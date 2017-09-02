العويران يشن هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب: الله يرحم أيامنا!

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صحيفة المرصد:شن اللاعب الدولي السابق سعيد العويران هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب السعودي الأول بعد هزيمتهم أمام الإمارات بهدفين لهدف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأكد العويران في تصريحات لعكاظ: أن روح اللاعبين كانت مفقودة خلال المباراة «لم نشاهد اي إحساس بالمسؤولية من قبل اللاعبين في المباراة من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم». وأضاف: «كنا نحتاج رجالا في الملعب يقدرون قيمة شعار الوطن الذي يلعبون من أجله، وحصد نقاط المباراة»

. واستغرب العويران من مدرب المنتخب مارفيك إشراك عدد من اللاعبين الاحتياطيين في أنديتهم ضمن القائمة الأساسية للمنتخب. وزاد: «قائمة المنتخب على أيامنا كانت تضم أبرز اللاعبين الأساسيين في أنديتهم».

وأشار إلى أن الجلوس على دكة الاحتياط ليس عيبا، لكن كان من المفترض أن يتم اختيار أفضل العناصر الأساسية والأكثر جاهزية بناء على المستويات التي قدموها مع أنديتهم خلال الفترة الماضية.

وتابع: الدوري الإماراتي لم يبدأ بعد بعكس الدوري السعودي الذي بدأ بجولتين وسبقتهما معسكرات خارجية لجميع الأندية السعودية، ويفترض أن يكون اللاعبون أكثر جاهزية واستعدادا لمثل هذه المباراة.

واعتبر العويران أن ما يحصل عليه اللاعبون السعوديون من مبالغ مالية باهظة هو أحد أهم الأسباب التي جعلتنا نشاهدهم بهذا الأداء السيئ»، مشيدا بقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى ستة مع كل ناد في الدوري السعودي، مطالبا بمضاعفة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري حتى تختفي المبالغة في عقود اللاعبين السعوديين.