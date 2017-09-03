طريقة دخول الجماهير إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة المنتخب السعودي واليابان – صورة
صحيفة المرصد : كشف الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، آلية دخول الجماهير الرياضية إلى مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بجدة، خلال مواجهة المنتخب الوطني الأول ونظيره الياباني.
ومن المقرر أن يلتقي الأخضر مع منتخب اليابان، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.
ويحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن منتخب استراليا صاحب المركز الثالث، بينما اليابان في المركز الأول برصيد 20 نقطة وتأهلت رسمياً إلى نهائيات المونديال.
ويحتاج الأخضر للفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل المباشر إلى المونديال باحتلال المركز الثاني مع انتظار نتيجة مباراة منتخب الاسترالي ونظيره التايلاندي.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦سيمتلأ. الملعب. عن بكرة أبيه ولا عزاء للمتعصبين والفوزوالخسارةوالتأهل من.عدمه بيدمن إذاقال كن. فيكون 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذا كان اللاعب يحترق من أجل الشعار الذي يرتديه فأبشروا بالفوز ،وإذا كان أمضى الساعات الطوال من أجل القصات فإطلبوا العوض من الله .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المدرب ممتاز بس يدير المنتخب عن بعد هذا عيبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتمنى من الان تنقيع خيازرين في ماء وملح
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
متأكدين ان هذا منتخبنا يارجال
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ياشباب. أرفعوا. معنويات الجمهور. عشان🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
لا تتعبوا انفسكم مهزووووووووووومين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
يا شباب. رجاء الحضور. 🇸🇦
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
لا اذكر ان المنتخب فاز على اليابان من عام 1992 هدف ميورا الا في عام 2007 مالك معاذ وياسر اما باقي اللقاءات فهي لليابان التأهل صعب جدا استراليا سوف تطحن تايلند بكم هائل من الاهداف الي ما ياكل بيده يشبع
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اذا يتحلمون بالفوز لازم يوضبون ماجد والثنيان والمهلل ومسعد والهريفي والنعيمة وجميل والدعيع وعبدالجواد وشلية،، والغربان ال ابو قزع اقرب باخرة يرمونهم في الصومال
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
النتيجة معروفه ٦☆٢
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
المنتخب السعودي لكرة القدم بحاجة لمدرب ممتازولمديركورة علامستوى ماجدعبدالله وو صالح النعيمة وواحمدجميل ويوسف الثنيان وسلمان الرشودي افضل لاعب في كاس العالم ويجب منع مندوب الهلال والنصرمن اختيارلاعبين
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
يارب السعودية يفوز على اليابان اللهم صلى على نبينا محمد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إذا خرج المنتخب لاسمح الله من التصفيات النهائية الذي يتحمل الخروج إدارة المنتخب ولازم تستقيل اول مرة في العالم مدرب منتخب يدرب عن بعد ولايحضر الا في المباريات.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
إستدعاء الثنيان وماجد والغشيان وفؤاد والعويران والجابر والدعيع وأحمد جميل وقلم الحقيقة ( كمدرب ) ليمثلونا أمام اليابان
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ههههههه ضحكتني..الحال من بعضه.. الله ينصر اشقاءنا في اليمن
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
فوز تايلند على استراليا مثل اللي متحلم طالع اسمه بالاسكان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أنا أكيد من أن المنتخب الياباني راح يفوز وهو معصوب العينين والأنف والحنجرة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
هذا منتخب الغربان ابوقزع لاروح لاغيره على المنتخب المفروض بعد مباره المنتخب مع الامارات يركبونهم حمير اعزكم الله لين يوصلون الرياض والمدرب يركبونه جحش لعيبه في انديتهم احتياط ويلاعبهم الاثول اساسين
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
هذا منتخب القزع والمشكله اشكالهم غربان
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
حسافه والله عليكم هالفانيل لي فيها شعار وطنا الحبيب انتو المفروض يلبسونكم اخياش
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
والله لعوزتونا مع هالفريق هالتعبان والله لو تجمعون جميع ملاعب المملكه كلهم ودخلون نص سكان المملكه ماراح يتاهلون تدرون وين يتاهلون يتاهلون في ---------؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أضف تعليق