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على ذمة صحف مصرية .. مقتل “نورة الدوسري” زوجة تميم أمير قطر بعد إطلاق النار عليها.. وتسريب شهادة وفاتها

على ذمة صحف مصرية .. مقتل “نورة الدوسري” زوجة تميم أمير قطر بعد إطلاق النار عليها.. وتسريب شهادة وفاتها
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المرصد 93 5٬648 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورة لشهادة وفاة الأميرة نورة بنت هذال الدوسري، زوجة تميم ووالدة ابنيه محمد وجوعان، بعد الأنباء التي تواردت حول قتله لها رميا بالرصاص على خلفية تسريبها صورته العارية.
ونشرت الشيخة نوف بنت حمد آل ثانى، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، صور شهادة الوفاة، عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، مؤكدة أنه عار على كل دوسري، أن يتقبل تهاني العيد، قبل أخذ ثأر نوره هذال.وفقا لـ “صحيفة اليوم السابع المصرية”.
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة الفجر المصرية، أن الأمير القطري تميم بن حمد، تلقى نبأ وفاة زوجته نورة بنت هذال الدوسري، وأم ابنيه؛ في أول أيام عيد الأضحى المبارك لتواجه قطر بهذا الحدث أزمة جديدة.
وأفادت الصحيفة أنه منذ ما يقرب من شهر انتشرت صورة عارية للأمير القطري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزامنًا مع انتشارها تم إطلاق النار على زوجة الأمير القطري؛ لذلك تضاربت الأنباء حول قيامه بالتحريض لقتلها. وأضافت أن الأسرة الحاكمة تكتمت منذ شهر على خبر إطلاق النار على زوجة الأمير القطري.
ووفقا لـ “الصحيفة “أعلنت المعارضة نوف بنت أحمد آل ثاني، وهي إحدى أميرات الأسرة الحاكمة في قطر، عن إطلاق خال “جوهر” حرم الأمير القطري الأولى الرصاص على زوجة”تميم” بتاريخ 26 يوليو الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة نوف قالت في تغريدة لها عبر “تويتر”: ” مصادر موثوقة، أودعت نورة بنت هذال الدوسري، زوجة تميم وأم ابنيه محمد وجوعان المستشفى بعد تعرضها لعيار ناري ، وتم التكتم على الخبر”.
وقالت “نوف بنت أحمد” عبر “تويتر”: “تأكيداً لما نقلناه قبل شهر، وصلني الآن خبر وفاة نوره بنت هذال، حرم تميم بعد شهر من دخولها المشفى، إثر طلق ناري من خال ضرتها جواهر”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

