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كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !
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المرصد 62 2٬775 2 ساعتين

صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن زوجاً اقتحم جلسة نسائية تجمع امرأته وصديقاتها، حيث أوسعهن ضرباً مبرحاً في نوبة من الغضب الشديد، بعد أن منعها من زيارتهن، وقطع علاقتها بهن نهائياً.

وشعر الزوج بأن زوجته تواظب على الاجتماع بصديقاتها “الممنوعات عنها”، فعاد إلى المنزل في غير وقته المعتاد، فلم يجدها، فتوجه فوراً إلى منزل صديقاتها.

وقالت الصحيفة وفق مصدر أمني بأنه لم تكد تمضي لحظات حتى استدعى الأمن الزوج في المخفر المختص ، بناءً على بلاغ من صاحبة الشقة المتضررة ، حيث وجد نفسه متهمًا باقتحام وإتلاف سكن خاص والاعتداء بالضرب على ثلاث فتيات عشرينيات، هنَّ صديقات الزوجة اللاتي رفضن التنازل عن رد الاعتبار لهن وفقًا للقانون، خصوصًا أنهن لم يرتكبن أي خطأ ليقبلن من غريب الاعتداء عليهن.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

62 - متقاعد حلمي افتح بقالة وأعيش 🎅🎅🎅
2017-09-03 04:56:37
اه يازمن
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61 - عبشان الشلولخ
2017-09-03 04:53:02
الحريم يخربون بعض ..
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( عدد التعليقات 27,941 )
60 - قلم الحقيقه
2017-09-03 04:47:53
الأخونجي يحسب المؤذن عنده في مسجده بنقالي بسبب طول لحيته وكثافتها ثم اكتشف أنه رافضي حين وجد حرمته أنثاه عنده في منزله الملحق بمسجده هههههههههه
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59 - مع السلامة
2017-09-03 04:42:46
49حرام عليك والله يوم أتذكر واشوف اسم الامير محمد بن نايف يتكدر خاطري سبحان من حط محبه له في قلوب الناس.
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58 -
2017-09-03 04:39:07
اما ان قلم الحقيقة هو مراقب صحيفة المرصد او احظ اثدقائه وهذا واضح جدا فما تنشر الا تعليقاته فقط ههههههه اسفين زعلانكم ياشيعة المتهه هههههه
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57 -
2017-09-03 04:34:20
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 27,941 )
56 - قلم الحقيقه
2017-09-03 04:33:09
الأخونجي امام المسجد بعد ماوجد أنثاه الأخونجية عند البنقالي ومعاها شغالات أخريات قال لمؤذن مسجده أنت تشتغل تحت أمري وعندك أربع حريم وحضرته الامام رئيسه ماعنده غير وحيدة ومنحاشة بعد عنه ههههههههه
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55 -
2017-09-03 04:32:36
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 27,941 )
54 - قلم الحقيقه
2017-09-03 04:28:01
الأخونجي في الصورة يضرب انثاه حرمته بعد ماوجدها عند البنقالي المؤذن عنده في مسجده هههههههه
لا يعجبني(15) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 27,941 )
53 - قلم الحقيقه
2017-09-03 04:25:56
الأخونجي وجد انثاه الأخونجية عند البنقالي اللي يشتغل في مسجده موذن له داخل المنزل الملحق بجامعه ومعاهم شغالات أخريات فأوسع الجميع ضربآ ههههههههه
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52 - فاطمة
2017-09-03 04:23:35
اسمر عبر أحسن تستاهل أكيد جتك أمراض نفسية من اللي عشته وشفته وأكيد كم ضربه حاشتك مع ابوك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
51 - D
2017-09-03 04:20:19
100 لايك والتعليق ما أمداه يظهر ههههههههههه ياخي كافي تعزيز لأنفسكم ترا هذا مرض أنا مره سويت لنفسي لايك وحسيت نفسي مريض وناقص وحرّمت أكررها وبغض النظر عن اللي كاتبه وترا الكلام عام للقراء جميعا
لا يعجبني(25) اعجبني(28)
( عدد التعليقات 27,941 )
50 - قلم الحقيقه
2017-09-03 04:18:55
المنزل ملحق بالمسجد ويسكنه بنقالي مؤذن في مسجد الأخونجي . الأخونجي ماوجد حرمته في بيته وتوجه لمؤذنه ينشده عنها ووجدها مع قطيع أخونجيات غيرها جالسة عنده في زيارة ساخنة جدآ فأوسع الجميع ضربآ ههههههههههه
لا يعجبني(17) اعجبني(1)
49 - 🇸🇦اللهم احفظ سيدي اسد السنه محمد بن نايف 🇸🇦
2017-09-03 04:06:40
شفتوا كيف الروافض يسوون بحريمهم شفتوا زواج المتعه وين يودي الرافضي لعنة الله عليهم وعلى حسن زميرة وعلى من جمعهم أليس كذلك ههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(333)
