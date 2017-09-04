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الرئيسية / حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صور

حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صور

حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صور
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المرصد 11 2٬144 1 ساعة

صحيفة المرصد:أكد “مات فيديس” الحارس الشخصي لملك البوب الراحل “مايكل جاكسون”، أنّ الأخير كان واقعاً في حب الأميرة ديانا، مشيراً إلى أنه أراد الزواج منها وفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي تبادل مكالمات هاتفية في أوقات متأخرة من الليل، وظل متعلقا بها لفترة طويلة ورغب في تطوير العلاقة بينهما بشدة، ولكن العلاقة لم تشهد أي تقدم.

وأشارت إلى أن جاكسون التقى بديانا مرة واحدة في 16 يوليو، خلال جولته في عام 1988، لكنه صرف آلاف الدولارات على الاتصال بها في قصر كنسينغتون.

يشار الى أن محبي الأميرة البريطانية الراحلة ديانا احيوا الخميس على أبواب قصر كنسينجتون ذكرى رحيلها الـ20.

وأثارت وفاة الأميرة ديانا عن عمر يناهز 36 عاما أكبر موجة من الحزن شهدتها بريطانيا في تاريخها الحديث، واعتبرت نقطة تحوّل رئيسية في العلاقة بين الأسرة المالكة والشعب في بريطانيا.

وبينما انحسر التحفظ التقليدي ليفسح المجال أمام التعبير بحرية عن المشاعر، تحدث الأميران وليام وهاري نجلا الأميرة الراحلة بشكل منفتح عن الصدمة التي كابداها لدى خسارة والدتهما، في إطار حملة أوسع للحديث عن مشاكل الصحة النفسية.

وكتبت صحيفة “صن” الواسعة الانتشار الخميس تقول “لن ينسى أي شخص كان على قيد الحياة قبل 20 عاما اللحظة التي سمع فيها نبأ وفاة الأميرة ديانا، أو الأحزان التي عمت البلاد”.

وجددت الذكرى العشرون لوفاة الأميرة ديانا مشاعر الإعجاب بالمرأة التي تصدرت عناوين الصحف حول العالم عندما تزوجت ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في حفل أسطوري عام 1981، قبل أن ينفصلا بالطلاق وسط ظروف مريرة عام 1996.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - بن عوجان
2017-09-04 16:51:00
مايكل جاكسون المغير لخلق الله لم ينتج الشيلات الخاليه من الموسيقى وكان يغني الاغاني الماجنه التي تثير النعارات القبليه..
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10 - بن عوجان
2017-09-04 16:49:22
مايكل جاكسون المغير لخلق الله مات ذليلا بائسا وبئس المصير..
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9 - بن عوجان
2017-09-04 16:48:04
عندما خرجت ديانا عن ولاة امرها وقامت بالخروج على انظمة وقوانين الدوله البريطانيه الملكيه ذاقت خزي الحياة الدنيا.لاعجب ماحدث لها من عذاب وهلاك فطاعة ولي الامر واجبه حتى لو جلد ظهرك ونهب مالك.
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8 -
2017-09-04 16:21:39
مايكل قاهر الدواعش والاخونج
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7 -
2017-09-04 16:18:21
وكل يدعي وصل بليلى سمعت ان أمام الاخوان القرداوي كان يحبها وكان يريد أن يتزوجها
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6 - بن عوجان
2017-09-04 16:11:51
الاميره ديانا ومايكل خوارج من كلاب النار تمردوا على ولاة امرهم قبحهم الله.. الاولى لم تسمع لولية امرها اليزابيث..والثاني اشتهر بالاغاني الماجنه التى لم تعجب سماحة الوالي بيل كلينتون المغتصب الفاحش..
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5 -
2017-09-04 16:09:03
مثل حب برامج التواصل
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4 - زائره
2017-09-04 16:06:53
سبحان الله الدائم وجهه تعالى
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3 - ررر
2017-09-04 16:03:33
الى جهنم انت وهي .
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2 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-04 15:56:22
كلام فاضي .. يبي يجمع كم قرش من ذي القصص اللي يألفها
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1 - سركيس بااااريس
2017-09-04 15:50:17
كلهم تحت التراب
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آخر تعليق
بواسطة : أبو خالد

تعليق فكر شيطان ربى خلق آدم اولا والقرآن واضح لاتفكرين افكر فيها افتراء على الله...
بواسطة : حقاااني...

لا والله ما حجيت ولا سعيت ..حتى الان ما تميت خمس سنوااات ملتزمين وفق النظام ...ب...
بواسطة : 🇸🇦🇸🇦🇸🇦

ماتقدر ياحفيد الخميني السعوديه والامارات والكويت والبحرين ومصر قوه ضاربه 💪...
بواسطة : ↩ابو شدا↪

قلم الحقيقه 2017-09-04 فانتصر العراق على دواعشه وانتصرت سوريا على الارهابيين فوق...



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