“مستشار بالديوان الملكي” يشن هجوماً على الإعلاميين والمغردين الصامتين تجاه الأزمة القطرية .. وهكذا وصفهم!
صحيفة المرصد: شن المستشار بالديوان الملكي “تركي آل الشيخ” هجوما على الوسط الإعلامي والمغردين الذين يتعاملون مع قضايا الوطن بموقف “محايد”، في إشارة إلى الأسماء التي ظلت صامتة طيلة الفترة الماضية تجاه الأزمة القطرية.
ونشر آل الشيخ عدة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: ” أضاعو بلادهم ووجدو نظام أحمق يستضيفهم ليضيعوه … شرذمة وجدت أرض خصبة ودعم لبث سمومهم !
وتابع آل الشيخ في تغريدة أخرى: “اتى من ينفض الغبار ويكشف الأقنعة … القوة القوة لا بارك الله بطبطبة والضعف !
وأضاف آل الشيخ ” أقولها وبوضوح … الحياد في معارك الوطن …لا يختلف عن الخيانة !.
وانهالت تعليقات رواد “تويتر” على تغريدات آل الشيخ وقال أحدهم ” لا مساومة ولا حياد ولا مهاودة ولا تهاون نحن معهم في حرب مفتوحة لإخراسهم وتعريتهم وعلى كل مرتزق أن يستعد للمواجهة بالحجة وبالأدلة والقانون”
وقال مغرد اّخر” مع الأسف لو فيهم خير ما عافتهم بلادهم الطيور على أشكالها تقع وش ترجي من واحد خان أبوه وانقلب عليه شعبه يرجي من عاق خير ما بر ببوه يبربكم” وأضاف مغرد ” باعو وطنهم لأجل دراهم معدودة الحزم لاحقهم وستكشف أقنعتهم فلاسكوت عليهم بعد اليوم”.
أضاعو بلادهم ووجدو نظام أحمق يستضيفهم ليضيعوه … شرذمه وجدت أرض خصبه ودعم ل بث سمومهم !
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧
اتى من ينفض الغبار ويكشف الاقنعه … القوه القوه لا بارك الله بطبطبه والضعف !
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧
اقولها وبوضوح … الحياد في معارك الوطن … لا يختلف عن الخيانه !
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
كم أكره مثل هذه النوعية المتزلفة من أجل مصالحها الشخصية الولاء وحب الوطن لا تحتاج إلى مساومة أو تطبيل.
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وش تبيهم يقولون وهم ما يعرفون شئ ولا مع الخيل ياشقراء
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*** سكتم بكتم ؟
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ماسمعنا لكم صوت يوم حرقت السفارة السعوديه في ايران ولا سمعنا لكم صوت يوم ايران تسيء الى حكام وعلماء السعوديه ولا سمعنا لكم صوت يوم ايران تهددنا ليل ونهار ؟!!!!!
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اليوم كل من يغرد على قطرة في عبنه وتقليد العماءءءءءءءء
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الكثير منهم أغلقوا حسابات بأعذار كاذبه اما للانشغال بالدراسه او بظروف صحيه او عائليه او خاصه وهي جميعها كذب حقيقه انكشفو بالأسماء هم خونه و مرتزقه لدويله قطر لديهم قصور و فلل وسيارات فارهه من الخيانه
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لربما لو هزك الشوق بتجين و تعاندين ظروف وقتك يا ترى لربما بعد الغياب بتسألين ولا زماني ما على بالك طرى الله الله يا ابو ناصر
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"معارك الوطن" عندما تكون حربية // الوطن ليس في معركة بل "عراك سياسي" // وربما يكون هذا الحياد في العراك في مصلحة الوطن // أخيراً عمم إذا كنت تعلم الغيب وماسيؤول اليه هذا العراك //
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طيب ماسألت نفسك .. لماذا هم صامتون ؟؟؟ هل لأنهم لايحبون بلدهم ؟ طبعاً مستحيل ؟؟ أكيد هم يشعرون بل ومتيقنين أن هناك خلل !!
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انا ونفسي وابنائي وجميع ماملك من حطام الدنيا فدا للملكة العربية السعودية ولحكمها ال سعود ابناء الملك المؤسس لهذه البلد الطاهرة وشعبها الامام نصعد جبل نعبر بحر معاكم معاكم الى الآخر
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بعضهم مايقدرو يتكلمون يخافون تطلع صور الشيكات وأرصدة الحسابات البنكية
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شفناهم يامعالي المستشار يطامرون مع الدجال مرسي في مصر والسلطان قردوغان في تركيا ومتبطحين مع ابو شنب في إمارة قطر .
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على معالي المستشار تعديل تغريدته ( القوه القوه لا بارك الله بطبطبه والضعف ) ( بالطبطبه ) أو بطبطبه وضعف
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اقول عندنا مشاكل ياليت تحلونها يالمستشارين المنتازين خلوا السياسه مانفهم حنا فيها انتم ابخص .. انا ادور عمل ومالقيت وماخذ منى البحث عن عمل كل وقتي ..
