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ما على الذيب من *** 👏👏👏
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باتوا من الجنس الناعم ، ولا تثريب عليهم فهذا شأنهم ، ولا يقلل ذلك من احترامي للمرأة 🤔
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وفيت وكفيت استاذ احمد الشمراني
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