93 - ابوفهد
2017-09-04 02:52:24
حكام قطر عندهم نقص في شخصيتهم يبون مثل السعودية لهم شان بس ماعرفو الكبير كبير
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92 - متأمل
2017-09-04 02:52:02
يبدو أن الخبر ملفق من قبل الأخوانجية بتوع مصر لهدف إطلاق إشاعات وتصديقها .. ثم يطلع خبر تكذيب رسمي
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( عدد التعليقات 27,970 )
91 - قلم الحقيقه
2017-09-04 02:51:07
الله يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.أوامر قتلها والتخلص منها واغتيالها صدرت مباشرة من موزة والدة تميم الذي فضل عدم اغتيالها والاكتفاء بسجنها واخفاء شمسها لكنها أصرت على موقفها بتصفيتها
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90 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 02:50:34
هو تقل وجه هندي😁
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89 -
2017-09-04 02:49:44
ابو فهد الله يعين فهد على عقليتك المريضة الجاهلة واضح انك نفسية تستحقر قطر***************
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88 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 02:49:44
اللحين حمد زوج موزة تلقاه ماسك المسدس ويقف ويجلس مبسوط بقتلها هو تقل
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87 - ابوفهد
2017-09-04 02:47:46
والمهندي يفطرهم ماقيهم اسماء قبايل
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86 - الشاعر📝
2017-09-04 02:47:31
بصراحة الجميع انخدع بشخصية هذا الغلام الناعم فبعدتوليه إمارة قطر أخذ يتقرب من القادة ويحضرمناسباتهم ويوقع على اتفاقياتهم ولكن مالبث أن أظهرخبث نواياه متأثراً بتربية والده.ومن هذا سلوكه ألا يقتل زوجته)
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85 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 02:46:11
وكذلك فيه بالسجون من آل ثاني مظلومين يجب أن يخرجو آل ثاني ويطالبون بإسقاط هذه الحكومة القطرية المجرمة الإرهابية
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84 - ابوفهد
2017-09-04 02:45:55
يارجال ثلاثة ارباع قطر هنود وبنغالية والعذبة كفيلهم والكواري يعشيهم
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83 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 02:44:20
وكذلك بقطر سجون سرية وهذا مااخبر به "وزير العدل القطري سابقا "يعذب فيها القطري والغير قطري وينكم ياشعب قطر يجب أن تخرجو للشوارع بالداخل والخارج وتطالبوا باسقاط تميم وحمد وموزة وكل المجرمين ويحاكموا و
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82 - ساهر
2017-09-04 02:42:37
تعليق مخالف
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81 - ابوفهد
2017-09-04 02:41:38
64 جوعان واللة لوارسلنا حراس بندة فسوف يستحلون قطر في 5دقائق لاتقعد تهايك انت وكلبك تميم تحت الجزمة
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80 - فاطمه
2017-09-04 02:41:14
ريما ليش المرصد متغير ****************** ؟ تكفين ردي
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79 - محمد
2017-09-04 02:40:59
يارجال والله لو أحلف انها بخير وعند زوجها في البيت بس انتم اللي لكم السيئات في من أعراض الناس . ياجماعة الخير والله اللي صايرحرب سياسية اعلامية الخاسرفيها الشعوب حش في بعض وسب وطقطقة .
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78 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 02:38:54
اعوذ بالله من يقف مع حكومة قطر المجرمه هم مع كل عدو ويدعمون أعدائنا لقصفنا ودمرو واهانو شعب قطر وأسقط جنسية 6000 قطري وادخلو قوات اجنبية بدل القطري والمعارض يضعونه بمكان بالعديد فيلتهمه سمك القرش💔و
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77 - نوره
2017-09-04 02:38:46
ترى الدواسر في السعوديه اكثر من اهل قطر ثلاث مرات واتوقع لو سمح الولاة بحرب قطر اول من يهجم الدواسر
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76 - فاطمه
2017-09-04 02:36:02
جواهر بتلعب لعبة موزه وبتطرد حمد وموزه برى الديار
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75 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 02:34:23
حتى تميم ولد موزة ولده اسمه جوعان وش بلاكم على اسم جوعان😂
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74 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 02:33:07
اعجبتني بنت حمد شيخه لم ترضى بالظلم وافعالهم الإجرامية وصارت معارضه لهم جزيتي خيرا"توي ادري ان له بنت معارضه
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73 - ابوفهد
2017-09-04 02:32:38
هذا اسمة نقص في العقليية من حكام قطر يعني غيرة
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72 - &
2017-09-04 02:31:45
يعطيهم تميم فلوس وخلاص الدواسر 5 مليون ريال من وراهم
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71 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-04 02:31:13
ام اطفالك وتقتلها اتوقع مو بسبب الصورة بل اكيد انها عارضت افعالها العدوانية ضد السعودية وعندها معلومات ضدهم فصور نفسه وادعى أن زوجته هي صورته ليتعذر بقتلها وهذا موعذر محرم قتل النفس إلا بالحق ياسفاح
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70 -
2017-09-04 02:31:09
هههههههه يلا ي الدواسر********
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69 - \/\/
2017-09-04 02:30:56
تحشيش مصري حولو الصحيفة لغرزة مع كم قرص ترامادول ويحدرون بمشروب على ايقاع الام المثاليه هههههاا احلى من الشرف مفيش
