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بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!

بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!
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المرصد 33 2٬119 1 ساعة

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر أحد الأشخاص يقوم بتعنيف طفل وضربه بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة.

وأوضح المقطع المتداول أحد الأشخاص يقوم بضرب طفل بعربة أطفال بقسوة وسط صرخات الطفل مما تسبب في سقوطه على الارض, ,وعدم تدخل أحد من المتواجدين، وقال متداولو المقطع إن الحادثة وقعت بالراشد مول بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المقطع وأكد المتحدث الرسمي “خالد أبا الخيل” أن الوزارة تعمل للوصول إلى معنف الطفل في إحدى المولات التجارية,حيث قال عبر حسابه بتويتر: “نعمل للوصول الى معنف الطفل.. ونرجو من لديه معلومات تزويدنا فيها..” .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 - عاشق الوطن
2017-09-04 12:53:27
كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيته
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32 - وزارة الوافدين
2017-09-04 12:52:11
بكره تخرج ببيان تقول وقد اتضح انه من جنسية عربية والطفل سقط من العربية .
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31 - باختصار
2017-09-04 12:48:08
طفل صغير ماله ذنب والاطفال اشقياء والقسوة والعنف والضرب لها اثر سلبي على نفسية الاطفال والضرب والتجريح والعنف بكافة أنواعه واشكاله يسبب امراض نفسية ويسبب ضعف شخصية ويسبب كسور وتشوهات وعاهات,,اتقو الله
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30 -
2017-09-04 12:43:31
هذا في الراشد مول الخبر وشكل العايلة من مصر
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29 - مرصداوي
2017-09-04 12:37:26
اللقافه شينه. اب وولده وش دخلكم او يجوز انه طيب بس الولد رفع ظغطه
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28 - من البادية
2017-09-04 12:34:33
كيف كان اهل البادية يربون اطفالهم حتى انهم يجبرونهم ينام عند المواشي بالبر وحده وعمره 10 سنوات ون خاف شي ﻻيعقل الحمد لله
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27 - برجر كينج
2017-09-04 12:33:00
وزارة العمل وش دخلها ؟ ياهي طمرة غريبه
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26 - عابر
2017-09-04 12:29:12
ت24 الفارس الظاهر انت من النوع اللي يعنّف وخايف من المطاردة والمسآئلة والمحاسبة والمعاقبة
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25 - بصراحه
2017-09-04 12:26:30
لازم حقوق الانسان وحقوق الطفل تتدخل وتنقذ الطفل من التعنيف والضرب قد يكون هذا الاب مريض نفسي لا يصلح ان يكون اب.لابد من وزارة العمل وحقوق الانسان ان تتدخل وتنقذ الطفل وتنقذ امه وتفحص الاب نفسيا وعقليا
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24 - الفارس
2017-09-04 12:24:40
يقولك الي عنده اَي معلومات يقدمها هههههههههه أب وابنة ايش اللقافة. وزارة فشلت في عملها ولتغطية فشلها أصبحت تطارد مشاكل الأسر العائلية. كفانا تدخل في الأسر
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23 - Ksb
2017-09-04 12:22:44
تعليق ٢٠ اشقك شق هذا تعنيف و اهانه للنفس البشريه مو تربيه طفل عمره سنه و نص تقول يربي عندك انفصام فكري سادي
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22 - مفسر أحلام
2017-09-04 12:21:29
بعض الأطفال يحرج والديه بالأسواق والمفروض عدم نزول السوق اذا كنت لاتستطيع تلبية رغبات أطفالك أسأل الله أن يهدي ظال المسلمين والمؤمنين أجمعين
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21 - الفارس
2017-09-04 12:20:23
نحن ضد التعنيف والضرب ولاكن هذه أمور أسرية وليست من اختصاص وزارة العمل. على وزارة العمل التركيز على عملها الذي فشلت فيه
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20 - الفارس
