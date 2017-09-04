على ذمة صحف مصرية .. مقتل “نورة الدوسري” زوجة تميم أمير قطر بعد إطلاق النار عليها.. وتسريب شهادة وفاتها
صحيفة المرصد: تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورة لشهادة وفاة الأميرة نورة بنت هذال الدوسري، زوجة تميم ووالدة ابنيه محمد وجوعان، بعد الأنباء التي تواردت حول قتله لها رميا بالرصاص على خلفية تسريبها صورته العارية.
ونشرت الشيخة نوف بنت حمد آل ثانى، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، صور شهادة الوفاة، عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، مؤكدة أنه عار على كل دوسري، أن يتقبل تهاني العيد، قبل أخذ ثأر نوره هذال.وفقا لـ “صحيفة اليوم السابع المصرية”.
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة الفجر المصرية، أن الأمير القطري تميم بن حمد، تلقى نبأ وفاة زوجته نورة بنت هذال الدوسري، وأم ابنيه؛ في أول أيام عيد الأضحى المبارك لتواجه قطر بهذا الحدث أزمة جديدة.
وأفادت الصحيفة أنه منذ ما يقرب من شهر انتشرت صورة عارية للأمير القطري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزامنًا مع انتشارها تم إطلاق النار على زوجة الأمير القطري؛ لذلك تضاربت الأنباء حول قيامه بالتحريض لقتلها. وأضافت أن الأسرة الحاكمة تكتمت منذ شهر على خبر إطلاق النار على زوجة الأمير القطري.
ووفقا لـ “الصحيفة “أعلنت المعارضة نوف بنت أحمد آل ثاني، وهي إحدى أميرات الأسرة الحاكمة في قطر، عن إطلاق خال “جوهر” حرم الأمير القطري الأولى الرصاص على زوجة”تميم” بتاريخ 26 يوليو الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة نوف قالت في تغريدة لها عبر “تويتر”: ” مصادر موثوقة، أودعت نورة بنت هذال الدوسري، زوجة تميم وأم ابنيه محمد وجوعان المستشفى بعد تعرضها لعيار ناري ، وتم التكتم على الخبر”.
وقالت “نوف بنت أحمد” عبر “تويتر”: “تأكيداً لما نقلناه قبل شهر، وصلني الآن خبر وفاة نوره بنت هذال، حرم تميم بعد شهر من دخولها المشفى، إثر طلق ناري من خال ضرتها جواهر”.
#عاجل
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تأكيداً لما نقلناه قبل شهر
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وصلني الآن خبر #وفاه_نوره_بنت_هذال
حرم #تميم بعد شهر من دخولها المشفى
إثر طلق ناري من #خال ضرتها #جواهر pic.twitter.com/iXUwiIb9Ap
— نوف بنت أحمد آل ثاني (@NoufAhmedJaber) ١ سبتمبر، ٢٠١٧
#علموا_شبه_الجزيره_تلم_كلابها
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تأكيداً للخبر الذي نقلناه
بشـأن #قتل_زوجه_تميم
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مرفق بالتغريدة مستخرج رسمــي
من شهادة #وفاه_نوره_بنت_هذال pic.twitter.com/MdLqpUurXe
— نوف بنت أحمد آل ثاني (@NoufAhmedJaber) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
حكام قطر عندهم نقص في شخصيتهم يبون مثل السعودية لهم شان بس ماعرفو الكبير كبير
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يبدو أن الخبر ملفق من قبل الأخوانجية بتوع مصر لهدف إطلاق إشاعات وتصديقها .. ثم يطلع خبر تكذيب رسمي
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الله يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.أوامر قتلها والتخلص منها واغتيالها صدرت مباشرة من موزة والدة تميم الذي فضل عدم اغتيالها والاكتفاء بسجنها واخفاء شمسها لكنها أصرت على موقفها بتصفيتها
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هو تقل وجه هندي😁
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ابو فهد الله يعين فهد على عقليتك المريضة الجاهلة واضح انك نفسية تستحقر قطر***************
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اللحين حمد زوج موزة تلقاه ماسك المسدس ويقف ويجلس مبسوط بقتلها هو تقل
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والمهندي يفطرهم ماقيهم اسماء قبايل
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بصراحة الجميع انخدع بشخصية هذا الغلام الناعم فبعدتوليه إمارة قطر أخذ يتقرب من القادة ويحضرمناسباتهم ويوقع على اتفاقياتهم ولكن مالبث أن أظهرخبث نواياه متأثراً بتربية والده.ومن هذا سلوكه ألا يقتل زوجته)
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وكذلك فيه بالسجون من آل ثاني مظلومين يجب أن يخرجو آل ثاني ويطالبون بإسقاط هذه الحكومة القطرية المجرمة الإرهابية
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يارجال ثلاثة ارباع قطر هنود وبنغالية والعذبة كفيلهم والكواري يعشيهم
