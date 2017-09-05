الشيحي : إغلاق المحال أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها في دين أو عقل!
صحيفة المرصد:تناول الكاتب السعودي “صالح الشيحي” إحدى القضايا الجدلية خلال مقاله المنشور في صحيفة “الوطن” تحت عنوان “مغلق لأداء الصلاة”.
وألقى الكاتب الضوء على قضية ” إغلاق محطات الوقود عند أوقات الصلوات الخمس”، وأكد أنه كتب في هذا الموضوع انطلاقا من وجوده وسط الناس والذي يعرف حجم المعاناة والحرج الذين يتعرضون إليه عند سفرهم بسبب هذا الأمر.
واستدل الكاتب بقول أحد الباحثيين الشرعيين الذي أكد «إن إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأت به الشريعة».
وأوضح الشيحي: المضحك فعلا، أنك مسافر، ولك رخصة الجمع والقصر، وتتوقف لتعبئة سيارتك بالوقود فتجد عامل المحطة غير المسلم، وهو يخبرك أن المحطة مغلقة للصلاة.
وتابع: لا أنت تصلي، ولا هو يصلي. وتقفان تتأملان حالتكما، وأحيانا يحكي لك قصة حياته حتى تمر نصف ساعة ويقوم بخدمتك، وتمضي في حال سبيلك!.
واستدرك بقوله: نعم، من حق كل إنسان أن يغلق محلاته وقت الصلاة، إن رغب في ذلك. هذه حرية شخصية. لكن أن يتم إلزام الجميع بإغلاق محطات الوقود مثلا، فهذا بحاجة إلى رأي فقهي أو قياس سليم!.
وأكد بأن حديثه لا يتعلق بصلاة «الجمعة»، لأن الأمر فيها متعيّن، ومحكوم بنص. لكن بقية الصلوات فلا يوجد رأي فقهي واضح أو دليل قطعي الدلالة، ولذلك فالأمر تقتضيه المصلحة الشرعية، والضرورات. مع الأخذ في الحسبان أنني لم أتحدث كغيري، عن ملايين الساعات التي يهدرها العاملون في محطات الوقود والصيدليات وما في حكمهما.
الغريب بالمناسبة، أنه لا يوجد حسب علمي أي نظام واضح أو قانون صريح مكتوب يمنع فتح المحلات وقت الصلاة. فعلى أي نص يستند الذين يمنعون ذلك؟!
واختتم الكاتب حديثه مؤكدا : ليس من حق أحد المزايدة على دين أحد. كلنا مسلمون -بفضل الله- ومحافظون على صلاتنا في وقتها المعلوم، لكن التيسير على الناس مطلب في هذا العصر المتسارع. كيف حينما يتعلق الأمر بمسافر يريد تعبئة سيارته بالوقود، أو مريض يبحث عن دواء في صيدلية مغلقة!.
التعليقات
اقفال المحال فيه تعطيل للاقتصاد المحلي
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قال ابن كثير روى عمر بن دينار القهرماني عن سالم بن عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد (فقال عبدالله بن عمر فيهم نزلت: (رِجَالٌ لا تُلْهيهم..
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مافي نص شرعي يجبر اغلاق المحلات وقت الصلاة غير صلاة ظهر الجمعة. عاد اللي يبي يغلق محله فهذا شأنه واللي بيصلي في مكانه فهذا شأنه والعباده بين المخلوق والخالق
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اقفال المحلات فعلاً بدعة
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ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقتا نعم محطات الوقود الصيدليات المستشفيات الطوارئ والجهات الأمنية المختصة في البلاغات انا معاك ياستاذ صالح وللعلم كل الدول العربية والإسلامية لاتغلف أوقات الصلاة
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اصحاب المحلات يقفلون المحل ويجلسون بالسيارة لين تنتهي الصلاة .. والحريم منطلين على الرصيف بعباياتهم بذا الحر
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بارك الله فيك ايها الانسان الشيحي,نعم هي نوع من التشدد الغير مدعوم باي سند عقلي او ديني,سوى الاجبار والتحكم في امور الناس.
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اشوف الكتاب قدهم يفتون ويشبهون على الناس امور دينهم وين وزارة الاعلام عنهم والمختصين في آخر الزمن تتخذ السنة بدعة، والبدعة سنة ولا حول ولاقوة الا بالله.
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طالع من ديرته قبل الصلاة مسكت يعبي مع الصلاة هذا دليل انك مهمل وفوضوي قدامك 60 الف محطة اللي مايصلون ما اشتكو ولا حتى غير المسلمين ماسمعت احد تذمر الا انت
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((( ألا الصلاه ))) حسبنا الله ونعم الوكيل
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اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك
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انت كاتب يعني خل الأمور الشرعيه لاهل الاختصاص من قبل هيئة كبار العلماء وانتبه كل كلمة تقولها القصد من ورائها الإفساد تراك محاسب عليها الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين فاتق الله فيما تقول لا تفتي.
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اللهم انصرنا عليه نصر عزيز مقتدر
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طيب ما جا نص شرعي ان الأفيون والحشيش حرام يالا نترلل
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حب الظهور ولو على حساب الدين وانظمة الوطن !! تعليقك من تحت الانقاض ولايمثلنا كشعب في بلادالحرمين انت تمثل نفسك اما بدعة فهي بدعة حسنة وديننامعتدل لاتبربر علينا اعتراضك على انظمةالدولة اثارة للفتنة
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مشكلة غير المسلم لما يكون في دولة تحكم يالاسلام مايقتنع بشريعتهم
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اعتبره بريك يريحون فيه شوي يكلم ياكل يغفي يتروش يجدد نشاطه يتريض فيه يطلق اعصابة الخ يقول هدر ساعات ؟ والوزارة عندها خطط تقفيل المحلات بدري الرفحاوي يب يبدا بالمحطات ويفتح باب للاخرين
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ت 193 ماذا تقصد بكربلاء بكربلاء تعليقك موجه لي ايش رأيك اقلك أضف كربلاء ل عبادان واستنبولا نصيحة لوجه الله اخرج نفسك من التمذهب والتعنصر فهي من سبب الدمار للاوطان
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اعلم ان من تقف بين يديه في الصلاة يملك كل امورك التي تعتقد ان الصلاة قد تؤخرها.. حتى أجمل الشعائر الدينية التي في بلادنا والتي يحسدنا عليها كثير من المسلمين تريدون ان تحاربوها ..الله المستعان.
