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ملثمون يختطفون فتاتين في محافظة بحرة .. ووالدهما يكشف التفاصيل-فيديو

ملثمون يختطفون فتاتين في محافظة بحرة .. ووالدهما يكشف التفاصيل-فيديو
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المرصد 77 7٬641 4 ساعات

صحيفة المرصد : قام أشخاص ملثمون باعتراض فتاتين بسيارتهما ، واختطافهما إلى مكان مجهول في محافظة بحرة .

أوضح ذلك والدهما وفقاً لموقع سبق ، مضيفاً بأن ابنتيه سماح 16 عامًا وإريام 11 عامًا كانتا يوم العيد تنظفان منزلهما وكانت شقيقتهما الثالثة في النافذة تتابعهما حين إخراج النفايات في الحاويات ، وفِي هذه الأثناء مرت عليهما مركبة بها أشخاص ملثمون وأمسكوا بهما وأصعدوهما سيارتهم، ولاذوا بالفرار مبينًا أن أحذية ابنتيه وأكياس النفايات ملقاة على الطريق بما يوضح محاولة مقاومتهما.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ لشرطة بحرة، ولم يعثر لهما حتى الآن على أثر داعيًا الجهات المعنية والمسؤولة لتكثيف البحث للعثور على ابنتيه والقبض على هؤلاء الجناة ، مبينا أن أفراد أسرته يعيشون الآن وضعًا نفسيًا صعبًا من جراء هذا الأمر، داعيًا، كل من يشاهدهما أو يسمع عنهما أن يتواصل مع الجهات المسؤولة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

77 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-04 05:46:48
أقسم بالله مغصني بطني . الله يردهن سالمتين يا رب وتحفظهن بحفظك . واضح الحي بعيد تمامًا عن الأمن . ولكن الله هو الحافظ .
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76 -
2017-09-04 05:35:36
عادي دام السيف في غمدة ***يطالبون بالغاء هيئة الامر بالمعروف ولسا المسلسل باوله
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75 - ٧٨٧
2017-09-04 05:30:01
الدرباويه والدشير والخرفان والغزلنجية والي مايخافون الله تلقاهم يلفلفون ف الشوارع والحارات والاحياء لا شغل ولا مشغله مزعجين الناس والله لو وجدو العقاب الصارم سجن وجلد وتشهير وغرامة كان تأدبو واسترجلو
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( عدد التعليقات 10,425 )
74 - العنيد
2017-09-04 05:21:40
اللهم ياحي ياقيوم تردهن إلى أهلهن وهن في أتم صحة وعافية . اللهم اننا استودعناك هاتين البنتين وأنت خير الحافظين .
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( عدد التعليقات 10,425 )
73 - العنيد
2017-09-04 05:16:47
الموضوع مريب شلون ملثمين وناوين الخطف يعني يعلمون الغيب ان هالطفلتين بيطلعن الزباله !!!! يارب سترك ماكنا نسمع هالاخبار في مجتمعنا ؟
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72 - السالمي
2017-09-04 05:16:14
الله يرد البنات اهلهم سالمين***
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( عدد التعليقات 10,425 )
71 - العنيد
2017-09-04 05:15:53
أصبحنا وأصبح الملك لله 🌹
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70 -
2017-09-04 05:14:39
نرجو من وزارة الداخليه المنع بصرامه اي سياره مظلله فكم اخفت بداخلها مجرمين ومتسترين وتهريب وووو
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69 -
2017-09-04 05:10:37
تعليق مخالف
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68 - وطن
2017-09-04 05:10:31
************* الله يصبر ابوهم ويرجع له بناته
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67 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 05:09:56
من الهمل والدرباويه السوكرجيه اللي عندك في الحاره وعفوآ معاليش البنت اختهم صغيرة عمرها 8سنوات كيف تاخذ باقوالها بترجع لك ان شاء الله شكل ابوهم يحزن وعلى الفطره وموكل امره لله نفسي امسكهم نفرمهم فرم
