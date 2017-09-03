“مستشار بالديوان الملكي” يشن هجوماً على الإعلاميين والمغردين الصامتين تجاه الأزمة القطرية .. وهكذا وصفهم!

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صحيفة المرصد: شن المستشار بالديوان الملكي “تركي آل الشيخ” هجوما على الوسط الإعلامي والمغردين الذين يتعاملون مع قضايا الوطن بموقف “محايد”، في إشارة إلى الأسماء التي ظلت صامتة طيلة الفترة الماضية تجاه الأزمة القطرية.

ونشر آل الشيخ عدة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: ” أضاعو بلادهم ووجدو نظام أحمق يستضيفهم ليضيعوه … شرذمة وجدت أرض خصبة ودعم لبث سمومهم !

وتابع آل الشيخ في تغريدة أخرى: “اتى من ينفض الغبار ويكشف الأقنعة … القوة القوة لا بارك الله بطبطبة والضعف !

وأضاف آل الشيخ ” أقولها وبوضوح … الحياد في معارك الوطن …لا يختلف عن الخيانة !.

وانهالت تعليقات رواد “تويتر” على تغريدات آل الشيخ وقال أحدهم ” لا مساومة ولا حياد ولا مهاودة ولا تهاون نحن معهم في حرب مفتوحة لإخراسهم وتعريتهم وعلى كل مرتزق أن يستعد للمواجهة بالحجة وبالأدلة والقانون”

وقال مغرد اّخر” مع الأسف لو فيهم خير ما عافتهم بلادهم الطيور على أشكالها تقع وش ترجي من واحد خان أبوه وانقلب عليه شعبه يرجي من عاق خير ما بر ببوه يبربكم” وأضاف مغرد ” باعو وطنهم لأجل دراهم معدودة الحزم لاحقهم وستكشف أقنعتهم فلاسكوت عليهم بعد اليوم”.

أضاعو بلادهم ووجدو نظام أحمق يستضيفهم ليضيعوه … شرذمه وجدت أرض خصبه ودعم ل بث سمومهم ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧

اتى من ينفض الغبار ويكشف الاقنعه … القوه القوه لا بارك الله بطبطبه والضعف ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