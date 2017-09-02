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العويران يشن هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب: الله يرحم أيامنا!

العويران يشن هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب: الله يرحم أيامنا!
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المرصد 55 3٬182 5 ساعات

صحيفة المرصد:شن اللاعب الدولي السابق سعيد العويران هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب السعودي الأول بعد هزيمتهم أمام الإمارات بهدفين لهدف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأكد العويران في تصريحات لعكاظ: أن روح اللاعبين كانت مفقودة خلال المباراة «لم نشاهد اي إحساس بالمسؤولية من قبل اللاعبين في المباراة من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم». وأضاف: «كنا نحتاج رجالا في الملعب يقدرون قيمة شعار الوطن الذي يلعبون من أجله، وحصد نقاط المباراة»
. واستغرب العويران من مدرب المنتخب مارفيك إشراك عدد من اللاعبين الاحتياطيين في أنديتهم ضمن القائمة الأساسية للمنتخب. وزاد: «قائمة المنتخب على أيامنا كانت تضم أبرز اللاعبين الأساسيين في أنديتهم».

وأشار إلى أن الجلوس على دكة الاحتياط ليس عيبا، لكن كان من المفترض أن يتم اختيار أفضل العناصر الأساسية والأكثر جاهزية بناء على المستويات التي قدموها مع أنديتهم خلال الفترة الماضية.

وتابع: الدوري الإماراتي لم يبدأ بعد بعكس الدوري السعودي الذي بدأ بجولتين وسبقتهما معسكرات خارجية لجميع الأندية السعودية، ويفترض أن يكون اللاعبون أكثر جاهزية واستعدادا لمثل هذه المباراة.

واعتبر العويران أن ما يحصل عليه اللاعبون السعوديون من مبالغ مالية باهظة هو أحد أهم الأسباب التي جعلتنا نشاهدهم بهذا الأداء السيئ»، مشيدا بقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى ستة مع كل ناد في الدوري السعودي، مطالبا بمضاعفة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري حتى تختفي المبالغة في عقود اللاعبين السعوديين.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

