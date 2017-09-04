حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صور
صحيفة المرصد:أكد “مات فيديس” الحارس الشخصي لملك البوب الراحل “مايكل جاكسون”، أنّ الأخير كان واقعاً في حب الأميرة ديانا، مشيراً إلى أنه أراد الزواج منها وفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن الثنائي تبادل مكالمات هاتفية في أوقات متأخرة من الليل، وظل متعلقا بها لفترة طويلة ورغب في تطوير العلاقة بينهما بشدة، ولكن العلاقة لم تشهد أي تقدم.
وأشارت إلى أن جاكسون التقى بديانا مرة واحدة في 16 يوليو، خلال جولته في عام 1988، لكنه صرف آلاف الدولارات على الاتصال بها في قصر كنسينغتون.
يشار الى أن محبي الأميرة البريطانية الراحلة ديانا احيوا الخميس على أبواب قصر كنسينجتون ذكرى رحيلها الـ20.
وأثارت وفاة الأميرة ديانا عن عمر يناهز 36 عاما أكبر موجة من الحزن شهدتها بريطانيا في تاريخها الحديث، واعتبرت نقطة تحوّل رئيسية في العلاقة بين الأسرة المالكة والشعب في بريطانيا.
وبينما انحسر التحفظ التقليدي ليفسح المجال أمام التعبير بحرية عن المشاعر، تحدث الأميران وليام وهاري نجلا الأميرة الراحلة بشكل منفتح عن الصدمة التي كابداها لدى خسارة والدتهما، في إطار حملة أوسع للحديث عن مشاكل الصحة النفسية.
وكتبت صحيفة “صن” الواسعة الانتشار الخميس تقول “لن ينسى أي شخص كان على قيد الحياة قبل 20 عاما اللحظة التي سمع فيها نبأ وفاة الأميرة ديانا، أو الأحزان التي عمت البلاد”.
وجددت الذكرى العشرون لوفاة الأميرة ديانا مشاعر الإعجاب بالمرأة التي تصدرت عناوين الصحف حول العالم عندما تزوجت ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في حفل أسطوري عام 1981، قبل أن ينفصلا بالطلاق وسط ظروف مريرة عام 1996.
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التعليقات
مايكل جاكسون المغير لخلق الله لم ينتج الشيلات الخاليه من الموسيقى وكان يغني الاغاني الماجنه التي تثير النعارات القبليه..
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مايكل جاكسون المغير لخلق الله مات ذليلا بائسا وبئس المصير..
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عندما خرجت ديانا عن ولاة امرها وقامت بالخروج على انظمة وقوانين الدوله البريطانيه الملكيه ذاقت خزي الحياة الدنيا.لاعجب ماحدث لها من عذاب وهلاك فطاعة ولي الامر واجبه حتى لو جلد ظهرك ونهب مالك.
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مايكل قاهر الدواعش والاخونج
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وكل يدعي وصل بليلى سمعت ان أمام الاخوان القرداوي كان يحبها وكان يريد أن يتزوجها
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الاميره ديانا ومايكل خوارج من كلاب النار تمردوا على ولاة امرهم قبحهم الله.. الاولى لم تسمع لولية امرها اليزابيث..والثاني اشتهر بالاغاني الماجنه التى لم تعجب سماحة الوالي بيل كلينتون المغتصب الفاحش..
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مثل حب برامج التواصل
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سبحان الله الدائم وجهه تعالى
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الى جهنم انت وهي .
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كلام فاضي .. يبي يجمع كم قرش من ذي القصص اللي يألفها
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كلهم تحت التراب
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