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“مستشار بالديوان الملكي” يشن هجوماً على الإعلاميين والمغردين الصامتين تجاه الأزمة القطرية .. وهكذا وصفهم!

“مستشار بالديوان الملكي” يشن هجوماً على الإعلاميين والمغردين الصامتين تجاه الأزمة القطرية .. وهكذا وصفهم!
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المرصد 54 2٬019 58 دقيقة

صحيفة المرصد: شن  المستشار بالديوان الملكي “تركي آل الشيخ”  هجوما على الوسط الإعلامي والمغردين الذين يتعاملون مع قضايا الوطن بموقف “محايد”، في إشارة إلى الأسماء التي ظلت صامتة طيلة الفترة الماضية تجاه الأزمة القطرية.
ونشر آل الشيخ عدة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: ” أضاعو بلادهم ووجدو نظام أحمق يستضيفهم ليضيعوه … شرذمة وجدت أرض خصبة ودعم لبث سمومهم !
وتابع آل الشيخ في تغريدة أخرى: “اتى من ينفض الغبار ويكشف الأقنعة … القوة القوة لا بارك الله بطبطبة والضعف !
وأضاف آل الشيخ ” أقولها وبوضوح … الحياد في معارك الوطن …لا يختلف عن الخيانة !.
وانهالت تعليقات رواد “تويتر” على تغريدات آل الشيخ وقال أحدهم ” لا مساومة ولا حياد ولا مهاودة ولا تهاون نحن معهم في حرب مفتوحة لإخراسهم وتعريتهم وعلى كل مرتزق أن يستعد للمواجهة بالحجة وبالأدلة والقانون”
وقال مغرد اّخر” مع الأسف لو فيهم خير ما عافتهم بلادهم الطيور على أشكالها تقع وش ترجي من واحد خان أبوه وانقلب عليه شعبه يرجي من عاق خير ما بر ببوه يبربكم” وأضاف مغرد ” باعو وطنهم لأجل دراهم معدودة الحزم لاحقهم وستكشف أقنعتهم فلاسكوت عليهم بعد اليوم”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

