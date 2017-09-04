الساعد يكشف أسرارا جديدة حول “سعد الفقيه “وعلاقته بالتيار السروري ولهذا السبب يغرد بحساب مجتهد!
صحيفة المرصد:كشف الكاتب السعودي محمد الساعد العديد من الأسرار حول صاحب حساب “مجتهد” الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ فترة طويلة.
وفي مقاله المنشور في “عكاظ” تحت عنوان “لماذا لا يعترف سعد الفقيه أنه “مجتهد” ؟، أشار الكاتب إلى أنه دائما ما كان يطرح مثل هذا التساؤل ، لماذا لا يعترف سعد الفقيه أنه صاحب هذا الحساب؟.
وتابع الساعد بقوله:الفقيه يقيم في مدينة لندن، حيث لا سلطة لأحد عليه ولا على تصرفاته، وهو ضمن رعايا ملكته اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى، ويحمل جنسيتها، وتعد ولية أمره، وحكومتها هي من ترسل له «الحليب» كل صباح، وتدفع عنه إيجار مسكنه قبل أن يمده القذافي وحمد بن خليفة بالأموال الحرام، وحسب ادعائه فهو في بلد الحريات، ولذلك الأولى ألاّ يخشى شيئاً، مادام يقول الحقيقة حسب زعمه.
وطرح الكاتب تساؤلا بقوله: قد أفهم أن مغرداً ما يريد أن يمرر أفكارا غير حقيقية وتحريضا وكذبا وتزويرا في بلده، ويخشى من المحاسبة القانونية، لكن أن تعيش في بريطانيا، وتغرد من حساب بغير اسمك الحقيقي ضد بلد يبعد آلاف الأميال عنك فهذا أمر مثير للشك والريبة يا سعد الفقيه!.
وبدأ الكاتب في سرد الحكاية من أولها حسب تعبيره ، لمعرفة أهداف ونوايا الفقيه من إنشاء مثل هذا الحساب “مجتهد”.
وقال بأن الفقيه قد انضم للتيار السروري في السعودية من بداية الثمانينات، ولمن لا يعرف التيار السروري، هو تنظيم متفرع من الإخوان المسلمين يتبنى أفكارهم وأجندتهم ويخدم مصالحهم ولكن بفقه سلفي متشدد.
وتابع :استطاع التنظيم الاستحواذ على المشهد في الشارع، وصادم الدولة صداما عنيفا كان أبرزها وقوفه ضد الرأي السياسي للدولة من حرب الخليج العام 90والاستعانة بالقوات الأجنبية، كشر التيار عن أنيابه وأنشأ تنظيما علنيا
أسماه لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، أعقبها هروب الفقيه والمسعري إلى لندن ليكونا ما يسمى بالمعارضة في الخارج.
وأضاف: تلقفهما فورا التنظيم العالمي للإخوان الذي يمتلك أموالا طائلة، ورتب حياتهما ومدهما بالمال والدعم للبقاء في العاصمة البريطانية لندن المكلفة جدا، لم يستمر ذلك طويلا حتى تبنتهما المخابرات الليبية والقطرية ليكملا
دورهما الخياني.
وشدد الكاتب بقوله: لم يفلح الفقيه والمسعري إلا في عمل واحد وكشف سريعا، وهو محاولة اغتيال الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد 2003، وهنا يبرز حقيقة الدور والأهداف التي سعى لها الفقيه والمسعري، وكيف تحولا إلى مجرد عميلين فاشلين
للمخابرات الليبية والقطرية.
ثم أوضح: خرج حساب «مجتهد» في بدايات الخريف العربي، وفي ذروة الانجراف وراء تويتر وتحوله لمحرك للشارع العربي، بعدما قام أحد الأمراء بالتغريد عبر تويتر مثله مثل ملايين المغردين، كانت تغريدات شخصية بين طرفين يختلفان مع بعضهما أحدهما مجتهد الذي استغل الفرصة لتصفية حساباته، ويبدو أن الفقيه خشي من الملاحقة القانونية لتلك التغريدات «الموغلة في الفحش والتحريض» في بلده بريطانيا، فآثر الكتابة تحت معرف «مجتهد».
ولأن سعد الفقيه باعتراف صديقه اللدود محمد المسعري، ينتمي للتيار الإخواني السروري، ولأنه يعمل ضمن أجندة وخطط الجماعة والدول الراعية لها، التقطت أجهزة المخابرات القطرية «الحساب» ووجدت فيه فرصة لتحويله لوسيلة دعائية ضخمة تناسب مرحلة تويتر، وتساهم في تحقيق أهداف قطر في زعزعة السلم الأهلي في المملكة، ونزع الثقة من القيادة السياسية عبر نشر الشائعات والأكاذيب والاختلافات.
وأكد الكاتب أن سعد الفقيه فشل في تحقيق أية وعود قطعها لقطر وليبيا والمقطم، ولحمد بن خليفة وحمد بن جاسم بالذات، منذ إرسال البيانات عبر الفاكس مرورا بالإذاعة الفاشلة وانتهاء بمحطة التلفزيون الأفشل.
