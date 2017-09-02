العويران يشن هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب: الله يرحم أيامنا!
صحيفة المرصد:شن اللاعب الدولي السابق سعيد العويران هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب السعودي الأول بعد هزيمتهم أمام الإمارات بهدفين لهدف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وأكد العويران في تصريحات لعكاظ: أن روح اللاعبين كانت مفقودة خلال المباراة «لم نشاهد اي إحساس بالمسؤولية من قبل اللاعبين في المباراة من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم». وأضاف: «كنا نحتاج رجالا في الملعب يقدرون قيمة شعار الوطن الذي يلعبون من أجله، وحصد نقاط المباراة»
. واستغرب العويران من مدرب المنتخب مارفيك إشراك عدد من اللاعبين الاحتياطيين في أنديتهم ضمن القائمة الأساسية للمنتخب. وزاد: «قائمة المنتخب على أيامنا كانت تضم أبرز اللاعبين الأساسيين في أنديتهم».
وأشار إلى أن الجلوس على دكة الاحتياط ليس عيبا، لكن كان من المفترض أن يتم اختيار أفضل العناصر الأساسية والأكثر جاهزية بناء على المستويات التي قدموها مع أنديتهم خلال الفترة الماضية.
وتابع: الدوري الإماراتي لم يبدأ بعد بعكس الدوري السعودي الذي بدأ بجولتين وسبقتهما معسكرات خارجية لجميع الأندية السعودية، ويفترض أن يكون اللاعبون أكثر جاهزية واستعدادا لمثل هذه المباراة.
واعتبر العويران أن ما يحصل عليه اللاعبون السعوديون من مبالغ مالية باهظة هو أحد أهم الأسباب التي جعلتنا نشاهدهم بهذا الأداء السيئ»، مشيدا بقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى ستة مع كل ناد في الدوري السعودي، مطالبا بمضاعفة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري حتى تختفي المبالغة في عقود اللاعبين السعوديين.
التعليقات
هههههههههههه 😂😂 شر البلية مايضحك
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من حقك تنتقد فقد وصلت لكاس العالم وسجلت هدف جميل ، المبالغ الباهضه مالها حل أبد حتى لو حددوا اسعار اللاعبين راح تجيه فلوس من تحت الطاوله وهدايا من الجمهور ، أحسن لمنتخبنا ما يتأهل وأحفظ لماء الوجه
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تنتقد اللاعبين على مباراة وتنسى نفسك وتصرفاتك التي يعرفهاو ينتقدها كل الناس ياليت تتغير او على الاقل لا تنشرها الله يهديك ويصلح حالك
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عنزي ههههه وازيدك من الشعر بيت سحبة ماجد لسمير سعيد لكن هذاك الازيرق انا الازرق ١نفس ما قال فهد الاحد ما تفوزون على الازرق الا اذا تصير الكرة مستطيلة ههههه اما الحين خذوا راحتكم ربعنا لاهين
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سجل هدف في كأس العالم وازعج العالم تحليل وتنظير شوف من يتكلم ههههههههههههه
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سعيد العويران بعد ماعتزل راح اشتغل عند منصور البلوي وصار يسافر لاوروبا وامريكا مع منصور البلوي
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يعني لا يمكن ينتقل لأي نادي آخر بسبب اخلاصهه وانتماءه الحقيقي للهلال فهو العشق والحب وكذا سائر اللاعبين بالاغلبية منهم
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كان اللاعب عنده انتماء حقيقي اذكر مثلا اللاعب المهاري يوسف الثنيان كان مطلوب انتقاله لأحد الاندية بمبلغ ثلاثة مليون وطبعا هذا المبلغ كان خرافي وهو أعلى سعر ورفض العرض وقال اقضل اجلس بالمدرجات ولاانتقل
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الله لايكرهني كرهي لك.
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يالعويران ترى جبت هدف وازعجتنا ترى هدفك صدفه مو فن وشلون لونك مسي وبعدين ترى وظيفتك عند البلوى معروفه الله يستر عوراتنا.
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المنتخبات تطورت ولم تعد كما كانت في الثمانينات والتسعينات .. والدليل اليابان واستراليا لاعبينهم محترفين في الدوريات الاوروبيه
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سبحان من جعل كرهك في قلوب كثير من الناس
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كلامك صحيح يالعويران لكن مشكلة الي خرب الماضي بليالي دبي !!!