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حسبنا الله ونعم الوكيل .. طيب والعمال اللي واقفين في المحلات ماهم مسلمين ما يحق لهم يصلون مع الجماعة .. كلها دقايق وتخلص الصلاة ما راح تنهد الدنيا ولا تتعطل مصالح اذا الناس صلوا.. الله يهديك ..
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الصلاة ركن عظيم وقت قصير ولم يقدم ولايخروفي الصلاة بركه ممكن الوقوف والصلاة يمنعك من مشكله تلاقيك في الطريق ولاتحمد عقباها طول حياتك والدين يسر وليس عسروالصلاة عباده ليس عاده والله ترك للنسان الاختيار
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هذا هو الرأي الشرعي الوحيد والصريح أما ما عداه فهو إجتهادات تحتمل الوجهين لذلك الأخذ بالأيسر هو الشرعي والمباح. قفل الصيدليات ومحطات الوقود لا موجب له وحتى غيره من المحال والصلاة تقام مناوبة للعاملين.
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حسبنا الله ونعم الوكيل .. اللهم انا نستجير بك من هؤلاء الذين يمكرون بنا وبديننا
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ميزه تنفرد بها السعوديه كل المقيمين والزائرين يرونها كذلك وتعطي انطباع انه لاشئ اهم من الصلاه وعلى غير المسلم الانتظار وربنا يهدي الجميع
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نعم مغلق لأداءالصلاة كلمة عظيمة يقراءها المسيحي والبوذي وجميع الأديان عندما يتمعنوهاينظروا لعظمة هذا الدين السائد نظامه على ارجاءالدولة فيأخذ انطباع لدراسته والأغلب يدخلون به اماانت فلا عزاء لاامثالك
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وجهة نظر.... ويبقى الامر لكبار هيئة العلماء و ولي امر المسلمين حفظهم الله
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فالحكايةكلها تدور على المفاضلة ليس أكثر وهذا لا يدل على كمالهم بل نحن لا نتمنى اطلاقا ان يحكمنا الاخوان المسلمين في هذه البلااااد حفظها الله ورعاااهاا في ظل الشريعة الإسلامية السمحة.هذا الكلام للتوضيح
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محطات ومحلات ايضا وعلى طرق سريعة والعاملين فيها غير مسلمين فلماذا تغلق ؟
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فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع نفس المبدأ من قال ان الجميع مسلم ويصلي حتى لو ولد مسلم عندك ساهر ع الخط بيأخرك ليه ماتعبي وتجهز بدري الصيدلية ممكن بضوابط مع انه تسكر تال الليل لما بعد 8 او 9 صباحا
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ولكن نحن نمدح مرسي والاخوان من باب المفاضلة لا أكثر وهذا لا يعني أننا اخوانيين او نتمنى حكم الاخوان بل نتمنى ان يحكم مصر من يخاف الله فيها ويطبق الشريعة الإسلامية حتى لو كان من غير الاخوان
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الله الله يا الشيحي تتثاقل دقلئق لاحترام وقت الصلاة وترفع صوتك باسقاط هذا الاحترام لهذا الوقت المقدس للتفرغ للصلاة والعباده لقد وقعت في فكر قينا والحمد وكنت اعتبرك الصحفي المحارب لحماية خصوصيتنا
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كربلاء كربلاء كربلاء كربلاء كربلاء
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كمقارنتنا بين مرسي والسيسي فأنا أرى أن مرسي كقيادة سياسية واقتصادية أفضل من السيسي وهذا لا يعني أنني مقتنع تمام الاقتناع في شخصيته فأنا لا اتمنى وكذلك الكثير منا ان يحكمنا مرسي او حكم بغير الشريعة
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شخصيا لايهمني تركيا ولا غيرها وانا كذلك لا اهمهم يهمني وطني اولا واخيرا بس اني ماحب الازدواجيين في المعايير والمقاييس متعددي الاقنعة والوجوه
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بينما يستكثرون علينا المطالبة بفتح اقزخانة وقود هنا اوصيدلية هناك
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جبتها لهم بالجنب اللي يوجع وهذا واقعهم!
