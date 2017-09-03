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إعادة “لعبة” صدام حسين الأثرية المسروقة إلى العراق-صور
صحيفة المرصد:أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، إعادة لعبة خاصة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كانت مسروقة إبان الحرب الأمريكية على العراق.
وأوضحت السفارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها أعادت الشطرنج الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدة لإعادة القطع الأثرية العراقية المسروقة.
وقال المنشور، إنه “اجتمع يوم أمس وفد من السفارة الأمريكية في بغداد مع وكيل وزير الثقافة والسياحة لشؤون الآثار والتراث قيس رشيد لإعادة لعبة الشطرنج الأثرية التي كان يملكها صدام حسين، بعد أن تم سرقتها عام 2003 واسترجعها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي”.
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التعليقات
61 - طريخم مليباري2017-09-03 19:49:41
تحفة رائعة لنا ان نتصور ان هذه اللعبة العبقرية اخترعت قبل الاف السنين ، الفكر لا يتوقف على زمان أو مكان
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60 - علي العمري2017-09-03 19:45:18
رجل عظيم له تاريخ. عظيم.
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59 - عرقرق2017-09-03 19:12:21
هذا العراقي يذبح شعبه وجالس يلعب شطرنج لا بوك لابو كلب ياعرقرق
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58 - كويتي وافتخر2017-09-03 19:02:00
لا يجوز الترحم على كل من عاث في الأرض فسادا ولم يقتص منه بعد ولكن القصاص امام قاضي القضاة الملك القدوس يوم لا ينفع مال ولا بنون اللهم اجعل قبره قطعة من جهنم
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57 - وشك وشك2017-09-03 18:55:08
رحم الله الرئيس الشهيد صدام حسين
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56 - علي العمري2017-09-03 18:46:38
الله يرحمه.***. مات بشرف. كان سد في وجه الفرس. وراح
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55 -2017-09-03 18:43:54
تعليق مخالف
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54 - فهد122017-09-03 18:21:18
لو كان احد صواريخ صدام سقط على راس امك او ابوك كان ماترحت عليه
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53 - فهد122017-09-03 18:18:28
((( حقيقة ))) كل من يمجد صدام ليس حبا فيه وانما كرها لخادم الحرمين الملك فهد رحهمه الله من مبدء عدو عدوي صديقي ((انهم الاخونج لادين لهم عليهم لعائن الله))
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52 -2017-09-03 18:16:21
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة
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51 - فهد122017-09-03 18:14:27
من يقول ان صدام حر اصيل اقول له ان صدام وجنوده انتهكوا اعراض اخواننا الكويتين ظلما وعدوانا
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50 - فهد122017-09-03 18:13:06
من يقول ان صدام اسد الامه اذكره ان صدام الرخمة قدم لايران اكثر من 100 طائرة في اخر ايامه لتحارب بها المسلمين
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49 - عراكي الرصافة2017-09-03 18:11:23
المفروض يتم تسليمها لإبنته رغد لأنها ملك شخصي للبطل الشهيد صدام حسين
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48 - فهد122017-09-03 18:11:21
من يقول صدام كان سدا منيعا اقول له ايران احتلت الفاو في ايام معدودة ولولا الله ثم الملك فهد وال الصباح كان ايران احتلت العراق باكمله
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47 - الظلم ظلمات2017-09-03 18:10:34
راجعوا مقاطع اليوتيوب وشوفوا مين صنع هذا البطل الورقي وكان يمدحه
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46 - فهد122017-09-03 18:07:49
البعثي المجرم كان اكبر لعبة في ايديكم وبها حطمتم العراق ودمرتم الكويت وجعلتوا من صدام دمية اعتدى على ارض الحرمين بالواريخ والحمدلله علش طاغية ومات ذليلا حقيرا
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45 - حسام ولد عبدالله2017-09-03 17:58:19
خذو الشطرنج والعابه وجيبو لنا صدام وامجاده.
