كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !
صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن زوجاً اقتحم جلسة نسائية تجمع امرأته وصديقاتها، حيث أوسعهن ضرباً مبرحاً في نوبة من الغضب الشديد، بعد أن منعها من زيارتهن، وقطع علاقتها بهن نهائياً.
وشعر الزوج بأن زوجته تواظب على الاجتماع بصديقاتها “الممنوعات عنها”، فعاد إلى المنزل في غير وقته المعتاد، فلم يجدها، فتوجه فوراً إلى منزل صديقاتها.
وقالت الصحيفة وفق مصدر أمني بأنه لم تكد تمضي لحظات حتى استدعى الأمن الزوج في المخفر المختص ، بناءً على بلاغ من صاحبة الشقة المتضررة ، حيث وجد نفسه متهمًا باقتحام وإتلاف سكن خاص والاعتداء بالضرب على ثلاث فتيات عشرينيات، هنَّ صديقات الزوجة اللاتي رفضن التنازل عن رد الاعتبار لهن وفقًا للقانون، خصوصًا أنهن لم يرتكبن أي خطأ ليقبلن من غريب الاعتداء عليهن.
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التعليقات
اه يازمن
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الحريم يخربون بعض ..
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الأخونجي يحسب المؤذن عنده في مسجده بنقالي بسبب طول لحيته وكثافتها ثم اكتشف أنه رافضي حين وجد حرمته أنثاه عنده في منزله الملحق بمسجده هههههههههه
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49حرام عليك والله يوم أتذكر واشوف اسم الامير محمد بن نايف يتكدر خاطري سبحان من حط محبه له في قلوب الناس.
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اما ان قلم الحقيقة هو مراقب صحيفة المرصد او احظ اثدقائه وهذا واضح جدا فما تنشر الا تعليقاته فقط ههههههه اسفين زعلانكم ياشيعة المتهه هههههه
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لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الأخونجي امام المسجد بعد ماوجد أنثاه الأخونجية عند البنقالي ومعاها شغالات أخريات قال لمؤذن مسجده أنت تشتغل تحت أمري وعندك أربع حريم وحضرته الامام رئيسه ماعنده غير وحيدة ومنحاشة بعد عنه ههههههههه
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تعليق مخالف
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الأخونجي في الصورة يضرب انثاه حرمته بعد ماوجدها عند البنقالي المؤذن عنده في مسجده هههههههه
لا يعجبني(15) اعجبني(0)
الأخونجي وجد انثاه الأخونجية عند البنقالي اللي يشتغل في مسجده موذن له داخل المنزل الملحق بجامعه ومعاهم شغالات أخريات فأوسع الجميع ضربآ ههههههههه
لا يعجبني(33) اعجبني(0)
اسمر عبر أحسن تستاهل أكيد جتك أمراض نفسية من اللي عشته وشفته وأكيد كم ضربه حاشتك مع ابوك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
100 لايك والتعليق ما أمداه يظهر ههههههههههه ياخي كافي تعزيز لأنفسكم ترا هذا مرض أنا مره سويت لنفسي لايك وحسيت نفسي مريض وناقص وحرّمت أكررها وبغض النظر عن اللي كاتبه وترا الكلام عام للقراء جميعا
لا يعجبني(25) اعجبني(28)
المنزل ملحق بالمسجد ويسكنه بنقالي مؤذن في مسجد الأخونجي . الأخونجي ماوجد حرمته في بيته وتوجه لمؤذنه ينشده عنها ووجدها مع قطيع أخونجيات غيرها جالسة عنده في زيارة ساخنة جدآ فأوسع الجميع ضربآ ههههههههههه
لا يعجبني(17) اعجبني(1)
شفتوا كيف الروافض يسوون بحريمهم شفتوا زواج المتعه وين يودي الرافضي لعنة الله عليهم وعلى حسن زميرة وعلى من جمعهم أليس كذلك ههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(333)
وجه البطه ماتوب وتعقل انت ههههههههههههههههههه كم جتك عيديه ولا شكلاك انت موسوس تخاف احد يجي يعايدك تحسبه اخواني هههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
يمكن راح يدور المتعة وهذه مافيها شي عند ربع خنبوقه بل تعتبر عمل صالح يؤجر عليه واسئلوا خنبوقه وهي من عشاقه
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
44 لا تدخل الدين في كل شي ايها هالمقدس
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
وش دخله في حريم الناس يضربهم ؟؟ هذا دليل ان الخلل فيه هو مو في زوجته وانصحها تتطلق من هالشخص الهمجي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هذا رافضي من جماعة خنبوقة لان ماعندهم كرامة فهم اهل المتعة والا اهل السنة اهل كرم وجود واحترام للنساء
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
الله يعينه.. شكلها فقعت مرارته لانها مصابه بدا «alhomah الحومه ». وهو مرض يصيب المراءه فلا تستطيع نزع عبايتها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هو اخطاء اقتحام منزل صديقتها بستطاعتها تقديم بلاغات كيده ضدة انتظر زوجتك الى ان تعود اتصل بها للعودة للمنزل وبعدها تفاهم معها بما تراه اماالاعتداء على بنات الناس فهذة جريمه تعاقب عليها التشدد مشكله
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
عيب ياعشره بمعروف ياتفريق بإحسان وطالما انها ماتسمع كلامه وطاعة الزوج واجبه شرعا طلقها وريح بالك ،، اما انك ماتقدر على زوجتك تروح تتعدى على محارم المسلمين وفي بيتهم !!
