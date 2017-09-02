القحطاني : الإعلام القطري افترى علي بشأن استقبال ولي العهد لمشايخ “المرة” ففضحهم الله
صحيفة المرصد:علق سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي على تصريحات سلطان المري ابن أمير فوج قبيلة آل مرة وابن أخ شيخ آ مرة حول لقاء آل مرة مع ولي العهد واصفا التصريحات بالنارية.
وكشف القحطاني في عدة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر أكاذيب الإعلام القطري حول هذا اللقاء حيث قال:افترى علي إعلامهم أنني صورت لقاء مشايخ آل مرة مع سمو ولي العهد بالسر وسكت واحتسبت الأجر ، ففضحهم الله .
وتابع بقوله: مع إن لقاء سموه لم يكن سرا بل كان بالعلن بمجلس مفتوح بالديوان ، والآن يفترون أنني من نسق التصوير وأن صوتي الذي ظهر بالتصويت وبعلم الحضور.
وأوضح أن الصوت بالشريط هو صوت أحد كبار مشايخ قبيلة العجمان الكريمة من آل حثلين والعجمان والمرة بني عم من يام كما هو معلوم.
وشدد بأنه لم يتأثر بما قالوه لأن الثقة بالنفس مكسب والحضور شهود ومن الأساس اللقاء ليس سريا ، ولكن شكرت الله على نصره لعبده.
افترى علي إعلامهم أنني صورت لقاء مشايخ ال مره مع سمو ولي العهد بالسر وسكت واحتسبت الأجر.ففضحهم الله على يد :
#بن_شريم_يفضح_اعلام_قطر
— سعود القحطاني (@saudq1978) ١ سبتمبر، ٢٠١٧
ان الصوت بالشريط هو صوت أحد كبار مشايخ قبيلة العجمان الكريمة من آل حثلين.والعجمان والمره بني عم من يام كما هو معلوم
#بن_شريم_يفضح_اعلام_قطر
— سعود القحطاني (@saudq1978) ١ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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الله يوفقنا لما فيه الخير والصلاح بقيادة حكومتنا الرشيدة.
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دائما متفائل بتغريدات معالي المستشار .. الله يخليه ويحفظه ذخر للامه الاسلامية
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لا حول ولا قوة الا بالله
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يالله صباح خير الناس في عيد وذكر
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8 - اللهم احفظ محمد بن نايف 2017-09-02 08:01:52 اللهما احفظ أمراءنا مقرن بن عبد العزيز واحمد بن عبد العزيز ومتعب بن عبد الله ومحمد بن نايف ومحمد بن فهد وسعود بن نايف عز الوطن اللهم احفظ الجميع يارب
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حفظ الله الإمام العادل ولملك الصالح / سلمان بن عبد العزيز أل سعود حفظ الله سيف العز الأمير / محمد بن سلمان أل سعود
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اصلا الاخونج،،،،،،ديدنهم ،،،،،،الكذب ،،،،،،والإعلام القطري،،،،،مجرد (( اخونج مأجورين يتظاهرون بالدِّين ))،،،،🤥
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الله يعز حكومتنا .. والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ونائبه الامير محمد بن سلمان أطال الله في اعمارهم وجميع الاسره المالكة ويوفقهم لما فيه الخير.
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خليك مع ***في ديرتك افضلك يا صغير
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اللهما احفظ أمراءنا مقرن بن عبد العزيز واحمد بن عبد العزيز ومتعب بن عبد الله ومحمد بن نايف ومحمد بن فهد وسعود بن نايف عز الوطن
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أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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تعليق 5 .. احسنت
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خوض الاعلام بالازمة القطرية بالشكل المستمر يضعفنا امام الاخرين. المقاطعة تمت فلنمضي بحياتنا ونستثمر هذا الحماس بنهضة الوطن.
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اللهم لا تشغلنا عن طاعتك
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يالله صباح خير
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من روائع الإمام الشافعي إذا نطق السفيه فلا تجبه .. فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه .. وإن خليته كمدا يموت
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الي متا حنا وقطر خلوها براحتها
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