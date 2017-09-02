فيديو.. اعتقال ممرضة يثير ضجة في أميركا

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صحيفة المرصد – رويترز : قالت وسائل إعلام في مدينة «سولت ليك» بولاية يوتا الأميركية إن ممرضة في مستشفى بالولاية تعرضت لاعتداء من قبل رجل شرطة الشهر الماضي بعد أن رفضت السماح له بالحصول على عينة من دم مريض غائب عن الوعي لأنه لم يكن معه تصريح أو موافقة المريض.

وقال مسؤول، يوم الجمعة، إن ممثلي الادعاء في يوتا سيبحثون توجيه اتهامات جنائية للشرطي.

وأظهر شريط مصور للحادث، الذي وقع في 26 يوليو، من كاميرات كان يرتديها رجال شرطة مدينة سولت ليك، تشاور الممرضة أليكس وبليس التي كانت ترتدي الزي الطبي الأزرق مع زملاء لها قبل أن تعرض على رجال الشرطة الذين كانوا في انتظارها نسخة من سياسة مستشفى يوتا الجامعي المتعلقة بتقديم عينات من الدم للاختبار للكشف عن الخمور أو المخدرات.

وأوضحت وبليس لرجال الشرطة أنه بموجب هذه السياسة، التي قالت إن إدارة الشرطة وافقت عليها، ستكون بحاجة لتصريح أو موافقة المريض أو أن يتم القبض على المريض.

وقالت لرجال الشرطة «إنني أفعل فقط ما يفترض أن أفعله. هذا كل ما في الأمر».

ويبدو أن أحد رجال الشرطة، الذي قالت وسائل الإعلام إن اسمه جيف باين، قد غضب وقام بإمساك وبليس ولف ذراعيه حول جسمها وقال لها «أنت مقبوض عليك». ثم قام بجر وبليس إلى الخارج وهي تصرخ.

وصاحت وبليس أثناء قيام باين بدفعها تجاه جدار ووضع الأصفاد في يديها «فليساعدني أحد. أنت تتعدى علي. توقف إنني لم أفعل شيئاً خطأ».

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