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66 - سويكت بن راضي
2017-09-04 05:05:37
هزلت ورب الكعبه ايش الحاصل ي ناس مافي نظام في البلد وين الحزم وين الكلام الفاضي لابد من القبض عليهم بأسرع وقت وتقديمهم للمحاكمه بنفس اليوم وتنفيذ حد الحرابه فيهم وصلبهم على كورنيش جده لمدة اسبوع
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65 - زائر على الطاير
2017-09-04 04:57:20
جده لاغرابه بما يحدث والأجانب أكثر من نص السكان
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64 - 90000
2017-09-04 04:51:27
المنطقة شكلها نائية محطاتها وبقالاتها اذا فيها كاميرات اكيد صورت السيارة اللي راح يرسمها رسام حسب معلومات البنت الصغيرة
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63 - زائر على الطاير
2017-09-04 04:51:08
اللهم إنا نستودعك إياهن يارب العالمين الرجاء التحقيق مع البنت الكبيره اللي تتابعهن مع الشباك والله يكفينا شر الظن
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62 - ابو احمد
2017-09-04 04:47:47
ياليت يتم مراقبة الشوارع بالكميرات مثل دبي وابوظبي ماتشوف عسكري يلف كله بالكميرات وفوائدها الأمن واقتصاديا توفير المال ما في داعي الدورية تلف وتعبي بنزين فية شي مشبوه تحرك له نتمنى ذلك بلدنا فيها خير
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61 - بنت الوطن
2017-09-04 04:46:19
حتى الان من أسبوعين وانا أرقد على السرير من شدة الآلام وسرقت بطاقة احوال وهوية وجوال وهواوي ومبلغ من المال ولم يعثر عليهم حتى الان وانا أطالب ولاة الامر بإعدام هؤلاء المجرمين لانه فساد في الارض
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60 - بنت الوطن
2017-09-04 04:42:01
زمن يخوف تخافين تروحي بيت اختك القريب منك بسبب استخدام المجرمين سيارتهم في عمليات اجراميه يمرون في الشوارع ويسرقون شنطة تحملها مرأة أو بنت أنا سرقت شنطتي بطريقة وحشية وأشباة الرجال واقفين ولَم يساعدني
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59 - راجي رحمه ربه
2017-09-04 04:40:15
وين بناتهم ايش سوا بهم الله يكون لهم بالمرصاد قدرته فوق قدرتهم اخاف ع بناتي من كثر ما اسمع لازم اكون معهم ف كل مكان اللهم اني استودعتك ذريتي وبناتي الله الذي لا تضيع ودائعه فاحفظهم من كل شر الحافظ انت
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58 -
2017-09-04 04:39:40
اشباه الرجال جرايمهم كثيره كل يوم مسوين جريمة مره قتل ومره خطف ومره سرقة ومره ضرب ومره ابتزاز ومره دهس ومره يطلق زوجته على سبب تافه ومره يخون ومره يتخرفن ومره يترك اهله مع السواق وفي المجالس مسوي رجال
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57 - المر
2017-09-04 04:35:00
بحره فيها مشاكل يبغي لها غربله
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56 - ابوصالح سكري
2017-09-04 04:34:30
اتحداواحد فيكم شاف عمدة الحي يفزع مع اي طفل يتم وسط الحي اويكتب خطاب لوزارة العمل للفزعة والدعم لكبارالسن والمطلقة والارملة وبعض شباب الحي عاطل وسهر لصبح والعمدة نايم الساعة 10م ولايعرف مشاكل اهل الحي
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55 - راجي رحمه ربه
2017-09-04 04:31:30
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أسأل الله العظيم ان يحميهم من كل شر وان يردهم لاهلهم عاجلا غير آجل بحوله وقوته يقولون عني متشدده وكرهوني والله تقطع قلبي ع البنات وحزنت ع الاب والام كيف حالتهم
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54 -
2017-09-04 04:31:13
لاحول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل الله يحفظهم يارب ويردهم لأهلهم بـ السلامه
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53 - .(خالد).