48 -
2017-09-03 04:01:05
وجه البطه ماتوب وتعقل انت ههههههههههههههههههه كم جتك عيديه ولا شكلاك انت موسوس تخاف احد يجي يعايدك تحسبه اخواني هههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
47 -
2017-09-03 04:00:21
يمكن راح يدور المتعة وهذه مافيها شي عند ربع خنبوقه بل تعتبر عمل صالح يؤجر عليه واسئلوا خنبوقه وهي من عشاقه
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
46 - عسكري مسكين
2017-09-03 03:58:55
44 لا تدخل الدين في كل شي ايها هالمقدس
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
45 - اعوذ بالله
2017-09-03 03:57:08
وش دخله في حريم الناس يضربهم ؟؟ هذا دليل ان الخلل فيه هو مو في زوجته وانصحها تتطلق من هالشخص الهمجي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
44 - الحقيقة
2017-09-03 03:55:07
هذا رافضي من جماعة خنبوقة لان ماعندهم كرامة فهم اهل المتعة والا اهل السنة اهل كرم وجود واحترام للنساء
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
43 - عسكري مسكين
2017-09-03 03:52:44
الله يعينه.. شكلها فقعت مرارته لانها مصابه بدا «alhomah الحومه ». وهو مرض يصيب المراءه فلا تستطيع نزع عبايتها
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42 - :
2017-09-03 03:52:39
هو اخطاء اقتحام منزل صديقتها بستطاعتها تقديم بلاغات كيده ضدة انتظر زوجتك الى ان تعود اتصل بها للعودة للمنزل وبعدها تفاهم معها بما تراه اماالاعتداء على بنات الناس فهذة جريمه تعاقب عليها التشدد مشكله
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41 - همسات
2017-09-03 03:44:39
عيب ياعشره بمعروف ياتفريق بإحسان وطالما انها ماتسمع كلامه وطاعة الزوج واجبه شرعا طلقها وريح بالك ،، اما انك ماتقدر على زوجتك تروح تتعدى على محارم المسلمين وفي بيتهم !!
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40 - انثى تختصر النساء/انثى لا تتكرر🌺
2017-09-03 03:44:21
رجالها حذرها بالاول وترا الرجل العاقل وواعي كلامه بمحله لانه ينظر بمنظور اخرى صحيح، وامكن سمع عنهن شيء وحذر مرته وامكن وامكن هو غلط بتصرفه وهي غلطت عشانها ما سمعته والله يستر علينا بستره
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( عدد التعليقات 27,941 )
39 - قلم الحقيقه
2017-09-03 03:44:00
دخوله الأخونجي البيت من دون استئذان أصحابه المفروض يصدر عليه حكم بحلق لحيته ودعسها وحشرها في فمه حتى يعرف مرة ثانية أن البيوت لها حرمتها.ثم يربط مع سيقانه المكشوفة ويسحب على وجهه واقرب قمامة يرمى بها.
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38 - 🇸🇦حساب المواطن 😋
2017-09-03 03:43:15
اكيد خمورجي ..
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37 - اسمرعبر الملكي
2017-09-03 03:43:05
مع اني بلغت من العمر عتيّا بس الخوف والوسواس ملازمني
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36 - انثى تختصر النساء/انثى لا تتكرر🌺
2017-09-03 03:42:22
استغفر الله ايش الردود هذي اخونجي وريبرالي وجنس ثالث هذا الالفاظ دخيله علينا الجنس الثالث المتشبهين الرجال بالنساء وملعونين انما زوجها امرها واجبه طاعته قلبتوه اخونجي؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
35 - زائر
2017-09-03 03:40:23
القانون معاهم تهجم عليهم والبيت له حرمه
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
34 - زائر
2017-09-03 03:39:51
والله آه مضربه ماهو رجال ما طاح في حريم صاحيات يجلدونه لين **** تحته
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
33 - زائر
2017-09-03 03:39:09
لو مسكوه رصعوه رصعوه ليين دخل بيت بدون استذان والبيوت له حرمه والقانون معاهم خلي زوجته تنفعه الاخونجي
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
32 - زائر
2017-09-03 03:37:49
قال الزوج لا يلام ع اساس لو قالت له اقطع علاقتك بالدشير اخوياك بيقطعها ياكل **** وتراب في وجهه الا خونجي
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 27,941 )
31 - قلم الحقيقه
2017-09-03 03:37:44
بدلآ أن يشعرو الأخونجية من الخجل من أنفسهم وتصرفاتهم وعدم ثقتهم في أنفسهم وبمن حولهم لصغر عقولهم وتخلفها ومرض قلوبهم نجدهم يحاولون جاهدين أن يعزلون أنفسهم ومن يتسلطون عليهم عن الناس وكانهم قرود متوحشة
