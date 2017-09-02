بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!
ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة “الديلي ميل” الضوء على اكتشاف أثري لحفريات لآثار أقدام قديمة تشبه آثار أقدام الانسان في كريت باليونان.
وأوضحت الصحيفة أن عمر هذه الحفريات، تمتد لـ 5.7 مليون، مؤكدة أن اكتشاف هذه الحفريات يمكن أن يهز فهمنا في نظرية تطور البشرية.
وأشارت الصحيفة الى أن آثار الأقدام، كتشفت في نوع من الصخور الرسوبية التي تشكلت عندما جف البحر المتوسط لفترة وجيزة، قبل 5.6 مليون سنة.
وأوضحت الصحيفة أنه في تلك الفترة تم اكتشاف آثار أقدام لأسلاف الإنسان في أفريقيا بآثار أقدام تشبه أقدام القرد.
ولفتت الصحيفة الى وجود نوع من آثار الأقدام غير معروف عُثر عليه في أوروبا، ما يشير إلى أن الرئيسيات المبكرة تطورت بشكل متقابل في نفس الوقت.
ونوهت الصحيفة الى ما أسفرت عنه الأبحاث، حيث أن شكل آثار الأقدام تشبه الإنسان، حيث أن اصبع القدم الكبير يشبه أقدامنا الى حد كبير وباطن القدم كذلك.
وقال الباحثون ان آثار الأقدام التي عثر عليها في الجزيرة اليونانية كانت في فترة يُعتقد فيها أن أسلاف البشر لا يزالون يعيشون في أفريقيا، عندما كان لا يزال لديهم أقدام تشبه القرود
وأكد البروفيسور بير أهلبرغ في جامعة أوبسالا، ضمن فريق البحث، أن ما يجعل هذا الأمر مثير للجدل هو عصر وموقع آثار القدم.
وقالت الدراسات التي أجريت مؤخرًا إلى استنتاج أن أسلافنا الأجداد الذين تزيد أعمارهم على مليون سنة عاشوا وتطوروا في أفريقيا.
وأوضحت الدراسات أن البصمات الحفرية الجديدة المكتشفة في كريت، لن تكون أقدم الأدلة البشرية التي يمكن العثور عليها.
التعليقات
إذن يارقم 19 انت ن من أصول القردة يعني أصل القبيلة من قرود والعياذ بالله هل تعلم ان دوران بالأصل يهودي والنظرية مرتبطة بقصة اليهود الذين سخطهم الله الى قردة وخنزير قصة اهل السبت حتى يحرف خلق الله لآدم
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عندي اعتقاد ان داروين هذا كان حشاش - قرد اجل الله يحرقك يا اهبل
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إكتشاف مستوحى من نظرية داروين التي تقول بأن الإنسان أصله قرد وتطور عبر ما يقارب 10 مراحل إلى أن أصبح بالشكل الحالي والصورة موجودة في كتاب داروين ، نظرية ملاحدة لا يعتد بها قرأت الجزئية الأولى من الخبر
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نظرية النشؤ والتطور .. نظرية قابلة للتتغير والتعديل .. المشكلة في النص الثابت الذي يهتز بشدة مع كل اكتشاف علمي
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يقولون كمان طلع عليه سوابق
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يعني نكذب كلام المولى سبحانه وتعالى وتصدق خرافاتهم خمسه مليون سنه ولا انمحى الاثر رياح رطوبه امطار غبار ليل نهار.. ياجماعه النقوش تتغير ماهو اثر
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آه يافندم دول فراعته راحوا يصيفوا فؤربا دحنا ٥٩ مليون سنه حضاره
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طيب ماعرفتوا راعيها وبصمات مين
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انا انسان و ليس من واجبي اصدق اي احد فيكم , و ستظل الحقيقه غائبه هل الانسان قرد او من نسل ادم
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وش هالمهازل هذي اخرتها طلعنا قرود و كنت احسب نفسي من صلصال
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نظرياتهم كلها كذب فلا يوجد ما يسمى نظرية تطور البشرية ومن يؤمن بهذا فهو يكفر بما قاله الله عن خلق الإنسان من بأنه طين وليس تحوله من قرد إلى إنسان وخلق من كل زوج اثنين ومسخ الله أقواماً قردة وخنازير .
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6 فقط الملاحدين عندهم
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يقولوا لنا علمائنا القردة ان اصلنا سمكه هههههه حدث القرد بما يعقل
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ممكن إثار قردة بنو اسرائيل
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اعتقد باقي سنه . بس ما دققوا في الحساب.
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نظرية التطور نظريه صحيحه ...و أي مؤسسه تعارض النظريه لايعتد بها وتعتبر مؤسسه جاهله خصوصآ بعد تقدم علم الجينات الذي أثبت صحة النظريه.....اي جامعه لاتعتبر نظريه التطور حقيقه لايعترف بشهادتها في العالم
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الله **دارون اليهودي هو ونظريته المقيته الانسان انسان والقرد قرد اللي منهم دارون .
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يقول الله تعالى( خلق الانسان في احسن تقويم ) مادري ليه احنا كمسلمين نصدق كلام الكفره الملحدين؟
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هذه الأقدام لراعي دينصورات و عنرها خمسة ملايين و سبعمئة ألف و وثلاثة و خمسين و سنة و سبعة اشهر و عشر أيام و الوقت مان السعة حوالي وحدة و نص الظهر وقت الربيع .
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وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ .وهذا تصريح بأن أصل خلقة الإنسان هي إنسانية لاحيوانية من الأساس ثم ولتحديد أصل سلالته ولقطع الطريق على من تساوره الضنون إزاء طروحات
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لن يصدق مظرية التطور البشري الا الملحدين والعلمانيين والليبراليين
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