2017-09-04 04:10:56
أتمنى أن يتم وضع كميرات .... وأرجو من الخاطفين مخافة الله في هؤلاء البنات البريئات وتركهن بسلام
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52 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 04:09:53
تعليق 47نفس توقعك ماراح احد يجي من الباب لطاقه ويخطف بنات خلق الله الا عارف البيره وغطاه زي مايقولون البنت الكبيره ماتعرف لون السيارة وهل ابوهم يعمل في قطاع حكومي حساس يمكن عمل عصابي اجرامي إرهابي
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51 -
2017-09-04 04:07:17
تعليق 36 يوجد في كل قسم الشرطه عمده للحي .. يمكن انت ماسألت
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50 - خبير
2017-09-04 04:06:49
بحره نسمع إنها وكر مروجين وتحتاج لتطهير
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49 - ماهر
2017-09-04 04:01:46
استودعناهم الله. والله يحفظهم
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48 - ابوصالح سكري
2017-09-04 03:59:14
يجب أن يحاسب اي شخص في البيت لخروج اي بنت لوحدها في الوطن خاصة الاخ الكبيرهورجل البيت اذابية في العمل اومسافروالمصيبة اذخرجت البنت لوحدها اومع اختها وووابيهاوووواخوهاالكبير جوه البيت
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47 - توقع
2017-09-04 03:56:35
اتوقع انهم من نفس الحي مراقبين البنات لانهم عارفين الوقت اللي يرمون البنات الزبالة وان مامعاهن رجل دائما ....
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46 - علي العمري
2017-09-04 03:52:46
الامن.***وحد الخربه. ما نشوفه. لزم. الضرب. علي يد كل مجرم في هذا البلد
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45 - طريخم مليباري
2017-09-04 03:52:33
نسأل العلي العظيم ان يحفظهم من السوء ويردهم لهلهم سالمين ويطمنهم عليهم اما الجناة المجرمين نسأله ان يمكن العدالة منهم ليقتص منهم بأقصى العقوبات
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44 - خيال
2017-09-04 03:50:48
ياربع يمكن مشكلةة عائليه لاتستعجلون
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43 - رياض الشرق
2017-09-04 03:49:41
ممكن كشف المجرم بخطوات يقوم بهاالأقارب ١-جمع معلومات عن مركبة الخاطفين ٢-منشور لجميع الجيران يوضح تاريخ ووقت الخطف للاستفادة من الكيمرات قبل وبعد ٣-التأكد من جوالات المخطوفين والعمالة المنزلية
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42 - 🇸🇦.(سعودي).🇸🇦
2017-09-04 03:45:46
ان شاء الله يجدونهن رجال الأمن عاجلاً وهن بخير .. نستودعهن الله الذي لاتضيع ودائعه ونتركهن في حفظ الله ورعايته
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41 - ابوصالح سكري
2017-09-04 03:43:56
اكبرمصيبة وجريمة خروج البنت لوحدهالشارع والجيران والمحلات التجارية بدون اب وام واخ كبير وووو يجب الحذرمن المجرم الخطير الخفي ولد الجيران اكثرالجرايم السرية للبنات من ولد الجيران والضحية بعدين العريس
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40 -
2017-09-04 03:35:59
38 - كيف عرفت؟ ولماذا لم تبلغ طالما لديك معلومات!!؟؟
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39 - مواطن
2017-09-04 03:34:06
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم نناشد الدولة بإنزال حد الحرابه فيهم باسرع وقت عند القبض عليهم لان لا يبرد ولا يشفي قلوب اهاليهم إلا تنفيذ أحكام الشرع فيهم باسرع وقت. عليهم لعنة الله الي يوم الدين.
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38 -
2017-09-04 03:26:00
اجانب
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37 - عنيده
2017-09-04 03:23:55
آخ بس كل يوم جريمة شكل ولون وش بقى السعوديين ماسووه
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36 - تعليق 28
2017-09-04 03:19:10
والله انك صادق لمفروض كل عمدة حي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن أوضاع الحي . تصدق اني سكنت في احد احياء الرياض قرابة 14 سنه ولا يوم سمعت او عرفت عمدة الحي ؟!
