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شاهد .. حفل زواج عراقي يتحول إلى مجزرة والقتلى يسقطون أمام الكاميرا!
صحيفة المرصد: حول حفل زفاف يتوقّع أنّه في العراق، إلى كارثة مفجعة بعد سقوط العشرات بين قتيل وجريح إثر إطلاق الأعيرة النارية.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجالا يطلقون الأعيرة النارية في الهواء احتفالا بالزواج، وفجأة سقط العديد من الحضور على الأرض بين قتيل وجريح، ما تسبب في حالة ذعر وهرع المواطنين للاطمئنان على المصابين.
ويُسمع في الفيديو صراخ المتواجدين على مُطلقي النار بضرورة وقف اطلاق الرصاص بعد سقوط عدد من الأشخاص مصابين وقتلى خلال ثوانٍ معدودة.
التعليقات
( عدد التعليقات 878 )19 - أبوخالد السعودي / الدمام
من عرفنا العراق وهو من خراب الى خراب بسبب الجحش الشعبي والمالكي الحقير والفرس المجوس الكلاب
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18 - الحين العلم الاصفر ويش دخله في الزواج2017-09-02 13:52:31
وبعدين اللي جالس يطلق النار هذا شخص متعمد . كيف يطلق الرصاص تحت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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17 - يمهل ولا يهمل2017-09-02 13:48:19
هذا علم الجحش الشيعي المجوسي الى جهنم وبئس المصير
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16 - احمدرررررر2017-09-02 13:46:14
لا اعرف أين المرجله في واحد طير كم رصاصه في الهواء عرض حياة الناس للخطر واهدر ماله لو جاه فقير من القبيلة ما اعطاه ربع قيمة الرصاص هذا ان اعطاه
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15 - ررر2017-09-02 13:45:33
شي طيب تلاقيهم شيعة .
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14 - احمدرررررر2017-09-02 13:43:16
على قول المصري ( ربنا ما يحرمكم من الهبل )
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13 - احمدرررررر2017-09-02 13:42:05
هياط العرب الفاضي واذا لم يتم منع القبائل لدينا فنحن نسير في نفس الطريق أين الدعاة عن اهدار المال وتعريض الأرواح للخطر ام ان الدين لا يحرمها لانها سنوم الرجال
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12 -2017-09-02 13:37:04
الف مبروك للعروسين والله يتتم عليكم اذا سلم العنتور فالحال مستور ورحمة للميتين الحي ابقى من الميت
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11 - زائر2017-09-02 13:33:50
إطلاق النار هياط وفشخرة مالها داعي لحد يبرر ويقول عادات ,, الأجانب لاتكلف ولاهياط في أفراحهم والله موفقهم أحسن منا ومتمكنين في أغلب المجالات .. لكن عند العرب للأسف هياط وتبذير إلا من رحم ربي
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10 - 3212017-09-02 13:33:44
علم الحشد الشعبي او علم حزب اللات كان مرفوع في بدابة المقطع
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9 - ابن عدوه2017-09-02 13:28:21
بعض الناس ودك ***
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8 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-02 13:27:51
أهني حبايب على قلبي من المشاركين فى صحيفة المرصد الحبيبة وبذكر كل عضو بأول حرف من أسمة أو لقبه وهم (أم ) ( أل) (ر) (ي)(ف) (ن) وأقول لكم كل عام وأنتم الف خير احباب قلبي 🌺🌺🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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7 - أبو العز الدمشقي2017-09-02 13:18:49
شعب متخلف شو عرس وخرابيط عنا مافيش عرس هيك امتا نرجع لسوريه ونرتاح من هيك بشر
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6 - الناصح2017-09-02 13:12:40
قد يكون واحد من عصابة الحشد صفاهم
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5 - حبروك2017-09-02 13:05:57
أتوقع أن هناك عناصر جهادية أو إرهابية داخل الحفل وتم تصفيتهم
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( عدد التعليقات 1,268 )4 - الديدحان
في بداية المقطع اشاهد علم الحشد الجحشي مرفوع بينهم . يستاهلون
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3 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-02 13:01:46
بلد معاذ الله منهم الشر مزروع فى دمائهم الرصاص نيران صديقة قصدي تصفيت حسابات وهذول هم من قال عنهم حربهم بينهم أسال الله ينجي منهم المظلوم ويسلط على منهو المتسبب فى هذا المشهد الآليم .
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2 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-02 12:52:17
سمعت إن حساب المواطن اصتدم بعمود وجاه إرتاج في المخ ودخل في غيبوبه ومات أدعوا له بالرحمه
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1 - ....2017-09-02 12:52:07
لاحول ولا قوة الا بالله رحم الله من مات منهم وشافا المصابين
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بواسطة : أبوخالد السعودي / الدمام
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