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68 - ابوفهد
2017-09-04 02:30:48
تعليق مخالف
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67 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-04 02:30:21
من عاشر الاخوان (( خاااان ))
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66 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-04 02:29:42
لماذا يحبون الخيانة ؟ !! لعل لديهم لبس في فهم معناها !!! فأشكل عليهم الامر فخلطوا بين الخيانة والأمانة
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65 - \/\/
2017-09-04 02:27:13
المفروض يطاردون هذه المعارضة الشاذة ويرجعون ما اخذت من اموال ويخلونها تشتغل خدامة عند المصريين ماهي كفو خانت ولي امرها وبلدها واسرتها
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64 -
2017-09-04 02:26:38
مهماً كانت الخلافات المفروض تتقون الله هذه صوره بالاحرام والله سيحاسب الانسان على كل كلمه يقولها المصاريه ذمتهم واسعه الا القليل منهم فاحذروا وراكم قبر .. الخلافات ماتمتعك من قول الحق ومخافة الله
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63 - جوعان
2017-09-04 02:26:38
اتحدى اَي دوسري يرفع خشمه على تميم هههه ياخافون منه
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62 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-04 02:25:57
مجرد خيانة عابرة !!!
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61 - ابوفهد
2017-09-04 02:25:07
56 فكنا من حنبقة شكلة قطري حثالة
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60 - محمد
2017-09-04 02:23:49
غنام الدوسري هل يدافع عن بنت قبيلته ويورينا شجاعته ولا رخمه
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59 - ابوفهد
2017-09-04 02:23:24
والنعم في الدواسر مايخلون حق بنت عمهم من *** تميمم
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58 - غطر
2017-09-04 02:21:49
الخبر صحيييييبح
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57 - \/\/
2017-09-04 02:21:21
يقول احمد موسى المذيع الفلته ان ال يظهر ليس تميم بل هو دوبلير وشبيه لتميم هههاا خنبقة مصريين من يصدقهم ذولي افجر منهم ماف حتى طفل ماتدخل راسه مثل هلاوس الشيعة كم استقطعت المعارضة م ثروه بلدها قبل تهرب
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56 - wad
2017-09-04 02:20:05
تعليق مخالف
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55 - سنونو
2017-09-04 02:18:48
اذا كان الخبر حقيقي فلن نستغرب فالخيانة طبععهم
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54 - ابوفهد
2017-09-04 02:18:31
قطر كما تحبون واللة ***
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53 -
2017-09-04 02:15:47
تعليق 1 كلامك صحيح الذمم واسعة ياما سمعنا مثل هذا على مدى عقود .
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52 - كنكت
2017-09-04 02:15:40
اسم ولده جوعان !!! كذا يسمي ولده جوعان عادي ما عنده اي مشاكل ؟!
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51 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-04 02:12:59
39 - سعود ال ثاني ...بنتكم خانت وطنها ،، وشر رايك في من خانوا آباءهم وأعمامهم وجيرانهم ودينهم ؟!
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50 - كلنا نورة الدوسري
2017-09-04 02:11:27
دم بنت الدواسر لن يذهب ورآها رجال
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49 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-04 02:10:49
خان تميم الزوجة !! حمد خان خليفة !! وخليفة خان علي ،،، خيانة في خيانة والتموا على جماعة اخوان الخيانة بالدين ؟! حلها
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48 - ابوفهد
2017-09-04 02:10:28
نورة بنت هذال الدوسري تقتل في قطر واللة مصيبة ولد موزة سواها اقول وينكم يا اشرف قبيلة وهيا قبيلة الدواسر
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47 - مواطن غيور
2017-09-04 02:09:53
شفتوا يا ناس ان ال ثاني لا ينفعون للحكم !! شوفو رد اللي اسمه سعود ال ثاني لا حول ولا قوة الا بالله لازم يسقط تميم و زمرته
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46 - سعود القحطاني مرعبهم
2017-09-04 02:09:04
قطر انواع الارهاب دوله الشر
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45 - كوكا
2017-09-04 02:08:34
بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين ..
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44 - عيد
2017-09-04 02:08:12
صورة معبرة جداً عيون كعيون الاسد .
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43 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-04 02:08:08
من خان ابيه !!! سيخون زوجه وأخيه !! خيانة بعضها من بعض !!
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42 - ابوفهد
2017-09-04 02:06:55
سوف يتم ارسال *** الى قطر بحثن عن موزة
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41 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-04 02:06:11
من سار على نهج الاخوان الخونة (( خاااااااااااااااان ))
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40 - الجنرال
2017-09-04 02:06:01
اذا كان الخبر صحيح الله سبحانة ما يضيع حق احد من عباد انه عزيز مقدر
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39 - سعود ال ثاني
2017-09-04 02:05:35
يا دوسري بنتكم خانت وطنها و تستاهل ولا ترفعون خشمكم ندقه لكم حنا حكام يا صغييييير
