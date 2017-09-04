بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر أحد الأشخاص يقوم بتعنيف طفل وضربه بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة.

وأوضح المقطع المتداول أحد الأشخاص يقوم بضرب طفل بعربة أطفال بقسوة وسط صرخات الطفل مما تسبب في سقوطه على الارض, ,وعدم تدخل أحد من المتواجدين، وقال متداولو المقطع إن الحادثة وقعت بالراشد مول بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المقطع وأكد المتحدث الرسمي “خالد أبا الخيل” أن الوزارة تعمل للوصول إلى معنف الطفل في إحدى المولات التجارية,حيث قال عبر حسابه بتويتر: “نعمل للوصول الى معنف الطفل.. ونرجو من لديه معلومات تزويدنا فيها..” .

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