لا يعجبني(44) اعجبني(1)
30 - اسمرعبر الملكي
2017-09-03 03:37:19
كيف عنده جرأة يضرب أنا أمي تضرب أبوي وأخاف أتزوج وانضرب هخخخ
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
29 - زائر
2017-09-03 03:36:47
الله يجعل كيد كل اخونجي موتخلف في نحره ليش يتنازلون عنه البيت له حرمه باي حق يقتحم بيوت الناس الاخونجي الوصخ
لا يعجبني(14) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 27,941 )
28 - قلم الحقيقه
2017-09-03 03:30:28
وأنتم أعداء خونة لحكامكم وحكوماتكم.لايمكن أن تجد أخونجي واحد موالي لحكومته أو مؤيد لسياساتها بل تجده في صف أعدائها مؤيد لهم تأييد مطلق.سياساتكم العدائية تنسحب وتنعكس تلقائيآعلى تصرفاتكم داخل مجتمعاتكم
لا يعجبني(33) اعجبني(1)
27 - قلم قم
2017-09-03 03:30:10
فهذا ديدنهم اثأرة الفتنه والتخفي خلف اسماء ومعرفات وهميه ليبثوا الفتنه والحمدلله جميع الشرفاء يقفون له سدآ منيعآ لخبثهم وحقدهم الدفين فغيره كثير تم كشفهم وكشف تدابيرهم خونه لا دين ولا وطن لهم
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
26 - الشاعر📝
2017-09-03 03:29:15
الزوج لا يلام .. فقد حذرها قبل الزواج بقطع علاقاتهامع هؤلاء الصديقات فوافقت ولكن بعد أن اطمأنت ودخلت بيته بدأت تتمرد عليه ولاتطيع له كلاماً وهذه دوافع المشكلة الذي جعلت الغضب يخرجه من تمالك ضبط النفس)
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
25 - قلم قم
2017-09-03 03:26:11
من اراد ان يتأكد فأبحث عنه في اخبار انجازات الحج وانجازات رجال امننا البواسل واخبار المجوس والحوثيين وحزب الشيطان والدواعش والله لن تجدو له حرف بل يبحث عن اخبار تمكنه من التهجم على مجتمعنا
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
( عدد التعليقات 27,941 )
24 - قلم الحقيقه
2017-09-03 03:25:58
الصورة تغني عن كل دليل يالأخونجية .أصابكم سعار هذه حقائقكم لابارك الله فيكم ولافي عقولكم وقلوبكم المريضة.لايمكن لوطن تتواجدون أو تعيشون فيه أن يرتقي كبقية بلدان العالم.أنتم عار على أنفسكم وبلدانكم.
لا يعجبني(44) اعجبني(3)
23 - مسنتر٢٤
2017-09-03 03:22:32
17 انه يلقمه كاملآ ولايكفيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - قلم قم
2017-09-03 03:20:50
يشاهد خبر عن الاخونج يتناسى جميع الاخبار فوالله لم اشاهده يكتب حرف واحد في اخبار الدواعش والحوثيين وحزب الشيطان حتى لو من باب التقيه ولن يستطيع ان يكتب فولائه لهم وهوا خبيث مندس يحارب الاسلام بمكره
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 11,926 )
21 - اللامي
2017-09-03 03:20:43
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدلأمرت المرأة أن تسجد لزوجها )
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
( عدد التعليقات 11,926 )
20 - اللامي
2017-09-03 03:18:45
( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا )
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - ت 14
2017-09-03 03:18:09
انت مريض ويجب ان تراجع نفسك . نصيحه لك غير اسلوبك . الناس ليس عندهم استطاعة سماع هذرمتك ومفرداتك وكلامك المتكرر والغير هادف ولا يستفاد منه .
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
18 - فهد سليمان
2017-09-03 03:17:21
١٠ قصف ارض جوء هههههههههههههههه خنبوق ضيع الكوفيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
17 - قلم قلموك
2017-09-03 03:16:04
هل انت تلقمهولقمن لقمن أم تريد ان القمك ها اخبرني ايها الفتا
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16 - قلم قم
2017-09-03 03:15:56
عندما قالت الاعلاميه ابتسام ان سيدها تميم طلب منها من كان يهاجم تميم والاخونج ليل نهار بكل برود ان تقدم اعتذارها اي اعتذا ياخبيث واين ولائك لسعوديه بحد زعمك ام انها حسب المزاج ام ان سيدك قال لك هذا
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15 -
2017-09-03 03:13:45
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
( عدد التعليقات 27,941 )
14 - قلم الحقيقه
2017-09-03 03:13:28
الوسواس الخناس عامل عمايله في قلب وعقل الأخونجي الملعون.جاك يركض مثل الكلب المسعور يعتقد المريض أن الجلسة مختلطة ولذلك غالبيتهم يمنعون حريمهم من الزيارات ويسجنونهم في بيوتهم لايخرجون منها الا لقبورهم.
