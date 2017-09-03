لأول مرة بأمر ولي العهد.. معونة “أضحية العيد” لأسر شهداء الحد الجنوبي والمصابين.. هذه قيمتها!
صحيفة المرصد: وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف معونة مالية قدرها خمسة آلاف ریال لأضحية عيد الأضحى المبارك وللحقيبة المدرسية لجميع أسر شهداء القوات المسلحة في الحد الجنوبي والمصابين بعجز كلي.
وأكد مساعد مدير إدارة الشهداء والمحاربين القدماء بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين للقوات المسلحة ورئيس لجنة تحجيج ذوي شهداء ومصابي القوات المسلحة المقدم عبدالله بن عبدالرحمن الناصر أن الإدارة نفذت التوجيه على الفور بصرف المعونة المالية للمستفيدين.
وأوضح أن قيمة المعونة، (خمسة آلاف ریال)، قُسمت على أساس 2000 ریال قيمة أضحية عيد الأضحى المبارك، و3000 ریال للحقيبة المدرسية، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأشار أن هذا العام هو الأول الذي يتم فيه صرف هذه المساعدة، لافتا إلى أن توجيه ولي العهد شمل أيضا صرف مساعدة مالية أخرى في شهر رمضان المبارك الماضي بقيمة 10 آلاف ریال.
وأوضح الناصر أن هذا العام السادس على التوالي الذي يتم فيه تحجيج أسر الشهداء والمصابين بعجز كلي، وأن إجمالي من تم تحجيجهم هذا العام يزيد على 600 حاج، يمثلون نحو 180 أسرة، بلغ عدد المصابين منهم بعجز كلي أكثر من 40 حاجا، إضافة إلى التكفل بدفع تذاكر طيران الحجاج، إضافة إلى تحمل قيمة الهدي للمتمتع والقارن منهم.
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التعليقات
يستاهلون أكثر كم تركوا من أرامل وأيتام وديون فهذا أقل مايقدم لهم مع الدعاء لهم بالرحمة وللمرابطين بالنصر أصلح الله الراعي والرعية وجعل ذلك في موازين حسناتهم ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة أمين
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شكرا جزيلا لكم سيدي محمد بن سلمان آل سعود جهودكم تذكر وتشكر للجميع القاصي والداني لايجحدها الا قليل المروءة والعياذ بالله
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يستاهلون راتب اضافي طوال ماهو في الجبهة
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نبي هذي القرارات والمواطن حي.
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((((((( ابناء الشهداء ..... أمانة واكرامهم واجب ..... ولاة الامر كرماء ..... والمجتمع يجب ان يكون كريم كذلك لم نسمع عن مبادرات الاغنياء والمؤسسات الكبرى ))))
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يستاهلون .نتمی النظر في وضعنا .. واللي مات الله يغفر له ويرحمه
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علم (يستهل هولا
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الحمد لله على فضله
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الله يعوضهم خير ويربط على قلوبهم بالصبر والثبات والرضا بما قدر الله وكتب ويجعلهم من الصابرين المحتسبين ويسخر لهم اهلهم ويصلح لهم ذرياتهم الصحه اغلى مايملك الانسان لكن امر الله والحمد لله ويستاهلون
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شكرااا الملك سلمان
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محمد بن سلمان لفتة نبيلة من رجل نبيل
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😁😁😁
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الله يجزاكم الف خير و يطول بعمركم و يحفظكم .. دائما سباقين لفعل الخير و خدمة مواطنيكم و المسلمين
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شكرآ يامحمد بن سلمان والله يجزاك على خير ماقدمته
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شكراً سيدي محمد بن سلمان كلنا خدام لهذا الوطن الكبير
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جزى الله ولي العهد خير الجزاء
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حفظ الله ولاة أمرنا ، ودام عزك يا وطن .
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الله يحفظك يابوسلمان ويستاهلون رجال الحد الجنوبي
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لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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الله يجزاه خير .. ونحب نعايد على الأمير محمد بن نايف ♥️ من العايدين الفايزين
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بارك الله فيك وجزيت خيرا إن شاءالله..
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جزاك الله خير سمو الامير محمد بن سلمان والله يخلف عليك بخير منها وانتم مفخره لنا انت وأبوك حفظكم الله
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عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
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يستاهلوا اقل شيء يقدم لمن افدى روحه وجسده لوطنه جزيت خيراً يا ابن سلمان وحفظك المولى
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