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اعتقد من يمدح تركيا فهو يمدحها من باب المفاضلة بين العهدين السابق والحالي فهناك نقلة نوعيةوتغيرات جيدة فلاشك ان العهد الحالي أفضل بكثير من العهد السابق وهذا لا يعني انهم على أحسن حال بل افضل من السابق
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186 يعود لقلم الزيف شخص غير سعودي
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احم احم في تركيا استانبول وملحقاتها وكذلك في عبادان وملحقاتها المحلات فاتحة بحري على طول والاخونجيه يثنون ثناء جما على تلك الديار الاردغانيه نظرالاسلامويتها القح بينما يرعدون ويزبدون هاهنا
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أغلاق المحال للصلاة أحتراماً للدين ونظام البلد وعادة الشعب المسلم الطيب المحافظ وراحة للعمال وكلها ربع ساعه
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كلام جميل جدا لله درك اخي صالح،، ولكن لا حياة لمن تنادي،،، دَبَّ الرعب في نفوس العمال بسبب المتشددين مدعي الفقه والتعلم وهم ابعد الناس عن فهم وتطبيق الشريعة الغراء
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المرضى يصبرو ويحتسبو الأجر كلها دقائق أوياخذو علاجهم من صيدلية المركز أوالمستشفى الحكومي واذا تعب أو كان وضعه خطير خلال وقت الصلاة فليذهبو به للطوارئ واعتقد انها حالات نادره.والمسافر يتجهز قبل الأذان
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كويتب يريد الظهور مجددآ
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بعض المساجد يتأخرون في الاقامةوهي قريبةمن المحلات والاسواق مما يسبب لهم وللزبائن الحرج والضيق فمراعاةظروف الناس مطلب ولكن ليس أن نترك المحلات مفتوحةوقت الصلاة مما يسبب اهمالها من قبل الباعة والمتسوقين
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الغاء قرار اغلاق المحلات وقت الصلاه اصبح مسئلة وقت
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اغلب التعليقات تعود لقلم الزيف شخص غير سعودي
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متى نؤمن بالتخصص ورد الأمور لأهلها، الخوض بجهاله في أمور أهل التخصص والعلم يترددون ويجتهدون بالجواب.الجاهل يفتي ويتبجح ويحاول يبرر، وتفاهات وأمثله سخيفه ومحاوله فرض وجهة نظر ضد مجتمع مسلم لا يريد تغير
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وجه نظر نحترمها
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يابومحمد لاتعتقد خطا الاية واضحه واذا نودي للصلاة من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع لكن نحن كمجتمع تربينا على شخصيتين (1) التشدد باشياء لم يامرنا الله بها (2) ارتكاب اقبح الذنوب في الخفاء
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واذا كان عامل المحطة مسلم يسقط حقه في وقت الصلاة
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محاسبة الاخونج وزجهم خلف القضبان وترحيلهم الى تورا بورا
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أنا مع الكاتب في الطرق السريعة فقط اما داخل المدن فأرى اغلاق المحلات اثناء الصلاة ولكن يحب تحديد وقت الاقامة بعد الاذان بخمس الى عشر دقائق فيما يخص المساجد التي على الطرق القريبة من المحطات او الاسواق
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يقدحون في وطنية كل من يتحدث عن اعوجاج بهدف اصلاحه بينما قلوبهم معلقة مع الاخونج شرق الكرة الارضيه وغربها .... مالت
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اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)؛ بين السجدتين وقبل التسليم وفي السجود دعاء عظيم. غفر الله لي ولمن قرأ.
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لاتستكثر على نفسك 5دقائق تصلي فيها فقد تكون اخر صلاة لك فلاتزايد وتكون من الغافلين!!
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وين شهادة الوضوء بدونها ما تدخل المسجد ويوم الجمعة شهادة امام ومؤذنين انك تصلي الفروض كلها علشان تدخل تثلي الجمعة. هذا هو فكر الاخونج السروري المريض
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كل ماروح محل اجده مكتوب عليه مغلق للصلاه مغلق للتقبيل مغلق للصيانه مغلق من البلديه مغلق للايجار اووووف غلقو حياتنا بسبب بدعة
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فتح المحلات في الصلاة قرار سليم ومطبق في جميع دول العالمفي ناس مسافرة ومريض وحالات لا يعلم بها إلا الله شايفهم يقفلون المحلات وعلى البيت حتى تنتهي الصلاه ي ناس 30 دقيقه كثيره في حالات أهم
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القادم ادهى وأمر
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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ياملك الملك وكلتك امري وستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي.اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم
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ياشحي ان كان للباطل صوله فاللحق صولات وجولات والحمدلله ان هذه البلاد يحكمها سيدي سلمان حفظه الله ولا مكان للمدلجين بيننا
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يجب محاسبة كاتب المقال وامثالة ممن يتخذ الدين والشرع والصلاة لشهرة والخيانة للوطن واهل الوطن شرع الله وكلام رسول الله خط احمرعلاالجميع بتوقيع فقيد العالم الاسلامي المرحوم الملك عبدالعزيزبن عبدالرحمن
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الغريب بالمناسبة، أنه لا يوجد حسب علمي أي نظام واضح أو قانون صريح مكتوب يمنع فتح المحلات وقت الصلاة. فعلى أي نص يستند الذين يمنعون ذلك .. يحرض على الدوله ويجب محاسبته .. شوف القناة واعرف توجهه !!!
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النظام نظام يا كويتب حتى اللي مثلك يمكن يتذكر أو يعقل .لماذا تتمشى بنظام الدول التي تسافر إليها غصب عنك ولاترفع رأسك وفي بلدنا تدعو للتمرد ؟ كان يجب القبض على عيناتك وتأديبهم حفاظاً على الأمن والوطن.
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صلاة الجمعة ومابعدها من صلوات حسب اعتقادي انها تشملها الاية بترك البيع والشراء اثناء الصلاة ،،، ولا انتو بغيتو على كل صلاة ايه ،،، يعني انتو مثل اصحاب البقرة ؟؟؟؟؟؟
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انا بروح كربلاء دعواتكم يامولانا
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مشكله اذا كل من شبع وعصب اصدر فتوى
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من كثر الجلد صرت تتخفى تستاهل
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للاسف بعض الناس يحسب الصلاة وقت الاذان مايعرف ان النبي صلى في اول اول الوقت واخر الوقت والاغلاق شرعا وقت صلاة الجمعه وكل الدول الاسلاميه لاتغلق الا وقت صلاة الجمعه فقط
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حتى لو كانت بدعه فهي بدعه حسنه على الأقل تخلي المتسوقين يصلون وربع ساعه ما راح تنفص من عمر المصلي ، الشيحي مدرس والظاهر الإجازه والفضاوه خلته يفتي والفاضي يعمل نفسه قاضي ولا حول ولا قوة إلا بالله .
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انت مايبي لك شهاده يكفي تجيب تربه من كربلاء خخخخخخخ
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تعليق مخالف
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نترك الصلاة ونعبئ بنزين وناكل كيكة ونمر الصيدلية حبة بندول 😜
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مسكين. يقول انتظر نصف ساعه! ألا تعلم إنك سوف تنتظر أربعين سنه تنتظر الحساب؟ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض،' ثم بعد 40 سنه انتظار ينفخ في الصور ويجمعون للحساب. . ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.