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وكذلك بقطر سجون سرية وهذا مااخبر به "وزير العدل القطري سابقا "يعذب فيها القطري والغير قطري وينكم ياشعب قطر يجب أن تخرجو للشوارع بالداخل والخارج وتطالبوا باسقاط تميم وحمد وموزة وكل المجرمين ويحاكموا و
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64 جوعان واللة لوارسلنا حراس بندة فسوف يستحلون قطر في 5دقائق لاتقعد تهايك انت وكلبك تميم تحت الجزمة
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ريما ليش المرصد متغير ****************** ؟ تكفين ردي
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يارجال والله لو أحلف انها بخير وعند زوجها في البيت بس انتم اللي لكم السيئات في من أعراض الناس . ياجماعة الخير والله اللي صايرحرب سياسية اعلامية الخاسرفيها الشعوب حش في بعض وسب وطقطقة .
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اعوذ بالله من يقف مع حكومة قطر المجرمه هم مع كل عدو ويدعمون أعدائنا لقصفنا ودمرو واهانو شعب قطر وأسقط جنسية 6000 قطري وادخلو قوات اجنبية بدل القطري والمعارض يضعونه بمكان بالعديد فيلتهمه سمك القرش💔و
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ترى الدواسر في السعوديه اكثر من اهل قطر ثلاث مرات واتوقع لو سمح الولاة بحرب قطر اول من يهجم الدواسر
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جواهر بتلعب لعبة موزه وبتطرد حمد وموزه برى الديار
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حتى تميم ولد موزة ولده اسمه جوعان وش بلاكم على اسم جوعان😂
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اعجبتني بنت حمد شيخه لم ترضى بالظلم وافعالهم الإجرامية وصارت معارضه لهم جزيتي خيرا"توي ادري ان له بنت معارضه
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هذا اسمة نقص في العقليية من حكام قطر يعني غيرة
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يعطيهم تميم فلوس وخلاص الدواسر 5 مليون ريال من وراهم
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ام اطفالك وتقتلها اتوقع مو بسبب الصورة بل اكيد انها عارضت افعالها العدوانية ضد السعودية وعندها معلومات ضدهم فصور نفسه وادعى أن زوجته هي صورته ليتعذر بقتلها وهذا موعذر محرم قتل النفس إلا بالحق ياسفاح
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هههههههه يلا ي الدواسر********
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تحشيش مصري حولو الصحيفة لغرزة مع كم قرص ترامادول ويحدرون بمشروب على ايقاع الام المثاليه هههههاا احلى من الشرف مفيش
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من عاشر الاخوان (( خاااان ))
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لماذا يحبون الخيانة ؟ !! لعل لديهم لبس في فهم معناها !!! فأشكل عليهم الامر فخلطوا بين الخيانة والأمانة
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المفروض يطاردون هذه المعارضة الشاذة ويرجعون ما اخذت من اموال ويخلونها تشتغل خدامة عند المصريين ماهي كفو خانت ولي امرها وبلدها واسرتها
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مهماً كانت الخلافات المفروض تتقون الله هذه صوره بالاحرام والله سيحاسب الانسان على كل كلمه يقولها المصاريه ذمتهم واسعه الا القليل منهم فاحذروا وراكم قبر .. الخلافات ماتمتعك من قول الحق ومخافة الله
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اتحدى اَي دوسري يرفع خشمه على تميم هههه ياخافون منه
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مجرد خيانة عابرة !!!
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56 فكنا من حنبقة شكلة قطري حثالة
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غنام الدوسري هل يدافع عن بنت قبيلته ويورينا شجاعته ولا رخمه
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والنعم في الدواسر مايخلون حق بنت عمهم من *** تميمم
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الخبر صحيييييبح
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يقول احمد موسى المذيع الفلته ان ال يظهر ليس تميم بل هو دوبلير وشبيه لتميم هههاا خنبقة مصريين من يصدقهم ذولي افجر منهم ماف حتى طفل ماتدخل راسه مثل هلاوس الشيعة كم استقطعت المعارضة م ثروه بلدها قبل تهرب
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اذا كان الخبر حقيقي فلن نستغرب فالخيانة طبععهم
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قطر كما تحبون واللة ***
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تعليق 1 كلامك صحيح الذمم واسعة ياما سمعنا مثل هذا على مدى عقود .
