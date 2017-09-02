فيديو.. اعتقال ممرضة يثير ضجة في أميركا
صحيفة المرصد – رويترز : قالت وسائل إعلام في مدينة «سولت ليك» بولاية يوتا الأميركية إن ممرضة في مستشفى بالولاية تعرضت لاعتداء من قبل رجل شرطة الشهر الماضي بعد أن رفضت السماح له بالحصول على عينة من دم مريض غائب عن الوعي لأنه لم يكن معه تصريح أو موافقة المريض.
وقال مسؤول، يوم الجمعة، إن ممثلي الادعاء في يوتا سيبحثون توجيه اتهامات جنائية للشرطي.
وأظهر شريط مصور للحادث، الذي وقع في 26 يوليو، من كاميرات كان يرتديها رجال شرطة مدينة سولت ليك، تشاور الممرضة أليكس وبليس التي كانت ترتدي الزي الطبي الأزرق مع زملاء لها قبل أن تعرض على رجال الشرطة الذين كانوا في انتظارها نسخة من سياسة مستشفى يوتا الجامعي المتعلقة بتقديم عينات من الدم للاختبار للكشف عن الخمور أو المخدرات.
وأوضحت وبليس لرجال الشرطة أنه بموجب هذه السياسة، التي قالت إن إدارة الشرطة وافقت عليها، ستكون بحاجة لتصريح أو موافقة المريض أو أن يتم القبض على المريض.
وقالت لرجال الشرطة «إنني أفعل فقط ما يفترض أن أفعله. هذا كل ما في الأمر».
ويبدو أن أحد رجال الشرطة، الذي قالت وسائل الإعلام إن اسمه جيف باين، قد غضب وقام بإمساك وبليس ولف ذراعيه حول جسمها وقال لها «أنت مقبوض عليك». ثم قام بجر وبليس إلى الخارج وهي تصرخ.
وصاحت وبليس أثناء قيام باين بدفعها تجاه جدار ووضع الأصفاد في يديها «فليساعدني أحد. أنت تتعدى علي. توقف إنني لم أفعل شيئاً خطأ».
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التعليقات
اخي النمس تذكر صاحبنا الي اعتدا على الخادمه اخذ28سنه سجن ونحن تعاطفنا معه واصبح مظلوم بنسبه لنا ولو تعرفنا على الشهود ضده لخجلنا من انفسنا
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تعليق 18 صحيح لايوجد تعويض يكفي لكرامه مهدوره ولاكن تعاطف المجتمع وتعويض المالي خير من الصاق التهم بالمجني عليه
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6 - ضايع -020 كرامه المواطن بالغرب لها قيمه ،،، ايات كرامه تتحدث عنها عندما يقتل شخص او تغتصب فتاهما مصير الجاني !!! كلها كم سنه سجن ويعود للحياه ولأسرته ،، اين كرامة المجني عليه هنا الذي ازهقة روحه
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هذه حقوق المراة والذي يتشدق بها الغرب مابين ضياع بالطرقات ومابين اهانه فالحمد لله ان الاسلام تكفل بحرية المراة كامله صورة من غير تحية للرخال والمخنلق وفهد12 للاطلاع والاحاطه
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لوإن الهيئةاللي اعتقلت الممرضةلأقام بنوعلمان الدنيا.لكن بماأنهم أمريكان فهم راضون عن سادتهم ولن تجدمنهم أي معارضة.
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تعليق10 يااخي لاينفع التعويض اذا اهنت كرامة انسان في جميع الدول يكون هناك تعويض اذا حدث لك خطاء غير مقصود من مواطن عادي ولكن اذا كان من صاحب سلطه واستغلها في اهانة الانسان ونقوم بتعويضه فهذا خطاء
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الضلم بعينه جايب معه عينه، والشخص ماهو مقبوض عليه الممرضه حقانيه هو يبي اطيح واحد براسه عن طريق عينه معه وين إلي يثبت انه لشخص إلي هو حاط اسمه
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هذا الشرطى العجوز المتصحر اكيد انة الزوج السابق لقلم الحقيقة وهو الذى سبب لهاعقده جعلها تقتنص الفرص فى الهجوم والسب فى رجال مجتمعها
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13.العسكري. ما يصور. من كيفة. هذه كميرات مثبتة في الزِّي العسكري لجميع رجال الشرطة المتواجدين ((وأظهر شريط مصور للحادث، الذي وقع في 26 يوليو، من كاميرات كان يرتديها رجال شرطة مدينة سولت لي
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يحليلنا وحليل رجالنا. لو سويت ايش مستحيل يصيربي نفس المسكينه ارعبوها واقهروها وذلوها في دوله حقوق المراه كذب والدجل صنعو اسلحه لدمار البشر شردو وقتلو ونهبو ثروات دول أمريكا شر هاذا العالم
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اهم مافي الموضوع اللي جالس يصور العسكري طول الوقت ولم يتم اعتقاله لو عندنا كان اقل شي خمس سنوات سجن لانه جرائم معلوماتية
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القضيه هزت جميع الولايات الامركيه اعتذرت المدينه عن الطلب بتحليلل بدون امرقبض 2امر محكمه 3موافقت المريض اي واحد من الثلاثه وعتذرت من الممرضه ورفعت الممرضه قضيه وسوف نعلم عن التعويضات خلال سنه الى خمس
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عالج الخطأ بخطأ
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الاخ حن العتيبي قد اكون ضايع لاكن الاقضيه لها اكثر من شهر ادخل على اليوتب وقد رفعت قضيه على المدينه بتعويض بلملايين العسكري لاترفع عليه قضيه انما المؤسسه التي يعمل بها اثناء ادائه للعمل
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تعليق رقم 1. تعملنا.ه اسوا منهم. بكثير. عندنا استعباد بسم الدين
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هذي تعرقل القانون . الشرطي شايب شكله فاهم القانون صح
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والله انك ضايع يا ضايع يعني مثل شركة التأمين اصدمك التأمين يعوضك العسكري لو يعرف النظام وصلاحياته ماتعداء عليها بس بلد العنصريه والكذب عادي الوضع قال ايش قال قانون
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كرامه المواطن بالغرب لها قيمه رغم اننا مسلمون والاسلام في عزه صان حق اليهودي بالمقاضه ضد امير المؤمنين علي كرم الله وجه وحكم لليهودي بالدرع لوجود الحيازه وكانت سبب في اسلامه اما اليوم فدم بين المسلمين
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افاااا وخنبوق يقول عندهم حقوق للمرآه ومدري ايش خخخخخ طيري غردي ياحمامة السلام
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جعله الماحي وين خذاها فيه وربي لو منها مااركب معه لو على رقبتي
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لو انتقلتم الى اليو توب تم ايقاف الافسر عن العمل بدون مرتب والاعتذار للممرضه لايقفها عشرين دقيقه والمحاكمات سوف تتوالا حتى يتم دفع جميع التعويضات
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النظام فوق الجميع والنظام ليس الشرطي بل هوالمكتوب سوف تقوم المدينه بتعويضها بملا يقل عن نصف مليون دولار وسوف يتم مقاضه الشرطي وفصله او من اعطاه الامر بالاقاء القبض عليها ويتم تعويض المستشفى كذالك
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هذا تعامل الكفار مع النساء وشوفو تعامل الاسلام مع النساء
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