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انت فين توضيت فممكن اثبات. لا هالمكان غير معروف لدينا لازم تجيب شهادة وضوء من المكان الفلاني (واحد من ربعهم) وهكذا هو حال الخطوة القادمة ان لم يقضى عليهم👊
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هذولا المعترضين على رأي الشيحي تجدهم اذا بغو شي يشترونه ويادوب المحل قفل امامهم قالو في قرارة نفسهم ليته ماقفل عشان يمدينا نروح نصلي مع الامام الفلاني في المسجد الفلاني في الحي الفلاني
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يعني أنت مستكثر على ربك الذي خلقك أنك تأخر مشواريك حتي تصلي لخالقك !!! عجبا لإبن آدم
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138 اغتسال وضوء لاينفع هههههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ما احد طلب فتواك يا *** الظاهر ان هناك قانون اقتصار الفتوى على العلماء الذين عندهم علم فقط اما ***الغرب الذين يأخذون علمهم من افعال الغرب الساقطة فلا حاجة لنا بها
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إذا إذن الصحابة كلهم يجتمعون لصلاة وفية ناس هنا تقول بدعة ما كانو يجتمعون لصلاة كانو يبيعون ويشترون والرسول يصلى تخيل الرسول يصلى والصحابة معة والشيخى كان يشترى فى عهدهم ويقول هذى بدعة تعالو بيعوا
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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***.. المحطات على خطوط السفر مفتوحة .. عبي بنزين قبل دخول وقت الصلاة يعني لازم اذا اذن اروح اعبي بنزين .***
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
الحمدلله على نعمة الاسلام هذا قانون دوله يتطبق غصب عن الجميع
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جزاكم الله خير ، والله ثم والله ان تقفيل المحلات وقت الصلاه شئ محمود ونحسد عليه ونشكر رجال الدوله والهيئه على جهودهم واشكر كل المتعاونين واقول جزاكم الله خير .
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وقت الصلاة بركة للجميع واكبرتجارالعالم في وطن الحرمين المملكة العربية السعودية وكثيرتجارفي السعودية اجانب واصحاب ملايين وفية اجانب اجوفقراء واخذوالجنسية السعودية والان من كباراصحاب الشركات في العالم
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لو تخلونهم بعد فترة بيوقفون عند باب المسجد يطلبون شهادة وضوء اثبات من احد الثقات 😆😂
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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النظافة الشخصية وتقليم الاظافر والطهاره والتطيب من الاشياء المستحبه وحث الإسلام عليها خاصة الغسل من الجنابه واجب من باب التذكير فقط
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ابد اغلق محلك ومحد ماسكك سكره قبل الصلاة بساعة ان بغيت ولا تفتح الا بعد ساعتين محد جابرك تفتح ولا احد درى عنك صليت توضيت. الا بعد تعطينا شهازة وضوء عاد براحتك!
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اش معنى الاذان تعالو إلى الصلاة وقد دخل وقتها وانت تقول تعلو المحطة مو لى بنزين لا تصل هذا بدعة الصلاة على وقتها جماعة ما صارت فى عهد النبى هل هذا كلام عاقل ولا مريض
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الكاتب ينطبق عليه المثل (من معرفته باصحابه يترضى عن عنتر) ياراجال اترك الحديث عن الدين وعن هذا صح وهذا غلاط وانته الله اعلم بك تصلى والا لا
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
اغلق غصب وتصلي غصب انها قمة النفاق الديني
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
كفانا الله شرك انت وامثالك
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
لا يصدرها سوى المنافقين من يسجلون الحضور والغياب في المساجد ويطلبون شهادة امام. عرفتم الان من هم ذو الوجهين🤔
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الشرع حدد اغلاق المحلات وقت صلاة الجمعه فقط لاغير لكن من تشدد في الدين شدد الله عليه
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
كتاب الواحد منهم مايعرف سنن الصلاة ولا حتى فروض الوضوء. اللي يقول أن الأضحية بدعه ووثنية واللي يقول إن إغلاق المحلات للصلاة بدعة. ليت المدعي العام يرفع عليهم قضية ويثبتوا كلامهم أو يقاضونهم. بلا دلع
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الكاتب القدير صالح الشيحي يعالج قصور ناشيء بسبب استغلا شعيره من شعائرالاسلام مقدسه كفرض ذات بعض المنبهين لافرض الشعيره بغيه البروز والظهور ومثل ذلك الميكرفونات ولم يعرفها الناس الاحديثا في الملاهي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ويعلق بحكومتنا فاعرف انه ذو الوجهين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الكاتب القدير صالح الشيحي يعالج قصور ناشيء بسبب استغلا شعيره من شعائرالاسلام مقدسه كفرض ذات بعض المنبهين لافرض الشعيره بغيه البروز والظهور ومثل ذلك الميكرفونات ولم يعرفها الناس الاحديثا في الملاهي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
انا بشتغل في محل قطع غيار لوحدي يعني اسيب الصلاه لعيونك يازول
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام تغلق المحلات والدكاكين لإداءها . قال تعالى رجال لا تلهيهم تجار ةولا بيع عن ذكر الله. اتق الله ليست بدعه
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
ابد يأدن والسوق عامر والمساجد مليانة والي بيصلي يروح المسجد او صلى بمكانه. الفرق مساجدهم ما لها منافقين لان كل من دخل المسجد عن قناعة ورغبة لا اجباراً وما تلاقي فوضى مواقف عند المسجد. هذا هو الفرق 🙏!