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اسم ولده جوعان !!! كذا يسمي ولده جوعان عادي ما عنده اي مشاكل ؟!
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39 - سعود ال ثاني ...بنتكم خانت وطنها ،، وشر رايك في من خانوا آباءهم وأعمامهم وجيرانهم ودينهم ؟!
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دم بنت الدواسر لن يذهب ورآها رجال
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خان تميم الزوجة !! حمد خان خليفة !! وخليفة خان علي ،،، خيانة في خيانة والتموا على جماعة اخوان الخيانة بالدين ؟! حلها
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نورة بنت هذال الدوسري تقتل في قطر واللة مصيبة ولد موزة سواها اقول وينكم يا اشرف قبيلة وهيا قبيلة الدواسر
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شفتوا يا ناس ان ال ثاني لا ينفعون للحكم !! شوفو رد اللي اسمه سعود ال ثاني لا حول ولا قوة الا بالله لازم يسقط تميم و زمرته
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قطر انواع الارهاب دوله الشر
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بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين ..
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صورة معبرة جداً عيون كعيون الاسد .
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من خان ابيه !!! سيخون زوجه وأخيه !! خيانة بعضها من بعض !!
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سوف يتم ارسال *** الى قطر بحثن عن موزة
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من سار على نهج الاخوان الخونة (( خاااااااااااااااان ))
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اذا كان الخبر صحيح الله سبحانة ما يضيع حق احد من عباد انه عزيز مقدر
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يا دوسري بنتكم خانت وطنها و تستاهل ولا ترفعون خشمكم ندقه لكم حنا حكام يا صغييييير
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غدر !! وخيانة !!وش بقى ماظهر ؟!
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قطر !!! ماهذا الغدر ؟!
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ليس لهم الا الخيانة ،، قطر كما تحب أن تخووووووووووووون !!
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وين الاستاذ قلم الحقيقة عن هذا النقاش
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26 دوسري والنعم في قبيلتك**
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نورة بنت هذال الدوسري ماتت يالدواسر خذوا بثأر بنتكم من موزة و اخوها اهو من قتل نورة حسب كلام معارضه من الثاني شدو حيلكم اعصرو موزة عصر
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شوف بعض القطريين
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حمد دجاجه وولده تميم دجاجه 🐓🐓
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لو طلع صحيح الخبر محنا مخلينك يا تميموه انت و قذافي الخليج و موزة بنقلب قطر رماد شكلك ما تعرف الدواسر زين
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انا اشك بان تميم يلبس ***
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هو لو فية خير مااسم امة مورة ***
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العرق دساس
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مصر مصر
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ونعم في الدواسر قبيلة معروفة لاكن مايخلون حق بنت عمهم
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مقيم في السعودية اعجبني ردك
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قبيلة الدواسر لن يمر عليها لعب ايران
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إذا المصدر مصري لا تثقون.
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****ولا بعد المعارضة تبي الدواسر ياخذون بالثأر يعني الموضوع كله يبون تميم ينقتل ...هههه اللهم الطف بعبادك وارحم حال المسلمين واهد قلوبهم ورد ضالهم
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اية الاخوان تميم دجاجة يحكمة ايراني
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انا اشك في الخبر مصدر اعوان الخبيثة الجزيرة
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دا اسمه كلام برضه يا جدع
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اطقع ماعندك تميم واللة
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لاتصدق اي مصري مصدر
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ممكن وليش لاء باع وطنة للاتراك ولايرانيين
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خبر حزن كنا قد تفائلنا
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اهل الفيفا عرفوا بذلك
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الاعلام المصري فوضى و خصوصا الخاص
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المصدر صحفي مصري خذلك
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الاعلام المصري ههههههه الله يهديكم
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ياللعجب يسمي نجله جوعان وهو في قصر الوجبة ربما هناك علاقة التضاد
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تميم الخائن لامكان له في الخليج
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يالربع بالله هؤلاء مسلمون ؟
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على ذمة صحفي مصري يعني الذمه هتكون واسعة ههههههههههههههههههههههههه بيجوز
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