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38 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-04 02:05:29
غدر !! وخيانة !!وش بقى ماظهر ؟!
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37 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-04 02:04:40
قطر !!! ماهذا الغدر ؟!
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36 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-04 02:04:02
ليس لهم الا الخيانة ،، قطر كما تحب أن تخووووووووووووون !!
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35 - ابوفهد
2017-09-04 02:03:31
وين الاستاذ قلم الحقيقة عن هذا النقاش
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34 - هوجاس الدوسري
2017-09-04 02:03:09
تعليق مخالف
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33 - ابوفهد
2017-09-04 02:00:36
26 دوسري والنعم في قبيلتك**
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32 - :
2017-09-04 01:59:55
نورة بنت هذال الدوسري ماتت يالدواسر خذوا بثأر بنتكم من موزة و اخوها اهو من قتل نورة حسب كلام معارضه من الثاني شدو حيلكم اعصرو موزة عصر
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31 - من يتبع هذي السياسة وكلام النسوان
2017-09-04 01:59:42
تعليق مخالف
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30 - 56yr
2017-09-04 01:58:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - ابوفهد
2017-09-04 01:57:42
شوف بعض القطريين
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28 - 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-04 01:56:31
حمد دجاجه وولده تميم دجاجه 🐓🐓
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27 - دوسري
2017-09-04 01:55:43
لو طلع صحيح الخبر محنا مخلينك يا تميموه انت و قذافي الخليج و موزة بنقلب قطر رماد شكلك ما تعرف الدواسر زين
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26 - ابوفهد
2017-09-04 01:54:45
انا اشك بان تميم يلبس ***
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25 - ابوفهد
2017-09-04 01:51:04
هو لو فية خير مااسم امة مورة ***
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24 - ابوسالم
2017-09-04 01:50:09
العرق دساس
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23 - فيصل ,,,,,,,,
2017-09-04 01:49:36
مصر مصر
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22 - ابوفهد
2017-09-04 01:49:34
ونعم في الدواسر قبيلة معروفة لاكن مايخلون حق بنت عمهم
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21 - ابوفهد
2017-09-04 01:47:36
مقيم في السعودية اعجبني ردك
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20 - مؤكدة أنه عار على كل دوسري
2017-09-04 01:47:05
تعليق مخالف
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19 - ابوفهد
2017-09-04 01:43:39
قبيلة الدواسر لن يمر عليها لعب ايران
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18 - ابو شدا
2017-09-04 01:43:16
إذا المصدر مصري لا تثقون.
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17 - ........
2017-09-04 01:41:03
****ولا بعد المعارضة تبي الدواسر ياخذون بالثأر يعني الموضوع كله يبون تميم ينقتل ...هههه اللهم الطف بعبادك وارحم حال المسلمين واهد قلوبهم ورد ضالهم
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16 - ابوفهد
2017-09-04 01:40:00
اية الاخوان تميم دجاجة يحكمة ايراني
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15 - ابوفهد
2017-09-04 01:38:48
انا اشك في الخبر مصدر اعوان الخبيثة الجزيرة
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14 - البلسم
2017-09-04 01:37:51
دا اسمه كلام برضه يا جدع
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13 - ابوفهد
2017-09-04 01:37:25
اطقع ماعندك تميم واللة
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12 - ابوفهد
2017-09-04 01:35:31
لاتصدق اي مصري مصدر
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11 - الهاشمي
2017-09-04 01:32:45
ممكن وليش لاء باع وطنة للاتراك ولايرانيين
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10 -
2017-09-04 01:31:24
خبر حزن كنا قد تفائلنا
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9 -
2017-09-04 01:28:57
اهل الفيفا عرفوا بذلك
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8 - انا
2017-09-04 01:27:15
الاعلام المصري فوضى و خصوصا الخاص
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
7 - كويتي وافتخر
2017-09-04 01:26:28
تعليق مخالف
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6 - وطني الحبيب
2017-09-04 01:23:36
المصدر صحفي مصري خذلك
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5 - البيضفاعي
2017-09-04 01:19:44
الاعلام المصري ههههههه الله يهديكم
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4 -
2017-09-04 01:19:14
ياللعجب يسمي نجله جوعان وهو في قصر الوجبة ربما هناك علاقة التضاد
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3 - قلم قم
2017-09-04 01:18:06
تميم الخائن لامكان له في الخليج
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2 -
2017-09-04 01:17:43
يالربع بالله هؤلاء مسلمون ؟
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1 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 01:15:37
على ذمة صحفي مصري يعني الذمه هتكون واسعة ههههههههههههههههههههههههه بيجوز
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أحمد الشمراني

