رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو و الصور : خادم الحرمين يقيم حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية

بالفيديو و الصور : خادم الحرمين يقيم حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية

بالفيديو و الصور : خادم الحرمين يقيم حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية
حجم الخط A A A
واس 5 1٬685 7 ساعات

صحيفة المرصد-واس:أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.

وفي بداية الحفل صافح خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، وفخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، ودولة نائب الرئيس اليمني الفريق أول علي محسن الأحمر، ودولة رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل ، ومفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، وصاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين، ومعالي رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطروانة، ورئيس مجلس الشيوخ النيجيري الدكتور بوكلا ساراكي، ودولة رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في النيجر أوسيني تيني، ومعالي نائب رئيس وزراء جمهورية موريشيوس شوكت سودهن، وصاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين، وفخامة السيد حسين محمد ارشاد رئيس جمهورية بنجلاديش السابق عضو التحالف الحكومي الحاكم، ومعالي السيد إلياس اماخانوف نائب رئيس مجلس الشيوخ للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، وفخامة الأستاذ محمد كريم خليلي نائب الرئيس الأفغاني السابق ورئيس مجلس المصالحة الحالي، ومعالي السيد عبدالله سروما نائب رئيس جمهورية القمر المكلف بوزارة النقل والاتصالات والمعلومات، ودولة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية.

ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الكلمة التالية :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في كتابه الكريم ” الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” .

والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين

إخواني حجاج بيت الله الحرام

إخواني المسلمين في كل مكان

أيها الإخوة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

أرحب بكم من هذه الرحاب الطاهرة المقدسة التي تهفو إليها أفئدة المسلمين كافة، وأهنئكم بعيد الأضحى المبارك ، سائلاً المولى جلت قدرته أن يكتب لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً ودعوة مستجابة ، كما أحمده عز وجل على ما منّ به على ضيوف الرحمن من أداء مناسك حجهم في يُسر وأمن وأمان.

لقد شرف الله هذه البلاد وأهلها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار ، فسخرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية لتمكين ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء حجهم ، ونحن عازمون – بإذن الله – على المضي في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة في تطوير مستمر ووفق منظومة متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير في أداء الحج وسلامة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، مواصلين بأعمالنا الجهود العظيمة التي بذلها ملوك هذه البلاد المباركة منذ عهد مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – .

أيها الإخوة :

لقد سعت أذرع الإرهاب للنيل من المقدسات ولم تراع الحرمات ، لكن المملكة بفضل الله وعونه وبالتعاون مع أشقائها وأصدقائها حققت نجاحات كبيرة في استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه بكل حزم وعزم ودون هوادة.

أيها الإخوة :

إن المملكة العربية السعودية تمثل قلب العالم الإسلامي وتستشعر آمال وآلام المسلمين في كل مكان ، وتسعى بكل جهد لتحقيق وحدة الصف والتعاون والتكاتف في عالمنا الإسلامي وتحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع.

أسال الله العظيم أن يُعين إخواننا حجاج بيت الله على إكمال نُسكهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين ، وكل عام وأنتم بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك ألقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن كلمة ، هنأ في مستهلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك, سائلا الله أن يعيده على الجميع بالسلام والرخاء والازدهار .

وحمد الله على أن يسر لجموع الحجاج الوقوف بصعيد عرفات الطاهر, وذكر الله في المشعر الحرام بمزدلفة, ووصولهم إلى منى خاشعين مطمئنين في ظل أمن وأمان, وتحت عناية ورعاية فائقة وخدمات عديدة, في مشهد روحاني عظيم, تجلت فيه عالمية الإسلام وقيمه, ورسالة السلم والسلام من البلد الحرام , داعياً الله أن يتم عليهم مناسكهم ويتقبل حجهم, ويحقق أمانيهم, ويعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مغفوراً لهم.

وقال معاليه : من فضل الله فإن قيادة بلادنا المباركة منذ عهد (الملك المؤسس) عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ـ رحمه الله ـ وحتى الآن تحمل على عاتقها بكل أمانة, وصدق, وإخلاص شرف مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما , وخدمة الحجاج, والعمار والزوار,لتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأبرز معاليه ماقدمته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من الإمكانات للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام, فاحتشدت هذه الجموع البشرية من كافة أقطار الأرض, في مشهد مهيب يشع بالنور, ويفيض بالرحمة, فأصبح الحج موسماً للسلام, ورسالة ضد الإرهاب والإفساد في الأرض.