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35 - عنيده
2017-09-04 03:18:45
الأعراب عاثوا فساداً بأرض مكة مره قاتلين عسكري مره خاطفين ومغتصبين حسبي الله عليهم من همج
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34 - ابوصالح سكري
2017-09-04 03:18:42
اتمنا من سيدي ولي العهدالاميرمحمدبن سلمان كنزالشعب السعودي بتعيين مقروعمدة الحي ونايب العمدة من شباب الوطن المتقاعدين من ضباط تخصص علم الجريمة ومن شيوخ تخصص شرعية ودعمهم من رجال الدوريات ورجال الحسبة
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33 - سعد بن فهد
2017-09-04 03:16:26
الوضع مايطمن هاذا وهم راحو يكبون الزبالة وتم خطفهم بالقوة ومن امام منزلهم
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32 - ياسمين
2017-09-04 03:15:28
هذا الذي يريدونة اللبراليين والعلمانيين الملحدين ان تصيع البنات ويضيع الشرف ومحاربة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكرحسبي الله عليهم ونعم الوكيل فيهم
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31 - المر
2017-09-04 03:11:17
الله يردهم لاهلهم سالمين ذولا من نفس الحاره وعارفين ان فيه بنات في البيت ينتظرون الفرصه وطلعولهم المخدرات تخليهم مايفكرون في العواقب الله يصبر اهلهم ويستر عليهن
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30 - ابوفهد
2017-09-04 03:06:03
لالاوصل الامرالاشي الايطاق خطف شرف ومعاور الرجال بحره جاهز للانتفاضه ع المجرمين والبحث عنهم وتمزيقهم وربطهم في شوارع بحره كارثه ولن نسكت عنهايجب ع الاعلام والامن التحرك واحضارالمجرمين الملعونين واعدام
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29 - ساهر
2017-09-04 03:03:10
نصيحة للأب استودعهم رب العالمين قل اللهم أني استودعك بناتي فحفظهم بحفظك وكلأهم برعايتك لن يستطيعوا أن يمسوا منهم شعره بإذن الله
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28 - ابوصالح سكري
2017-09-04 02:55:01
غريبة عمدة الحي في بيتة 24 ساعة يروح لقسم شرطة الحي الصباح ساعة وساعتين يومين كل أسبوع وخلاص وكثيرالسفرورحلة برية ومع الاسف قسم شرطة الحي في اي مدينة في الوطن يغطي وساكت علا غياب عمدة الحي عن اهل الحي
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27 -
2017-09-04 02:53:51
لايشفي صدورنا سوى القصاااااااااااااااااااااااااص القصاااااااااااااااااااااااااص القصاااااااااااااااااااااااااص
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26 - اللهم احفظ المملكه العربيه السعوديه وانصر جنود الوطن
2017-09-04 02:39:57
يمكن يكون ابوهم مطلق امهم وامهم ارسلت اخوانه ياخذون البنات علشان يعيدون عند امهم ماهي معقوله يخطفونهم كذا بدون سابق انذار نسأل الله ان يردهم سالمين وان يديم علينا نعمة الامن والامان
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25 - ابوصالح سكري
2017-09-04 02:37:47
مع الاسف بعض شباب احياء الوطن يشفون الجرايم والخطف والسرقة وتاجرالمخدرات وسط الحي ولافيهم اي فزعة ولاتعاون مع رجال الامن وعمدة الحي بعيدعن الحي بلارقيب كثير سفريات وكثيررحلة برية والضحية اهل الحي
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24 - يارب ياعظيم ياقوي ياعزيز
2017-09-04 02:37:00
لاحول ولاقوة الا بالله ، اللهم ردهن الى اهلهن وامنع عنهن كيد الكائدين واستر عليهن بسترك يارب العالمين
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23 - خالد الجعيد
2017-09-04 02:34:59
حد الحرابه
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22 - عابرون
2017-09-04 02:33:24
البنات ترمي القمامه دقيقه دقيقتين ما امدا العصابه يغريهم الشيطان و يتفقون عل خطف البنات الا اذا كانو مبيتين النيه يخطفون احد وقاعدين يدورون بالشوارع وشافو البنتين او انهم قاعدين يراقبون البيت من زمان
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21 -
2017-09-04 02:32:29
الله يردهم سالمين
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20 - الناصح
2017-09-04 02:31:52
نصيحه كامرات المراقبه مهمه جدا كل واحد يحط علي بيته الشرطه ماتقدر تستدل علي الخاطفين الا لو كان فيه كاميرات
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19 - .