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
رجالها حذرها بالاول وترا الرجل العاقل وواعي كلامه بمحله لانه ينظر بمنظور اخرى صحيح، وامكن سمع عنهن شيء وحذر مرته وامكن وامكن هو غلط بتصرفه وهي غلطت عشانها ما سمعته والله يستر علينا بستره
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
دخوله الأخونجي البيت من دون استئذان أصحابه المفروض يصدر عليه حكم بحلق لحيته ودعسها وحشرها في فمه حتى يعرف مرة ثانية أن البيوت لها حرمتها.ثم يربط مع سيقانه المكشوفة ويسحب على وجهه واقرب قمامة يرمى بها.
لا يعجبني(33) اعجبني(1)
اكيد خمورجي ..
لا يعجبني(14) اعجبني(13)
مع اني بلغت من العمر عتيّا بس الخوف والوسواس ملازمني
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
استغفر الله ايش الردود هذي اخونجي وريبرالي وجنس ثالث هذا الالفاظ دخيله علينا الجنس الثالث المتشبهين الرجال بالنساء وملعونين انما زوجها امرها واجبه طاعته قلبتوه اخونجي؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
القانون معاهم تهجم عليهم والبيت له حرمه
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
والله آه مضربه ماهو رجال ما طاح في حريم صاحيات يجلدونه لين **** تحته
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
لو مسكوه رصعوه رصعوه ليين دخل بيت بدون استذان والبيوت له حرمه والقانون معاهم خلي زوجته تنفعه الاخونجي
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
قال الزوج لا يلام ع اساس لو قالت له اقطع علاقتك بالدشير اخوياك بيقطعها ياكل **** وتراب في وجهه الا خونجي
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
بدلآ أن يشعرو الأخونجية من الخجل من أنفسهم وتصرفاتهم وعدم ثقتهم في أنفسهم وبمن حولهم لصغر عقولهم وتخلفها ومرض قلوبهم نجدهم يحاولون جاهدين أن يعزلون أنفسهم ومن يتسلطون عليهم عن الناس وكانهم قرود متوحشة
لا يعجبني(44) اعجبني(1)
كيف عنده جرأة يضرب أنا أمي تضرب أبوي وأخاف أتزوج وانضرب هخخخ
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الله يجعل كيد كل اخونجي موتخلف في نحره ليش يتنازلون عنه البيت له حرمه باي حق يقتحم بيوت الناس الاخونجي الوصخ
لا يعجبني(14) اعجبني(0)
وأنتم أعداء خونة لحكامكم وحكوماتكم.لايمكن أن تجد أخونجي واحد موالي لحكومته أو مؤيد لسياساتها بل تجده في صف أعدائها مؤيد لهم تأييد مطلق.سياساتكم العدائية تنسحب وتنعكس تلقائيآعلى تصرفاتكم داخل مجتمعاتكم
لا يعجبني(33) اعجبني(1)
فهذا ديدنهم اثأرة الفتنه والتخفي خلف اسماء ومعرفات وهميه ليبثوا الفتنه والحمدلله جميع الشرفاء يقفون له سدآ منيعآ لخبثهم وحقدهم الدفين فغيره كثير تم كشفهم وكشف تدابيرهم خونه لا دين ولا وطن لهم
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
الزوج لا يلام .. فقد حذرها قبل الزواج بقطع علاقاتهامع هؤلاء الصديقات فوافقت ولكن بعد أن اطمأنت ودخلت بيته بدأت تتمرد عليه ولاتطيع له كلاماً وهذه دوافع المشكلة الذي جعلت الغضب يخرجه من تمالك ضبط النفس)
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
من اراد ان يتأكد فأبحث عنه في اخبار انجازات الحج وانجازات رجال امننا البواسل واخبار المجوس والحوثيين وحزب الشيطان والدواعش والله لن تجدو له حرف بل يبحث عن اخبار تمكنه من التهجم على مجتمعنا
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
الصورة تغني عن كل دليل يالأخونجية .أصابكم سعار هذه حقائقكم لابارك الله فيكم ولافي عقولكم وقلوبكم المريضة.لايمكن لوطن تتواجدون أو تعيشون فيه أن يرتقي كبقية بلدان العالم.أنتم عار على أنفسكم وبلدانكم.
