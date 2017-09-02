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الرئيسية / في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور
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المرصد 76 7٬904 6 ساعات

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور مروعة ومقطع فيديو، لسيدة تبلغ 26 سنة، وقد حُرق وجهها وجسدها بمادة الأسيد الحارقة.
وفي التفاصيل، انتقلت السيدة للإقامة ببيت عائلتها في شمال إثيوبيا، تنتظر زوجها الذي سافر في فبراير الماضي للعمل مدة باليمن ومعها طفلها الوحيد منه وعمره 5 سنوات.
وأوضحت السيدة أنه جاء من سفره في 15 يوليو الماضي، وعندما طرق باب البيت، قامت وفتحته، وكانت مفاجأة شعرت معها بفرح سريع، لأنها رأت زوجها أمامها.
ولفتت السيدة الى رشّ وجهها بالأسيد، وأن زوجها سكب ما تبقى منه على أنحاء عدة في جسمها، ثم غادر في العتمة من دون أي أثر.
ونفت السيدة الإثيوبية “أتسيد نايغوسيم” أن يكون لديها علم بالسبب الذي جعل زوجها “هايمانوت كاهسايلو” يفعل ذلك.
وقالت وسائل الاعلام نقلًا عن أطباء يعالجونها حالياً في بانكوك، العاصمة التايلاندية أن شفتيها التصقتا بفعل الأسيد ولم تعد قادرة على فتح فمها لتأكل أو تتحدث بعدما غسل وجهها كله بمادة الأسيد الحارقة.
وبيّن الأطباء أن العضو الوحيد المؤدي وظيفته بوجهها هو عيناها القادرتان فقط على ذرف الدموع، أما الطعام فيصل كالماء إلى معدتها بالأنابيب، وبالقلم فقط تستطيع أن “تقول” ما ترغب، ومما كانت تكتبه علموا بكل ما حدث لها، إلا السبب الذي دفع زوجها لرشها بالأسيد الكبريتي الحارق.
وقالت صحيفة “الصن” البريطانية أمس، أن الأطباء وصفوا حالتها بالمعقدة لأنها فقدت إحدى عينيها تماماً، والثانية تعطل معظمها، ولم تعد ترى بها الأشياء إلا كما الطيف تقريباً.


التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

76 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-02 22:08:42
لكن هذا الأسيد حيل قوي كأنه اشعل فيها نار 💔
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75 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-02 22:07:30
لاحول ولاقوة إلا بالله مسكينه تنتظره وبعد ان اتى وفرحت احرقها اكيد اما انه احد قاله كذبا بأنك خنتيه او هو شاك او صار حوثي مدام اتى من اليمن
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74 - هجـــرس
2017-09-02 20:52:37
المحقق كونن لايخشي المحن / هي الكوفيرة قلم وعلى بالها ذكيه وهي غير ذلك
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73 - منتهي الصلاحيه
2017-09-02 20:45:17
والله ي بعض الزوجات ودك تدفنها وهي حيه
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72 - حمام الدار
2017-09-02 20:44:32
واضح انها مسيحية وجوزها كذلك والمضحك تجيك الكوفيرة قلم مسرعة وقاطعة الأشارة وتسن انيابها على المسلمين ..!! ما اتوقع فيه غباء اكثر من ذلك
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71 -
2017-09-02 20:14:12
المصرية رخمه داخله بمعرف المحقق كونان لا يخشى المحن.. اي محن يا طعميه
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70 -
2017-09-02 19:10:28
68 هههههههه خنبوقه مطلقة جاده خخخخخهههههههه
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69 -
2017-09-02 18:48:57
# نطالب بمحاسبة الشركة المنتجة للاسيد
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68 - مسنتر٢٤
2017-09-02 18:30:04
تحت الخبر (كوافيره جاده لتعارف) هههههههههههه تذكرت خنبوق
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67 - وشك وشك
2017-09-02 18:24:33
يفترض يعاقبونه بمثل حركته ذي ...ولايعالجونه
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66 - باقر
2017-09-02 18:19:44
مثل اجرام حزب اللاة على الشعب السوري المسالم عندما يتجمع مجموعة بغال على طفل اعزل قبح الله الرافضه المشركين
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65 - علي العمري
2017-09-02 18:16:57
عملته. شي في غيابه. المسكين
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64 - الحياة حلوة
2017-09-02 18:14:19
ناااااااار. الغيرة. يمكن.
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63 -
2017-09-02 18:12:41
حسبي الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة إلا بالله الله يشفيها يارب ويعينها
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62 - جنوبية..
2017-09-02 18:10:13
لاحول ولا قوة إلا بالله صور بشعة ياليتني مافتحت الخبر ****
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61 -
2017-09-02 18:05:35
هذا مجرم واتوقع انه من عبدة الخميني
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60 - لو حرمت النوم يومين لتضرب رأسك في الجدار وتتمنى الموت//
2017-09-02 18:03:08
روح ناظر في المستشفيات // وسوف تعلم في أي نعمة أنت وعلى أي حال ممكن أن تكون لولا حُلم الله عليك //
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59 - المتيم
2017-09-02 17:59:40
افضل حل الا يقتلوه ولكن يحرقوه كما حرقها ويتركونه يتعذب بلا علاج ويسألونه ما رايك الان هل تصحى ام نحرقك مرة اخرى المراه نعمه خلقها الله لتقدرها وليس لتحرقها الله يحرق راسك
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58 -
2017-09-02 17:58:20
روحي ادعي عليه في الكنيسه الله يحرقكم 2 مالنا فيكم انسدت نفسي عن الاكل منظر بشع
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57 - ؟؟؟؟؟
2017-09-02 17:51:17
لابد انه سمع عنها اشياء وبلغته معلومات اثناء سفره للعمل بالخارج واثناء عودته قرر الأنتقام غير معقول ان يتصرف هذا التصرف او يقدم عليه بعد غربه وشتياق لأسرته لو لم يكن هناك امر كبير؟؟؟
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56 - لا تكفر بأنعم الله فيمحقك من قبل أن تدرك من أنت//
2017-09-02 17:45:57
أترك الدين والشعائر والوضوء وأرأف بحال نفسك // وإستهزئ على كيفك بغير الدين //
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( عدد التعليقات 10,369 )
55 - العنيد
2017-09-02 17:37:35
نسأل الله له الشفاء العاجل....حقيقة الجنسيه الاثيوبيه وبصفة عامة مشكلة كبيرة ليست في السعودية فقط ولكن في كل دول الخليج العربي... ؟
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54 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-02 17:30:24
اي شخص لا وخاصه الاخوانجيه الذين لا يعجبهم كلام قلم الحقيقه يشرب ماء أسيد ويتوض به.
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53 - الحقد يعمي البصر والبصيرة حتى تصبح نار مشتعلة في قلب الحقود
2017-09-02 17:29:16
لا يطفئها إلا الإنتقام //
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52 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-02 17:27:43
الاخوانجيه وفكرهم الهدام وصل العالم بأكمله. الحذر منهم ومن أتباعهم.