لا يعجبني(15) اعجبني(1)
13 - سعدون
2017-09-03 03:12:52
خنبوق جاك الي تنحاش منه هههههههههههه اتحداك ترد وماتنحاش منه
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
12 - ساهر
2017-09-03 03:12:52
اعتقد ان الصورة رمزية وليست حقيقة
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
( عدد التعليقات 11,926 )
11 - اللامي
2017-09-03 03:12:12
طاعة الزوج مفتاح الجنة
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
10 - الهلال وبس..
2017-09-03 03:11:22
6/// يمكن انت من الي تهجم عليهم علشان كذا تسرعت في سرد الاحداث 😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
9 - قلم قم
2017-09-03 03:08:35
هون على نفسك فنخشى ان ينفجر صمام القلب لديك فالحراره التي في جوفك لن تطفائها بحار الارض واقترح عليك ان تذهب الى عمك حسن نصرالشيطان تسانده فهوا يصارع الويلات فالخونه المأجورين لامكان لهم في وطننا
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
8 - الجنرال
2017-09-03 03:07:21
نعوذ بالله من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
7 - قلم قم
2017-09-03 03:04:34
اتاء مهرولآ كاالكلب المسعور اتاء يلهث ولسانه قد امتداء ذراعآ يبحث عن الاثأره ليبث سمومه فشاهده تلك الصوره فشخصت عيناه كاالثعلب فجميع الاخبار عن انجازات الحج قدد قضت مضجعه فهومتلهف للكذب والتدليس
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 27,941 )
6 - قلم الحقيقه
2017-09-03 03:04:21
5 \\\\ لاتكون حاضر المعركة والأخونجي يقرب لك أو أنه أنت .
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
5 - الهلال وبس..
2017-09-03 02:59:38
ت3 الصوره رمزيه الله يشفيك
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
4 - كويتي
2017-09-03 02:57:51
مدمن مخدرات
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 27,941 )
3 - قلم الحقيقه
2017-09-03 02:56:29
الأخونجي الملعون مكشوف السيقان كثيف اللحية وطويلها عدو الحياة والنساء أصابه السعار واقتحم حرمة المنازل وهاجم سكانها المسالمين دون حياء لامن ربه ولا من نفسه.لاتتنازلون عنه ويجب اعطائه مؤبد مع سلخ جلده.
لا يعجبني(111) اعجبني(1)
2 -
2017-09-03 02:56:04
ولكن لم نعرف وجهة نظر الزوج وماهي الاسباب
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
( عدد التعليقات 14,995 )
1 - ابويوسف
2017-09-03 02:55:15
ماهى عقوبه رد الاعتبار بشكل عام وليس على ماذكر بقصه الكويتى ؟
لا يعجبني(4) اعجبني(4)

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بالفيديو: سجين يهاجم ضباط بمقاطعة كوك بأمريكا .. شاهد كيف سيطروا عليه!

بالفيديو: سجين يهاجم ضباط بمقاطعة كوك بأمريكا .. شاهد كيف سيطروا عليه!

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بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”

بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”

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فيديو.. اعتقال ممرضة يثير ضجة في أميركا

فيديو.. اعتقال ممرضة يثير ضجة في أميركا

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بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

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تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

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تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

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لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

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اخبار صحية
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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

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معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

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المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

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قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

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