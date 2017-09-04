قرقاش يرد على تهجم “رضائي” على الإمارات بعد تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد
صحيفة المرصد:تصدى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الإثنين، لأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، اللواء محسن رضائي، الذي تهجم على الإمارات بعد أيام من تصريحات لوزير خارجيتها الشيخ عبدالله بن زايد أحدثت صدى واسعًا في طهران.
وكتب قرقاش بحسابه على موقع تويتر: “اعتاد محسن رضائي الإساءة إلى دول الخليج العربية، ولا جديد في تعرضه للإمارات التي تبقى رغمًا عنه رمزًا ناجحًا يجمع بين صلابة الدولة وازدهارها.”
وتابع: “لعله كان من الأجدر أن يتناول رضائي سجل إيران التنموي وسمعتها بين جيرانها ومحيطها، وسجلها في العراق وسوريا، فهي أجدر بالتناول والمعالجة.”
ورضائي قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني لفترة طويلة، وكان قال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: إن “الإمارات برجٌ من ورق، ينهار حتى بدون صواريخ”.
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن تصريحات محسن رضائي الذي يزور العراق حاليًا برفقة رئيس تشخيص مصلحة النظام محمود الهاشمي الشاهرودي، جاءت ردًا على تصريحات لوزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
واعتبر بن زايد في تصريحاته أنه “إذا استمرت إيران وتركيا بالأسلوب العدواني والنظرة التاريخية أو الاستعمارية أو التنافسية بينهما في شؤون وقضايا عربية، سنستمر في هذا الوضع سواء الآن في سوريا أو في دول أخرى بعد ذلك”.
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إعتاد محسن رضائي الإساءة إلى دول الخليج العربية، ولا جديد في تعرضه للإمارات التي تبقى رغما عنه رمزا ناجحا يجمع بين صلابة الدولة وإزدهارها.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٤ سبتمبر، ٢٠١٧
#امارات_متحده یک برج کاغذی است.
بدون #موشک هم فرو میریزد.
— محسن رضایی (@ir_rezaee) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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ياقراقاش كبر عقلك هم لايتحدثون بلسانهم انما يتحدثون نيابة عن العملاء حكام قطر
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الحمدلله المملكه لم تعتدي على اي دوله او التدخل بشؤنهاالسياسي او الاقتصادي وكل من يكن العداوه للمملكه اسبابها الحسد وكل ذونعمه محسود من شياطين الانس حمير الشياطين واننانحتضن اعداءلنابصفت اصدقاء
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الا الامارات خط احمر. تكالبو علينا اعداءنا الفرس والاخوان المنافقين ويبغون يقسموا دولنا. لكن يخسون طالما انو السعوديه والامارات جنبا الى جنب وسوف تتكسر مؤامراتهم عند حدودنا
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تركيا استعمارية بنسبه لك ولأفكاره الضيقة التي يتم العب عليها ) لكن بنسبه لنا كمواطنين نحن ننظر لتركيا بأنها بلد مسلم سني ) ونقولها لك ضعفك وتفكيره هو من يخليك تفكر في الغير بطريقه دنيوية استعمار ومال
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دعوات المسلمين على من دعم اعدائهم عليهم وحاربهم في كل مكان لألسبب الى لإارضاء الغرب وتنفيذ اوامره أقول لن تذهب دعواتهم سدى وسيرى الذين ظلمو اي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم
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فيه واحد افتكر انه من اولاد على
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خلك في إيران واترك تركيا في حال سبيلها
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15تركيا استعماريه تاسيهاوكانت مسيطره على الحجازونجد مالهم من الاسلام الااسمه وما هدف تدخلها في قطرالا الحرب على السعوديه والسعوديه لم تهاجم تركيا وتتدخل في شؤؤنها واحنا ليس لقمه سائغه الكل الطامعين
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قال تعالى :(ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ) ، المثل يقول :( من حفر حفرة لأخيه وقع فيها) ، الأيام حبلى بالمفاجآت .
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تركيا مهما حصل فهيا دولة سنية ، ويربطنا بها اشيا كثيرة اكثر من ايران ، لم نسمع يوم من الأيام اي قائد او مواطن تركي اعتداء او تكلم في مناسك الحج . بينما ايران اتخذت الحج وسيلة للاعتداء على المسلمين
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أنا أتوقع أن قرقاش كتب هذه التغريدات وهو*****
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يخسى من يريد استعمار الدول العربيه الحمد لله الوضع تغير المال موجود والسلاح موجود وارجال الشرفاء المناضلين فيه ومن يريد الاعتداء علينا بعزة الله الذي نصر300مقاتل على 1000 اويزيدون ان الله ينصرناع عدان
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الايرانيين دايم يستعملون اسلوب الاستفزاز وبعدين يحاولون الترقيع بلسان لطيف مخادع لا ينمي سوى من كراهية فإحذروهم وطبعاً هذا هو موقف حكومتهم يأتون بالعاطفة الخبيثة فإحذروهم لان عندهم موالين في كل مكان🤛
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اللهم يارب أشغلهم ببعض واجعل حيلهم بينهم .
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إيران فرحانين بالصواريخ واى صواريخ لم يستخدم صاروخ واحد من عهد صدام شاطرين بس يدعمو المليشيات ويسلحونهم وبس الطراونة إلى فى الصين يمكن أقوى دولة كذابة
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راتب شهر 12....هي يوم 1/7محرم
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↩رد متسامح بعيد عن التجريح في التصريح ↪
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