الرئيسية / تعرف على سر هذه الصورة الغريبة !… وسبب وقوف المرأة أمام رجل ساجد في ساحة الحرم؟
تعرف على سر هذه الصورة الغريبة !… وسبب وقوف المرأة أمام رجل ساجد في ساحة الحرم؟
صحيفة المرصد:تداول نشطاء التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة غريبة التقطها المصور الفوتوغرافي رائد اللحياني لأمرأة تقف أمام زوجها أثناء سجوده بساحة الحرم .
وأشار بعض المتابعين إلى أن المرأة وقفت من أجل حماية زوجها من أشعة الشمس . فيما اعتبر آخرون أن هذا يمثل وفاء من الزوجة لزوجها، عندما غطّت بجسدها وعباءتها أشعة الشمس الحارة، مشكّلة بذلك ظِلاً على جسم زوجها أثناء سجوده .
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
74 - أبو خالد2017-09-04 18:37:31
إعطاء المراة أكثر من حقها فساد للمجتمع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - النمس2017-09-04 18:34:41
الى تعليق 62 .... ياضعيف النفس والعقل هي ضللت موقع السجود متعمده لأن جبهت الزوج هي من ستلامس حرارة الأرض فهمت ياضعيف النفس والعقل اشك مثلك يفهم و الله يخلف على من دق بابك وطلب القرب من عندك ،
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
72 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-04 18:33:39
خروج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 - Rima ريما°•2017-09-04 18:32:43
وع تقول امسح رشحه بكم العباية وحتى لو زوجك ***بكل صدق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-04 18:30:37
اللي تقول سافعل لزوجي كذا وكذا وحبيبي عاد حنا وش نسويلك تبين نمدحك يعني حتى وش اللي يثبت حبكم وافعالكم🌻
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
69 - من وين حكمتم إنها زوجته كانت تنشر عقد النكاح //2017-09-04 18:29:59
ممكن تكون أخته / أبنته / أي نوع من صلة القرابه امر وارد // لذا من راقب الناس تحمل إثم هو في غنى عنه//
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
68 - جنوبية..🌻🌻2017-09-04 18:29:01
تعليق 46 آمين ولك بالمثل يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 - راي2017-09-04 18:28:49
تعليق60.. كيف يعني الحب يستمر ٣ سنوات ! في اوروبا الحب يستمر للأبد الأوروبيين اوفياء لبعضهم ليه عندنا الحب يستمر ٣ سنوات وينتهي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - النمس2017-09-04 18:28:14
اخت الرجال لايستغرب منها اي فعل مشرف يرفعها ويرفع ذويها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - النمس2017-09-04 18:25:41
جزاها الله كل خير واسعدها بالدنيا ولأخره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-04 18:25:35
مثل وحده كويتيه مشهورة تقول زوجي يحبني يموت فيني وحتى اهله وبعد مده قصيرة من كلامها تطلقت وصارت تصور نفسها من ورا وكلامها تلحين !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - بالمختصر المفيد2017-09-04 18:23:58
يقولكم إمرأة تقف أمام زوجها أثناء سجوده - والمعلقين مٌصرين انها ماهي زوجته - اتركو عنكم الحسد والشك والغيرة - وصيرو مثل زوجها وان شاءالله زوجاتكم بيسوون مثلها - قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - التأليف والخيال يلعب دور كبير في ثقافة الإنسان //2017-09-04 18:23:08
السجود اقصر بكثير من الجلوس للتشهد والتشهد الاخير ولو كان هدفها صنع ظل للمصلي كان من الأولى يكون الظل في منطقة الجلوس للتشهد // أرحموا عقولنا//
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
61 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-04 18:22:46
بعضهن متزوجات وتوهم الناس بأنها تحب زوجها وزوجها يحبها فلا تثق بالمظاهر احيانا خداعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-04 18:18:59
الحب يستمر 3 سنوات بعد الزواج كحد اخير هذا إذا بعد يحبون بعضهم وبعدها يكون بينهم اخلاص للعشرة ولأجل الأبناء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - زائر المرصد2017-09-04 18:17:41
