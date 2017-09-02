شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. وهكذا علق الجمهور !

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صحيفة المرصد: طرح المطرب راشد الماجد، أغنية جديدة بعنوان “تبيني لك” بمشاركة المطرب عبدالمجيد عبدالله، وذلك من خلال قناته الخاصة على موقع “يوتيوب” وأعلن الفنانان عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” عن الخبر.

والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم، ومكساج چاسم محمد.

وتصدر الفيديو الخاص بالأغنية صفحات التواصل الاجتماعي والأكثر انتشارا وتداولا. وعلق أحد المتابعين قائلاً “الكلمات وأداء راشد وعبد المجيد جميل جداً لكن اللحن عادي جداً وأقل من عادي المفروض اللحن مكبله أو على الأقل طبقات أعلى من كذا ،،لو (الهرمي )الملحن كان سمعنا لحن أقوى بكثيررررررررررر” .

وقال متابع آخر: “الأغنية باردة ، لو كل واحد مقطع أحسن بدال التكرار الممل”.وأضاف متابع “بصراحة اسمع صوت راشد وعبد المجيد ، لكن لمن اجتمعو بأن جمال صوت عبد المجيد أرق وأحسن ، مع احترامي الشديد لراشد الماجد ، لكن عبد المجيد تفوق في الأغنية هاذي من ناحية الصوت وجهة نظر بس “.