وأضاف إن أبنائكم ياخادم الحرمين الشريفين في ميادين العمل يواصلون الليل بالنهار, لخدمة ضيوف الرحمن تنفيذاً لتوجيهاتكم السامية بالتفاني في خدمة حجاج البلد الحرام , ما لانت لهم عزيمة , ولا ضعفت لهم همة , في عمل تكاملي رفيع تتظافر فيه كافة الأجهزة والمؤسسات تنعكس في الخدمات الجليلة , والمشاريع العظيمة , التي ستظل علامة فارقة لهذا العهد المضيء في عمارة الأماكن المقدسة , والعناية بضيوف الرحمن.

واستعرض معالي وزير الحج والعمرة،الجهود التي بذلت في ظل توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتطوير آليات العمل للعناية بالحجاج بدءاً من سفارات المملكة في الخارج , مروراً بمنافذ ومحطات الوصول وخدمات النقل , والإسكان , وبرامج التفويج للجمرات والمسجد الحرام , وتجويد إدارة الحشود ، لضمان سلامتهم حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

وأكد معاليه أن لدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأثر البالغ في تطوير ورفع كفاءة منظومة العمل في موسم حج هذا العام مما أسهم في تمكين ضيوف الرحمن من تأدية نسكهم في موسم ندعو الله أن يكون ناجحاً ومميزاً، منوهاً بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, ورجال الأمن والقوات المسلحة بكافة أفرعها, وللقطاع الأهلي في مؤسسات الطوافة , وللشباب السعودي المتطوعين – رجالا ونساءً -.

وقال : لقد وجهتم ياخادم الحرمين الشريفين بأن تعقد ندوة الحج الكبرى لقاءها هذا العام تحت عنوان (الحج منبر السلام من بلد الله الحرام) حيث تمثل الندوة المشروع الثقافي الحضاري الذي يلتقي فيه علماء المسلمين في موسم الحج , لنشر قيم الإسلام السمحة , وتعزيز التلاحم والتواصل بين علماء ومفكري الأمة , حيث تناولت الندوة في بحوثها وحواراتها , الدعوة للاعتدال والوسطية , والبعد عن التطرف والغُلو , كما دعت إلى تعزيز قيم التسامح والرحمة .. والسلم والسلام.

ولفت معالي وزير الحج والعمرة النظر إلى تفاني القائمين من مدنيين وعسكريين ومن القطاعين العام والخاص , على خدمة الحجاج والسهر على راحتهم وأمنهم ، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ، ونائبيهما , ورجال أمن بواسل قاموا بواجباتهم الأمنية على خير وجه , وسجلوا مواقف إنسانية رائعة سيحملها معهم الحجاج إلى بلدانهم كأجمل ذكرى في هذه الرحلة الإيمانية العظيمة .

وسأل معاليه الله في ختام كلمته أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة وأن يُجري الخير على يديه , وأن يديم على هذه البلاد والعالم أجمع الأمن والأمان , والسلم والسلام , والازدهار.

ثم ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى كلمة حمد الله في مستهلها على ما يسّر لضيوف الرحمن، من أداء نسكهم في أمن وإيمان ، تحفهم السكينة والطمأنينة ، حيث سخر المولى جل وعلا لهذه الديار المقدسة من تشرف بخدمتها ، وأدى أمانتها ، واحتفى بجمعها .

وقال معاليه : إن الشعور الإيماني الذي انعقد عليه قلب أكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم ، يتجلى في هذا المشهد المهيب ، متجاوزاً وحدة الظاهر إلى نقاء الضمائر ، وقد تحابوا في الله ، كما أحبوا الخير لكل إنسان ، ومثلما تلاقت أجسادهم تحت اسم وشعار واحد فإن أرواحهم أحوج ماتكون تلاقياً وقرباً .

وأوضح معاليه أن رابطة العالم الإسلامي تسعى وفق رؤيتها المتجددة ، إلى تعزيز تلك القيم في الوجدان الإٍسلامي ، ومد جسور علاقة التبادل الإنساني مع الجميع، مشيراً إلى أنه كان واجباً عليها لتحقيق هذا الهدف إزالة أسوار حاجزة ، نصبها التطرف والتوجس ، وافتعلتها العصبية والكراهية ، والحسابات المادية .