فيه ناس ذابحهم الحقد والحسد وذابحتهم الغيرة.يعني الواحد بدال مايشكك يفترض حسن النيه.ومن ابتلي بإمرأه لاتفعل مثل هذا فلينظر ماذا قدم في حياته.واما انا فلا استبعدها عن بناتنا وحريمنا فيهم الخير والبركة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
58 - التأليف والخيال يلعب دور كبير في ثقافة الإنسان //2017-09-04 18:16:55
ومرة أخرى تقتحم خصوصيات الناس بغير وجه حق // ياريتك تركت الناس في حالها // ونشغلت بما تثري به المجتمع//
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
57 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-04 18:15:31
تنتظره يخلص من صلاته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - محاكيكم2017-09-04 18:12:55
الشعب يحاول يبرر باي طريقه انها ماهي زوجته صح اغلب الزوجات هداهم الله يخلي الرجال ما يفكر ان الزوجه تقوم بهذا العمل اخلاص لزوجها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
55 - لاماو2017-09-04 18:09:48
ياعالم بلا خرابيط كل واحد يصرف من كيسه سبب الوقفة .. طيب ((انا أقول ان الزوجة أصرت وألحت عليه لذهاب الي السوق وهو قام بإطالة السجود بزعمه انها سوف تمل وتبتعد عنه ))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
54 -2017-09-04 18:05:37
50 انت مقتنع بالوافدات والاجنبيات فقط لكن المحليه حتى لو كانت كاملة وفيها اجمل الصفات مارح تقنعك بل مستحيل تقتنع فيها لانها فقط محليه مادري هل هو حقد على المحليات ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-09-04 18:02:17
شكلها مادرت عنه شغاله مع الجوال بالسنابات واثناء مرورها تم الرصد والتصوير 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - متعب2017-09-04 17:59:30
هذي والله اللي مهرها ما هو خساره مهما بلغ الله يرزقها الذريه الصالحه ويكتب اجرها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
51 - ططططط2017-09-04 17:57:17
كيف اثبتم بانها زوجته قد تكون ابنته او اخته او ابنة اخيه او ابنة اخته و على كلا هذا يقال له وفاء و محبه في القلب وفقهم الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -2017-09-04 17:56:41
نادر تلقا لك صاحية سبحان الله النقص حاديهن مغلفه بالسلبيات اللا منتهية ماقدرت اقتنع فيهن جبه فديو وشف اذا تحركت مستحيل ل ماركزتو ع ال يضلل والديه وشايلهم نقزتو لصوره مشكوك فيها وتركتو المتأكدين منها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - زائره2017-09-04 17:54:11
والله يابعض الرجاجيل لو افرش له ذهب يا ابليس معشش في مخه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
48 - عالم من الخيال2017-09-04 17:46:31
الصورة عفوية والمرأة في يدها الجوال تطالع فيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - العنزي2017-09-04 17:35:27
ربما تكون ابنته.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
46 - حقاااني...2017-09-04 17:35:07
كفو يا اخت جنوووبية كلاااامك بلسم ودعووة وتعليم وارشااد الله يسعد قلبككك ورووحك وكلك ويديم محبتكم ويصلح لك النية والذرية
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
45 - سعد الدين2017-09-04 17:33:08
تعليق ٢٩ بداء يشحن وقابل للطم والنواح على قصه مكذوبه من الماضي السحيق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - حقاااني...2017-09-04 17:32:04
موقف بسيط لكنه جميل يحمل كل معااااني المحبة والوفاء والود والحنان والتضحية ماشاء الله تبارك الله عليهم ..الله يديم محبتهم ولا يفرق شملهم اذكروا الله عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - عجايب2017-09-04 17:30:32
بكره يطلقها على اتفه سبب ياما حريم اعطن ازواجهن الحب والاحترام والاهتمام والمال وبالنهاية زوجها اذا شاف وحدة اجمل منها سحب عليها وتزوج الثانية وينسى تضحيات الاولى او يطلقها على اتفه سبب وينسى فضلها
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
42 - محمدعبيد2017-09-04 17:29:53
ياناس الصورة عفوية، المرأة واقفة تنتظر ( زوجها أو أخوها، أو والدها) بشكل طبيعي، ماله داعي تأليف قصص رومانسية وكأنكم بينهم.