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44 - كنت فقراوي واستخرت الله2017-09-03 17:50:14
البطل المغوار لاقينه بجحر ضب
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43 - زائر2017-09-03 17:49:12
كنت ما أحبه ولا أكرهه والحين حبيته خاصة مع الأومة الخليجية الأخيرة اللي بعض الناس كشفوا لنا عن وجههم الحقيقي .. هم يدركون ان محبتنا لصدام مو نكاية فيهم لكنه للأمانة كان سد منيع للأطماع الفارسية
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42 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-03 17:43:51
لولا دعم الخليج لصدام في حربه مع ايران وإلا راح طعام جحوش ذيك الايام .. بطل على شعبه بالكيماوي وخائن لجيرانه اللي وقفوا معه .. يستاهل النهاية المذلة
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41 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-03 17:40:52
هيا يا دواعش العبوا هههههه ولما تنتهوا منها رجعوها هههههههه
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40 - مراقب2017-09-03 17:29:06
😒😒الله يرحمه
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39 - بروكلي2017-09-03 17:29:03
انتو رجعوا المليارات الي نهبتوها واللعبه حلال عليكم
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38 - الشمري2017-09-03 17:28:33
الله يرحم الرئيس الشهيد صدام حسين بعده ضاع العراق وسمعته
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37 - بلا ميعاد2017-09-03 17:26:46
ت 33 - الكوفيرة قلم
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36 - اللهما احفظ محمد بن نايف2017-09-03 17:23:45
ت 28 والدليل على ان صدام حسين رحمه الله سرق البلد ان جميع افراد اسرة صدام حسين لا يورثون ابناءهم سوى تريليونات من الدولارات ماهو بعملة البلد لا بالدولار
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35 - هجـــرس2017-09-03 17:17:22
صح عن الامام مالك انه قال "لايجلس في ارض يسب فيها ابو بكر وعمر "
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34 - اللهما احفظ محمد بن نايف2017-09-03 17:15:43
اللهما احشر صدام حسين وابناءه عدي وقصي وجميع افراد اسرتة واحشرهم مع الشهداء والصدقين والانبياء والرسل وارحم اللهما امواتنا وموتى المسلمين السنة
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33 - لا اله الا الله2017-09-03 17:10:39
حشرك الله معه يا من تترحم على حارب بلدي و حبيبتي المملكة العربية السعودية . قول آمين
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32 - بكررر2017-09-03 17:09:22
سرقوو كل شي حتى شرف العراق
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31 - متأمل2017-09-03 17:02:53
للحقيقة .. لم تكن الكويت ضحية لتهور صدام آنذاك .. بل كانت ضحية لعناد سعد العبدالله وفهد الأحمد .. ومالحمدين عنهما ببعيد .. !!
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30 - أنا لا أحتاج معرف ..⁉️2017-09-03 17:01:48
فوا أسفاه !! لقد أصبحت اليوم بغداد رافضية وساموا ابناء العلقمي أهلها الذل والهوان
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29 - .2017-09-03 17:00:35
اهااا رجعونا للماضي لاجل التاجيج واثارة الفتنن هذه لعبة امريكا واورباء ونحن الضحية الان نتقاذف انت سني وانت شيعي اللهم اصلح حال هذه الامة يارب العالمين
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28 - الله الهادي2017-09-03 16:59:29
سرقة بلد بحالها وليس تحفة فقط
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27 - مراقب2017-09-03 16:57:08
الله هاذي العبة أحبها مررررررة 😍وين ألقاها يالربع
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26 - متأمل2017-09-03 16:55:33
لعبتم على صدام وقلتوا كش صدام .. إذا تريدوا رد المظالم قولوا كش مالكي .. وردوا العراق إلى أهله .. قد يكون لرد أحجار لعبة الشطرنج رمز سياسي .. فلننتظر القادم ولنرى اللاعب ترامب لك الله يا بلاد الرافدين
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25 - رسام كلمة2017-09-03 16:49:18
ت 19 - / هههههههههههههههه اضحك الله سنك بس الطاقية الثانية مشهبه
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24 - واحد من الناس2017-09-03 16:48:08
للتوضيح : صدام ماعنده مشكلة مع الشيعي هو عنده مشكلة مع ( الفارسي )، ولكن الكثير من الشيعة موالين للفُرس فهو يحاربهم ليسَ باعتبارهم شيعة وإنما باعتبارهم أعداءاً للعرب لإنهم مع الفُرس !
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23 - اللهما احفظ محمد بن نايف2017-09-03 16:46:53
اللهما ارحم صدام حسين رحمة ملؤها السموات الارض وارحم اللهما موتنا وموتى المسلمين
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22 - صريح2017-09-03 16:44:43
شجاع وقاهر الروافض الخونه بس لو انه ما اعتدا على الكويت كان مُجِدْ تاريخه .