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*** اللهما احفظ امراءنا مقرن بن عبد العزيز واحمد بن عبد العزيز ومتعب بن عبد الله ومحمد بن نايف ومحمد بن فهد وسعود بن نايف عزوة الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الحمدلله السعوديه البلد الوحيد الي تقفل جميع المحلات وقت الصلاه وهذا مايثير حفيظة المنافقين
لا يعجبني(9) اعجبني(7)
(( ما رأيك أن تعمل أستفتاء تصويت حر نزيه ))
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الله يهديك ياالشيحى فى الامس القريب صدعت رؤوسنا بسبب ماتدعيه بأحتلاط الرجال والنساء فى فعاليات مؤتمر ثقافى وخلافه وشتمت الروائى عبده خال وكل من حضر غيره على الدين ولان تفتى ببدعية التوقف للصلاة للمحطه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
كفوحكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لارحمة ولاواسطة في الوطن لكل شخص لايحترم الوطن واهل الوطن وقت الصلاة نعمة من الله ان جعل الملك عبدالعزيز شرع الله وكلام رسول الله فوق الجميع في الوطن
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
والله كذاب على الخط فاتحين المحطة ماتبي تصلي لا تصلي لا تأتي شئ من رأسك وتغوي الناس رجال تافه يفتي فى أمور المسلمين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
هذا امر بين العبد وخالقه بس المكابرة بإسم الدين هم من اسس الفساد بالبلد من ذو الوجهين يسجلون حضور المسجد والحين شهادة امام وكما سيعطونك صك غفران استغفر الله. مو حددوا الجنة لهم ولربعهم!
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
كربلاء افضل ياخنبوق
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
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أشتر أغراضك قبل الاذان أو صل مع المسلمين الرجال أو أصمت وأنتظر حتى ينتهو من الصلاة .. ياكسول
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المرحلة الحالية يتوجب على الجميع ان نكون على قدر المسؤولية لمجاهدة اعداء وطننا بالكلمة وتفنيد اكاذيب ودجل المرجفون واصحاب الاهواء الذين جعلوا المملكة ورموزها هدفاً لهم والوطن بحاجة كل مواطن
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تعليق مخالف
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الله يعينكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كان الرسول صل الله عليه وسلم اذا اذن المؤن تقول عائشه رضي الله عنها كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه يذهب للصلاه ويهتم بامورها لا يشغله عن الصلاة بيع اوغيره
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بيصلي بيغلق بيتغدى بينام بكيفه. ما بقى غير تروحون تتأكدون انه توضئ وصلى عدل وكمان اذا تسنن والا لاء. مو هذولا اللي يصدرون صكوك الغفران استغفر الله ربع تغطي بامرة
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الذي مهوب عاجبه نظام بلدنا*****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
93شكلك تتسوق في محل ابوريالين
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اخونا الكاتب صالح الشيحي نتمنى ان تكون اهتمامات الجميع من اجل الوطن نحن اليو مطالبون بالوقفة كسلاح اعلامي ضد الحملة المسعورة التي توجهه للمملكة ورموزها ولا نشغل انفسنا بالمواضيع التي تفرق المجتمع
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تورا بورا مأواكم روحوا هناك عند بلاد الواق واق 🤗
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هل صوت الاذان يصيب البعض بالضيق والكتمه والعصبيه ؟ يمكن يحتاجون هؤلاء لمن يقرأ عليهم أو كويهـ برأسهم
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ركزوا على شي ينفع الامه والمسلمين ويقرب من الله
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البدعة انك ماتصلي مع الناس اش وقت الصلاة عشره دقائق أفضل أم مايقترف من محرمات وقت الصلاة الناس في الصلاة ومايكرن في المحلات الله به عليم
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الغوا مطاردي الاسواق والحين اعلاق المحلات وقت الصلاة لن يكون قيراً وراح تغلق المحلات التجارية الساعة تسعة ويعم الهدوء والسكون البلد ويكون هناك ناس طبيعية لا للخونج 🤛
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مئات الناس حريم واطفال على الارصفه خارج وداخل المولات والطرقات تسحيب للاطفال بيد شغالات مسيكينات دورات المياه ممتلئه ومهترئه تشابك سيارات ومخالفات مروريه بالجمله تقفيل شوارع عكس شوارع بسبب بدعه
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لايعارض شرع الله وسنة نبيه ويعادي الاسلام الا الليبراليين وبني رفضون اما الليبراليين فانهم شرذمه لاتعد ولا تحصى والغالبيه العظمى المطبلين لهم هم بني رفضون
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الحمدلله اننا في دوله تطبق الشريعه غصبآ عن كل منافق
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يعني راعي المحطه يقعد ما يصلي علشان حضرتك ما تقدر تصبر عشرين دقيقه
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اللي مو عاجبه نظامنا وعاداتنا الطيبه فليذلف برا ويفارقنا و.ع فكره أكثر الشعب يؤيد الاغلاق وقت الصلاة واسألهم
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بس هو وقت راحه للبائعين ويقفلون في وجهنا ننتظر في الحر اللاهب او البرد الصاقع وهم جالسين داخل مرتاحين ولا همهم وياليت يقفلون وقت الآذان قبل الآذان بربع ساعه حسبي الله ونعم الوكيل كم مره انتظرتهم بقهر
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احد الثقات هم من اوجد فكر الاغلاق وام يكن في عهد الرسول لكن المكابرة بإسم الدين هم يزحمون الطرقات الوقوف الخاطئ عند المساجد وطرطشة الماء عند الوضوء ومزاحمة الصفوف الاولى وهو متأخر. فكر غوغائي خطير 👊
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ودك اي واحد يفتي في الدين وهو ليس من رجال الدين المعتمدين ان يسجن شهر مع 200 جلده وغرامة ماليه 10000الف ريال علشان يمسك حدودة ويصير انسان مؤدب
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بني ليبرال وعلمان ***الدين والوطن يريدون محاربه الدين بشتى الطرق اناس تزعجهم الصلوات وذكررالله . اغلق الله قلوبهم .