55 - خوخو
2017-09-02 13:55:56
هههههههههههه 😂😂 شر البلية مايضحك
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54 - كنكت
2017-09-02 13:53:11
من حقك تنتقد فقد وصلت لكاس العالم وسجلت هدف جميل ، المبالغ الباهضه مالها حل أبد حتى لو حددوا اسعار اللاعبين راح تجيه فلوس من تحت الطاوله وهدايا من الجمهور ، أحسن لمنتخبنا ما يتأهل وأحفظ لماء الوجه
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53 - محمد بن عبد الله
2017-09-02 13:46:48
تنتقد اللاعبين على مباراة وتنسى نفسك وتصرفاتك التي يعرفهاو ينتقدها كل الناس ياليت تتغير او على الاقل لا تنشرها الله يهديك ويصلح حالك
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52 - كويتي وافتخر
2017-09-02 13:44:38
عنزي ههههه وازيدك من الشعر بيت سحبة ماجد لسمير سعيد لكن هذاك الازيرق انا الازرق ١نفس ما قال فهد الاحد ما تفوزون على الازرق الا اذا تصير الكرة مستطيلة ههههه اما الحين خذوا راحتكم ربعنا لاهين
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51 - لوزه
2017-09-02 13:37:33
سجل هدف في كأس العالم وازعج العالم تحليل وتنظير شوف من يتكلم ههههههههههههه
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50 - ابو قاسم
2017-09-02 13:35:20
سعيد العويران بعد ماعتزل راح اشتغل عند منصور البلوي وصار يسافر لاوروبا وامريكا مع منصور البلوي
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49 - متابع
2017-09-02 13:34:51
يعني لا يمكن ينتقل لأي نادي آخر بسبب اخلاصهه وانتماءه الحقيقي للهلال فهو العشق والحب وكذا سائر اللاعبين بالاغلبية منهم
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48 - متابع
2017-09-02 13:31:57
كان اللاعب عنده انتماء حقيقي اذكر مثلا اللاعب المهاري يوسف الثنيان كان مطلوب انتقاله لأحد الاندية بمبلغ ثلاثة مليون وطبعا هذا المبلغ كان خرافي وهو أعلى سعر ورفض العرض وقال اقضل اجلس بالمدرجات ولاانتقل
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47 - العنزي
2017-09-02 13:26:53
الله لايكرهني كرهي لك.
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46 - العنزي
2017-09-02 13:25:36
يالعويران ترى جبت هدف وازعجتنا ترى هدفك صدفه مو فن وشلون لونك مسي وبعدين ترى وظيفتك عند البلوى معروفه الله يستر عوراتنا.
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45 - حسين الجاه
2017-09-02 13:18:13
المنتخبات تطورت ولم تعد كما كانت في الثمانينات والتسعينات .. والدليل اليابان واستراليا لاعبينهم محترفين في الدوريات الاوروبيه
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44 - ابو صقر
2017-09-02 12:59:52
سبحان من جعل كرهك في قلوب كثير من الناس
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43 - النمس
2017-09-02 12:49:31
كلامك صحيح يالعويران لكن مشكلة الي خرب الماضي بليالي دبي !!!
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42 - حسين الجاه
2017-09-02 12:46:41
اذكر ع ايامك يالعويران في مباراة مع البحرين في كاس الخليج غصب تعادل المنتخب السعودي
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41 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-02 12:42:03
تعليق كويتي ما صدقت بما قلت العويران من أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم إذا لم تعلم ؟ ويعلم مو مجاملة له لأكن الحق حق ياما لطشكم ومن نصف الملعب يجيب أهدافه فى منتخبكم شوارع زي ما سحب منتخب بلجيكا
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40 - العنزي
2017-09-02 12:40:21
جويتي وافتخر هذا اللاعب مزق شباك الازيرق الصغير
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39 - ....
2017-09-02 12:40:07
هههههههههه الله كبر يارينالدوعلى غفله خخخخخخخخخخخ
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38 - مغربيه
2017-09-02 12:39:32
هههههههه مصدق روحه الاخ ، الصدف سوت لنا *** ، اقول منصور البلوي يدورك ياعويران****
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
37 - كويتي وافتخر
2017-09-02 12:34:42
السعودية من عرفناها ما نعرف غير الاسطورة جلاد الحراس ماجد عبدالله وعيال الدعيع ويوسف ثنيان ثم بعد ذلك الظاهرة سامي الجابر مع احترامي للبقية
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36 - كويتي وافتخر
2017-09-02 12:31:59
هاللاعب مسكين عايش الدور على باله كان مميز يبه روح زين
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35 - الانتقادات لا تلد حلول
2017-09-02 12:21:36
مستحيل نعيش على الانجازات المشرفة في الثمانينات والتسعينات للأبد
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34 - Smile