أبوصلاح وفريق شيخ المزرعة
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الاخبار الدولية
إيران تدافع عن داعش في سوريا

إيران تدافع عن داعش في سوريا

 CNN 38 1٬599 2 ساعتين
بالفيديو… شاهد لحظة حدوث زلزال في كوريا الشمالية بعد اختبارها لقنبلة هيدروجينية

بالفيديو… شاهد لحظة حدوث زلزال في كوريا الشمالية بعد اختبارها لقنبلة هيدروجينية

 المرصد 16 4٬501 3 ساعات
واشنطن تتوعّد كوريا الشمالية بـ “رد ساحق”

واشنطن تتوعّد كوريا الشمالية بـ “رد ساحق”

 رويترز 53 2٬489 3 ساعات
السلطات المصرية تكشف غموض ذبح أسرة مصرية أول أيام العيد

السلطات المصرية تكشف غموض ذبح أسرة مصرية أول أيام العيد

 المرصد 26 7٬099 6 ساعات
المرصد الرياضي
طريقة دخول الجماهير إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة المنتخب السعودي واليابان – صورة

طريقة دخول الجماهير إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة المنتخب السعودي واليابان – صورة

 المرصد 22 1٬875 3 ساعات
تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!

تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!

 المرصد 86 7٬006 10 ساعات
قنوات beoutQ تعلن عن مالكها الحقيقي…ولهذا السبب تطالب BEIN SPORTS بالاعتذار!

قنوات beoutQ تعلن عن مالكها الحقيقي…ولهذا السبب تطالب BEIN SPORTS بالاعتذار!

 المرصد 61 9٬669 11 ساعة
أول تعليق لرئيس اتحاد كرة القدم على توجيه ولي العهد بشراء تذاكر “الأخضر”!

أول تعليق لرئيس اتحاد كرة القدم على توجيه ولي العهد بشراء تذاكر “الأخضر”!

 المرصد 53 2٬256 15 ساعة
اخبار فنية
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

 المرصد 28 3٬044 يوم واحد
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

 العربية 15 8٬252 3 أيام
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

 المرصد 63 13٬421 3 أيام
صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

 المرصد 16 7٬036 3 أيام
اخبار منوعة
لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟

 المرصد 22 5٬533 4 ساعات
خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

 المرصد 45 8٬914 24 ساعة
“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صور

“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صور

 المرصد 62 17٬163 يوم واحد
شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحى

شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحى

 المرصد 40 13٬075 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !

 المرصد 20 3٬778 3 ساعات
بالفيديو .. شاهد بريطانية تهاجم عدد من المسلمين في أول أيام العيد

بالفيديو .. شاهد بريطانية تهاجم عدد من المسلمين في أول أيام العيد

 المرصد 10 3٬287 3 ساعات
بالفيديو : سائق يدهس ضابط شرطة مصري بسيارته بسبب حفل عمرو دياب!

بالفيديو : سائق يدهس ضابط شرطة مصري بسيارته بسبب حفل عمرو دياب!

 المرصد 20 4٬297 9 ساعات
شاهد .. وفاة أحد الحجاج وهو في وضعية السجود

شاهد .. وفاة أحد الحجاج وهو في وضعية السجود

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اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 3٬953 يومين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

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تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

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لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

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اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

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استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

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اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

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المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

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قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

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“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

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أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

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في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

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نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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