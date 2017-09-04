قرقاش يرد على تهجم “رضائي” على الإمارات بعد تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد

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صحيفة المرصد:تصدى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الإثنين، لأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، اللواء محسن رضائي، الذي تهجم على الإمارات بعد أيام من تصريحات لوزير خارجيتها الشيخ عبدالله بن زايد أحدثت صدى واسعًا في طهران.

وكتب قرقاش بحسابه على موقع تويتر: “اعتاد محسن رضائي الإساءة إلى دول الخليج العربية، ولا جديد في تعرضه للإمارات التي تبقى رغمًا عنه رمزًا ناجحًا يجمع بين صلابة الدولة وازدهارها.”

وتابع: “لعله كان من الأجدر أن يتناول رضائي سجل إيران التنموي وسمعتها بين جيرانها ومحيطها، وسجلها في العراق وسوريا، فهي أجدر بالتناول والمعالجة.”

ورضائي قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني لفترة طويلة، وكان قال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: إن “الإمارات برجٌ من ورق، ينهار حتى بدون صواريخ”.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن تصريحات محسن رضائي الذي يزور العراق حاليًا برفقة رئيس تشخيص مصلحة النظام محمود الهاشمي الشاهرودي، جاءت ردًا على تصريحات لوزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

واعتبر بن زايد في تصريحاته أنه “إذا استمرت إيران وتركيا بالأسلوب العدواني والنظرة التاريخية أو الاستعمارية أو التنافسية بينهما في شؤون وقضايا عربية، سنستمر في هذا الوضع سواء الآن في سوريا أو في دول أخرى بعد ذلك”.

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إعتاد محسن رضائي الإساءة إلى دول الخليج العربية، ولا جديد في تعرضه للإمارات التي تبقى رغما عنه رمزا ناجحا يجمع بين صلابة الدولة وإزدهارها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٤ سبتمبر، ٢٠١٧