في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

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صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور مروعة ومقطع فيديو، لسيدة تبلغ 26 سنة، وقد حُرق وجهها وجسدها بمادة الأسيد الحارقة.

وفي التفاصيل، انتقلت السيدة للإقامة ببيت عائلتها في شمال إثيوبيا، تنتظر زوجها الذي سافر في فبراير الماضي للعمل مدة باليمن ومعها طفلها الوحيد منه وعمره 5 سنوات.

وأوضحت السيدة أنه جاء من سفره في 15 يوليو الماضي، وعندما طرق باب البيت، قامت وفتحته، وكانت مفاجأة شعرت معها بفرح سريع، لأنها رأت زوجها أمامها.

ولفتت السيدة الى رشّ وجهها بالأسيد، وأن زوجها سكب ما تبقى منه على أنحاء عدة في جسمها، ثم غادر في العتمة من دون أي أثر.

ونفت السيدة الإثيوبية “أتسيد نايغوسيم” أن يكون لديها علم بالسبب الذي جعل زوجها “هايمانوت كاهسايلو” يفعل ذلك.

وقالت وسائل الاعلام نقلًا عن أطباء يعالجونها حالياً في بانكوك، العاصمة التايلاندية أن شفتيها التصقتا بفعل الأسيد ولم تعد قادرة على فتح فمها لتأكل أو تتحدث بعدما غسل وجهها كله بمادة الأسيد الحارقة.

وبيّن الأطباء أن العضو الوحيد المؤدي وظيفته بوجهها هو عيناها القادرتان فقط على ذرف الدموع، أما الطعام فيصل كالماء إلى معدتها بالأنابيب، وبالقلم فقط تستطيع أن “تقول” ما ترغب، ومما كانت تكتبه علموا بكل ما حدث لها، إلا السبب الذي دفع زوجها لرشها بالأسيد الكبريتي الحارق.

وقالت صحيفة “الصن” البريطانية أمس، أن الأطباء وصفوا حالتها بالمعقدة لأنها فقدت إحدى عينيها تماماً، والثانية تعطل معظمها، ولم تعد ترى بها الأشياء إلا كما الطيف تقريباً.



