خلفان: الخلاف مع قطر استراتيجي والتغيير حتمي

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صحيفة المرصد:قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من جهة وقطر من جهة أخرى هو خلاف استراتيجي، لافتا إلى أن “قبول قطر كارثة وتركها كارثة بهذا الوضع.. التغيير فيها حتمي،” على حد تعبيره.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “الخلاف مع قطر ليس خلافا شخصيا ولكنه خلافا استراتيجيا فقطر استراتيجيتها قائمة على تمويل ودعم وايواء الارهابيين.. انضمام قطر الى إيران أمر منطقي فالدولتين يتهمهما العالم بالإرهاب.. إن الطيور على اشكالها تقع.. خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي سيجعلها في وضع أزمة مستديمة لها… حكومة قطر الحالية حكومة أزمات لا حكومة حلول.”

وأضاف: “الحقيقة التي يجب ان نؤكدها أن الشعب القطري ليس مرتاحا لهذه الخصومة العمدية التي تنتهجها حكومة قطر تجاه جيرانهم.. السفر جمعني بمحض الصدف مع بعض المواطنين القطريين الذي عبروا لي عن استيائهم من سياسة الحمدين.. من المؤسف ان محطة الجزيرة وعبر مذيعيها تحاول في هذه الايام الطيبة ان تقلل من جهود خدمة المملكة للحجيج في وقت يرى العالم كفاءة الجهود المبذولة.. أصبحنا نرى محطة بلطجية وجماعة جمعت لتسيء فقط.”

وتابع قائلا: “فيه شيء اسمه (سفاهة) ما تمارسه حكومة الحمدين سفاهة تجاه المملكة الامارات…والبحرين ومصر.. شبيحة الجزيرة او نبيحة الجزيرة كم أنتم صغار في اعين الناس.. حينما تتوجه الجزيرة بأكثر من 60 % من برامجها في النيل من المملكة والامارات والبحرين ومصر…ماذا نقول عن هذه المحطة؟ المشروع الايراني القطري الحوثي بحكم الشمال حوثيا يدعمه الاصلاح.. المعلومات ان قطر تضخ اموال ليحكم الحوثي.. خذوها واضحة.. لا تزال قطر تدعم العصابات…لم تتوقف ابدا.”

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الخلاف مع قطر ليس خلافا شخصيا ولكنه خلافا استراتيجيا فقطر استراتيحيتها قائمة على تمويل ودعم وايواء الارهابيين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١ سبتمبر، ٢٠١٧

ما ادعته قطر على انه اختراق …يؤكده تخطيطها المسبق مع تركيا وايران والحوثيين…سبق الاختراق الالكتروني..الخيانة التي اعدت لها العدة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١ سبتمبر، ٢٠١٧