2017-09-02 12:04:08
على أيامكم كان يخافون من فيصل بن فهد الله يرحمه وما الان دلع وعقود بالملايين لابد من محاسبتهم وخصم من عقودهم اما انت ماعندك غير هدف الصدفه وخلك بالمغرب ؟؟؟؟
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33 - البلسم
2017-09-02 11:58:39
هدف الصدفه ولا ما قدم شي يذكر للمنتخب مشى حاله كم سنه مع نادي الشباب وانتهى
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32 - محامي
2017-09-02 11:57:12
ياسعيد كان في ايامكم فقط النجم الكبير خالد مسعد الله يذكره بالخير اما الان ؟؟ معليش ياسعيد كمل الباقي
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31 - محامي
2017-09-02 11:54:32
يا سعيد صحيح الله يرحم ايامكم ويعيدها علينا كيف تبغاهم يقدرون قيمة شعار الوطن وانت تعرف الباقي
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30 - محامي
2017-09-02 11:53:41
يا سعيد صحيح الله يرحم ايامكم ويعيدها علينا كيف تبغاهم يقدرون قيمة شعار الوطن وانت تعرف الباقي
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29 - محمد بن سعد
2017-09-02 11:40:36
ازعجتنا يا سعيد سجلت هدف في بلجيكا ونفخت روحك على الاعبين ، الله يذكر الصدف كل خير
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28 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-02 11:25:47
صدقت يا سعيد 🏳زمن ماجد لن يتكرررر😢
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27 - زمان
2017-09-02 11:18:19
على أيامكم ما كان اللاعب يخاف على قدميه ..الاحتراف في هذا الزمن جعل اللاعب يحرص على قدميه مصدر رزقه أكثرمن حرصه على المستوى.. التأمين المجزئ المفقود في عالم احترافنا هو الحل..يلعب اللاعب وهو مطمئن .
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26 - المنتخبات لديها DREAM TEAM ولديها HOPE TEAM
2017-09-02 11:11:16
منتخبات تم تأسيسها نفسياً قبل تأسيسها فنياً //
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25 - الصحيح
2017-09-02 11:08:14
ايام الاسطورة سامي الجابر ٤ كأس عالم لم يتحقق للاعب آخر سعودي مهما قال عنك الحاسدون
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24 - لاتسرع انصحك
2017-09-02 11:08:13
صدقت ياسعيد الله يرحم ايامكم فعلا كلامك في مكانه أيامكم التسعينيات كان اللعب من قلب وعينه على الانتصار مهما كان الحين شهره فلوس وسيارات فخمه وفلل وسفرات بره هذا همهم
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23 - المنتخبات لديها DREAM TEAM ولديها HOPE TEAM
2017-09-02 11:02:59
دريم تيم وهوب تيم منتخبات تلعب بأمال وطموحات الجماهير الرياضية والشعبية // تلعب بروح الشعب // تلعب لتحقيق أمل وطموحات الشعب//
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22 - المنتخبات لديها DREAM TEAM ولديها HOPE TEAM
2017-09-02 10:56:03
لا أعلم حنا ويش عندنا //
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21 -
2017-09-02 10:53:45
هذا الشبل من ذاك الاسد يعني لو كان زمانكم المنتخب بخير لكان اليوم افضل بالف خير هو ذاك هدف بلجيكا بيضة ديك ومن متى المنتخب كان جيد بس احيانا يضعف منتخب ما او تضعف معنوياته وتصدقون انفسكم انكم منتخب
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20 - رياضي حر وشاهد على فساد(نادي الدلال)
2017-09-02 10:50:55
قائمة المنتخب على أيامنا كانت تضم أبرز اللاعبين الأساسيين في أنديتهم»..فنان العويران القليل جدا يعرف مين يقصد بالضبط؟العويران والمهلل والمسعد وفؤاد وخليوي وعبدالغني هم ابرز من صنع انجازات تلك المرحله
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19 - "كنا نحتاج رجالا في الملعب يقدرون قيمة شعار الوطن الذي يلعبون من أجله"
2017-09-02 10:39:31
لويقدرون قيمة شعار الوطن الذي يلعبون من أجله // لرأيت نفاثات تزلزل أرض الملعب //
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18 -
2017-09-02 10:39:10
يا اسمر غبر سلم لي على أحمد خليل شق المعيوف شق ما ينساه الآن المنتخب هو منتخب السنافر والله ما أشجعه لو فيه لاعب واحد سنفوري
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17 - ابو. بدر.
2017-09-02 10:38:18
صدقت. يا اخي. الروح. معدومة. والبرود. والاستهتار. أنا من شفت. قصَات الشعر. والرابطات والحركات. والجماعات الخ. وأنا غاسل يدي من المنتخب. فقدنا الهوية. والقتال. والروح. الملايين. خربتهم
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16 - "كنا نحتاج رجالا في الملعب يقدرون قيمة شعار الوطن الذي يلعبون من أجله"
2017-09-02 10:29:47
ياسلام-- ياسلام ياعويران نورنا بمنطق يضع النقاط على الحروف// نعم "يقدرون قيمة شعار الوطن الذي يلعبون من أجله"//
