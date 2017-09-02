شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحى
صحيفة المرصد : قام الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد، في تقليد درج عليه الملوك كل سنة، حيث يقوم بذبح الأضحية الأولى، في حين يُكلف إمام المسجد الذي تمت فيه صلاة العيد بنحر الأضحية الثانية.
وتتميز الطقوس الملكية كل عيد أضحى بأداء العاهل لصلاة العيد برفقة ولي عهده الأمير الحسن، وأخيه الأمير رشيد، إضافة إلى باقي أعضاء الأسرة الملكية، التي تتم عادة في مسجد أهل فاس بالمشور السعيد في العاصمة الرباط.
الطريق إلى المسجد تكون جنباته مليئة بالمواطنين الذين يهتفون بحياة الملك ويباركون له العيد، وفي ختام مراسم الصلاة والذبح يغادر المسجد عائداً إلى القصر الملكي، حيث تدوي طلقات المدفعية تعبيراً عن البهجة بحلول العيد.
وبالقصر الملكي، يتقبل الملك تهاني العيد من أعضاء العائلة، ومن رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمستشارين، وأيضاً باقي المسؤولين المدنيين والعسكريين.
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التعليقات
تعليق19😂.من يخالفك تتهمه أنه عابد ويعبد ابن تيميه ؟؟ حسبك الله يامفتري ياكاذب . وعند الله تجتمع الخصوم
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هذا نحر ضحيه والا ختان
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ليش مغطين على الدم؟ 😄
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كان نفسي عيالي يتعلمون الذبح زي ابوهم الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته لكن ربك كريم إن شاء الله يتحقق ذلك مو الجزارين اللي بمبالغ خياليه المسلخ موجود ف البيت مسويه وكل شي استغفر الله العظيم
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إلى صاحب المعرفات ليدافع عن فعل محمد السادس، أولاً لست بجاهل فأنا أحمل الدكتوراه. ثانياً أنا أذبح وأسلخ أضحيتي بيدي، ثالثاً النبي(ص) كان يضجع الأضحية ويضع رجله عليها ثم يسمي ويذبح. أعرفت من الجاهل ؟!
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من نكلم و يتوسط لنا نبي نتزوج مغربية 😪😪 حرام تحرمون حبيبين..
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ترى ملك المغرب هذا ****
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حاب اضيف ان الكبشين حسب السنة 100% املحين اقرنين سليمين من افضل الخراف جودة وحجما .... والملك ضحى بخروفين كجده .. غلطان يا معاند امير المؤمنين لاحجة عندك
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الملك هذا ****
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مساعد الملك على اليمين يستحق مكافاءة مالية يا أمير المؤمنين فهو متمكن معرفيا
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يا عابد ابن تيمية لاحظ المساعد للملك ممسك الاوداج والحلقوم والمرئ وانهار الدم باسم الله نحرا بعد اداء الصلاة ولايجوز تكسر عظام الرقبة الابعد سكون الذبيحة ...
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السلفي ابن تيمية معلمهم لازم يكسرون عظام الرقبة قبل ماتسكن الذبيحة وهنا مخالفة للسنة
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لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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عاش الملك امير المؤمنين محمد السادس وكل عام والمغرب بخير ...... ياخي لاحظ المساعد ممسك الحلقوم والاوداج وانهار الدم في النحر سنة 100%
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للملك فقام بالنحر الصحيح السني المؤكد ..اما العظم للرقبة لايجوز كسره الا بعد تسكن
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الملك هذا وملك الاردن من الثابت نسبهم من ال البيت والله اعلم
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اما امير المؤمنين ودي اصدق بس قوية قوية 😂😂
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ياتعليق 8 الذبح بتلك الطريقة لا يوافق السنة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا باشر الذبح يقول: "بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك" ويجهز على الذبيحة فيقطع في فور واحد حلقومها ومريئها وودجيها".
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الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر .. لا إله إلا الله
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بأبي وأمي ونفسي أنت يانبينا وسيدنا محمد يارسول الله صل الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين وصحابتك أجمعين
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ياحبيبي اذا انت جاهل لاتتورط في مناقشة وانت ماتعرف رجليك من راسك اول شي تطلع *** ..مافعله الملك هو السنة المؤكدة
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ياحبيبي اذا انت جاهل لاتتورط في مناقشة وانت ماتعرف رجليك من راسك اول شي تطلع جاهل ويضحكون الناس عليك ثانيا شي تشوه سمعتنا يحسبونا الامم الاخرى اننا جهلة ومتشددين
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الثانية 12 رجل يرش شيء غريب قبل نحر الذبيحة .. !!
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إنه ذبح الرفاهية ،،إذا لم يمسك رأس الأضحية بيده ويضع قدمه على صفاحها ويسمي الله تعالى عليها ثم يذبح وينتظر حتى يراق دمها ثم يقطع الحبل الشوكي فليس هذا بذبح، لابد من التعب ولو القليل في العبادة والنسك.
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يغطون خايف يوسخ ثوبه
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جميييل جدا.
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أهل العقول في راحه.
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