54 - طحطوح
2017-09-03 19:58:38
كم أكره مثل هذه النوعية المتزلفة من أجل مصالحها الشخصية الولاء وحب الوطن لا تحتاج إلى مساومة أو تطبيل.
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53 -
2017-09-03 19:58:29
وش تبيهم يقولون وهم ما يعرفون شئ ولا مع الخيل ياشقراء
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52 - عاشق سراب
2017-09-03 19:56:35
*** سكتم بكتم ؟
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51 - خليجنا واحد
2017-09-03 19:55:45
ماسمعنا لكم صوت يوم حرقت السفارة السعوديه في ايران ولا سمعنا لكم صوت يوم ايران تسيء الى حكام وعلماء السعوديه ولا سمعنا لكم صوت يوم ايران تهددنا ليل ونهار ؟!!!!!
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( عدد التعليقات 14 )
50 - Abo Rayan
2017-09-03 19:55:30
اليوم كل من يغرد على قطرة في عبنه وتقليد العماءءءءءءءء
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49 - :
2017-09-03 19:55:28
الكثير منهم أغلقوا حسابات بأعذار كاذبه اما للانشغال بالدراسه او بظروف صحيه او عائليه او خاصه وهي جميعها كذب حقيقه انكشفو بالأسماء هم خونه و مرتزقه لدويله قطر لديهم قصور و فلل وسيارات فارهه من الخيانه
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48 - خالد
2017-09-03 19:52:10
لربما لو هزك الشوق بتجين و تعاندين ظروف وقتك يا ترى لربما بعد الغياب بتسألين ولا زماني ما على بالك طرى الله الله يا ابو ناصر
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47 - " الحياد في معارك الوطن ... لا يختلف عن الخيانه !"
2017-09-03 19:52:02
"معارك الوطن" عندما تكون حربية // الوطن ليس في معركة بل "عراك سياسي" // وربما يكون هذا الحياد في العراك في مصلحة الوطن // أخيراً عمم إذا كنت تعلم الغيب وماسيؤول اليه هذا العراك //
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46 -
2017-09-03 19:51:14
طيب ماسألت نفسك .. لماذا هم صامتون ؟؟؟ هل لأنهم لايحبون بلدهم ؟ طبعاً مستحيل ؟؟ أكيد هم يشعرون بل ومتيقنين أن هناك خلل !!
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45 - مقيم بالسعودية
2017-09-03 19:50:21
انا ونفسي وابنائي وجميع ماملك من حطام الدنيا فدا للملكة العربية السعودية ولحكمها ال سعود ابناء الملك المؤسس لهذه البلد الطاهرة وشعبها الامام نصعد جبل نعبر بحر معاكم معاكم الى الآخر
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44 - احمدرررررر
2017-09-03 19:50:21
بعضهم مايقدرو يتكلمون يخافون تطلع صور الشيكات وأرصدة الحسابات البنكية
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43 - احمد الزهراني
2017-09-03 19:48:34
شفناهم يامعالي المستشار يطامرون مع الدجال مرسي في مصر والسلطان قردوغان في تركيا ومتبطحين مع ابو شنب في إمارة قطر .
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42 -
2017-09-03 19:48:07
على معالي المستشار تعديل تغريدته ( القوه القوه لا بارك الله بطبطبه والضعف ) ( بالطبطبه ) أو بطبطبه وضعف
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41 - خليف
2017-09-03 19:47:03
اقول عندنا مشاكل ياليت تحلونها يالمستشارين المنتازين خلوا السياسه مانفهم حنا فيها انتم ابخص .. انا ادور عمل ومالقيت وماخذ منى البحث عن عمل كل وقتي ..
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40 - ابو احمد
2017-09-03 19:46:29
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39 - طقطق
2017-09-03 19:45:54
لانحتاج لموجه . فنحن سندافع عن بلدنا إذا ما شعرنا بأن هناك من يهدده . أما دوله صغيره كقطر نناصبها العداء فهذا فيه إهانه لحجم ومكانة وقوة بلدنا. الخطر الحقيقي ( العيال ) وإيران والجحش الشيعي والصهاينه
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38 - وحدة الرصد والمتابعة
2017-09-03 19:44:43
اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجعلهم متسامحين ومتحابين وابعد عنهم شياطين الانس والجن من الروافض والمجوس والمنافقين الشاذين دينيا واخلاقيا
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37 - مراد
2017-09-03 19:42:06
تعليق مخالف
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36 - عبيد
2017-09-03 19:41:55
الله المستعان يعني تهمة الصامت خائن بدون صوت هذاه معناه نسئل الله العفو والعافيه بالأبدان والمال والولد والاهل وحسن الخاتمة وان يكفينا شر الدنيا واهلها
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35 -
2017-09-03 19:41:44
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34 - طريخم مليباري
2017-09-03 19:41:27
الوطن و ولات الامر خط احمر وحين يكون القلم مطلوباً لنصرة قضية وطنية مستحقة ويتخاذل ففي هذا خذلان للوطن وشكوك حول البيعة والولاء
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( عدد التعليقات 14 )
33 - Abo Rayan
2017-09-03 19:41:17
تعليق مخالف
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32 - مقيم بالسعودية
2017-09-03 19:40:03
نعم من يصمت ضد المملكة العربية السعودية في هذا الوقت فهو خائن وابن خائن المملكة الوطن الكبير ويحمل الكثير من الأزمات الإقتصادية و السياسية و العسكرية و غيرها في سبيل حماية المقدسات الإسلامية ونهوضها
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31 - $$$
2017-09-03 19:39:41
تعليق مخالف
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30 - المااااضي
2017-09-03 19:39:29
الحمد لله المجتمع كشف هؤلاء المترزقين بالدين من الملتحين واصبحوا لاقيمة لهم في المجتمع..
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29 - نابليون
2017-09-03 19:37:56
خلها في القلب تجرح كل حاجة نكتشفها في الأخير يوم ماكنا لها .. نحسب حساب واللي ماعنده .. شعور ولا ضمير مايفيد اللوم فيه .. ولا العتاب قصيدتك الاخيرة مع راشد الماجد كانت جميلة ياسمو المستشار .
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28 - محمد
2017-09-03 19:37:47
اطالب بمحاكمة حمد وزمرته
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27 - 700
2017-09-03 19:36:37
تعليق مخالف
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26 -
2017-09-03 19:35:34
تعليق مخالف
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25 - المااااضي
2017-09-03 19:34:51
وين مشايخ تويتر اصحاب الحسابات المليونيه...لماذا هذا الصمت المطبق..ماغير تبطح في اسطنبول بهالبراد والامطار ومشغلين انفسكم بالزواجات المتعدده..