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القابض على دينه كلقابض على جمره
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أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ "
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يقول المحطات طريق السفر اول شي المحطات تفتح طريق السفر ثاني شي ماضنتي انك تسافر بر شوفوا لنا اخبار الاسكان وصندوق مواطن عشان نسافر مثلكم طيران ومانتعطل فالمحطات يازلمه
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طيب يوم انك تقول بدعه لا اساس لها من الدين .طيب الراتب نستلمه بالابراج ليش معترضت عليه وقلت هذي بدعه انت تتاخر نصف ساعه لكن الراتب يتاخر من 10 الى 15 يوم ياحلو يا عسل انت
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اظن ان اقلام ايران غير متواجده يمكن ذهبوا للحج الى كربلاء
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بطل حركاتك ياشيحي انت لاتخاف الله تبيها فتنة وشتات في اهانة وقت الصلاة نعمة من الله السعودية الدولة الوحيدة في العالم تطبق شرع الله قال الله وقال رسول الله بتوقيع فقيد العالم والسعودية الملك عبدالعزيز
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انلزمكم ايها وانتم لهاكارهون
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اشفيك متحمس ويش دخلك طيب ؟ أحد طلب رأيك ؟ أو شايف نفسك صاحب قرار لهذا الوطن ؟ ما تهتم بمصالحك الخاصة . و نصيحه خلك ما الهذرة ؟
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افا وش به غيّر الموجه 😮🤔🤔🤔🤔🤔
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ولأجل ما في ذلك من الخطر ، أمر العلماء بهجر المبتدع ، وهذا الهجر لمصلحة المبتدع ولمصلحة المجتمع المسلم ، فالمبتدع قد يرتدع ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المعلقين يقول ازعاج إذا الاذان ازعاج اجل ايش يريحك من سمع الاذان وردد ماقاله المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوه التامه وكمل احُلت له شفاعتي يو القيامه هذي من فضاءل سماعه ياجاهل واستغفر الله العظيم
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
ياتصلي معنا يا انك غير مسلم لقد انتهى مع الاخونج!
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لماذا هؤلاء وأشكالهم يلفون ويدورون على الأمور الدينية ؟؟
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الدين اتا غريب وسيذهب غريب
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
رجل مبتدع
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
يجب اقامة دعوى قضائيه على هذا لانه يفتي بدون علم شرعي ومحاكمته شرعا في المحكمه
لا يعجبني(8) اعجبني(4)
اغلاق المحال للصلاة أحتراماً للدين ونظام البلد وعادة الشعب المسلم الطيب المحافظ وراحة للعمال وكلها ربع ساعه
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قرقر كتير مافي ياشهي***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بكيفك بتصلي وتتسنن وتغلق محلك براحتك لكن ماهو اجباري وشلك بغير. صل واعبد ربك كما اشاء بس ماهو قسراً على الاخرين،لكن ذو الوجهين يكابرون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نفسيه - من قال لك انهم اذا اغلقو يصلون ومن قال لك انهم اذا ما اغلقو مايصلون الصلاه بينك وبين ربك سواء أكنت متسوق او كنت صاحب محل فعلا نفسيه من جد
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
مابقي الا*** تتكلم في دين الله وامور العامه اللهم عليك بالليبراليين فان همهم معارضة شرعك وسنة نبيك عليهم من الله مايستحقون
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا بارك الله في رزقٍ يلهي عن الصلاه ) وانت تقول بدعه ***
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
اذآ نودي للصلآة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع < مابقى الا تقول ليش تأذنون للصلاة . ياأخي خاف ربك خل الناس تصلي ماحد غصبك تصلي والا ماتصلي انت ودينك .؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
(حتى الراغ ) لم اكتبه في تعليقي السابق لهذا للمعلوميه
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يا شيحي اذا كنت لا تصلي فأصحاب المحلات مسلمين يريدون ان يصلون . تنتظر عند ابواب السينما والملاعب بالساعات . ما احد بيخلي لك محله مفتوح علشان بياض عيونك المحلات انسرقت وهي مقفوله . كفى محاربة للدين .
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تصدقوا ادعي من كل قلبي ع من امر بان تكون مكبرات المساجد اثناء الأذان داخليه والله العظيم اسكن وعندي ٣ مساجد مااسمع صوت الأذان معتمده ع ساعه الفجر ماارتاح الا لما اسمع صوت الأذان يرتفع ف الحي وواحد من
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
من يجبرون الاخرين عليها بالقوة القسرية!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سنه رايح رايح علماني جاي علماني رايح يجيب الفله
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الصلاة راحة للمؤمنين وثقيله على المنافقين
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
قوانين حدثني احدهم من الاخونج السرورية فرضوها على المجتمع
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اكتب بالنت ندبة الشحوح وكتب فن ندبة الشحوح جميله جدا ونعم بالشحوح وبجميع القبائل عامه بصراحه عرضة وندبة الشحوح جميله جداونعم باءهلنابالامارات عامه الشحوح ساكني الجبال بخور دبي شوف يصيح :شحووووووح
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اغراض السفر الافضل تكون معك قبل ان تسافر ... واغراض منزلك افضل تكون متوفرة بعد الفجر في الصباح ...والثياب واغراض السوق يوم جمعة او سبت .. اما اسلوب الانعام الفوضوي غير جيد فهو يضر الجسم والنفسية اولا
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ت 24. ولكن المؤذن. خمس مرات يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هل هذا النداء يستثني التجار واصحاب المحلات .تكفى فكر شوي ونا اخوك. احبك في الله. بس تكفى فكر شوي. وشكراً
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مامن انسان سيصلي الا ويترك ماعدى الصلاه حتى الراغ منها بمافيه التجاره انما ان يكون التنبيه لها جلف منفر فهذا ما يمكن الحديث عنه هو والميكروفونات التي ازعجت حتى الرضع وتنامى التنافس لاغتنى ايها الاعلاء
