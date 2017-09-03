شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

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صحيفة المرصد : لفظت أمٌّ مغربيّة أنفاسها الأخيرة بمستشفى مدينة “مكناس” شمال شرق المغرب ، إثرِ إقدامها على الإنتحار بإضرام النار في شقتها، بمدينة “الحاجب”، بعد رمي ابنتها من نافذة البيت الكائن بالطابق الثاني.

ونقل موقع “اليوم 24″ عن مصادر قولها إنّ إقدام السيدة على الانتحار، جاء كردة فعل على حكم قضائي صدر ضدها لصالح طليقها بحضانة الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، لتقدم على “الانتقام” بطريقة بشعة، أمام أنظار عناصر الوقاية المدنية وجمع غفير من السكان بحي التهامي، بمدينة الحاجب.

وأفادت المصادر ذاتها أن الضحيتان تم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الحاجب، الذي أحالهما على مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس، حيث لفظت الأم أنفاسها الأخيرة، في حين لازالت الطفلة في قسم الإنعاش تحت العناية المركزة.

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