بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

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ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة “الديلي ميل” الضوء على اكتشاف أثري لحفريات لآثار أقدام قديمة تشبه آثار أقدام الانسان في كريت باليونان.

وأوضحت الصحيفة أن عمر هذه الحفريات، تمتد لـ 5.7 مليون، مؤكدة أن اكتشاف هذه الحفريات يمكن أن يهز فهمنا في نظرية تطور البشرية.

وأشارت الصحيفة الى أن آثار الأقدام، كتشفت في نوع من الصخور الرسوبية التي تشكلت عندما جف البحر المتوسط لفترة وجيزة، قبل 5.6 مليون سنة.

وأوضحت الصحيفة أنه في تلك الفترة تم اكتشاف آثار أقدام لأسلاف الإنسان في أفريقيا بآثار أقدام تشبه أقدام القرد.

ولفتت الصحيفة الى وجود نوع من آثار الأقدام غير معروف عُثر عليه في أوروبا، ما يشير إلى أن الرئيسيات المبكرة تطورت بشكل متقابل في نفس الوقت.

ونوهت الصحيفة الى ما أسفرت عنه الأبحاث، حيث أن شكل آثار الأقدام تشبه الإنسان، حيث أن اصبع القدم الكبير يشبه أقدامنا الى حد كبير وباطن القدم كذلك.

وقال الباحثون ان آثار الأقدام التي عثر عليها في الجزيرة اليونانية كانت في فترة يُعتقد فيها أن أسلاف البشر لا يزالون يعيشون في أفريقيا، عندما كان لا يزال لديهم أقدام تشبه القرود

وأكد البروفيسور بير أهلبرغ في جامعة أوبسالا، ضمن فريق البحث، أن ما يجعل هذا الأمر مثير للجدل هو عصر وموقع آثار القدم.

وقالت الدراسات التي أجريت مؤخرًا إلى استنتاج أن أسلافنا الأجداد الذين تزيد أعمارهم على مليون سنة عاشوا وتطوروا في أفريقيا.

وأوضحت الدراسات أن البصمات الحفرية الجديدة المكتشفة في كريت، لن تكون أقدم الأدلة البشرية التي يمكن العثور عليها.