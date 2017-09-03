شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !
صحيفة المرصد : لفظت أمٌّ مغربيّة أنفاسها الأخيرة بمستشفى مدينة “مكناس” شمال شرق المغرب ، إثرِ إقدامها على الإنتحار بإضرام النار في شقتها، بمدينة “الحاجب”، بعد رمي ابنتها من نافذة البيت الكائن بالطابق الثاني.
ونقل موقع “اليوم 24″ عن مصادر قولها إنّ إقدام السيدة على الانتحار، جاء كردة فعل على حكم قضائي صدر ضدها لصالح طليقها بحضانة الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، لتقدم على “الانتقام” بطريقة بشعة، أمام أنظار عناصر الوقاية المدنية وجمع غفير من السكان بحي التهامي، بمدينة الحاجب.
وأفادت المصادر ذاتها أن الضحيتان تم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الحاجب، الذي أحالهما على مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس، حيث لفظت الأم أنفاسها الأخيرة، في حين لازالت الطفلة في قسم الإنعاش تحت العناية المركزة.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
يتهمون الفقر بالإنتحار المؤمن لا يهمه الفقر دامة أنه يعلم أن معه الله # حق الله علي ان أعبده لا أشرك به شيئ وحقي على الله أن يرزقني كما وعدني /////////بادرني عبدي بنفسه حرمة عليه الجنة ,,,الحديث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
علمانيه وفقر . اللي طاحت ماهي طفله ودفاعهم المدني بدائي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياعمي احنى اسفين إذا غلطانين حاقك علينا والجهاز مشترك انا واحد يمكن قل ادبه لسى مراهق 11سنه الله يهديه وتاج على راسي وهآت راسك ابوسها خلاص ياعسل ربنا يسامح ويعفوا صافي يالبن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يا تعليق 13 وانا معاك للاخر ادخل هذا الرابط بالصحيفة وانظر لتعليقاتك بالموضوع ذا https://m.al-marsd.com/154626.html وغيرها كثير ما اقول الا الله يصلحك ويهديك فأنت محاسب على كل كلام 🖐
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
والله من قله الدبرة عند العسكري اللي حاضر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تأكدت انتم مستهدفيين المغرب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق 6راح اكون معاك للاخر ولا تهمني حرام عليك متى صار هذا الكلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** الي اسفل العمارة ليش ماحطو وسائد هوائية او ما شابه لتفادي الارتطام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت1و 3 احسنت بارك الله فيك اما ت 2 انتبه بشر المغتاب بأليم العقاب!! عافانا الله واياكم مما ابتلاها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ضعيفات إيمان مغربيات ***
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
انسان يفقد الأمل في كل شي توقع منه كل شي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اللهم الطف بها الطفله وشافيها ت4 حتى تعرف النعمة التي انت فيها الان وتاكل من خير هذا البلد الذي نمى بة لحم كتافك وانت كل يوم تقدح وتذم باهل هذه البلاد المملكة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الله يقهر قلبه ان تعمد قهر قلبها عمدا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المغرب نسال الله في هذه الايام المباركه ان يكون بعونهم درجة الفقر والبطالة عالية مم اضطر إلى ان بنات الليل والهوى والمخدرات بكثره واعمار صغيرة والكبير ياكل الصغير حسب ما عرفت من أصدقاء لي في المغرب
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
الحمدلله الذي لااله الاهو الحي القيوم الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم وفضلنا تفضيلا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
المخدرات والبعد عن الدين والسحر
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ، الحمدلله الذي عافانا
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
أضف تعليق