لا يعجبني(44) اعجبني(3)
17 انه يلقمه كاملآ ولايكفيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يشاهد خبر عن الاخونج يتناسى جميع الاخبار فوالله لم اشاهده يكتب حرف واحد في اخبار الدواعش والحوثيين وحزب الشيطان حتى لو من باب التقيه ولن يستطيع ان يكتب فولائه لهم وهوا خبيث مندس يحارب الاسلام بمكره
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدلأمرت المرأة أن تسجد لزوجها )
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا )
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
انت مريض ويجب ان تراجع نفسك . نصيحه لك غير اسلوبك . الناس ليس عندهم استطاعة سماع هذرمتك ومفرداتك وكلامك المتكرر والغير هادف ولا يستفاد منه .
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
١٠ قصف ارض جوء هههههههههههههههه خنبوق ضيع الكوفيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هل انت تلقمهولقمن لقمن أم تريد ان القمك ها اخبرني ايها الفتا
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
عندما قالت الاعلاميه ابتسام ان سيدها تميم طلب منها من كان يهاجم تميم والاخونج ليل نهار بكل برود ان تقدم اعتذارها اي اعتذا ياخبيث واين ولائك لسعوديه بحد زعمك ام انها حسب المزاج ام ان سيدك قال لك هذا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
الوسواس الخناس عامل عمايله في قلب وعقل الأخونجي الملعون.جاك يركض مثل الكلب المسعور يعتقد المريض أن الجلسة مختلطة ولذلك غالبيتهم يمنعون حريمهم من الزيارات ويسجنونهم في بيوتهم لايخرجون منها الا لقبورهم.
لا يعجبني(15) اعجبني(1)
خنبوق جاك الي تنحاش منه هههههههههههه اتحداك ترد وماتنحاش منه
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
اعتقد ان الصورة رمزية وليست حقيقة
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
طاعة الزوج مفتاح الجنة
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
6/// يمكن انت من الي تهجم عليهم علشان كذا تسرعت في سرد الاحداث 😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
هون على نفسك فنخشى ان ينفجر صمام القلب لديك فالحراره التي في جوفك لن تطفائها بحار الارض واقترح عليك ان تذهب الى عمك حسن نصرالشيطان تسانده فهوا يصارع الويلات فالخونه المأجورين لامكان لهم في وطننا
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
نعوذ بالله من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
اتاء مهرولآ كاالكلب المسعور اتاء يلهث ولسانه قد امتداء ذراعآ يبحث عن الاثأره ليبث سمومه فشاهده تلك الصوره فشخصت عيناه كاالثعلب فجميع الاخبار عن انجازات الحج قدد قضت مضجعه فهومتلهف للكذب والتدليس
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
5 \\\\ لاتكون حاضر المعركة والأخونجي يقرب لك أو أنه أنت .
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
ت3 الصوره رمزيه الله يشفيك
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مدمن مخدرات
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
الأخونجي الملعون مكشوف السيقان كثيف اللحية وطويلها عدو الحياة والنساء أصابه السعار واقتحم حرمة المنازل وهاجم سكانها المسالمين دون حياء لامن ربه ولا من نفسه.لاتتنازلون عنه ويجب اعطائه مؤبد مع سلخ جلده.
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ولكن لم نعرف وجهة نظر الزوج وماهي الاسباب
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ماهى عقوبه رد الاعتبار بشكل عام وليس على ماذكر بقصه الكويتى ؟
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
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