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اذكر ع ايامك يالعويران في مباراة مع البحرين في كاس الخليج غصب تعادل المنتخب السعودي
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تعليق كويتي ما صدقت بما قلت العويران من أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم إذا لم تعلم ؟ ويعلم مو مجاملة له لأكن الحق حق ياما لطشكم ومن نصف الملعب يجيب أهدافه فى منتخبكم شوارع زي ما سحب منتخب بلجيكا
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جويتي وافتخر هذا اللاعب مزق شباك الازيرق الصغير
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هههههههههه الله كبر يارينالدوعلى غفله خخخخخخخخخخخ
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هههههههه مصدق روحه الاخ ، الصدف سوت لنا *** ، اقول منصور البلوي يدورك ياعويران****
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السعودية من عرفناها ما نعرف غير الاسطورة جلاد الحراس ماجد عبدالله وعيال الدعيع ويوسف ثنيان ثم بعد ذلك الظاهرة سامي الجابر مع احترامي للبقية
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هاللاعب مسكين عايش الدور على باله كان مميز يبه روح زين
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مستحيل نعيش على الانجازات المشرفة في الثمانينات والتسعينات للأبد
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على أيامكم كان يخافون من فيصل بن فهد الله يرحمه وما الان دلع وعقود بالملايين لابد من محاسبتهم وخصم من عقودهم اما انت ماعندك غير هدف الصدفه وخلك بالمغرب ؟؟؟؟
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هدف الصدفه ولا ما قدم شي يذكر للمنتخب مشى حاله كم سنه مع نادي الشباب وانتهى
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ياسعيد كان في ايامكم فقط النجم الكبير خالد مسعد الله يذكره بالخير اما الان ؟؟ معليش ياسعيد كمل الباقي
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يا سعيد صحيح الله يرحم ايامكم ويعيدها علينا كيف تبغاهم يقدرون قيمة شعار الوطن وانت تعرف الباقي
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يا سعيد صحيح الله يرحم ايامكم ويعيدها علينا كيف تبغاهم يقدرون قيمة شعار الوطن وانت تعرف الباقي
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ازعجتنا يا سعيد سجلت هدف في بلجيكا ونفخت روحك على الاعبين ، الله يذكر الصدف كل خير
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صدقت يا سعيد 🏳زمن ماجد لن يتكرررر😢
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على أيامكم ما كان اللاعب يخاف على قدميه ..الاحتراف في هذا الزمن جعل اللاعب يحرص على قدميه مصدر رزقه أكثرمن حرصه على المستوى.. التأمين المجزئ المفقود في عالم احترافنا هو الحل..يلعب اللاعب وهو مطمئن .
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منتخبات تم تأسيسها نفسياً قبل تأسيسها فنياً //
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ايام الاسطورة سامي الجابر ٤ كأس عالم لم يتحقق للاعب آخر سعودي مهما قال عنك الحاسدون
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صدقت ياسعيد الله يرحم ايامكم فعلا كلامك في مكانه أيامكم التسعينيات كان اللعب من قلب وعينه على الانتصار مهما كان الحين شهره فلوس وسيارات فخمه وفلل وسفرات بره هذا همهم
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دريم تيم وهوب تيم منتخبات تلعب بأمال وطموحات الجماهير الرياضية والشعبية // تلعب بروح الشعب // تلعب لتحقيق أمل وطموحات الشعب//
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لا أعلم حنا ويش عندنا //
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هذا الشبل من ذاك الاسد يعني لو كان زمانكم المنتخب بخير لكان اليوم افضل بالف خير هو ذاك هدف بلجيكا بيضة ديك ومن متى المنتخب كان جيد بس احيانا يضعف منتخب ما او تضعف معنوياته وتصدقون انفسكم انكم منتخب
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قائمة المنتخب على أيامنا كانت تضم أبرز اللاعبين الأساسيين في أنديتهم»..فنان العويران القليل جدا يعرف مين يقصد بالضبط؟العويران والمهلل والمسعد وفؤاد وخليوي وعبدالغني هم ابرز من صنع انجازات تلك المرحله
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لويقدرون قيمة شعار الوطن الذي يلعبون من أجله // لرأيت نفاثات تزلزل أرض الملعب //
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يا اسمر غبر سلم لي على أحمد خليل شق المعيوف شق ما ينساه الآن المنتخب هو منتخب السنافر والله ما أشجعه لو فيه لاعب واحد سنفوري
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صدقت. يا اخي. الروح. معدومة. والبرود. والاستهتار. أنا من شفت. قصَات الشعر. والرابطات والحركات. والجماعات الخ. وأنا غاسل يدي من المنتخب. فقدنا الهوية. والقتال. والروح. الملايين. خربتهم
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ياسلام-- ياسلام ياعويران نورنا بمنطق يضع النقاط على الحروف// نعم "يقدرون قيمة شعار الوطن الذي يلعبون من أجله"//
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صحيح كلامه ما فيه لاعبين حاسين بالمسؤوليه زادت العقود والرواتب وانخفض المستوى
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من سمعك قال جبت كاس العالم .. عجبي
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الاول ماخلي لتالي شي الله يرحم ابو الطيب المتنبي كان يشجع المنتخب علشانك
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تبون منتخب خذو من اندية القرى والله أعلم
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المثلوثه تعطيك حق التحليل
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اقول المزز وين وخل المنتخب
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لا يكون النقد للاعبي المنتخب جميعاً فما ذنب العابد الذي يحرث الملعب وما ذنب سالم الدوسري واسامة هوساوي والفرج والمعيوف الذي انكشف مرماه بسبب عمر هوساوي .. الشرهه على اللي اختار البلنتاوي وتيسير الجاسم
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يالله صباح خير ، وش ذا الحظ الأقشر ؟ أدخل المرصد وألقى أول خبر تصريح للعويران 😫
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باوزا..مدرب خبير وليس مارفيك السباك ال٢٤ ساعة عايش بالطيارة متعالي لا يحمل اي هوية تدريبية همة الوحيد أن يذهب لبلده ويوم حس بالنسبة بالنكبة ما سافر .الفرج السهلاوي أسامة العابد ياسر لا يستحقون
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خلك في دبي ***..
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اش بس ***...
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لابد من المسارعه ,,,,,,,,في خصخصة النوادي الرياضيه,,,,,,,والسماح بأنشاء نوادي رياضيه جديده لمن يرغب,,,,,,,بهذه الطريقه ستنتعش الرياضه لدينا فقط
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اتمنى اشوفك مصور نفسك في الحرم المكي او المسجد النبوي او اعمال خيريه تنفعك بعد مماتك
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وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الل
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ايام وسنين راحت تقربنا من الاخره وتبعدنا عن الدنيا والقبر كل يوم يناديك. اللهم ارحم حالنا وضعفنا واحسن خواتيمنا .
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