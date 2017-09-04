بالفيديو… شاهد لحظة حدوث زلزال في كوريا الشمالية بعد اختبارها لقنبلة هيدروجينية

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صحيفة المرصد : نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد السكان المحليين في كوريا الشمالية أثناء اختبار قنبلة هيدروجينية في شبه الجزيرة الكورية.

ويظهر في الفيديو أن صاحبه موجود في الشقة، وفي السقف تتحرك الثريات، وفي البداية أفادت وسائل الإعلام بوقوع زلزال في كوريا الشمالية.

ولكن في وقت لاحق تبين أن كوريا الشمالية كانت تجري اختبار قنبلة هيدروجينية في هذه الأثناء. وتم تأكيد المعلومات بشكل رسمي.

ووفقا لوكالة “يونهاب نيوز” القنبلة ربما أقوى بخمس مرات من القنبلة النووية التي أسقطت في مدينة ناغازاكي في عام 1945، وكانت قوتها 100 كيلو طن.

وقال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي إنه إذا كانت كوريا الشمالية قد أجرت بالفعل التجربة النووية السادسة “فان هذا أمر غير مقبول على الاطلاق ويجب الاحتجاج عليه بقوة”.

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