2017-09-04 12:18:25
رجال يأدب ابنه كما ادبكم ابأكم ليش التدخل في حياة الناس الاسرية. كفانا تدخلات. فشلت وزارة العمل بعملها وأصبحت تنظر للامور التافهة
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19 -
2017-09-04 12:18:25
حتى لو ولده طفل طفل صغير جيبو أبوه واعملو له اللازم وتحذير شديد وتعهد مغلظ ومتابعه هذا طفل وين الرحمه من هذا الاب
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18 -
2017-09-04 12:17:51
جعل يده الكسر كل الاطفال يبون ويشترون بس مً توصل انه يضربه بهالطريقه الوحشيه في طرق كثيره يتفاهم معاه الله يحرمه العافيه
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17 - علي القحطاني
2017-09-04 12:17:47
هذا ابوه وانتم ايش دخلكم بين الاب وولده !! للقافه
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16 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-04 12:17:26
كبرو الموضوع ضربه بطريقة وحشية وين الوحشية في الموضوع آب وفقد أعصابه ودقه بطرف العربية الي كلها قماش وبعدين شاله على كتفه طفل لايبغا عربيه ولا يبغا أحد يمسكه عبيط بيمشي لحاله
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15 - صحاري عسير
2017-09-04 12:15:31
نعلم اﻻحد احن من الشخص على طفله اﻻنسان الطبيعي ﻻكن كذا طرب يمكن يسبب كسر للطفل
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14 - المتيم
2017-09-04 12:13:33
ما يضربه هالضرب ويشيله الا هو ولده
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( عدد التعليقات 10,431 )
13 - العنيد
2017-09-04 12:11:55
شكل زوجته اشترت نصف السوق حط حرته في الورع😁
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12 - تعليق 9
2017-09-04 12:10:02
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لايغادر سقما
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11 -
2017-09-04 12:08:26
بعض الاطفال مدلع وسامج كل شي يشوفه يصيح يبغاه يطلع اهله من طورهم حتى التهدأه ماتنفع معه وبعضهم قليل ادب يرمي الفاظ ع الرايح والجاي وهذا ابوه يربيه واكيد مطلعه من طوره وفقد اعصابه
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10 -
2017-09-04 12:06:46
مسوي فيها رجال على الطفل
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9 - فتاة مختلة عقليا
2017-09-04 12:05:28
لاحول ولاقوة الى بالله
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8 -
2017-09-04 12:01:56
هم كذا الرجال ناقصين عقل
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7 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-04 11:57:33
هذ ماخذه دحرجه عديم الانسانيه ومن يفعلها غيرهم ياسادة ياكرام انهم أهل الفكر الضلامي الاخوانجي.
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6 - عادل
2017-09-04 11:57:03
ابوه ..وش عليكم منه.
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5 - مرهق
2017-09-04 11:52:24
زمان كان الناس تتدخل وتسعف وتوقف المعتدي وبعد مكثرت ذاك الزمان استدعائهم من قبل الجهات الامنيه والاسئلة وغيرها توارثت الناس من الاباء كلمة ابعد عن الشر وغنيلة ولاتورط نفسك مع .... وافعل خير تلقى شر
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4 - سعيدان
2017-09-04 11:50:35
اتوقع فالغربيه
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( عدد التعليقات 6,384 )
3 - بلادي زوينا
2017-09-04 11:50:27
والد الطفلة يبدو من هيئته من الجنسية المصرية ! قلبه قاسي كيف يجرؤ على ضرب طفل صغير ، يجب أن يعاقب
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2 - نورا
2017-09-04 11:50:13
جعل ايدك الشلل تفرض قوتك على طفل رضيع ماله حول ولا قوه الله بسلط عليك منهو اقوى منك يالظالم
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1 - محمد بن سعد
2017-09-04 11:49:54
ياوزارة العمل ابوه ويربيه مالكم دعوى في الموضوع.
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