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: المضحك فعلا، أنك مسافر، ولك رخصة الجمع والقصر، وتتوقف لتعبئة سيارتك بالوقود فتجد عامل المحطة غير المسلم، وهو يخبرك أن المحطة مغلقة للصلاة. ..... المضحك انت والله
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حتى يحافظوا ع اداء الصلاه ف وقتها لكن ان شاء الله وبحوله وقوته لن تجد أذان صاغيه لقولك اللهم كل من اراد محاربه شعائر دينك فرد كيده ف نحره اللهم فقه المسلمين ف دينهم وحبّب اليهم ذلك واعنهم ع طاعتك 👐
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كلام جميل جدا لمن يستوعب وبلاش تشويه الدين بما ليس فيه ومن لديه دليل شرعي يدلي به غير صلاه الجمعه اما السب والتطاول فليس من حق اي معلق ولن يتجراء اي شيخ على الفتوى بذلك فربنا احل الجمع للمسافر والفطر
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بنطوركم للافظل ماشفتوشي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
نتيجة هذه البدعه وجدنا أنفسنا نعاني من امراض متعدده ومتشعبه دوامة لاتنتهي وكلها بسبب بدعة ..... الدين يسر مو تنكيد
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مسكين...... طيب انزل للصلاة في السفر وكمل ولا الدنيا أشغلتك . ....واضح من الكلام إن الرجال تعطله الصلاة....... مسكين
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اعطني خبر قبل تسافر للعقارات بساعه ابلغ المحطات والسوبر ماركت ماتقفل وقت الصلاه حتى تعدي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ليست المحلات وحسب بل حتى الادارات والمؤسسات لك معامله في ادارة ما تروح الساعه 11 قالو عند الموظف الفلاني بس راح يصلي ويجي بعد الصلاه تنتظره الساعه وحده وحده نص يمكن يجي يمكن مايجي (جزاه الله خير)
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إغلاق المحلات هي وقت استراحه للموظف و صلاة لمن يريد الصلاة..تكلموا عن اشياء تفيد المجتمع يا ****..
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مشارك 36 انت 👍👍 الاولى ان يقترح البطاقة خاصة محطات الطرق والله يستر من الجاي هم ان ارادو شيئا امروا الكتاب لتمرير ما ارادو !!! يارب استودعناك ديننا فاحفظه لنا
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
لم يجد الكاتب من البدع التي لابد من محاربتها إلا اغلاق المحلات وقت الصلاه اغلق الله لسانك عن ذلك والله العظيم اننا نجد السعاده الشعور بتطبيق الشريعة الإسلامية ف اغلاق المحلات وقت الصلاه والزام الناس
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ماعاد لقيت مواضيع للعقار والسكن .
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الردا بلقطاره والجاي اعظم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الطهارة من الجنابه واجب على كل مسلم من باب التذكير فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ولتكن منكم امه يدعون بالمعروف ومن المعروف اغلاق المحلات وقت الصلاه حتى يلزم الانسان بأداء الصلاه وبعض اصحاب العقول الساذجه لايدركون ذلك فكفانا الله شرهم لماذا لا يستطيعون الصبر دقايق من اجل الصلاه؟
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والحجاب بدعة و الزكاة بدعة والحج بدعة .. يا شيخ موتوا احسن لكم..
لا يعجبني(10) اعجبني(9)
مشكلة بعض الناس انه متأدلج مايقدر يكح حتى يستفتي شيخه المفضل هل اكح مع الفم ام مع الاذن لو شغل عقله وجد ان اغلاق المحلات بدعه من غير فتوى ولا يحزنون
لا يعجبني(5) اعجبني(9)
الشيحي هذهومن قبيلة الشحوح ونعم به سواءمن الشحوح احفأدالملك مالك ابن فهم الاءزدي قحاطين اومن اي قبيله ونعم به ولايهون الجميع عامه نبي نعرف للتعارف كلام الشيحي زين مره حيل (اكتب بالنت الشحوح بالاءمارات
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
يا كثر البدع اللي دخلت علينا وسكتنا عنها عقود طويلة حان الآن وقت تغيير المفاهيم الطالبانية إلى نهج الدين الاسلامي الحقيقي
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
يا اعرابي ياشيحي اطرح فكرة محطات البطاقة ..الدول المتقدمة اغلبها تحط البطاقة بنفسك وتعبي بنفسك .. امن وسهولة فالشرع ياخذ بالسبب العلمي وانت ***لاتملكه
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
فى بلادنا مهبط الوحى والهدى والأمان والسلام.حكومة وعلماء عارفين وهيئات ومؤسسات بنيت وقامت على ماأسسه ديننا وماسار عليه مؤسس البلاد وبنيه من بعده,أكل هؤلاء ساروا قرونا على جهالة لياتى جاهل ليفتى إفسادا
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28 - ↩ابو شدا↪ 2017-09-05 05:01:13 ↩صقر العروبه 100% كلامك لكن كتابنا يتركون القضايا كلها ويؤلون جل اهتماماتهم بوقت ما بين الأذان والإقامة .وإغلاق المحلات. وبكره الله يستر يطلبون ايش.↪ تعديل السابق.
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كلها ربع ساعه وأقل انتظر يامسافر لين تفتح السوبر والله الكتاب ماهم محصلين ردع ومحاسبه حتى يتوبون عن بعض كتاباتهم
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
ولاكنها سنه حسنه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
يعني انت الوحيد الذي يملك عقل و فكر بين الناس في السعوديه اسكت احسن لك
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
إن سكروا فهذا خير ،،،، والخير المنشود في فضح عقائد الفرق الضالة فهو أهم من مسألة فقهية لولي الأمر حسمها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تلك مسألة فقهية ،، الخطر في مسائل العقائد كما عقائد اخوان سرور وقطب خوارج العصر
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
صقر العروبه 100% كلامك لكن كتابنا يتركون القضايا كلها ويؤلون جل اهتماماتهم بوقت ما بين اللذان الإقامة .وإغلاق المحلات. وبكره الله يستر يطلبون ايش.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
من مهازل الزمن ان يفتى فى الدين من هم ليسوا بأهل للفتوى,بل من يغوصون فى الجهل والتقليد للغرب وترديد كلام بلا هدى او بصيرة.فئة طفحت بها وسائل إعلام تروج لنفس الأفكار المحاربة لأسس المجتمع وقيمه.خاسرون.