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15 -
2017-09-02 10:24:26
صحيح كلامه ما فيه لاعبين حاسين بالمسؤوليه زادت العقود والرواتب وانخفض المستوى
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14 - بمرتبة مستشار
2017-09-02 10:21:48
من سمعك قال جبت كاس العالم .. عجبي
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13 - الجال
2017-09-02 10:21:45
الاول ماخلي لتالي شي الله يرحم ابو الطيب المتنبي كان يشجع المنتخب علشانك
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12 -
2017-09-02 10:06:33
تبون منتخب خذو من اندية القرى والله أعلم
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11 -
2017-09-02 10:05:00
المثلوثه تعطيك حق التحليل
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10 - رفيق الدرب
2017-09-02 10:03:03
اقول المزز وين وخل المنتخب
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9 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-02 09:47:13
لا يكون النقد للاعبي المنتخب جميعاً فما ذنب العابد الذي يحرث الملعب وما ذنب سالم الدوسري واسامة هوساوي والفرج والمعيوف الذي انكشف مرماه بسبب عمر هوساوي .. الشرهه على اللي اختار البلنتاوي وتيسير الجاسم
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8 - عبدالله اليامي
2017-09-02 09:47:06
يالله صباح خير ، وش ذا الحظ الأقشر ؟ أدخل المرصد وألقى أول خبر تصريح للعويران 😫
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7 - نجوم
2017-09-02 09:43:27
باوزا..مدرب خبير وليس مارفيك السباك ال٢٤ ساعة عايش بالطيارة متعالي لا يحمل اي هوية تدريبية همة الوحيد أن يذهب لبلده ويوم حس بالنسبة بالنكبة ما سافر .الفرج السهلاوي أسامة العابد ياسر لا يستحقون
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6 - بدر 66
2017-09-02 09:42:06
خلك في دبي ***..
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5 - بدر 66
2017-09-02 09:41:35
اش بس ***...
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( عدد التعليقات 21,499 )
4 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-02 09:39:59
لابد من المسارعه ,,,,,,,,في خصخصة النوادي الرياضيه,,,,,,,والسماح بأنشاء نوادي رياضيه جديده لمن يرغب,,,,,,,بهذه الطريقه ستنتعش الرياضه لدينا فقط
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3 - الجنرال
2017-09-02 09:38:53
اتمنى اشوفك مصور نفسك في الحرم المكي او المسجد النبوي او اعمال خيريه تنفعك بعد مماتك
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2 -
2017-09-02 09:28:45
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الل
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1 - ايام وسنون خلت
2017-09-02 09:24:04
ايام وسنين راحت تقربنا من الاخره وتبعدنا عن الدنيا والقبر كل يوم يناديك. اللهم ارحم حالنا وضعفنا واحسن خواتيمنا .
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معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 6٬927 4 أيام
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬130 5 أيام
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 21٬752 6 أيام
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬924 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 4٬847 17 ساعة
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬569 يوم واحد
شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

 واس 19 7٬267 يومين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” داخل المشاعر المقدسة اليوم الأربعاء

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” داخل المشاعر المقدسة اليوم الأربعاء

 المرصد 3 1٬576 3 أيام
الاخيرة
نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

 المرصد 19 7٬258 11 ساعة
تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”!

تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”!

 العربية 20 11٬550 3 أيام
أمير الرياض يقدم واجب العزاء لـ”خالد البلطان” رئيس نادي الشباب الأسبق

أمير الرياض يقدم واجب العزاء لـ”خالد البلطان” رئيس نادي الشباب الأسبق

 المرصد 10 8٬818 3 أيام
بالصور: العواد يتفقد مقري هيئتي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية في عرفات ومنى

بالصور: العواد يتفقد مقري هيئتي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية في عرفات ومنى

 واس 0 1٬040 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 22 1٬209 4 ساعات