وأوضح أن الفقيه قد وجد أن «مجتهد» يحقق له هدفين مهمين؛ الأول إرضاء حمد بن خليفة المتعطش لتدمير السعودية وخلق الفتن فيها، والثاني تمرير ما لم يستطع تمريره باسمه الشخصي، فالسعوديون لفضوه كمعارض ولم يقتنعوا به خاصة أنه بدأ حياته في لندن بالتعرض للأعراض المستورة، ونشر قصصا وأكاذيب عن الأسر الكريمة، في مجتمعات لا تقبل التعرض لقصص البيوت ولا النساء، كان خطابا ساذجا، لا يعدو أن يكون خصومة «شوارعية»، سقطت بلا رجعة فأصبح منبوذا ووصف بالسفيه والكذاب.
التعليقات
لا صار انه فاشل وسفية من وجهة نظرك وش له شاغل بالك فيه 🤣😂
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طيب فريده ورحال وقلم وماضي وش يطلعون مصلحين 😂🤣 ومن يقف خلف معرفاتهم الكثيرة وليش مايكتبون بأسماءهم
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كيف ماعرفتو الحساب صادر من اي دولة ولا عرفتو ترصدون موقعه غريبة ولا تتبعتوه ولا قلتو طيب صرحو واحسمو بالدليل اشياء تحير الى الان ماف تأكيد
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وأسأل الله أن يصرف عني وعن المسلمين شياطين الجن والانس واعوذ بالله أن يحضرون أو أن ياتوا الي بقدرته سبحانه وتعالى وان يبعدهم عني كما باعد بين المشرق والمغرب
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وعلى هذا يحرم قراءة تغريدات سعد الفقيه ومجتهد ويجب الاستغفار بعد قراءتها وقراءة القرآن والا ستهدم عقيدتك وتصيرك شيطان مثله حتى لو كنت معارضا له فهي تحدث هلوسه واوجاع والام نفسية لك وتصرفك عن عملك
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انعم الله على ال سعود نعم كثيرة منها الاسلام والعدل والكرم وحب شعبهم لهم فحسدهم سعد الفقيه وأخذ يشكك في عملهم وحبهم لخير شعبهم مثل ابليس يريد التفرقة بين المحبين فيبث الشكوك ويجمع الأخطاء ويفرح بها
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أخي المواطن أخي المقيم أن التستر علي الاخوانجي جريمه بحق الوطن.
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عباد الله اسمعوا واعو أن اخوانجيت الدخل يجب علينا جميعاً وبقلب رجلاً واحد كشفهم ومحاسبتهم حساب عسير.
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حكومتها هي من ترسل له «الحليب» كل صباح، وتدفع عنه إيجار مسكنه ياسلام ياسلام
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يقوم الشيطان سعد الفقيه ومجتهد بتغريدات فيها وساوس شيطانية يتلقاها اهل الهوى فيقرؤنها فيبدؤا بشتم بعضهم البعض فتحدث في عقولهم هلوسة ثم بعد ذلك يندموا على قراءتها أو الرد عليها لما فيها من كلام باطل
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والله يالاجوانجي ياولد الاخوانجيه ماينفع معكم غير أن نحرق لحاكم بالنار.
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هو فيه احد يتابع السفيه مجتهد للحين ///// طاح كرته من زمان قام يهذري من حر مايونس بعد فضيحة النظام اللي يدعمه الله يرحم حاله اعتقد نهايته قربت وبنجيبه مع قفاه يركع هنا
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في اللغه مجتهد تعني الفقيه
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مجتهد او الفقيه انكشفوا للعوام بعد مقاطعة غطر الممول لهم وبدأوا بالنباح للدفاع عن غطر بشكل فاضح واعتقد نهاية النظام الغطري الممول لهم سيوقفهم عن التغريد لانقطاع الدعم .. اللعنة على ابو دعيش والاخونج .
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ماشاء الله عليك .. والله خايف عليك من الحسد او العين ..
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سعد الفقيه يعلم الكاتب أن لا قيمة له ينعق من بلاد الأفرنج وليس له سامع والهجوم على الاسلام من خلال مايسمونه سروري واخواني هو هجوم منظم لأنهم يعلمون من الذي يقف خلف وقف التغريب
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صحافه وإعلام فلته بعذر جرايدهم محد يشتريها من هالنوعيه لا نستغرب السباك يصير صحفي واعلامي الدعوى فوضى !!!
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تعليق 6 وانت الصادق وفوقها دلخ !
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حسبي الله ونعم الوكيل عليكم
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كُتابنا فكر واحد ويغشون من بعض ولم يأتون بجديد ذكروني بشعار مزايين الإبل يمدحون الناقة وراعيها وقبيلة راعي الناقة حتى يثيروا النعرات القبلية .
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الاخونج وكل فروعهم الساقطة بما فيهم السروريين المرتزقة تكشفت اوراقهم واهدافهم ولفظتهم الدول ماعدا قطرائيل واسيادهم المجوس
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تراه ياشيخ ابوه دخله النفسيه
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لاانسي لجنه العفو تنازلو عن الرجال وطلعوه من السجن لا نبي فلوسنا كاملات
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شفت الصوره وحسبته مطرب منزل شريط جديد. هههههه
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الليبراليون أهلكهم الله ينظرون وكل يوم يحللون في الأحداث والسياسة والدين تجدهم بتاع كله اكتشف هذا الجهبذ إن سعد الفقيه يتخفى خلف حساب مجتهد .
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ياصبر الارض على مثل هذه العقول المصدية . ماعندك ما عند جدتي !!!!
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اشغلتونى فى التويتر فلان قال وفلان قال شوفو حل للبطالة والسكن
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لاتششككك ياحبيبي
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