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51 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-02 17:23:23
الاخوانجيه لا رحمه في قلوبهم
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50 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-02 17:19:57
قلم الحقيقه يقول لا أسيد بدون تصريح وكل اخونجي يفكر في عواقب مايقدم علي فعله.
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49 -
2017-09-02 17:19:20
قال ايه قال يعمل باليمن اليمن مابها الا الدمار قولوا يريد ان يتسلل الى بعض دول الخليج للعمل او للاختلاس اما رشها بالمياه الحرقة ممكن جاءت له معلومات غلط بعض البشر مايخاف الله ويتقيه
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48 - قبل تستغبي وتكتب إخوني لاحظ الصليب على رقبتها//
2017-09-02 17:15:48
أشهد أن لا إلله إلا الله وأنا محمدً عبد الله ورسوله// اللهم نعوذ بك من مسالك المتجبرين بجلالك //
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47 - مفسر أحلام
2017-09-02 17:13:51
الاثيوبيين أغلبهم مسيحيين ومجرمين من الدرجه الاولی
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46 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-02 17:13:21
يجب منع ماء الاسيد ويباع بتصريح من الجهات المختصة.
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45 -
2017-09-02 17:11:08
لعنة الله عليه الاخونجي اللئيم
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44 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-02 17:10:10
يحب الضرب من يدي من حديد علي كل اخوانجي داخل الوطن وخارجه
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43 - أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
2017-09-02 17:09:32
وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ// الأية (سورة يس)
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42 - العنزي
2017-09-02 17:09:31
ت ٣١ نوره وش ناويه عليه تعوذي من ابليس.
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41 - ناصر
2017-09-02 17:00:15
حسبنا الله علية المجرم لو قتلها ارحم لها شكلة ضرب مخدرات وصار يتخيل اشياء حصلت أثناء سفره
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40 -
2017-09-02 16:54:44
من عاشر القوم ٤٠ يوما صار منهم
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39 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-02 16:54:33
اشوى مدام بكندا ماعلينا منهم
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38 - المتوكل بالله
2017-09-02 16:50:55
تعليق3الماضي بعيدعن موضوع الخبر.هوان مشكلة الليبراليين انهم حمقى يربطون اي مشكله تصير للمرأه بمعتقد انه هذا الدين.ومقصدهم كره ماشرع الله.كالحكومات التي تصدر امر غير مرغوب فيه ويكون بالواجه الوزير لسب
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37 - عاااااشقةالوررررد
2017-09-02 16:44:45
ساعات الطلاق يكون رحمه للطرفين اعتقد انه من الديانه المسيحيه والطلاق غيرمسموح مع انه ممكن يغير ديانته ويلغى الزواج ويرجع لديانته مثل كثير بس قلةالعقل مافي اي مبرر لتشويه انسان بهذا الشكل استغفرالله بس
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36 -
2017-09-02 16:43:43
ت9 ت11 في نقاشاتك وحواراتك لا تلجأ إلى شخصنة الأمور حاول انك تبتعد عن العدائية والعدوانية في نقاشاتك مع الجميع وحاول انك تكون عقلاني وهادئ في حواراتك مع الجميع
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35 - وحيد
2017-09-02 16:42:22
مجرم لا وفقه الله ارهابي لايقل عن ارهاب الحشد الشعبي جحش
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34 - منصف
2017-09-02 16:38:39
بعلم الله لست من الاخوان ولا اهتم لهم لكن الصاق كل أمر سيء بهم اصبح امرا ممجوجا .. يتكلمون عن الاخوان اكثر من الكلام عن اليهود والمجوس والنصاري
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33 -
2017-09-02 16:35:52
لاحول ولاقوة الا بالله
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32 - ابو مهند
2017-09-02 16:33:16
الخنبقه لسى ما صحي انتظرو وش يقول
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31 - نوره
2017-09-02 16:32:47
وين يبيعون ماء الأسيد ؟؟
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30 - جبل طويق
2017-09-02 16:32:37
صور اروع حسبنا الله علي زوجها
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29 -
2017-09-02 16:31:45
تعليق 20 واضح الاخلاص بالاثيوبيات والساطور تحت المخده
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28 - بدون زعل
2017-09-02 16:30:26
زائر 20 لاتكون شغالتكم وانت بالمراهقه 😂😂
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27 - الهنووف
2017-09-02 16:28:38
طيب ليش مايسوون لها عمليه ويفكون التصاق فمها علشان تاكل وتتكلم وتصرخ. الصمت يقتل المرأه 😢
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26 - غرايب
2017-09-02 16:25:20
اشوف الاخوان تركوا الموضوع وقاعدين يعلقون على تعليق الماضي !! اما بالنسبة للموضوع والله شي مؤسف حسبي الله على زوجها المجرم الله لايوفقه