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24 - 880
2017-09-03 19:34:25
تعليق مخالف
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23 -
2017-09-03 19:30:36
رقم 17 انتبه وانا اخوك الحين يقلبون عليك تراهم يعلمون مافي القلوب حاسب
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22 - ازمة الخليج
2017-09-03 19:30:32
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 27,959 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-03 19:28:01
الى الآن لانعلم الصمت عن رموزهم ودعاتهم هؤلاء الخونة من الأخوان المتآمرين على الوطن وقيادته وعدم اعتقالهم وادخالهم السجون وشطبهم وفصلهم من كل مقر عمل لهم يتواجدون بداخله ووضعهم على قوائم الارهاب .
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20 - عبيد
2017-09-03 19:27:53
تعليق مخالف
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19 - زائر
2017-09-03 19:27:13
******************
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18 -
2017-09-03 19:24:42
9 مالت عليك وعلى ام المدرسة التى درستم وشكلك ساقط ابتدائي ١٤ سنه اجل احرف تاريخ السلف **** ليس بسلفكم اذا كنت تفتكر هذا تحريف اقراء أيها الإمعة واكتب الفتنه الكبرى لتعرف ياجاهل متى وأين وقعت
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17 - غوااار
2017-09-03 19:23:06
كنا نطالب بحريه التعبير الان نطالب بحريه السكوت!!!))
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( عدد التعليقات 27,959 )
16 - قلم الحقيقه
2017-09-03 19:21:54
هؤلاء الخونة الاخونجية من الأخوان لازال الحلم سيد الموقف معهم من قبل حكومتنا الرشيدة وهم يسرحون ويمرحون ويسافرون ويجتمعون وكأن ماقامو به هو المطلوب منهم تجاه الوطن ولاينقصهم الا اعطائهم بطاقات شكر.
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15 - ابو مــــــــــــــــاجد
2017-09-03 19:21:40
والله مستوانا بين العالم أكبر من الرد و المجادلة مع دويلة مثل قطـر.. الأفضل ان نتجاهلهم ولا نأتي على ذكرهم و نجعلهم يحرقون أنفسهم بأنفسهم .. نحن أرفع من النزول لمستوى جزيرتهم و نباح بزرانهم ..
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14 - محمد الزهراني
2017-09-03 19:21:36
وين الإعلاميين السعوديين ياحسايف شرذمه تابعه لقطر تسب وتشتم بلدنا وحكامنا ونحنو ساكتين وين الوطنيه والله يوجد في المملكه مثقفين تستطيع ترد على المرتزقه اتباع الحمدين المستاجرين
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13 - hzm11
2017-09-03 19:21:05
الصامتين عن الدفاع عن الوطن عملاء أو من عبدة الدرهم ودينار وريال القطري ودولار .. هاولاء الصامتين إلى مزبلة التاريخ ..
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12 - محتسب
2017-09-03 19:18:26
لازم نشتغل رداحات كلنا ؟ تركنا السياسه لأهلها فهم أدرى بها ونحن بايعنا خادم الحرمين الشريفين فهو يتولى الأمور السياسية حفظه الله
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11 - يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ // اللأية الكريمة (غافر 19)
2017-09-03 19:18:18
لتكون هذه الأية نصب عين كل من يريد أن يحاسب الناس على مافي صدورهم// إذا كنت لا تملك القدره على معرفت مافي صدور الناس//لا تتطاول على مالا تملك وتدعي انك تعلم فعلم الغيب وماتغفي الصدور للملك الجبار وحده
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( عدد التعليقات 28,249 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-03 19:13:15
(((((( ما أكثر الخونة بين اظهرنا وما أكثر الدول الطامعة ))))))
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9 -
2017-09-03 19:12:29
تعليق ٢ تحرف في تاريخ سلفنا لتبرر خيانة ونفاق الإخونج والروافض ومعزبهم قطر
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8 - ابو منصور
2017-09-03 19:11:52
سيتم جلدهم لاتخف . قصيدتك زينه بصوت عبدالمجيد وراشد !! أتوقع وقت الشدائد. والمعارك كما تفضلت لامجال للاغانى العاطفيه ..
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( عدد التعليقات 28,249 )
7 - برق _ الحرم
2017-09-03 19:11:37
((((((هاكذا نحن دائما نحارب .... التابع ....ونجامل _المتبوع ......ونهاجم المليشيات ونترك ايران ... وماذا عن الدول التي تدعم قطر في مجونها وتغرر بها )))))
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6 -
2017-09-03 19:10:51
بيض الله وجهك يا آل الشيخ وكل مواطن شريف ولا عزاء للخونة الطابور الخامس الإخونجي والرافضي المندسين بيننا بإسم التدين والوطنية والمستفيدين من الوطن وولاؤهم لأحزابهم ومرشدهم وملاليهم
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5 - هههههه
2017-09-03 19:09:08
تعليق ١ لكن تكتب هكذا
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4 - زاير
2017-09-03 19:08:14
تعليق مخالف
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3 - بدران
2017-09-03 19:07:59
سؤال بسيط كثير مواطنين ما عندهم حسابات في تويتر ولا يغردون وش تصنيفة لهم ..ومن متى المعارك تدار في النت اللي مجاله مفتوح وغير مقنن ..ولا يمثل الواقع اقوال بدون افعال
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2 -
2017-09-03 19:07:33
********************
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1 - سعود القحطاني مرعبهم
2017-09-03 19:04:42
نعرف ان هناك خونه لاكن القادم احلي سيتم طردهم لغطر وفصحهم لامجال لمن يعادي بلدي
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“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

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أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

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كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

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بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

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في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

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نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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