وقال : لم يشترك التطرف المحسوب زوراً على الإسلام ، والتطرف المضاد ، ” الإسلاموفوبيا” مثلما اشتركا في إقامة تلك الحواجز ، وتضليل الإنسانية ، وإذكاء صراعاتها ، وقد رحب كل طرف بمجازفات الآخر ، ولذا ركز الإرهاب أعماله اليائسة على الدول الأكثر تعايشاً ، من أجل خلق الصراع الديني والثقافي داخلها , وسيكسب الإرهاب رهانه متى حقق أهدافه من جرائمه ، حيث حمله وضعه البائس على الاكتفاء بمجرد ظاهرتها الصوتية ، ساعده على ذلك أنها لاتكلفه سوى عملية دهس أو سلاح أبيض ، فيما يراهن على إثارتها للكراهية والتصعيد ، محاولاً نقل منطقة الاعتدال للمواجهة .

ولفت معالي رئيس الرابطة النظر إلى أن التطرف عمد وخاصة في بعض بلاد الأقليات الإسلامية إلى نشر فقه التشدد ، ولا سيما الفصل بين الهوية الدينية والوطنية ، فعبأ المختطفين على دول احتضنتهم ، وعلمتهم ، ورعتهم وكافأت الفرص بينهم ، حتى نازعوها في أنظمتها وثقافتها ، وهم من وفد عليها بشرط احترام ذلك كله ، وليس في دين الله غدر ولا خديعة، ولكل دينه وفكره.

وقال معاليه : لقد قرر التطرف في مناهجه كتباً نسبها لبعض علماء الإسلام ، فأخذ منها وترك ، وزاد ونقص ، وقد دلس على الناس قبل ذلك بما هو أعظم فأظهر بزعمه الأخذ بالكتاب والسنة ، وماهي إلا المناورة على العناوين العريضة ليقتنص بها .

وأكد أن برامج التوعية التي انتهجتها الرابطة في هذا الصدد أتت ثمارها ، ولاتزال في مشوارها ، كما أن برامجها الإغاثية ، كانت على سمت الإسلام الرفيع ، فلم تقايض بذلك دينياً ولا مذهبياً ولا غير ذلك ، وإنما هي على جادة الشريعة الإسلامية ، في بعدها الإنساني والأخلاقي .

وبين أن حكمة الخالق سبحانه في اختلاف ألواننا وألسنتنا ، هي للاستدلال بها على قابلية الاختلاف والتنوع بوجه عام ، مشيراً إلى أن الإسلام أبطل الامتياز بين البشر إلا بالتقوى قال تعالى ” إن أكرمكم عند الله أتقاكم “، كما قرر الإسلام وحدة الأسرة الإنسانية فقال سبحانه :” يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة “الآية، وأن من ضاق بالتعايش داخل هذه الأسرة الواحدة ، فهو خارج عنها ، ومن فرق بين إنسانيتها فقد افتقدها .

وأكد معالي الدكتور العيسى على حق الجميع في الوجود والحماية ، إلا من مارس فعلاً ضاراً ، مبيناً أن الكراهية والإقصائية الضيقة لم تقبل بذلك ، فتاهت في صراعاتها ، وحروبها، مبرزاً حاجة الخلق إلى أن يلتفوا حول مشتركاتهم لا إثارة خلافاتهم على المحك الخطر.

وشدد معاليه على ضرورة صياغة السلوك على منهج معرفة الآخر ، والتعامل معه بخطاب الحكمة والمرونة والاحتواء ، دون الاقتصار على بيان خطئه وتجهيله ، فضلاً عن الإساءة إليه، وقال : لا بد ان نعي وعياً كاملاً كيف نتفق وكيف نختلف ولا أمان مستداماً ولا تنمية حقيقة في عالمنا دون تنمية الوعي والفكر ودوره في ترسيخ معاني الوفاق الإنساني بالسلام والرحمة والمحبة ، حيث يقول الحق سبحانه :” وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ” ، ويقول جل وعلا :” فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفظوا من حولك ” .

وأوضح معاليه أن القرآن الكريم كانت له تربية صاغت سلوك المسلم ، حيث يقول جل وعلا في الحوار مع المخالف ” قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ” فهذب النفوس المؤمنة لتقبل بالتسليم الجدلي في أن تصف عملها أثناء الحوار بحسب رأي المخالف فيها وهو الإجرام ، على حين جاء وصف تصرف المخالف بمجرد العمل .