2017-09-04 02:31:06
لا حول ولا قوة الا بالله الله يصبر اهلهم ويردهم لهم سالمين
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18 - عابرون
2017-09-04 02:28:05
بس وش هالحراميه الي جاهزين كانهم ينطرون البنات تطلع القمامه عشان يخطفونهم
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17 - بن عوجان
2017-09-04 02:25:50
عجييب وين حنا فيه..خطف ومن قدام البيت يارجل ماتحصل لو في كولومبيا..ينفذ فيهم حد الحرابه..وغير ذلك اهل البيت هم المسؤلون بنت عمرها ١٦ سنه تنزل ترمي الزباله.وين الرجال.هنالك اهمال في بعض الرجال
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16 - جبال سدير
2017-09-04 02:25:06
لاحول ولاقوه الى بالله العلي العظيم الله يردهم ويحفظهم بحفظه
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15 -
2017-09-04 02:23:26
لا حول ولا قوة إلا بالله أصبحنا وكأننا في عصابات المافيا كيف يختطفون الفتاتين لمكان غير مجهول ولايتم القبض على الجناة وتخليص الفتاتين .
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14 - ابو محمد
2017-09-04 02:21:03
3 - الصحيح 2017-09-04 02:09:59 الله يحفظهم من كل مكروه وصبر ذويهم حسبي الله ونعم الوكيل
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13 -
2017-09-04 02:20:15
لاحول ولاقوة الا بالله شئ يبكي القلب وين الرحمة وين الخوف من الله وين الانسانية
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12 - ابو محمد 1
2017-09-04 02:18:12
الله يردهم لاهلهم سالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل
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11 - مقيم بالسعودية
2017-09-04 02:17:36
لا كذا كثير وحرام والله الله يحرق قلبك زي ماحرقت قلب الناس على بناتهم الله يجعلك بمرض ماله علاج غير الموت الله يجعلك ماتذوق طعم النوم الله يحرمك ريحة الجنة إذا احد يعرف مكانهم ولا ينطق ولا يبلغ
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10 - ابو شدا
2017-09-04 02:17:08
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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9 - قم للمعلم وفه التبجيلآ
2017-09-04 02:16:39
الأب لمصلحة بناتك، لو عندك خلافات مع أشخاص أو شيء أو مجرد شك بسيط (ما بتخسر) علم الجهات المسؤولة بكل شيء اكثر من مرة تصير حوادث خطف (كفانا الله شرها) وتطلع بسبب خلافات .. الله يردهم لأهلهم سالمين ...
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8 - ناصر
2017-09-04 02:15:53
لاحول ولا قوة الابالله
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7 - @@
2017-09-04 02:15:00
******************
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6 - ابو احمد
2017-09-04 02:14:38
خطف والله الأمر خطير الله يردهم سالمين اللهم أمنع أذى الخاطفين عنهم اللهم لا تمكنهم من شي اللهم ردعهم إلى والديهم
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5 - جحدر
2017-09-04 02:11:44
الله يستر عليهن ويعيدهم لأهلهم بالسلامة
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4 -
2017-09-04 02:11:34
بإذن الله سيرجعن سالمات من كل سوء قريبا ونرجو تعاون الجميع بأي ملاحظة يمكن أن تقود أو تفيد في التوصل لهن ....
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3 - الصحيح
2017-09-04 02:09:59
الله يحفظهم من كل مكروه وصبر ذويهم حسبي الله ونعم الوكيل
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2 - مع زاتك
2017-09-04 02:09:04
حسبي الله ونعم الوكيل.الله يردهم سالمين
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1 - حسبي الله ونعم الوكيل
2017-09-04 02:08:46
**************الله يردهم لاهلهم سالمين
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