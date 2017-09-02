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فيديو: سطو على متجر بكندا.. شاهد..كيف واجه بائع مسلم المسلحين !

فيديو: سطو على متجر بكندا.. شاهد..كيف واجه بائع مسلم المسلحين !
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المرصد 6 4٬358 6 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو، يظهر هجوم اثنين من اللصوص المسلحين على أحد المتاجر بكندا.
وقالت الصحيفة  أن البائع  يدعى (نزار أحمد) ، الذي كان يعمل في نوبته الليلية المعتادة، ضرب اللصين بالزجاجات، وحاصرهم داخل المتجر.
ووثقت كاميرات المراقبة في المتجر، أحد اللصوص وهو يضرب (نزار أحمد) بعدة ركلات في رأسه، في الوقت الذي استطاع فيه احتجاز أحد اللصين بين يديه.
وأوضحت اللقطات المصورة، أحمد وهو يُظهر الاستسلام في البداية، ولكن الأمور تتحول عنيفة في غضون ثوان.
وتمكن أحمد وموظف آخر معه كان يعمل في مكان قريب من احتجاز أحد المشتبه بهم للشرطة، بينما تم القبض على المشتبه فيه الثاني، الذي تبين بعد ذلك في مفاجأة غير متوقعة أنه امرأة، بعد بضعة أيام.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

6 - ??
2017-09-02 20:18:11
سؤال؟ هل الاضواء التي عند الباب بعد ماخرجو هي اضواء جهاز السرقه أو هي أضواء دورية الشرطه ؟؟
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5 - كيوب
2017-09-02 19:46:10
الشرطة ماصدقو جاهم بلاغ على سنترو
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4 - بدران
2017-09-02 18:36:01
هههههههههههههههههههههههههههههه
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3 -
2017-09-02 18:27:36
في عيد الاضحى المعطاعم تغلق يحسبون عندنا من يعرف يطبخ
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2 - ماجد
2017-09-02 17:56:31
الملاحظ وصول سريع للشرطة في زمن قياسي
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1 - ابو حمد
2017-09-02 17:16:56
وش هالبشر واضح انهم كبار بالسن ويسرقون
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آخر تعليق
بواسطة : الببببببببب

وذول ما تابوا ما شبعوا من اللهو طول هالسنين الله يحسن ختامنا...
بواسطة : سيطرة ✴

الثانية 12 رجل يرش شيء غريب قبل نحر الذبيحة .. !!...
بواسطة : الامثلة كثيرة لجهل الولي المسلم لرعيته منها

يجيك اب وام يحضر المسجد ومعه طفل 4 سنوات لم يدرك بعد فيقوم الطفل بالصراخ ثم قضاء...
بواسطة : مفسر أحلام

** لابارك الله فيهم هالخونه...



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