لأول مرة بأمر ولي العهد.. معونة “أضحية العيد” لأسر شهداء الحد الجنوبي والمصابين.. هذه قيمتها!

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صحيفة المرصد: وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف معونة مالية قدرها خمسة آلاف ریال لأضحية عيد الأضحى المبارك وللحقيبة المدرسية لجميع أسر شهداء القوات المسلحة في الحد الجنوبي والمصابين بعجز كلي.

وأكد مساعد مدير إدارة الشهداء والمحاربين القدماء بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين للقوات المسلحة ورئيس لجنة تحجيج ذوي شهداء ومصابي القوات المسلحة المقدم عبدالله بن عبدالرحمن الناصر أن الإدارة نفذت التوجيه على الفور بصرف المعونة المالية للمستفيدين.

وأوضح أن قيمة المعونة، (خمسة آلاف ریال)، قُسمت على أساس 2000 ریال قيمة أضحية عيد الأضحى المبارك، و3000 ریال للحقيبة المدرسية، وفقًا لـ “عكاظ”.

وأشار أن هذا العام هو الأول الذي يتم فيه صرف هذه المساعدة، لافتا إلى أن توجيه ولي العهد شمل أيضا صرف مساعدة مالية أخرى في شهر رمضان المبارك الماضي بقيمة 10 آلاف ریال.

وأوضح الناصر أن هذا العام السادس على التوالي الذي يتم فيه تحجيج أسر الشهداء والمصابين بعجز كلي، وأن إجمالي من تم تحجيجهم هذا العام يزيد على 600 حاج، يمثلون نحو 180 أسرة، بلغ عدد المصابين منهم بعجز كلي أكثر من 40 حاجا، إضافة إلى التكفل بدفع تذاكر طيران الحجاج، إضافة إلى تحمل قيمة الهدي للمتمتع والقارن منهم.

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