وقال : هذا غاية في زرع الثقة بالمنهج ، والتربية للسلوك ، والاحتواء للمخالف ، لكن : هل يستوعب التطرف مثل هذا الخطاب الذي دخل الناس به في دين الله أفواجاً .

وبين معاليه أن سمة التطرف , التأويلات الباطلة لنصوص الشريعة ، واجتزاءها ، وعدم فهم معانيها ومقاصدها ، بل والسطو على دلالاتها بتحريفها عن مواضعها ، بعيداً عن فقه السعة والتيسير ، وفقه الأولويات والموازنات ، مع القراءة الخاطئة لوقائع التاريخ ، حتى انقاد إلى نتيجة حتمية ، وهي كراهية وإقصاء كل مخالف ، مؤكداً أن منطق الحكمة والعدل يقضي بأن جناية قولية أو فعلية ترتكب باسم الدين هي في حقيقتها جناية ضد الدين نفسه.

وفي ختام كلمته سأل معاليه الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء ، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ويغفر ذنبهم.

ثم ألقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في جمهورية موريتانيا الإٍسلامية الأستاذ أحمد ولد أهل داود، كلمة الضيوف، قدم فيها باسمه ونيابة عن رؤساء وفود الدول الإسلامية في موسم الحج التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مشيداً بمستوى التنظيم المتقن لهذا الموسم الذي شكل إضافة نوعية في سلسلة نجاحات المملكة في تنظيم الحج ، حيث حظي ضيوف الرحمن بكل أشكال الرعاية ، مما مكنهم من تأدية مناسك هذه الشعيرة بكل راحة واطمئنان ، مؤكداً أن هذا هو نهج المملكة القويم على مر العصور ، حيث ظلت وجهة لكل الدول الإسلامية ومحجة للمسلمين من مختلف أصقاع العالم ليعيشوا في أحضان هذا الشعب المضياف والأصيل.

وقال : لقد شهدت المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين رعاية متميزة كان لها الفضل في احتضان الأعداد الكبيرة من الحجاج والمعتمرين، وخاصة في عهدكم الميمون ياخادم الحرمين الشريفين – حفظكم الله ورعاكم – حيث أبدعتم في تذليل الصعاب وأسستم لتنمية فعالة، وجعلتم خدمة الحجيج في مقدمة الأولويات، ورسمتم خططاً ناجعة لتأمينهم وتفويجهم بانسيابية وانتظام، مما أتاح الفرصة لأعداد كبيرة من الشعوب الإسلامية كافة، لتأدية فريضة الحج بصدرٍ رحب وتقدير واحترام، وكانت جهودكم جبارة في خدمة الإسلام والمسلمين وإصلاح ذات البين بين المسلمين، وجمعهم على كلمة سواء، وظلت أرضكم المباركة منارةً شامخة للعلم والسلم والتسامح تأسياً بمبادئ ديننا الحنيف المؤسس على الوسطية والاعتدال والعدل والمساواة، ونسجتم علاقات طيبة مع مختلف الشعوب.

وأضاف ” ياخادم الحرمين الشريفين لقد عززتم العلاقات التاريخية مع الدول الإسلامية، تلك العلاقات الوطيدة المبنية على التعاون والاحترام المتبادل، وهو ما رسخ حبكم في قلوب المسلمين وجعلكم قدوة في الفضل، ونموذجاً يحتذى به في القيم والأخلاق الرفيعة، وهو ما عبر عنه أحد الشعراء قائلاً:

لآل سعود في الورى السبق والفخر ……. فيومهم نصر وليلهم بدر
ولقد جمعتم ياخادم الحرمين كل هذه الخصال والصفات ليصدق فيكم قول الشاعر:
كنت أحسبه في الدهر خير فتى …. فجاءني فوق ما كنت أحسبه.
وأشار معاليه إلى تعلق قلوب المسلمين وأفئدتهم بهذه البلاد منذ دعوة إبراهيم عليه السلام (فاجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم، وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون )، مرجعاً كل ما تحقق من نجاح في هذا الموسم يعود إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين الخاصة، ورعاية سمو ولي العهد ويقظة وإخلاص كل القائمين على شؤون الحج، سائلا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدمه من خدمات رائعة لضيوف الرحمن، وأن يحفظه ويسدد خطاه ، وأن يحفظ المملكة وجميع البلاد الإسلامية.
وقال معالي وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني في ختام كلمته : لقد عشنا أياماً مباركة في عبق الحب الرباني من خلال وجودنا في مرابع الوحي، حيث كان القرآن يتنزل والهدى المحمدي يؤسس لمنهج إلهي قائم على الحب والتسامح والأخلاق ، ونحن إذ نغادر مهبط الوحي وقبلة المسلمين ليصدق فينا قول أحد شعراء شنقيط :
أتسمك دمع العين وهو ذروف ،، وتأمن مكر البين وهو مخوف
تكلم منا البعض والبعض ساكت ،، غداة أفترقنا والوداع صنوف
فآلت بنا الأحوال آخر وقفة ،، إلى كلمات ما لهن حروف
حلفت يمينا لست فيها بحانث ،، لأني بعقبى الحانثين عروف
لإن وقف الدمع الذي كان جاريا ،، لثَمّ أمور ما لهن وقوف.

عقب ذلك صافح خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، كبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج.
ثم تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 - .
2017-09-02 20:37:16
الله يحفظك يابو فهد ويحفظ هذا البلد والله انك عزوه لنا وفخر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - سالم الركيان
2017-09-02 18:33:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - حفظ الله ولي امرنا
2017-09-02 18:19:44
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ونبارك لهم على نجاح حج هذا العام .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - حسين العثمان
2017-09-02 17:52:01
اطآل الله في عمرك ياصقر الإسلام
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - الحمدلله الذي بحمده تتم الصالحات // حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا
2017-09-02 16:52:53
الحمدلله على إكتمال شعائرالحج في خير وبركة وسلامة //
لا يعجبني(1) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : يمني عاشق الدمام 🏠🏠

اتوقع 7 صفر بس لصالح من ؟!😂👏👏😂 اترك الإجابة لجمهور المرصد وبدون زلط 😂😂😂برق الحرم...
بواسطة : الببببببببب

وذول ما تابوا ما شبعوا من اللهو طول هالسنين الله يحسن ختامنا...
بواسطة : سيطرة ✴

الثانية 12 رجل يرش شيء غريب قبل نحر الذبيحة .. !!...
بواسطة : الامثلة كثيرة لجهل الولي المسلم لرعيته منها

يجيك اب وام يحضر المسجد ومعه طفل 4 سنوات لم يدرك بعد فيقوم الطفل بالصراخ ثم قضاء...



كتاب الرأي
mm

هالة الناصر

القحطاني وقائمة تحريك اللحم النيّىء..!!
128 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما هو كائن…وما يجب ان يكون ؟
83 1
mm

جمال خاشقجي

جمال خاشقجي: سنوات سورية العجاف المقبلة
129 0
mm

سمر المقرن

ثقافة السفر
173 1
mm

محمد بن سليمان الأحيدب

يفرحون باستضافة كأس العالم.. ونفخر باستضافة العالم
175 2
mm

محمد آل الشيخ

حمد والطاووسية المرضية
171 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مبادرة ضائعـة !؟
145 2
mm

مشعل السديري

تكرار الحج
243 1
mm

عبدالرحمن الراشد

من قتل ناجي العلي؟
329 1
mm

خالد السليمان

أنا فقير.. أنا أسرق !
257 1
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
250 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
321 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
284 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
325 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
414 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
324 3
mm

أحمد الشمراني

الأهلي يحرجنا مع الزملاء
403 6
mm

أحمد الشمراني

طلبناكم في 3 الإمارات
411 3
mm

أحمد الشمراني

أبوصلاح وفريق شيخ المزرعة
419 1
mm

أحمد الشمراني

فيصل القاسم والشنقيطي «شهاب الدين وأخوه»
421 2
الاخبار الدولية
قطر: ماش الأمور ماهي على الكيف !

قطر: ماش الأمور ماهي على الكيف !

 رويترز 84 10٬173 8 ساعات
نظام الأسد يصادر أملاك سعد الحريري في سوريا-صورة

نظام الأسد يصادر أملاك سعد الحريري في سوريا-صورة

 المرصد 27 5٬389 9 ساعات
جنرال أمريكي يكشف مصير أبو بكر البغدادي

جنرال أمريكي يكشف مصير أبو بكر البغدادي

 المرصد 37 4٬802 9 ساعات
خلفان: الخلاف مع قطر استراتيجي والتغيير حتمي

خلفان: الخلاف مع قطر استراتيجي والتغيير حتمي

 CNN 34 2٬701 10 ساعات
المرصد الرياضي
العويران يشن هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب: الله يرحم أيامنا!