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25 - زائره
2017-09-02 16:25:10
الرجال ناقصين عقل ودين
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24 - منصف
2017-09-02 16:25:10
التافهين اللي يلصقون كل حادثة سيئة بالاخوان .. انتظروا يوما عند العزيز القدير سيأخذ كل متعد حقه .. يوم لابنفع مال ولابنون
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23 - سعودي📗وافتخر
2017-09-02 16:24:33
الماااضي ومعرفاته يبغى استفزازكم ونجح ورددوكم عليه اشبعت الساديه عنده هذا انسان مريض ولقى الاخونج لعبته .. إ ت ر ك و ه تكفون
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22 - ررر
2017-09-02 16:22:11
اها لابسه صليب بقلعتها .
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21 - الله المستعان
2017-09-02 16:20:43
10 - اهل ماضي ماهم محشورين بالبيت ياحزركم وين هم اذا ماهم بالبيت >> احفظ لسانك عن أعراض الناس وعن ساقط القول ومرذوله تكن زاكي النفس محبوباً عند الخلق مقرباً عند الخالق فمالا ترضاه لعرضك لا ترضاه لغيرك
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20 - زائر
2017-09-02 16:20:39
اسئلني عن الاثيوبيات والله لوحبتك لأخلصت لك من كل قلبها ولن تخونك ومستعدة ان تعرض نفسها للموت اه يا اثيوبيا ذكريات المراهقة فيك عرفتني انفت المرأة الاثيوبية وفي نفس الوقت خطيرة اذا خنتها ممكن تقتلك
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19 - عبدالقوي
2017-09-02 16:20:09
تعليق رقم عشره لكن يوجد عندنا في الاسلام العظيم اذا الرجل خاف نشوز امراته يضربها النشوز يعني اذا بدا يشك انها لاتطيعه
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18 - زائر
2017-09-02 16:19:26
الله يحرقك مثل ماحرقتها يا قذر حسبنا الله ونعم الوكيل من اعطاك الحق تشوه خلقت رب العباد وصنعته
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17 - المااااضي
2017-09-02 16:18:30
علق على الموضوع يامريض ..حيلتك الشخصنه يالاخونجي.
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16 - فاطمه
2017-09-02 16:18:27
في لحظات تشوهت يافرحه ماتمت
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15 - مسيحيين
2017-09-02 16:18:03
الحمدلله الذي رحمنا وجعلنا رحماء بالاسلام
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14 - كويتي وافتخر
2017-09-02 16:17:55
التعليق٣ من انت حتى نصنف الناس وتحلف بعد يبه اترك عنك الحكي الفاضي ولا تتفوه بما لا تفقه واما الاخوان فهو حزب من احزاب مصر السياسية وليس له علاقة بتفاهاتك
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13 -
2017-09-02 16:16:40
اذا رأيت الرجل يهين المرأة فتأكد أنه يخشى الرجال ، وإذا رأيته يحترم المرأة فتأكد أن الرجال يخشونه
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12 - مسمار
2017-09-02 16:14:46
ت 3 مهما تتخفى بمعرفات اخرى فمصطلحاتك البايته المخلله المحمظه التي لاتفقه غيرها واضحه ياقلم الحقينه وهذا يدل ع انك نفسيه!!
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11 -
2017-09-02 16:13:28
اهل ماضي ماهم محشورين بالبيت ياحزركم وين هم اذا ماهم بالبيت
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10 -
2017-09-02 16:10:53
حسبي الله عليه الرجل الحقيقي هو من يكون ظهر وسند وحامي لزوجته الرجل الحقيقي. لاتهان انثااه
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9 -
2017-09-02 16:09:52
ابو المعرفات 🐷 ماضي انت ماتحشرهن بالبيت وين هن محشورات ؟
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8 -
2017-09-02 16:09:37
بعض الازواج لايظهر قوته الا على زوجته فتجده اذا غلطت وفيه ناس يبدا يفرد صدره ويطلق لسانه ويمد يده كأنها عدوو له وليست زوجته احقر الرجال من لاتظهر قوته الا على زوجته .
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7 - ياسمين 🌸
2017-09-02 16:05:12
واصله كلام
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6 -
2017-09-02 16:04:36
3-من دون ماتحلف لانك ***
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5 - هاشم
2017-09-02 16:04:29
قد يكون الانسان في لحظات ولا يسوى شي في عداد الموتى او المعاقين او المشوهيين اللهم يالطيف إلطف بنا
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4 -
2017-09-02 16:00:57
درس في مدرسة الحوثي وحاب يطبق مار درسه وتعلمه من عبيد ايران على زوجته
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
3 - المااااضي
2017-09-02 15:59:17
استطيع ان أحلف انه اخونجي ..لأن الاخونج هم من يحتقر زوجته ويسحلها ويحشرها في البيت وبالأخير يقتلها.***
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2 - سعودي أيام الزمن الجميل 💼 👓
2017-09-02 15:56:18
لاإله إلا الله محمد رسول الله ولاحول ولاقوة إلا بالله .... أكثروا من ذكر الله لتهدأ نفوسكم من هول الحياة ومشاكلها
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
1 - سعيد
2017-09-02 15:54:57
الله لا يوفقه حسبها الله ونعم الوكيل مريض مجرم
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آخر تعليق
بواسطة : الببببببببب