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
41 - 002017-09-04 17:13:25
ياخوفي بكره يقولها صلاحيتك منتهيه ابي اتزوج عليك ثانيه ويكسر قلبها المسكينه الرجال في ذَا الزمن مصلحجيين مالهم امان الا مارحم ربي يعاملون المراة مثل الآله طباخة وخدامة واخر شي يحتقرها بصلاحيتك منتهيه!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
40 - سلطان2017-09-04 17:13:25
النساء يفعلن اكثر من هذا في بيوتهن لازواجهن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
39 - فريدة شوقي2017-09-04 17:12:54
حتى الشيخ الكلباني علق على صورة طبيبة بكلام موجه لليبرالية ومن بين السطور هي موجهة لشلة المتشددين الذين يعارضون عمل المرأة بالمستشفيات /// العنيد مبروك عليك الشهرة يكفيك ذكر اسمي بتعليقاتك السامجه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
38 - الوفاء النادر2017-09-04 17:06:16
ت18 فعلا المراة اكثر وفاء من الرجل،،الرجل بعد وفاة زوجته يتزوج سريعا وزوجته مالها الا شهر او شهرين متوفية،، وفجاءة تسمع بأن فلان زوج فلانه رحمها الله تزوج بامراة ثانية وزوجتة مالها الا شهر متوفية
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
37 - أبو عبد الله الغامدي2017-09-04 17:05:39
وكيف جزمتم أنه زوجها ؟ يمكن يكون أبوها .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - جنوبية..🌻🌻2017-09-04 17:04:47
اكيد يستاهل محترمها ومقدرها ومكرمها وصاين بيته ويخاف ربه هذا الزوج الي ينحط على الرأس لو يطلب عيني تفداه زوجي اذا شفت الرشح على وجهه في الحر والله امسح رشحه بكم العباية لأنه كفو الله يطول بعمره ويحفظه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
35 - عموري2017-09-04 17:02:44
بكره يطلقها وينسى الموقف هذا الرجالة مال همش آمان
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
34 - ررر2017-09-04 17:00:15
تعليق 29 يالشيعي لا عليك السلام .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
33 -2017-09-04 16:57:11
ت16/ ليش من النادرات؟ لو كل رجل يحترم زوجته ويقدرها ويصونها ويحفظها ويدللها ويغض بصره عن كل النساء ويحترم مشاعر زوجته ويكرمها ومايتغزل ف صورة انثى وفنانة وايفانكا من ورى زوجته!يستاهل الاحترام من زوجته
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,936 )32 - اللامي
اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وأمهاتنا ووفقهنا الى ما تحبه وترضاه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - أبو خالد2017-09-04 16:54:02
تعليق فكر شيطان ربى خلق آدم اولا والقرآن واضح لاتفكرين افكر فيها افتراء على الله علشان لا يعذبك يوم القيامة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - أبو خالد2017-09-04 16:54:00
تعليق فكر شيطان ربى خلق آدم اولا والقرآن واضح لاتفكرين افكر فيها افتراء على الله علشان لا يعذبك يوم القيامة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 - ذكرتني بسيدتي زينب عليها السلام2017-09-04 16:52:20
سلام الله على السيدة زينب يوم ظللت على جسد الامام الحسين عليه السلام وهو مخضب بدمائه مطروح بارض كربلاء السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى الصحاب الحسن
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
28 -2017-09-04 16:51:53
عجباً لقوم يسمون التعدد بالخيانه وبالزنا علاقه عاطفيه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 11,936 )27 - اللامي
1 - دعاية اخونجية / عليك من الله ماتستحقه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
26 - أبو خالد2017-09-04 16:51:21
الموقف عايدى جدا بس إلى يكبر الموضوع محروم ويمكن زوجها قالها تسوى كذا يعنى مو مشاطرة منها
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,936 )25 - اللامي
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة )
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
24 - أبو خالد2017-09-04 16:49:29
تقديس المراءة وأعطاه أكثر من حقها لكى يفسد المجتمع خطة اسرئيل حيث أكتو هم بفتنة النساء ويريدون تصديرها لنا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
23 - فكر إمرأه2017-09-04 16:48:20
المرأه لم تخلق من ضلع أعوج الله سبحانه وتعالى قال(( إنا خلقناكم من نفسٍ واحده..)) الأساس هي النفس المؤنث والرجل فرع من الأصل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - نفسيه2017-09-04 16:46:54