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21 - نجم سهيل ⭐2017-09-03 16:44:41
يا أيها السني دربك واضح .. ياسيد السادات ياقمقامُ .. زرعوا طريقك بالورود تقية .. فاذا بها من حقدهم الغامُ ..كرمت ارضك ميتا ومجاهدا .. فبكت عليك العرب ياضرغامُ
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20 - واحد من الناس2017-09-03 16:44:24
صدام .. كان مُختلف عن أي زعيم عربي، فعلاً كان اسطورة ! كان يُمجد العرب بشكل جنوني ، بل كان يقول : " الذي يحترم العرب فهو يحترم الله " هو ليس طائفياً لايهمه إن كنت سُنياً أو شيعياً المهم أنك عربي فقط
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19 -2017-09-03 16:41:49
طاقيتين في بداية التعليقات .. حشا صارت حملات صدر ماهي طواقي😂
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18 - نجم سهيل ⭐2017-09-03 16:39:10
تجاسر العملاء ياصدامُ .. يافارس الميدان في يوم الوغى .. مني عليك تحية وسلامُ .. عمدت دربك بالوفاء لأمة .. ُعربية خانت بها الاعجام .. وسللت سيفك في الحروب .. فزمزمت عصب المجوس وطأطأ الاقزامُ
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17 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-09-03 16:38:06
ذكرى بطل قاهر المجوس
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16 -2017-09-03 16:35:32
مزلزل الروافض ارعبهم
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15 - محمد الجعيد2017-09-03 16:34:13
صدام قائد عربي سطر التاريخ اسمه من ذهب ولن تنجب الامهات مثله التاريخ سجل كلا من صدام حسين وعمر المختار اسمائهم من ذهب
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14 - زائر على الطاير2017-09-03 16:33:31
ماتنفع الشطرنج من بعد صدام !!!! وماتنفع أهل العرف كثر الحسايف* والله ماننساك في يوم الأعدام ؟؟؟؟ يالحاكم اللي بعدك الشعب خايف*
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13 - مسمار2017-09-03 16:31:14
رحم الله سيف العرب صدام!!
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12 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-03 16:29:50
من يكره هذا الرجل 🏳لا يفهم في المرجله شيء⁉️
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11 - محامي2017-09-03 16:29:11
اسأل الله لك الجنه ياشهيد الاسلام
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10 - مـستــ❌ــــر2017-09-03 16:28:30
أســــــــــــــــد .. مرعب الرافضة
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9 - محامي2017-09-03 16:27:34
رحمك الله يا اسد العرب
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8 - محامي2017-09-03 16:26:38
الله يرحمك يا قاهر المجوس
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7 - سيطرة ✴2017-09-03 16:24:19
صدام حسين لك مني تحية وسلام
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6 - فــ 🔫ــرد2017-09-03 16:22:08
ت 1 طاقية / الحين الي شعب العراق شبعان يعني ؟؟ الان العراق مدمره عن بكره ابيها وشعب مابين قتيل وجريح ومشرد اواسير عند الرافضة والعراق الان محتله من المجوس ولا نقول الا الله يرحمك ياصدام حسيم
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5 - ولد السعودية2017-09-03 16:19:56
ههههههههه صدقناك يا امريكا ههههههه سرقتي كل نفط العراق وقتلتي شبابها ..واليوم تدعين الفضيلة بارجاع قطع لا تسمن ولا تغني من جوع ههههههههههه
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4 - فريدة شوقي2017-09-03 16:19:21
الشطرنج لعبة الأذكياء مو للي تعلقوا بكراعينهم يوم العيد اللهم لا شماته هذي دعاوي شعب الكويت المظلوم عساك ماتربح
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3 - الدروب سالكة2017-09-03 16:16:20
صاروا يبحثون عن ذكريات الزمن الجميل ل ابو عدي رحمة الله لكن اللعبه صارت ملوثة
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2 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-03 16:13:45
راح فطيس الرجال وذولا مسوين أمناء على لعبة خرده
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1 - كنت فقراوي واستخرت الله2017-09-03 16:11:07
يلعب بالذهب وشعبه جايع
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بواسطة : م-ف-ر-ح
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