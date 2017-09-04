بالفيديو… شاهد لحظة حدوث زلزال في كوريا الشمالية بعد اختبارها لقنبلة هيدروجينية
صحيفة المرصد : نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد السكان المحليين في كوريا الشمالية أثناء اختبار قنبلة هيدروجينية في شبه الجزيرة الكورية.
ويظهر في الفيديو أن صاحبه موجود في الشقة، وفي السقف تتحرك الثريات، وفي البداية أفادت وسائل الإعلام بوقوع زلزال في كوريا الشمالية.
ولكن في وقت لاحق تبين أن كوريا الشمالية كانت تجري اختبار قنبلة هيدروجينية في هذه الأثناء. وتم تأكيد المعلومات بشكل رسمي.
ووفقا لوكالة “يونهاب نيوز” القنبلة ربما أقوى بخمس مرات من القنبلة النووية التي أسقطت في مدينة ناغازاكي في عام 1945، وكانت قوتها 100 كيلو طن.
وقال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي إنه إذا كانت كوريا الشمالية قد أجرت بالفعل التجربة النووية السادسة “فان هذا أمر غير مقبول على الاطلاق ويجب الاحتجاج عليه بقوة”.
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中国延辺自治区で撮られた「人工的な」地震（友人のwechatから） pic.twitter.com/tB42thJSSO— 津上俊哉 (@tsugamit) ٣ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
(((((( القنابل العملاقة تتصدر الاخبار ......صدق اولا تصدق فرانكفورت كانت ترقد على ((قنبلة _عملاقة)) لاتزال محتفظة بقوتها ...تسببت في تشريد الآلاف بحي الأثرياء قبل ابطال مفعولها ))))
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قوة الله فوق كل قوة اللهم ألطف بالمسلمين اجمعين في ديار العالم وسلط على الكفار بحربهم بينهم
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كفؤ ياكيم ,,,,,, ادعس والتجربه الجايه اجعلها معركه حقيقيه في قلب امريكا الشيطانيه واوربا العجور ولاتبقي ولاتذر منهم احد .... ادعس ياكيم ياعظيم
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هل تعلمون أن أمريكا تخاف من حليفها اليابان لكي لايصنع أسلحة نووية وقد يقوم خلال سنة ولذلك تقوم بتهديد كوريا الشمالية لان له اطماع استعمارية في شرق اسيا وقد يحاول استعادة المجد الإمبراطوري
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يالطيف الغرب يصنع ويخترع
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يجب الحذر ان امريكا تفتعل مواجهه مع كوريا انطلاق***
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ههههههههههه حلوه 100كيلو طن وحدة وزن جديده من اولها بديتم تخورون!!
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هذا الكوري الشمالي لوكان عربي كان ميه مية أشهد انه يرفع الراس
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حتى الامريكان اهتزو هههههههههههههه
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قنبلة هيدروجينبة ، الله يستر .
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اقوى الاسلحه في العالم تملكها كوريا الشماليه وقادره على تدمير امريكا كوريا الشماليه تدعم من الصين وروسيا ودول كثيره للقضاء على امريكا وسقوط امريكا بات وشيكا
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أصبح العالم مدجج بأخطر الأسلحة ؛ والعلماء في حيره من أمرهم هل يقدمون عقارب بداية النهاية لساعة الإنفلات أم يلتزموا الصمت ( أهكذا يحقد البعض من البشر على البشر )
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ياربي سترك ما عاد فيه امان
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متى تتصافقون خرابيط وتصريحات وتهديدات مانبي نبي نسمع بومب
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هالدب بيجيب العيد قبل أوانه
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