جزاها الله خيراً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - خالد الزهراني2017-09-04 16:46:07
ويش فيها الزواج من ثانيه هو الأصل وادرج الآن تحت مسمى الخيانه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - ابعترف2017-09-04 16:45:45
الله يظلها تحت ظله يوم لاظل الا ظله جل وعلا ويستر عليه وويوفقهم ويرزقهم الذريه الصالحه سواء كانت زوجته او اخته او احد محارمه هذه هي المراه المسلمه ايها الحاسدين الليبرالين معززه بطاعة الله مرتاحه منكم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 -2017-09-04 16:44:45
كانت هناك إمرأة طيبة وفية أنجبت الأولاد وربتهم وضحت بمالها وعمرها وحنانها من أجلهم ومن أجل زوجها ، ومع مرور الأيام وبعد سنوات من العشرة ، قال لها زوجها أنتي صلاحيتك منتهية وأنا أريد أن أتزوج بأخرى💔
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
18 -2017-09-04 16:44:43
بو فهد الشاطح من امس وانت تلعلع شكلك جديد تازة هنا ضحكتني بالمرأة اكثر وفاء شكلك نايم على ودانك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - نستغفر الله وما شاء الله2017-09-04 16:44:14
تقبل الله منهما .. والجميل باﻷمر هو أنك ﻻتستصغر الخير والله أكرم سبحانه .. اللهم وفقهم بأي حال هم عليها وجعل لكل المسلمين الحال واﻷحوال اﻷجمل . اللهم صل وبارك على محمد وآل محمد .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -2017-09-04 16:41:08
الظاهر مصادفة او هذي من النادرات جدا جدا الل عندها فطنة او زوجها اثر فيها .. للي يربط تعاليم الاسلام بالاحزاب اقوله اذا اهلك طلعو محجبين ومحتشمين فأنت اخواني مثلهم 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,442 )15 - العنيد
الله يكتب لهم الحياه السعيده ...ويجعل بينهم السعادة الدائمة في الدنبا والأخره ...
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
14 -2017-09-04 16:40:36
ياجماعه الخيط كبرتو السالفه طيب هي واقفه طبيعي اذا جلس من السجود خلصت الحكايه يرجع بالشمس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,442 )13 - العنيد
هههههه هذي المرأة اللي تستحق مايتزوج عليها زوجها اما بعض الزوجات تستااااهل يتزوج عليها زوجها ثلاث دفعه واحدة😕😕مثل فريده شوفي ؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
12 - سلطان2017-09-04 16:38:40
صارت رؤية الطيب وفعل الخير امر غريب!!!! ياللعجب صورة الطفل الذي كان يحتضن القرآن وهو نائم صارت حديث المجالس وهو امر ليس بغريب ولكن الناس استغربوه لانه صار نادرا مع ظهور الجوال كذلك يقال في هذه الصورة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,442 )11 - العنيد
فريده شوقي ///،سبحان الله ماقلت مخلوقه من ضلع اعوج والا مكفرات عشير والا ناكرات معروف هذا العبارات اللي على لسانكم من اتفه الامور؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,442 )10 - العنيد
3 // شكلك مكروهه انتي ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 -2017-09-04 16:35:21
الطيبات للطيبون .. لو ماكان كفؤ ويستاهل ماكان تصرفت مع زوجها بهذا التصرف الطيب الذي يدل على طيبة زوجها معها ويدل على احترام وتفاهم وانسجام فيما بينهم .. نتمنى لهم حياة زوجية سعيدة ومستقرة 🌺
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ابو فهد2017-09-04 16:35:01
المرأه اكثر وفاء من الرجل لزوجها
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
7 - سنونو2017-09-04 16:34:49
مثل هذه المواقف كان يستغلها الصحونج فيما مضى
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
6 - الحربي3322017-09-04 16:34:39
هذا هو الحب الحقيقي الله يرزقنا من وسع فضله ومن يقرا الرد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - مدقق2017-09-04 16:33:21
يمكن ابوها يمكن اخوها يمكن خالها يمكن عمها يمكن شخص كبير بسن وتقدره ماهو ضروري يكون زوجها ....استغفر الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 - ٨٨٨2017-09-04 16:31:18
المرأه دائما وفيّه ومخلصه وصبوره تتحمل من زوجها مالم يتحمله الحجر ومع ذلك فإن بعض الرجال يسيؤون معاملة زوجاتهم ف تجد بعض الرجال يخون زوجته واخر يتزوج عليها بدون سبب مقنع واخر ينعتها بأبشع الصفات
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
3 - فريدة شوقي2017-09-04 16:28:27
