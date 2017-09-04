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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الرياض-ربيع
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 6,384 )34 - بلادي زوينا
تعال سولف لي عن العيد وشلون مين شم عطــرك من تهنّى بعيده ... كل البنااات
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( عدد التعليقات 6,384 )33 - بلادي زوينا
كن المسـاء فـي طلتك يكتمل ذوق الله على ذوق المساء في حضورك ، ياللي عليك الشعر ميت من الشوق ماتدري ان النور ي الغلا من نـورك
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32 -2017-09-04 12:19:45
النُضج .. "هو أن تدرِك اليوم .. سذاجة تصرفك بالامس "
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( عدد التعليقات 6,384 )31 - بلادي زوينا
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 6,384 )30 - بلادي زوينا
أقوووليييك امشي ساكت مالك ومااال آدم ي عسماااان !! آآآي .. داير أكوكر من سوار الدهب ما داير أبصم معاااهو .. آآي
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( عدد التعليقات 6,384 )29 - بلادي زوينا
ي ساتر أستر كثرت الأمراض النفسيه بعدت صور على هيئااات متعددة ... ابعد بعيد قدرك يزيد ...
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( عدد التعليقات 6,384 )28 - بلادي زوينا
أرى نصائح و ومواعض !! معلينا نن الناس ولا على الناس منّاااا .. على قولة عبد الله الرويشد
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27 -2017-09-04 12:08:00
💌 إذا رأيت شخصا يسرف في مسامحتك فأعلم أنه يحبك بطريقة عظيمة ولا يريد أن يخسرك فاحذر أن تتمادى في الإساءة إليه أو تكرار أخطائك مَعَه
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( عدد التعليقات 6,384 )26 - بلادي زوينا
الله مسنا بالخير
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25 -2017-09-04 11:34:41
ليست كل فتآة هنآ مشروع تعآرف آحسنو آلظن ف هنآك فقط من تريد لكلمآتهآ آن تصل وهنآك من تحب تبآدل آلآرآء والإطلآع👍
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24 -2017-09-04 11:31:00
وإن حبيتي تتأكدين شوفي أي أحد يدخل قدامك للمرصد علشان تتأكدين من التغيرات اللي حصلت.
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23 -2017-09-04 11:29:39
نعم المرصد تغيرت وأصبحت في حلتها الجديدة (صفراء ولون المعرفات رمادي ) ولكنها مازالت محافظة على ابداعاتها كالعادة .
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22 -2017-09-04 11:18:53
اللامي وين اللامي10 وين طاحت العشره والا انت واحد ثاني
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21 -2017-09-04 11:15:10
التدقيق في أتفه التصرفات قد يهوي بك إلى الجنون لذا تغافل مره ☝🏻وتغابى مرتان ✌🏻
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20 -2017-09-04 11:11:47
نوعه جلاكسي اللي متغير عليه مثلي يعلمني قبل مايقفلون محلات الجوالات
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19 -2017-09-04 11:10:36
الا ياعليم الغيب ياخالق الاكوان تفرج لمكروب ذبحه القهر وفناه
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18 -2017-09-04 11:06:42
ت12 الفكر يمثل الناس ولايمكن تغيير فكر إنسان جاهل مهما عملت ولكن الناس يختلفون البعض يرضخ للواقع ولديه رؤيا لما يقال ومايحدث وسيقع الناس والأفكار متشابه فيها المرن والمتحجر والغير قابل لتغيير
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17 -2017-09-04 11:03:32
_____المرونه في التعامل وحسن الظن بالأخرين يعزز الأحترام في المجتمع____
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( عدد التعليقات 11,933 )16 - اللامي
ان ترضى بما قسمه الله لك هي نعمة تؤدي الى الراحة والاستقرار
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( عدد التعليقات 11,933 )15 - اللامي
يا الله ترزق كل ضايق و محتاج/_\ يا خير من يُسأل ويا اجود من اعطا/_\ وتشفي مريضٍ ما لقى طب و علاج/_\ وتغفر لمن طاوع هوى النفس و اخطا
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14 -2017-09-04 10:49:51
( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ) مبدأٌ إسلامي وأمرٌ إلهي وهديٌ نبوي..🌴
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( عدد التعليقات 11,933 )13 - اللامي
يالله يا خالقي تغفر لي ذنوبي /_\ وتلطف بنفس الضعيف ولا تعذبها
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12 -2017-09-04 10:47:46
🌿 هذب نفسك.. حاول تسيطر ع نفسك عند اختلافك مع الفكر وليس الشخص..اعلم ما يخرج منك يعتبر مرآيه لشخصك🕊
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11 -2017-09-04 10:42:54
إن من طبيعة الأشخاص المحترمين أنهم يمنحون الاحترام لمن يستحقه ولمن لا يستحقه💐
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10 -2017-09-04 10:40:35
ت7 وش نوع جوالك ؟ أيفون او جالاكسي او آيباد ؟ يمكن على حسب نوع الجهاز يختلف الشكل
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9 -2017-09-04 10:39:20
هيوووفه 👤
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8 -2017-09-04 10:38:52
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
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7 -2017-09-04 10:37:36
تكفون ردوا علي ؟ المرصد مغيرين شكله والا انا بجهازي فيروس تكفون ردوا ؟ طمنوا قلبي علشان اوديه للمصلح
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6 -2017-09-04 10:35:36
🌱 إن أحترمتني سـأحتـرمك وإن لم تحترمـني سأحتـرمك أيضـاً فـأنا أمـثل نفسـي وأنـت تـمثل نـفـسـك👌🏽
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( عدد التعليقات 11,933 )5 - اللامي
🌤السلام عليكم واسعد الله صباحكم بالخير——🦋
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4 -2017-09-04 10:29:21
📝 غالباً لن يفهمك الا اثنان شخص مر بنفس ظروفك ، شخص انت بالنسبه له كل شئ !
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3 -2017-09-04 10:27:41
بعض الاشخاص احترمهم كثيراً رغم انه لا يجمعني بهم الا شاشه إلكترونيه 💻 ولكنهم حقاً يستحقون الاحترام☺️
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( عدد التعليقات 11,933 )2 - اللامي
اللهم صل وسلم و بارك على نبيّنا محمد وعلى اله و صحبه أجمعين
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( عدد التعليقات 11,933 )1 - اللامي
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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