وذول ما تابوا ما شبعوا من اللهو طول هالسنين الله يحسن ختامنا...
بواسطة : سيطرة ✴

الثانية 12 رجل يرش شيء غريب قبل نحر الذبيحة .. !!...
بواسطة : الامثلة كثيرة لجهل الولي المسلم لرعيته منها

يجيك اب وام يحضر المسجد ومعه طفل 4 سنوات لم يدرك بعد فيقوم الطفل بالصراخ ثم قضاء...
بواسطة : مفسر أحلام

** لابارك الله فيهم هالخونه...



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الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

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صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

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شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحى

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بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

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بالفيديو:تعرف على ملكة الفلفل الحار التي لا تهزم

بالفيديو:تعرف على ملكة الفلفل الحار التي لا تهزم

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بالفيديو .. الإعلامية السعودية ابتسام الحبيل تسمي المقاطعة حصار وتقول : “هذي أرضي وتميم سيدي”

بالفيديو .. الإعلامية السعودية ابتسام الحبيل تسمي المقاطعة حصار وتقول : “هذي أرضي وتميم سيدي”

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فيديو: سطو على متجر بكندا.. شاهد..كيف واجه بائع مسلم المسلحين !

فيديو: سطو على متجر بكندا.. شاهد..كيف واجه بائع مسلم المسلحين !

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شاهد .. حفل زواج عراقي يتحول إلى مجزرة والقتلى يسقطون أمام الكاميرا!

شاهد .. حفل زواج عراقي يتحول إلى مجزرة والقتلى يسقطون أمام الكاميرا!

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شاهد .. الملاكم الأمريكي “فلويد مايوذر” يستلم 300 مليون دولار “كاش” بعد فوزه في نزال القرن

شاهد .. الملاكم الأمريكي “فلويد مايوذر” يستلم 300 مليون دولار “كاش” بعد فوزه في نزال القرن

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بالفيديو: مطاردة خروف هارب من صاحبه..ودورية أمنية توقفه!

بالفيديو: مطاردة خروف هارب من صاحبه..ودورية أمنية توقفه!

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بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

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تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

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تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

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لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

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قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

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