يمكن زوجها طبعه اوروبي متفتح والدليل لابسه عباية كتف عشان كذا هي تعامله بلطف وحنان //// تصرفات ليبرالية الكل يخاف على الثاني ويحتويه بعطفه عكس الزوج المتشدد
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
2 - الخلاصه2017-09-04 16:27:05
الله يجزاها كل خير وهذا من تعامل الزوج المحترم مع زوجته ويبين ذلك في تعامل الزوجة ولكل فعل ردة فعل ومايقابل الطيب إلا الطيب
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
1 -2017-09-04 16:24:35
دعاية اخونجية
لا يعجبني(12) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابو سلطان
فعلا لابد من معرفه الخطافين ،ومعرفه كل مستجدات هذه القضية...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
قرقاش يرد على تهجم “رضائي” على الإمارات بعد تصريحات الشيخ عبدالله بن زايدالمرصد 31 1٬842 2 ساعتين
ميليشيات الحوثي تصدم “المخلوع” وتقرر بشكل مفاجئ اعتقاله ونقله من مقر إقامته إلى صعدةالمرصد 52 4٬843 3 ساعات
مسؤول إيراني يهاجم الإمارات ويصفها بـ”القصر الورقي”!وكالات 72 2٬431 4 ساعات
كيف رصدت إسرائيل زيارة حسن نصر الله إلى الأسد في دمشق؟المرصد 56 3٬365 5 ساعات
المرصد الرياضي
جدة: نقل فريق منتخب اليابان إلى ملعب التدريب بسيارات ليموزين .. وهكذا علق الاتحاد السعودي!المرصد 128 12٬008 13 ساعة
طريقة دخول الجماهير إلى مدرجات الجوهرة في مواجهة المنتخب السعودي واليابان – صورةالمرصد 33 3٬426 19 ساعة
تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!المرصد 93 8٬802 يوم واحد
قنوات beoutQ تعلن عن مالكها الحقيقي…ولهذا السبب تطالب BEIN SPORTS بالاعتذار!المرصد 65 11٬840 يوم واحد
اخبار فنية
فيديو : من كلمات “سعود بن محمد الفيصل” .. ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله” .. وهذا ما قاله الشاعر عن الفنان !وكالات 12 635 58 دقيقة
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها تردالعربية 15 8٬332 3 أيام
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانكالمرصد 63 13٬509 4 أيام
اخبار منوعة
حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا-صورالمرصد 23 4٬165 3 ساعات
لماذا شيد هذا الجسر دائريا رغم قصر المسافة بين الضفتين؟المرصد 30 10٬046 20 ساعة
خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !المرصد 45 9٬781 يومين
“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صورالمرصد 62 18٬312 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو:شخص يضرب طفل بقسوة داخل أحد المولات بالمملكة..والعمل تعلق!المرصد 89 7٬705 7 ساعات
شاهد : مغربيّة ترمي ابنتها من الطابق الثاني وتنتحر بإضرام النار في شقتها !المرصد 30 7٬610 19 ساعة
بالفيديو .. شاهد بريطانية تهاجم عدد من المسلمين في أول أيام العيدالمرصد 19 6٬807 19 ساعة
بالفيديو : سائق يدهس ضابط شرطة مصري بسيارته بسبب حفل عمرو دياب!المرصد 20 5٬378 يوم واحد
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬109 يومين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬134 5 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬067 6 أيام
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعهالمرصد 73 17٬732 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 15٬225 أسبوع واحد
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬076 أسبوعين
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬475 أسبوعين
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟المرصد 52 8٬182 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 7٬042 7 أيام
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!المرصد 32 3٬162 أسبوع واحد
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنواتالمرصد 72 4٬951 أسبوعين
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 4 2٬781 20 ساعة
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬311 يومين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬478 3 أيام
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 6 1٬611 4 أيام
الاخيرة
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !المرصد 138 12٬789 يومين
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسةالمرصد 103 12٬849 يومين
في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صورالمرصد 86 13٬591 يومين
نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟المرصد 23 10٬191 3 أيام
كاريكاتير