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لانحتاج لموجه . فنحن سندافع عن بلدنا إذا ما شعرنا بأن هناك من يهدده . أما دوله صغيره كقطر نناصبها العداء فهذا فيه إهانه لحجم ومكانة وقوة بلدنا. الخطر الحقيقي ( العيال ) وإيران والجحش الشيعي والصهاينه
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اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجعلهم متسامحين ومتحابين وابعد عنهم شياطين الانس والجن من الروافض والمجوس والمنافقين الشاذين دينيا واخلاقيا
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الله المستعان يعني تهمة الصامت خائن بدون صوت هذاه معناه نسئل الله العفو والعافيه بالأبدان والمال والولد والاهل وحسن الخاتمة وان يكفينا شر الدنيا واهلها
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الوطن و ولات الامر خط احمر وحين يكون القلم مطلوباً لنصرة قضية وطنية مستحقة ويتخاذل ففي هذا خذلان للوطن وشكوك حول البيعة والولاء
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نعم من يصمت ضد المملكة العربية السعودية في هذا الوقت فهو خائن وابن خائن المملكة الوطن الكبير ويحمل الكثير من الأزمات الإقتصادية و السياسية و العسكرية و غيرها في سبيل حماية المقدسات الإسلامية ونهوضها
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الحمد لله المجتمع كشف هؤلاء المترزقين بالدين من الملتحين واصبحوا لاقيمة لهم في المجتمع..
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خلها في القلب تجرح كل حاجة نكتشفها في الأخير يوم ماكنا لها .. نحسب حساب واللي ماعنده .. شعور ولا ضمير مايفيد اللوم فيه .. ولا العتاب قصيدتك الاخيرة مع راشد الماجد كانت جميلة ياسمو المستشار .
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اطالب بمحاكمة حمد وزمرته
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وين مشايخ تويتر اصحاب الحسابات المليونيه...لماذا هذا الصمت المطبق..ماغير تبطح في اسطنبول بهالبراد والامطار ومشغلين انفسكم بالزواجات المتعدده..
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رقم 17 انتبه وانا اخوك الحين يقلبون عليك تراهم يعلمون مافي القلوب حاسب
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الى الآن لانعلم الصمت عن رموزهم ودعاتهم هؤلاء الخونة من الأخوان المتآمرين على الوطن وقيادته وعدم اعتقالهم وادخالهم السجون وشطبهم وفصلهم من كل مقر عمل لهم يتواجدون بداخله ووضعهم على قوائم الارهاب .
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9 مالت عليك وعلى ام المدرسة التى درستم وشكلك ساقط ابتدائي ١٤ سنه اجل احرف تاريخ السلف **** ليس بسلفكم اذا كنت تفتكر هذا تحريف اقراء أيها الإمعة واكتب الفتنه الكبرى لتعرف ياجاهل متى وأين وقعت
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كنا نطالب بحريه التعبير الان نطالب بحريه السكوت!!!))
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هؤلاء الخونة الاخونجية من الأخوان لازال الحلم سيد الموقف معهم من قبل حكومتنا الرشيدة وهم يسرحون ويمرحون ويسافرون ويجتمعون وكأن ماقامو به هو المطلوب منهم تجاه الوطن ولاينقصهم الا اعطائهم بطاقات شكر.
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والله مستوانا بين العالم أكبر من الرد و المجادلة مع دويلة مثل قطـر.. الأفضل ان نتجاهلهم ولا نأتي على ذكرهم و نجعلهم يحرقون أنفسهم بأنفسهم .. نحن أرفع من النزول لمستوى جزيرتهم و نباح بزرانهم ..
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وين الإعلاميين السعوديين ياحسايف شرذمه تابعه لقطر تسب وتشتم بلدنا وحكامنا ونحنو ساكتين وين الوطنيه والله يوجد في المملكه مثقفين تستطيع ترد على المرتزقه اتباع الحمدين المستاجرين
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الصامتين عن الدفاع عن الوطن عملاء أو من عبدة الدرهم ودينار وريال القطري ودولار .. هاولاء الصامتين إلى مزبلة التاريخ ..
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لازم نشتغل رداحات كلنا ؟ تركنا السياسه لأهلها فهم أدرى بها ونحن بايعنا خادم الحرمين الشريفين فهو يتولى الأمور السياسية حفظه الله
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لتكون هذه الأية نصب عين كل من يريد أن يحاسب الناس على مافي صدورهم// إذا كنت لا تملك القدره على معرفت مافي صدور الناس//لا تتطاول على مالا تملك وتدعي انك تعلم فعلم الغيب وماتغفي الصدور للملك الجبار وحده
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(((((( ما أكثر الخونة بين اظهرنا وما أكثر الدول الطامعة ))))))
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تعليق ٢ تحرف في تاريخ سلفنا لتبرر خيانة ونفاق الإخونج والروافض ومعزبهم قطر
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سيتم جلدهم لاتخف . قصيدتك زينه بصوت عبدالمجيد وراشد !! أتوقع وقت الشدائد. والمعارك كما تفضلت لامجال للاغانى العاطفيه ..
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((((((هاكذا نحن دائما نحارب .... التابع ....ونجامل _المتبوع ......ونهاجم المليشيات ونترك ايران ... وماذا عن الدول التي تدعم قطر في مجونها وتغرر بها )))))
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بيض الله وجهك يا آل الشيخ وكل مواطن شريف ولا عزاء للخونة الطابور الخامس الإخونجي والرافضي المندسين بيننا بإسم التدين والوطنية والمستفيدين من الوطن وولاؤهم لأحزابهم ومرشدهم وملاليهم
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تعليق ١ لكن تكتب هكذا
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سؤال بسيط كثير مواطنين ما عندهم حسابات في تويتر ولا يغردون وش تصنيفة لهم ..ومن متى المعارك تدار في النت اللي مجاله مفتوح وغير مقنن ..ولا يمثل الواقع اقوال بدون افعال
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نعرف ان هناك خونه لاكن القادم احلي سيتم طردهم لغطر وفصحهم لامجال لمن يعادي بلدي
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