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
عجائب وغرائب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الظاهر عنده مشروع متأثر بسبب أداء الصلاه أوهناك فكرة مشروع قادمه 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
الايه صريحه (اذا نودي للصلاة من يوم الجمعه ) ماقال السبت ولا الثلاثاء الناس تصلي بمعرفتها كل حسب ظرفه فما له داعي الاغلاق وتعطيل الناس
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
بنسبة لإغلاق المحلات أثناء الصلاة فهذا اعتقد من حرص ولات الأمر على تأدية الصلاه للجميع ولافيها جدل إلا لمن ضعف إيمانه والعياذ بالله.أما محطات الوقود في الخطوط السريعه فهذا فيه كلفه على المسافر.
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
يناقض نفسه طيب اذا البائع يبغى يصلي يترك الصلاة علشان يخدمك ممكن يتأخر الانسان عن الصلاة غصب عنه او في حالة الطوارىء لانقاذ حياة انسان فقط فقط.
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
بيظ المدن نعم للمسافرين اظا داخل المدينه فارى يبقى الوضع كما ه و عليه
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
ضربو العور على عينو قالهم كسرتو النظاره من فين تفهم بعض الناس؟؟؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
ليس هذا فحسب .. بل إن القراءة الجهرية عبر مكبرات الصوت في الصلوات وما تحدثه من إزعاج ورياء للقراء .. أيضا بدعة تخالف النص القرآني ( ولا تجهر بصلاتك ) .. مقال للعقلاء من القوم وصورة لمجلس الشورى
لا يعجبني(4) اعجبني(11)
يكفي زحام الشوارع وعدم وجود مواقف يغلقون واجلس فرفر عشان دواء اوبريال خبز لالقيت موقف ولا اشتريت خبز ولاصليت في مسجد السوق مافيه مكان فاضي اعوذ بالله من التنكيد
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
أصلا انا وانت وكل العالمين لم يخلقوا الا للعبادة ،، والصلاة هي اهم العبادات ،،،والله يقول ،، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ،،، ان الحسنات يذهبن السيئات،،، هذا ام من الله ،، اعوذ بالله ،،،
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
علم الايهم كلامه صح وخطاء ( هناء سوي سعوين او جانب ) الايعرف الصلاه الاذا غلق محلات بل ان اغلق فيه راح بيع ومشتراربل ان يجدد نشطاء ( الدول الوحيد التي تعرف انه فيه صلاه هي السعوديه ) ام باقي لا
لا يعجبني(7) اعجبني(5)
لو عندك *** لما كتبت هذا الكلام الله سبحانه وتعالى قال (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) وقال (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ)
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
اعطوا سداح فرصة يدلوا بدلوه 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت 5. ت خميسه. بدال ماتراقب الناس والهيئه. راقب نفسك الله يقدي لك. كم اشفق عليك. عسى الله يهديك ولا يفك المسلمين من اذاك. ياقحطه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
كثير من امراضنا كالضغط والسكر وضياع اوقاتنا كله من اوهامنا واجزم ان اغلاق المحلات وقت الصلاة سبب رئيس من اسباب الضغط والسكر المنتشر ياخي المتنطع تبغي تغلق دكانك اغلقه عليك بالعافيه واترك الناس
لا يعجبني(5) اعجبني(10)
هذا يتكلم بغير علم جميع محطات الخطوط السريعه فاتحه وقت الصلاه ومسموح لها نظاما ومن سنوات مضت
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
بالنسبة لمحطات البنزين والصيدليات معه حق , ليس من الواجب ان تغلق وقت الصلاة لانها من الاشياء الضرورية و ليس فيها لهو عن الصلاة , هل تعبأة البنزين أو شراء دواء يلهي عن الصلاة ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ياشيحي أتقي الله سويت من الحبه قبه . هذا دليل على الفراغ
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
اللي اعرفه انا ك مسلم . عندما يقول المؤذن حي على الصلاة. حي على الفلاح.اترك ما في يدي واستجيب للنداء. انا مسلم مؤمن استجيب للنداء. الله سبحانه وتعالى. يقول. وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون.
لا يعجبني(13) اعجبني(9)
رأي الشيحي صحيح وهو رأي ليس جديد فقد سبق وطالب به كثير من الكتاب والمواطنين وأنا أؤيد صالح الشيحي توقيته مناسب أجزم ان اغلاقها بدعة من اختراع بني صحوة رحمها الله
لا يعجبني(4) اعجبني(10)
لانصدق اي كلام في المملكة الا من الجهات المختصة والاعلى في البلد الموضوع مجرد اقتراح من مواطن بغض النظر عن طبيعة العمل انا ائويد في المسافات بين المدن والقرى للخدمات البترولية والتموين الغذائي معو حق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
والله كلام من ذهب ..المشكله ان الهيئه يفرفرون وقت الصلاه لأغلاق المحلات وتفوتهم الصلاه .
لا يعجبني(6) اعجبني(11)
كفووو يالشيحي 👍
لا يعجبني(5) اعجبني(11)
تعليق رقم واحد ( هذا الكاتب الإعلامي الكبير صالح الشيحي ) واضح إنك قرأت العنوان ولم تقرأ المضمون (مايفوق التسعون بالمائة من شركات ومؤسسات ومجمعات تجارية في العالم الإسلامي لا تغلق أبوابها وقت الصلاة)
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
صلاة الفجر أيها العرب العظماء ؛ الصلاة الصلاة
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
انت من حتى تصدر الفتوى والاراء ف شرع ربنا
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
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