القحطاني : الإعلام القطري افترى علي بشأن استقبال ولي العهد لمشايخ “المرة” ففضحهم الله

حجم الخط A A A المرصد 29 3٬386 7 ساعات

صحيفة المرصد:علق سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي على تصريحات سلطان المري ابن أمير فوج قبيلة آل مرة وابن أخ شيخ آ مرة حول لقاء آل مرة مع ولي العهد واصفا التصريحات بالنارية.

وكشف القحطاني في عدة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر أكاذيب الإعلام القطري حول هذا اللقاء حيث قال:افترى علي إعلامهم أنني صورت لقاء مشايخ آل مرة مع سمو ولي العهد بالسر وسكت واحتسبت الأجر ، ففضحهم الله .

وتابع بقوله: مع إن لقاء سموه لم يكن سرا بل كان بالعلن بمجلس مفتوح بالديوان ، والآن يفترون أنني من نسق التصوير وأن صوتي الذي ظهر بالتصويت وبعلم الحضور.

وأوضح أن الصوت بالشريط هو صوت أحد كبار مشايخ قبيلة العجمان الكريمة من آل حثلين والعجمان والمرة بني عم من يام كما هو معلوم.

وشدد بأنه لم يتأثر بما قالوه لأن الثقة بالنفس مكسب والحضور شهود ومن الأساس اللقاء ليس سريا ، ولكن شكرت الله على نصره لعبده.

افترى علي إعلامهم أنني صورت لقاء مشايخ ال مره مع سمو ولي العهد بالسر وسكت واحتسبت الأجر.ففضحهم الله على يد :

#بن_شريم_يفضح_اعلام_قطر — سعود القحطاني (@saudq1978) ١ سبتمبر، ٢٠١٧