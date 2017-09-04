تعرف على سر هذه الصورة الغريبة !… وسبب وقوف المرأة أمام رجل ساجد في ساحة الحرم؟

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صحيفة المرصد:تداول نشطاء التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة غريبة التقطها المصور الفوتوغرافي رائد اللحياني لأمرأة تقف أمام زوجها أثناء سجوده بساحة الحرم .

وأشار بعض المتابعين إلى أن المرأة وقفت من أجل حماية زوجها من أشعة الشمس . فيما اعتبر آخرون أن هذا يمثل وفاء من الزوجة لزوجها، عندما غطّت بجسدها وعباءتها أشعة الشمس الحارة، مشكّلة بذلك ظِلاً على جسم زوجها أثناء سجوده .

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