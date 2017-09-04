ملثمون يختطفون فتاتين في محافظة بحرة .. ووالدهما يكشف التفاصيل-فيديو

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صحيفة المرصد : قام أشخاص ملثمون باعتراض فتاتين بسيارتهما ، واختطافهما إلى مكان مجهول في محافظة بحرة .

أوضح ذلك والدهما وفقاً لموقع سبق ، مضيفاً بأن ابنتيه سماح 16 عامًا وإريام 11 عامًا كانتا يوم العيد تنظفان منزلهما وكانت شقيقتهما الثالثة في النافذة تتابعهما حين إخراج النفايات في الحاويات ، وفِي هذه الأثناء مرت عليهما مركبة بها أشخاص ملثمون وأمسكوا بهما وأصعدوهما سيارتهم، ولاذوا بالفرار مبينًا أن أحذية ابنتيه وأكياس النفايات ملقاة على الطريق بما يوضح محاولة مقاومتهما.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ لشرطة بحرة، ولم يعثر لهما حتى الآن على أثر داعيًا الجهات المعنية والمسؤولة لتكثيف البحث للعثور على ابنتيه والقبض على هؤلاء الجناة ، مبينا أن أفراد أسرته يعيشون الآن وضعًا نفسيًا صعبًا من جراء هذا الأمر، داعيًا، كل من يشاهدهما أو يسمع عنهما أن يتواصل مع الجهات المسؤولة.

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