العويران يشن هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب: الله يرحم أيامنا!

 المرصد 75 4٬924 13 ساعة
أحمد الأمير.. يفجر مفاجأة في قضية منشطات محمد نور .. ويكشف 3 أخطاء فادحة ارتكبها المعمل السويسري

أحمد الأمير.. يفجر مفاجأة في قضية منشطات محمد نور .. ويكشف 3 أخطاء فادحة ارتكبها المعمل السويسري

 المرصد 43 6٬857 يوم واحد
بالفيديو : اليابان تخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بثنائية في أستراليا

بالفيديو : اليابان تخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بثنائية في أستراليا

 وكالات 102 8٬026 يومين
مصادر تكشف عن قرار اتحاد الكرة بشأن سلمان الفرج عقب واقعة النشيد الوطني

مصادر تكشف عن قرار اتحاد الكرة بشأن سلمان الفرج عقب واقعة النشيد الوطني

 المرصد 83 14٬384 3 أيام
اخبار فنية
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. وهكذا علق الجمهور !

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. وهكذا علق الجمهور !

 المرصد 13 845 1 ساعة
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

 العربية 15 8٬024 يوم واحد
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

 المرصد 49 12٬255 يومين
صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

 المرصد 16 6٬967 يومين
اخبار منوعة
شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحى

شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحى

 المرصد 6 1٬542 45 دقيقة
بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

 المرصد 24 3٬594 1 ساعة
بالفيديو:تعرف على ملكة الفلفل الحار التي لا تهزم

بالفيديو:تعرف على ملكة الفلفل الحار التي لا تهزم

 المرصد 17 7٬785 يوم واحد
بالفيديو .. الإعلامية السعودية ابتسام الحبيل تسمي المقاطعة حصار وتقول : “هذي أرضي وتميم سيدي”

بالفيديو .. الإعلامية السعودية ابتسام الحبيل تسمي المقاطعة حصار وتقول : “هذي أرضي وتميم سيدي”

 المرصد 432 24٬358 يومين
يوتيوب المرصد
فيديو: سطو على متجر بكندا.. شاهد..كيف واجه بائع مسلم المسلحين !

فيديو: سطو على متجر بكندا.. شاهد..كيف واجه بائع مسلم المسلحين !

 المرصد 6 4٬360 6 ساعات
شاهد .. حفل زواج عراقي يتحول إلى مجزرة والقتلى يسقطون أمام الكاميرا!

شاهد .. حفل زواج عراقي يتحول إلى مجزرة والقتلى يسقطون أمام الكاميرا!

 المرصد 38 12٬294 10 ساعات
شاهد .. الملاكم الأمريكي “فلويد مايوذر” يستلم 300 مليون دولار “كاش” بعد فوزه في نزال القرن

شاهد .. الملاكم الأمريكي “فلويد مايوذر” يستلم 300 مليون دولار “كاش” بعد فوزه في نزال القرن

 المرصد 47 11٬281 23 ساعة
بالفيديو: مطاردة خروف هارب من صاحبه..ودورية أمنية توقفه!

بالفيديو: مطاردة خروف هارب من صاحبه..ودورية أمنية توقفه!

 المرصد 36 9٬412 يوم واحد
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 21 2٬648 8 ساعات
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬020 3 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 8٬940 5 أيام
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬643 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬050 5 أيام
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬029 أسبوعين
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬400 أسبوعين
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬139 أسبوعين
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 6٬940 5 أيام
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬134 6 أيام
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 21٬782 6 أيام
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬926 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬151 يوم واحد
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬586 يومين
شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

 واس 19 7٬289 يومين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” داخل المشاعر المقدسة اليوم الأربعاء

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” داخل المشاعر المقدسة اليوم الأربعاء

 المرصد 3 1٬579 3 أيام
الاخيرة
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

 المرصد 72 5٬011 3 ساعات
في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

 المرصد 76 7٬906 6 ساعات
نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

 المرصد 22 8٬829 19 ساعة
تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”!

تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”!

 العربية 20 11٬559 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 238 2٬772 12 ساعة